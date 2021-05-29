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Son dakika transfer haberleri: Salih Uçan Beşiktaş'a imza atıyor! Biglia Fenerbahçe'ye doğru... Trabzonspor'da Sörloth çılgınlığı... Aboubakar'ın Beşiktaş'tan istediği dev maaş...
Süper Lig'de sezonun sona ermesiyle birlikte dört büyükler ve diğer takımlarda transfer çalışmaları başladı. İşte Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor cephesinde yaşanan son dakika transfer gelişmeleri.
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1
GÜNÜN TRANSFER İDDİALARI
Süper Lig'de sezonun sona ermesiyle beraber gözler kulüplerin yapacağı yeni transfer hamlelerinde. Günün transfer haberlerini sizler için derledik
2
LUCAS BIGLIA - FENERBAHÇE
Sezonu üçüncü sırada bitirip son 2 haftada ayağına kadar gelen şampiyonluğu ezeli rakiplerine kaybeden Fenerbahçe'de yeni transfer döneminde hata yapmak istemiyor. Transfer çalışmalarını başlatan sarı lacivertliler, 6 numara pozisyonuna takviye yapma amacında. Bu bölgede Luiz Gustavo ve Jose Sosa'yı elinde bulunduran Fenerbahçe, Lucas Biglia'yı radarında tutuyor. İtalyan gazeteci Nicolo Schira, sarı-lacivertlilerin Lucas Biglia ile anlaştığını yazdı. Haberde 35 yaşındaki yıldızın Fenerbahçe'yi tercih ettiği ve son ayrıntıların ardından 2 yıllık sözleşme imzalanacağı belirtildi.
3
AHMED MUSA - GALATASARAY
Sarı-Kırmızılılar'a daha önceki transfer dönemlerinde birçok kez gündeme gelen Nijeryalı forvet Ahmed Musa önerildi. Suudi Arabistan ekibi Nasr'dan ayrıldıktan sonra fizik olarak geriye gitmek istememesi nedeniyle 2 aylığına ülkesinin takımlarından Kano Pillars'a imza atan Musa için henüz karar verilmediği öğrenildi. (Fanatik)
4
ABOUBAKAR'IN İSTEDİĞİ MAAŞ ORTAYA ÇIKTI
Spor Arena / İsmail ER - Beşiktaş'ın sezonu çifte kupayla kapatmasında büyük payı bulunan Vincent Aboubakar’ın sözleşme yenilemek için siyah beyazlı kulüpten istediği para netleşti. Bu sezon 1.5 milyon Euro’ya oynayan Kamerunlu santrfor, takımda en iyi performans gösteren futbolcunun kendisi olduğunu savunurken ücret konusunda Domagoj Vida’yı baz aldığını söyledi. Menajeri aracılığıyla siyah beyazlı yönetime taleplerini bildiren Vincent Aboubakar, “Takımda en çok parayı Vida alıyor. En iyi oynayan futbolcu olarak ben de onun çizgisinde bir ücret isterim” dedi. Ocak 2017’de transfer edilen Domagoj Vida’ya yılda 3 milyon Euro net ücret ödeyen Beşiktaş Yönetimi, Aboubakar’ın talebini değerlendirmeye alırken, oyuncunun kalıp kalmaması konusundaki son kararın teknik direktör Sergen Yalçın ile yapılacak görüşme sonrası belli olacağı öğrenildi. Bu arada yönetime yakın kaynaklar, Aboubakar’ın Süper Lig’de şampiyonu belirleyen son bölümdeki 10 maçta sakatlığı nedeniyle oynayamamasını dikkate alarak pazarlık masasına oturulacağını ifade etti. Bazı yöneticilerin bu nedenden dolayı Aboubakar’ın takımda kalmasına sıcak bakmadığı belirtildi.
5
MELING - TRABZONSPOR
Forvetin yanı sıra sol bek transferi, Trabzonspor’da öncelik olarak belirlendi. Gündemdeki en somut adaylar Birger Meling ve Umut Meraş. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın Meling’i dana ön planda tuttuğu öğrenilirken, Trabzonspor Yönetimi temaslara başlamıştı. Ancak Nimes kulübünün yaşadığı ekonimik sıkıntılar, süreci yavaşlatıyor. Ligue 1’den düşen Fransız ekibinin, iflas açıklama durumu var. Dolayısıyla Bordo-Mavili kulübün kurmayları, bonservis görüşmelerinde net bir muhatap bulamıyor. Daha önce Nimes, 3 milyon Euro civarı bir rakam talep ederken, Trabzonspor 1.5 milyon Euro teklif etmişti. Ancak devamında pazarlık aşamasına bir türlü geçilemedi. 26 yaşındaki Norveçli Meling, Trabzonspor’un ilgisine sıcak baksa da kulüplerin uzlaşmasını bekliyor. Trabzonspor, Haziran ayı içinde hem forvet hem de sol bek transferlerini mutlaka noktalamak istiyor. (Fanatik)
6
DIEGO COSTA - BEŞİKTAŞ
Lig ve kupa şampiyonluğunun ardından Kartal'da kadro operasyonu başladı. Yeni sezonda hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefleyen Siyah-Beyazlılar, golcü harekatında düğmeye basmıştı. Cenk Tosun'un kiralık sözleşmesinin bitmesi ve Vincent Aboubakar'la da yapılan yeni kontrat görüşmelerinden sonuç alınamaması sonrasında yönetim, girişimlerine hız verdi. Kara Kartal, bu doğrultuda son olarak Diego Costa'nın üzerine yoğunlaştı. Ocak ayında Atletico Madrid'le yollarını ayırmasının ardından yeni takım bulamayan 32 yaşındaki futbolcunun kulübe önerilmesi sonrasında hızlı bir değerlendirme aşaması sonrasında pazarlıklara başlayan Beşiktaşlı idareciler, görüşmeleri sürdürüyor. Yıllık 4 milyon Euro maaş ve 2 milyon Euro da imza parası talebinde bulunan İspanyol yıldıza taleplerinin yarısını öneren Siyah-Beyazlılar, oyuncunun menaceriyle telefon trafiğine devam ediyor, mali şartlar zorlanıyor. Beşiktaş Yönetimi'nin gelecek sezonda Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak olmalarını görüşmelerde koz olarak kullandığı, futbolcunun da kariyerine Kupa 1'de yer alan bir takımda devam etmeye sıcak baktığı kaydedildi. Siyah-Beyazlı teknik ekiple de bir görüşme trafiği yapıp Costa konusunda olumlu geri dönüş alan idareciler, dünyaca ünlü golcüye Siyah-Beyazlı formayı giydirmeyi planlıyor.
7
ABOUBAKAR - FENERBAHÇE
Forvet hattına tartışılmayacak bir golcü almak isteyen Kanarya, Vincent Aboubakar için gözünü kararttı. Beşiktaş ile kontratı biten 29 yaşındaki yıldızın ilk etapta önceliği Siyah-Beyazlılar gibi gözükse de, maddi detaylar işin rengini değiştirdi. 3.5 milyon Euro’dan kapıyı açan Aboubakar’a Beşiktaş maksimum 2 milyon Euro verebileceğini iletti. Kanarya ise 2.5 milyon Euro maaş üzerinden 3 senelik kontrat teklif etti. Bu rakamın içinde bonuslar da yer alıyor. Fenerbahçe’nin ciddi tavrı sonrası düşünmek için süre isteyen Aboubakar, menajeriyle beraber tüm teklifleri değerlendirecek. Ancak mevcut durumunda en iyi önerinin Sarı-Lacivertliler tarafından sunulduğu öğrenildi. (Fanatik)
8
SÖRLOTH - TRABZONSPOR
Taraftarların çok istediği, Ahmet Ağaoğlu'nun da yeniden Bordo-Mavili formayı giydirmeyi hedeflediği Alexander Sörloth için Trabzonspor tüm şartları zorluyor. Sörloth ile sürekli iletişimde olan Ahmet Ağaoğlu, Leipzig cephesinin de nabzını yokluyor. Eğer Alman kulübü kiralama formülüne onay verirse, yeniden Fırtına kopacak. Leipzig’de 3 milyon Euro’nun üzerinde yıllık maaşı bulunan Sörloth Trabzon’a dönerse, 1.5 milyon Euro’luk tavan ücret politikası da sadece onun için aşılacak. Leipzig’de yaşanan hoca değişikliğinin ardından Jesse Marsch göreve getirilirken, ABD’li teknik adamın eski takımı Salzburg’dan Patson Daka’nın transferini istediği öğrenildi. Daka’nın gelmesi durumunda Sörloth’un forma şansı iyice azalacak. Kuzeyin Kralı ise fazla süre alacağı bir yerde olmayı hedefliyor. Trabzonspor Yönetimi tüm bu gelişmeleri yakından takip ederken, Leipzig’in yeni sezonla ilgili net planlamasını bekliyor.
9
GALATASARAY'DA HALİL DERVİŞOĞLU KRİZİ
Ara transfer döneminde Brentford'dan kiralanan Halil Dervişoğlu, ortaya koyduğu performansla göz doldurmuştu. Galatasaray, 21 yaşındaki oyuncunun bonservisini almayı planlıyordu. Ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Henry Onyekuru'nun 4.3 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmaktan vazgeçen sarı-kırmızılılar, bu parayı Halil'in kulübü Brentford'a teklif etti. Ancak İngiliz kulübü kapıyı 10 milyon Euro'dan açınca görüşmeler çıkmaza girdi. A Milli Takım'la EURO 2020'de boy göstermeye hazırlanan Halil Derşivoğlu'nun Galatasaray'a gelişi zora girdi.
10
SALİH UÇAN - BEŞİKTAŞ
Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşarak sezonu 2 kupayla tamamlayan Beşiktaş, gelecek sezonun ilk transferini Salih Uçan'la yaptı. A Spor'un haberine göre, resmi sözleşmenin yakın zamanda yapılması beklenirken, tecrübeli orta saha ile 3 yıllık anlaşma sağlandı. Siyah-beyazlılar, bu sezon Alanyaspor'da etkili bir performans gösteren orta saha oyuncusu Salih Uçan'ın transferini bitirdi. Galatasaray'ın da ciddi bir şekilde ilgilendiği bilinen oyuncuyla siyah-beyazlılar 3 yıllık bir kontrat imzalayacak. Salih Uçan'ın kontratında 8 milyon TL yıllık ve maç başı ücreti olacağı ifade edildi.
11
EDIN VISCA - FENERBAHÇE
Yine, yeni, yeniden Edin Visca... Son 2-3 sezondur sık sık Fenerbahçe’nin gündemini meşgul eden Bosna Hersekli yıldız tekrar radarda. Ve bu kez Sarı-Lacivertli formaya çok daha yakın. 31 yaşındaki sağ kanat, 10 senedir görev yaptığı Başakşehir’den ayrılmak istiyor. Artık kariyerinde yeni bir sayfa açmayı hedefleyen Visca’ya en büyük ilgi gösteren kulüp Fenerbahçe. Ülker Stadı’ndaki odasına kapanan ve kadro çalışmalarını yürüten Emre Belözoğlu, Visca için oldukça ısrarcı. Belözoğlu, Başakşehir’den eski takım arkadaşı olan yıldız futbolcuyu mutlaka Fenerbahçe’ye getirmek amacında. Bu konuda Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile yakın ilişkilerini de kullanmayı düşünen Belözoğlu, Visca’yla sürekli temasta. Yeni sezonda kadro maliyetini düşürmeye hazırlanan Başakşehir, takımdaki bazı isimlerle yolları ayıracak. Uygun bir teklifin gelmesi durumunda Visca da bu oyuncular arasında. 2025’e kadar İstanbul ekibiyle kontratı bulunan Visca için para artı takas formülü devrede. Daha önce Tolga Ciğerci ve Deniz Türüç konusunda Başakşehir’e kolaylık sağlayan Fenerbahçe, karşı taraftan benzer tutum bekliyor. (Fanatik)
12
ASAMOAH - TRABZONSPOR
Yeni sezon için transfere hızlı başlayan ve sol kanat Gervinho ile sağ bek Bruno Peres'i kadrosuna katan Trabzonspor'a, sol bek için de menajerler tarafından bir isim geldi. Bordo-mavililere bir dönem Galatasaray ve Fenerbahçe ile de ismi çok anılan Kwadwo Asamoah önerildi. Yönetim kurulu bu öneriyi teknik direktör Abdullah Avcı'ya iletirken, gelecek cevaba göre 32 yaşındaki oyuncunun transferi için bir hamle yapılabileceği iddia edildi. Cagliari kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan Asamoah, bu sezon devre arasında transfer olduğu kulübünde sadece 9 maça çıkabildi. Tecrübeli oyuncu, sol bek mevkiinin yanı sıra sol kanat ve merkez orta sahada da görev yapabiliyor. (Sabah)
13
UĞURCAN ÇAKIR - MONACO
Sezonun bitmesinin ardından Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır için Avrupa kulüpleri nabız yoklamaya başladı. Fransız ekibi Monaco'nun yetkilileri, 25 yaşındaki file bekçisinin menajeriyle temasa geçti ve 15 milyon Euro bonservis bedeli ödeyebileceklerini iletti. Henüz resmi bir teklif yapılmadığı bildirilirken, bordo-mavili yönetimin Uğurcan için en az 20 milyon Euro beklediği ifade edildi. (Sabah)