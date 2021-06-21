Son dakika transfer haberleri: Miroslav Stoch Süper Lig'e doğru! Galatasaray'da Burak Elmas'ın transfer planı! Fenerbahçe'de ayrılık... Beşiktaş'a orta saha...
Son dakika transfer haberleri...Süper Lig ekiplerinin transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'da yaşanan günün en önemli transfer gelişmeleri...
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1
Güne damga vuran transfer gelişmelerini derledik. İşte futbolcular ve isimlerinin anıldığı kulüpler...
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CAMPUZANI - GALATASARAY
Arjantin basınına göre Jorman Campuzano, Galatasaray ile anlaşmaya vardı. Boca Juniors forması giyen 25 yaşındaki Kolombiyalı orta saha oyuncusu için Burak Elmas yönetimi, 3 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. 2023 sezonu sonuna kadar kulübü ile kontratı bulunan Campuzano, Sarı-Lacivertliler ile 62 maçta sahaya çıkarken, 2 gol atıp 1 kez de asist yaptı. Boca öncesinde ise Kolombiyalı oyuncu, ülkesinde Atletico Nacional ile 38 maçta sahadaydı. (Sabah)
3
ROSIER - MARSILYA
Portekiz ekibi Sporting’den kiralık olarak takıma kazandırılan Valentin Rosier, ortaya koyduğu başarılı performansla çifte kupalı sezona damga vurmuştu. Sağ bek hattındaki etkili görüntüsüyle taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Rosier, kariyerine Beşiktaş ’ta devam etmek için yönetimle anlaşmış ve Kartal’ın Sporting’den bonservisini alması için beklemeye geçmişti. Ancak tarafların büyük ölçüde anlaşmasına rağmen imzanın bir türlü gelmemesi sonrasında tecrübeli futbolcu, Bein Sports Fransa’ya konuştu. Rosier, “Hedefim ya Beşiktaş ile devam etmek ya da iyi bir Avrupa kulübüne transfer olmak. Şampiyonlar Ligi’nde boy göstermek. Bana gelen teklifleri değerlendireceğim, menajerlerim konuyla ilgileniyor” ifadelerini kullandı. Kendisine ülkesi Fransa’dan Marsilya’nın teklifte bulunduğunu söyleyen Rosier, “Marsilya’nın bana olan ilgisi olumlu yönde şaşırttı beni. Fransa’nın en büyük kulüplerinden biri. Marsilya, geri çevrilemez. Marsilya’da oynamak için iyi bir mental güce ve dik duruşa sahip olmak lazım. Hangi takıma gideceğimi henüz bilmiyorum. Sporting, Beşiktaş ile görüşüyor, neler olacağını göreceğiz” dedi. Menajeri aracılığıyla kulüple yaptığı son görüşmede transferinin bir an önce bitirilmesini isteyen Rosier, imzaların atılmaması sebebiyle sevgilisiyle Bodrum’da yaptığı tatili tamamlayıp ülkesi Fransa’ya döndü. (Fanatik)
4
LAXALT - DINAMO MOSKOVA
Geçtiğimiz sezon Celtic'te kiralık olarak forma giyen bonservisi ise Milan'da olan Diego Laxalt transferi için Dinamo Moskova ile 3,5 milyon euro karşılığında anlaşma sağlandığı ve oyuncunun sağlık kontrolünden geçeceği öğrenildi. Uruguaylı sol bek Galatasaray ve Beşiktaş'ın da gündemine gelmişti. (Fanatik)
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MARCELO - FENERBAHÇE
Fenerbahçe ile anılan Marcelo, disiplini elden bırakmıyor. Brezilyalı yıldız, bireysel antrenman görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşmayı sürdürüyor. Sarı lacivertli taraftarlar ise Marcelo'nun fotoğraflarını ve videolarını paylaşarak ''Come to Fenerbahçe'' notunu düşmeyi ihmal etmiyor. İspanyol basınında son çıkan iddialara göre Kanarya, Marcelo için yıllık 4.5 milyon Euro'dan 2 yıllık sözleşme önermiş ve yıldız oyuncunun talipleri arasında güçlü bir aday olarak ön plana çıkmıştı. Marcelo hakkında gündeme gelen bir diğer iddia ise İngiltere'den. Mirror'un haberine göre Everton, Marcelo'yu kadrosuna katmak için önümüzdeki günlerde resmi girişimlere başlayacak.
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HAKAN ÇALHANOĞLU - INTER
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun yeni takımı belli oldu. Milan ile sözleşmesi sona eren ve Milano ekibiyle anlaşamayan Hakan, Serie A'da kaldı. İsmi birçok Avrupa deviyle anılan 27 yaşındaki orta saha, Inter ile anlaşmaya vardı. Tarafların kesin olarak anlaşmaya vardığı ve Hakan'ın kısa süre içerisinde resmen imza atacağı, Inter'in kadrosuna katılacağı öğrenildi.
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ALTAY BAYINDIR - AJAX
Fenerbahçe’nin genç kalecisi Altay Bayındır için son günlerde Ajax iddiası dikkat çekiyor. Hollanda basınında yer alan haberlerde, Ajax’ın Andre Onana’nın yerine 23 yaşındaki Altay’ı düşündüğü belirtildi. Ajax Sportif Direktörü Marc Overmars’ın Altay’ı yakından takip ettiği ve Fenerbahçe ile görüşmek istediği savunuldu. EURO 2020’de A Milli Takım kadrosunda yer alan genç eldivenin durumunun izlendiği bildirildi. Altay’ın Fenerbahçe ile 2023’e kadar sözleşmesi bulunuyor. (A Spor)
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JOAO MARIO - BEŞİKTAŞ
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın yönetimden 3 orta saha oyuncusu istemesinin ardından menajerler siyah-beyazlı kulübün kapısını aşındırmaya başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın yönetimden 3 orta saha oyuncusu istemesinin ardından menajerler siyah-beyazlı kulübün kapısını aşındırmaya başladı. Bunlardan biri de Portekizli futbolcu Mario'nun menajeri Federico Pastorello oldu. İtalyan temsilci, İnter'den ayrılmak isteyen Mario'yu uygun şartlarda getirebileceğini yönetime iletti. İtalyan kulübünün kadrosunda düşünmediği 28 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'ta forma giymeye hazır olduğunu iletti. Çebi yönetimi ise bu flaş teklife henüz yanıt vermedi. (A Spor)
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ARDA TURAN - GALATASARAY
Cengiz yönetimi sözleşmesi sona eren Ömer Bayram ve Emre Taşdemir ile yeni sözleşme imzalamış ancak Arda Turan konusunda bir adım atılmamıştı. Burak Elmas'ın başkan seçilmesi ve Fatih Terim'in Florya'ya dönmesinin ardından tecrübeli yıldızın sözleşmesinin 1 yıl daha uzatılması bekleniyor. Arda Turan önümüzdeki sezonun sonunda ise futbol hayatını noktalayacak ve Fatih Terim'in ekibine dahil olacak. Yine sözleşmesi biten bir başka isim olan Emre Akbaba ile nikah tazelenmesine kesin gözüyle bakılıyor. Yıldız futbolcu geçen sezon kritik gollere imzasını atmıştı. (Sabah)
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LUCAS FERNANDO - BEŞİKTAŞ
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. Çin'de Beijing Guoan forması giyen ve yaşadığı vize problemleri sebebiyle takımdan ayrılmak isteyen Lucas Fernando'nun siyah-beyazlı takıma gelmek istediği ifade ediliyor. Brezilyalı orta sahaya yıllık 1.5 ila 1.8 milyon euro arasında maaş ödenmesi konuşulurken, 3 senelik kontrat önerildiği belirtiliyor.Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlı ekibin 1 numaralı gündem maddesi Sergen Yalçın. Deneyimli teknik adamla henüz yeni sözleşme imzalanmadı. Ancak Kartal'da kadroyu takviye etmek için yoğun mesai harcanıyor. Josef de Souza'nın yanına nokta transfer yapmak isteyen Beşiktaş, uzun süredir gündeminde tuttuğu Lucas Fernando'dan olumlu yanıt aldı. Çin'in Beijing Guoan takımında oynayan ancak vize problemleri nedeniyle ayrılmak isteyen 29 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, "Beşiktaş'ta oynamayı isterim" diyerek yapılan teklifi değerlendirmeye aldı. (Sabah)
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MIROSLAV STOCH - ALTAY
Süper Lig’in yeni ekiplerinden Altay’ın eski Fenerbahçeli Miroslav Stoch’la prensipte anlaştığı iddia edildi. Son olarak Polonya’nın Zaglebie Lubin takımında görev alan 31 yaşındaki Slovak sol kanat oyuncusunun İzmir temsilcisiyle sözleşme imzalamaya hazırlandığı ileri sürüldü. Geçen sezon Polonya’da ligde 8, kupada 1 müsabakada görev alan Stoch’un bonservisinin elinde olması nedeniyle Altay yönetiminin Zaglebie Lubin’e bir ödeme yapmayacağı ifade edildi. Slovakya Milli Takımı’nın yanı sıra ülkesinde Nitra, İngiltere’de Chelsea, Hollonda’da Twente, Yunanistan’da PAOK, Birleşik Arap Emirlikleri’nde Al-Ain, Çekya’da Slavia Prag formalarını terleten Miroslav Stoch, Türkiye’de Fenerbahçe’nin yanı sıra Bursaspor’da top koşturdu. Stoch’un Fenerbahçe formasıyla 3 Mart 2012’de Gençlerbirliği’ne attığı gol, FIFA tarafından 2011-2012 sezonunda atılmış en güzel ilk 3 gol arasına girerek, Puskas Ödülü’ne layık görülmüştü. (DHA)
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LEMOS AYRILIYOR
Fenerbahçe'de yabancı sınırı ile birlikte bazı isimlerle de yolların ayrılması bekleniyor. Antwerp'e giden Michael Frey sonrasında Mauricio Lemos da vedaya hazırlanıyor. Sarı-Lacivertli yönetim, bonservisiyle göndermek istediği oyuncu için son çare olarak kiralama formülüne de sıcak bakıyor.Fenerbahçe'de yabancı sınırı ile birlikte bazı isimlerle de yolların ayrılması bekleniyor. Antwerp'e giden Frey sonrasında Mauricio Lemos da vedaya hazırlanıyor. Las Palmas'tan 1.5 milyon Euro'ya transfer edilen ancak bir türlü bekleneni veremeyen Uruguaylı oyuncu ligde sadece 8 maçta forma giyebilmişti. F.Bahçe yönetimi, bonservisiyle göndermek istediği oyuncu için son çare olarak kiralama formülüne de sıcak bakıyor. (Sabah)
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BURAK ELMAS'IN TRANSFER PLANI
Büyük çekişme içinde geçen başkanlık yarışında, 1500 oy alan en yakın rakibi Eşref Hamamcıoğlu’nu 1541 ile geçen Galatasaray ’ın yeni başkanı Burak Elmas’ın ilk hedefi 1996-2000 ruhunu canlandırmak olacak. Efsane başkan ve aynı zamanda kayınpederi olan Faruk Süren dönemindeki vizyon ile hareket edecek olan Elmas, o dönemlerde genç bir yönetici olarak bu başarıları görmüş ve yaşamıştı. Bu dönemi tekrar geri getirmek Elmas 3 sene içinde böyle bir yönetim anlayışı izleyecek. Futbolda 1996’dan 2000’e uzanan yapılanmanın tekrar olması gerektiğine inanan sarı-kırmızılı kulübün yeni patronu, bu nedenle yetenekli gençlerin yanına, kaliteli yabancıları takıma kazandırmayı hedefliyor. UEFA Kupası’na giden süreçte Hagi, Popescu ve Taffarel gibi dünya markası isimleri renklerine bağlayan Cim-Bom’da Başkan Elmas, takıma kalite kazandıracak bu tarz isimlerin alınmasına çok sıcak bakıyor. Bunun için teknik direktör Fatih Terim’le önümüzdeki günlerde bir toplantı gerçekleştirecek olan Galatasaray Başkanı, yetenekli gençler ve kaliteli yabancılardan oluşan bir kadro için kolları sıvayacak. Cim-Bom’un yeni patronu, Şampiyonlar Ligi ön elemesinde herhangi bir kazaya uğramamak için ilk günden işi sıkı tutacak ve Fatih Terim’in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına erken başlayacak. (Skorer)