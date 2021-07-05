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Son dakika transfer haberleri... Ozan Tufan için dev teklif! Galaatsaray ve Beşiktaş'ın transfer savaşı! Hulk Fenerbahçe'ye gelecek mi? Sörloth'un fiyatı belli oldu
Son dakika transfer haberleri.. Süper Lig'de transfer dönemi tüm hızıyla devam ediyor. Dört büyükler ve diğer takımlarda transfer çalışmaları sürüyor. İşte Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor cephesinde yaşanan son dakika transfer gelişmeleri.
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1
Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Anadolu takımlarından son dakika transfer haberleri...
2
GALATASARAY'DAN GHEZZAL HAMLESİ
Beşiktaş’ın Galatasaray’ın istediği Gedson ve Kaan Ayhan'a talip olması, Galatasaray'ı harekete geçirdi. Beşiktaş’ın çifte şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Ghezzal’in menajeri ile görüşen sarı kırmızılılar, nabız yokladı. 2.7 milyon Euro garanti ücret istenince Galatasaraylı yetkililer düşünmek için süre istedi. Mevcut şartları zor olan Cezayirli için tekrar devreye girilebilir. (Ali Naci Küçük - Spor Arena)
3
KOLASINAC - FENERBAHÇE
Vitor Pereira'nın üçlü savunmayı tercih etmesi, sol bekin yanı sıra stoper olarak da görev yapabilen Arsenal'in tecrübeli ismi Sead Kolasinac'ın ismini öne çıkardı. Fenerbahçe 1 yıl daha sözleşmesi olan 28 yaşındaki Boşnak futbolcu için girişimlere başlayacak. Mesut Özil'le yakın arkadaş olan Kolasinac, 2019'da İngiltere'de restorana giderlerken hırsızların saldırısına uğradıklarında Mesut'u canını ortaya koyacak bir şekilde korumuştu. (Sabah)
4
SÖRLOTH'UN FİYATI EL YAKIYOR
RB Leipzig, Trabzonspor’un istediği Alexander Sörloth’un kiralık faturasını belirledi. Alman ekibinin yıllık 2-3 milyon euro kiralama bedeliyle, Norveçli golcünün 3 milyon euroluk maaşının karşılanmasını istediği iddia edildi. (Milliyet)
5
BALOTELLI TAMAM, SIRADA BRUMA VAR
Kadrosuna Belhanda'yı katan, Balotelli ile büyük ölçüde anlaşan Adana Demirspor, Galatasaray'ın eski futbolcusu Bruma için de harekete geçti. Etkili bir hücum hattı kuran Adana Demirspor'un eski Galatasaraylı Bruma'yı da kadrosuna katmak üzere olduğu öğrenildi. (Fanatik)
6
BERKAN KUTLU - GALATASARAY
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da listeye bir isim daha girdi. Sarı-kırmızılılar, Alanyaspor'un orta saha oyuncusu Berkan Kutlu'nun transferi için Akdeniz ekibiyle temasa geçti. Alanyaspor, bu transfer için Galatasaray'dan 3 milyon euro bonservis ücreti talep etti. (Ali Naci Küçük - Spor Arena)
7
UMUT BOZOK - KASIMPAŞA
Forvet hattına takviyede bulunmak isteyen Süper Lig ekibi Kasımpaşa Fransa'nın Lorient ekibinde forma giyen Türk asıllı Fransız futbolcu Umut Bozok'u gündemine aldı. Lacivert beyazlı ekibin 24 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonuyla beraber kiralık olarak kadrosuna katmayı planladığı öğrenildi.
8
AHMED KUTUCU BAŞAKŞEHİR'DE
Başakşehir, Schalke 04'ten Ahmed Kutucu'yu kadrosuna kattığını açıkladı. Turuncu Lacivertliler, İsmi bir dönem Beşiktaş ve Fenerbahçe ile de anılan gurbetçi milli forvet ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
9
MARTIN LINNES - GÖZTEPE
Göztepe, gündemine Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Martin Linnes'i aldı. 29 yaşındaki Norveçli oyuncuya teklif götüren İzmir ekibi, cevabı beklemeye çekildi. (DHA)
10
KENAN KARAMAN - BEŞİKTAŞ
Beşiktaş, Salih Uçan'dan sonra ikinci transferini yaptı ve Kenan Karaman'ı renklerine bağladı. Yaklaşık 10 gün önce prensip anlaşmasına varılan milli futbolcu konusunda teknik direktör Sergen Yalçın'ın kararı bekleniyordu. Başarılı hocanın 27 yaşındaki forvet oyuncusuyla ilgili olumlu rapor vermesinin ardından yıldız futbolcuyla 3 yıllık ön sözleşme imzalandı. Şu anda Türkiye'de tatilde olan ve bonservisi elinde olan Kenan Karaman'ın 1-2 gün içinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçeceği ve ardından resmi imzayı atıp kampa katılacağı öğrenildi. (Milliyet)
11
OZAN TUFAN - LYON
A Spor'da yer alan haberde Fransız devi Lyon'un Sportif Direktörü Juninho Pernambucano'nun, Ozan için ilk teması gerçekleştirdiği kaydedildi. Brezilyalı efsane futbolcu Juninho, Ozan'ın transferi için 13 milyon euroyu (yaklaşık 134 milyon lira) gözden çıkarmış durumda. Fenerbahçe yönetiminin ise 26 yaşındaki yıldız için 20 milyon eurodan az olan hiçbir teklife sıcak bakmadığı kaydedildi.
12
HULK - FENERBAHÇE
Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın teknik direktörlüğe gelmesiyle doğal şekilde Hulk transferi de gündeme geldi. Portekizli teknik adamın kariyeri boyunca en fazla forma verdiği isim olan Brezilyalı Hulk, Porto ve Shanghai takımlarında Pereira yönetiminde 135 maça çıkarken, bu maçlarda 65 gol ve 44 asiste imza attı. Shanghai ile yolları ayrılan hocasına da teşekkür edip, "Pereira benim için önemli. Shanghai ve Vitor'u bundan sonra da takip edeceğim" ifadelerini kullanman Hulk'un Atletico Mineiro ile 1.5 yıl daha kontratı bulunuyor. 34 yaşındaki Hulk, şubat ayında Çin'den Brezilya'ya dönmüş ve Atletico Mineiro ile anlaşmıştı. Beşiktaş'ın da kadrosuna katmak istediği yıldız ismin kariyerinin son bölümünde tekrar Avrupa'da oynamak istediği belirtiliyor. (Sabah)
13
FATİH TERİM NEŞTERİ VURDU: 8 İSİM YOLCU
Kadroda kiralık isimlerin de dönmesiyle birlikte 13 yabancı sayısına ulaşan sarı-kırmızılılar; eksik mevkilere takviye yapması halinde 14 yabancı sayısını geçmiş olacak. Bu doğrultuda teknik direktör Fatih Terim eldeki yabancılar konusunda kararını verdi ve neşteri vurdu. Transfer çalışmalarını yürüten Aslan'da gidecek oyuncular da netleşmeye başladı. Galatasaray'da 8 oyuncu gözden çıkarıldı. Bu oyunculardan kendilerine takım bulması istenmesine karşın henüz bir talip çıkmaması ise keyifleri kaçırdı. Terim'in gitmesini istediği oyuncular şöyle: Feghouli, Falcao, Diagne, Luyindama, Fatih Öztürk, Jimmy Durmaz, Sekidika, Ozornwafor. (Milliyet)
14
MERT ÇETİN - TRABZONSPOR
Forvet ve sol bek transferlerine öncelik veren Trabzonspor , sonrasında stoper, orta saha ve kanat bölgesine takviye yapmayı düşünüyor. Teknik direktör Abdullah Avcı düzenlediği basın toplantısında, bu 3 mevki için de yerli oyuncular üzerinden çalışma yapıldığını belirtirken, savunmaya 3 aday var: Mert Çetin, Cenk Özkaçar ve Ömer Toprak. Galatasaray’ın da ilgilendiği Mert Çetin’in bonservisi Roma’da bulunuyor. Geçen sezonu Verona’da kiralık geçiren 24 yaşındaki futbolcu, Türkiye’ye dönmeye sıcak bakıyor. 1.5 milyon Euro bonservis bedeliyle geçtiğimiz yıl Altay’dan Lyon’a giden Cenk’in kiralanması gündemde. (Milliyet)
15
YARMOLENKO - GALATASARAY/FENERBAHÇE
Ukrayna basınında çıkan haberlere göre hem Fenerbahçe hem de Galatasaray, milli takım kaptanlarından Andriy Yarmolenko için teklifte bulundu. Daha önce çıkan haberlerde West Ham'ın Ukraynalı oyuncuyu 5 milyon Euro karşılığında bırakabileceği ifade edilmişti.
16
GERMAN CANO - GALATASARAY
Kolombiya Fox Sports muhabiri Jorge Baravelle, kendisine ait Twitter hesabından, Galatasaray'ın Arjantinli golcü Cano ile ilgilendiğini iddia etti. Güncel piyasa değeri 2.5 milyon Euro olan Cano, Lanus, Nacional, Medellin, Pachuca Leon gibi takımlarda da forma giydi. Tangocu German Cano, hırslı futbolu ve bitiriciliğiyle dikkat çekiyor. German Cano kariyerinde 353 maça çıktı. 33 yaşındaki golcü, 353 maçta 164 gole imza atarken 23 de asist yaptı. Arjantinli futbolcunun gerçek mevkisi santrfor olsa da kanatlarda da görev yapabiliyor. Cano, Vasco da Gama takımında forma giyiyor.