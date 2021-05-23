Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan 2 sürpriz hamle... Fenerbahçe'den Ozan Tufan kararı... Beşiktaş'tan Origi sürprizi...
Son dakika transfer haberleri...Süper Lig ekiplerinin transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'da yaşanan günün en önemli transfer gelişmeleri...
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Güne damga vuran transfer gelişmelerini derledik. İşte futbolcular ve isimlerinin anıldığı kulüpler...
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SORLOTH'UN DÖNMEYE NİYETİ YOK
Trabzonspor'dan RB Leipzig’e giden ancak burada beklenen performansı göstermeyen, son dönemdi ismi bordo mavililerle yeniden anılmaya başlayan Alexander Sörloth’un menajeri Morten Wivestad, Türkiye’ye dönme planları olmadığını söyledi. Wivestad, "Trabzonspor dışında Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin de ilgilendiği öne sürülen Sörloth ilk dönemlerde sıkıntı yaşasa da Bundesliga’ya alıştı. Birçok teklif var ama önceliği Leipzig’de kalmak. Julian Nagelsmann sonrası Jesse Marsch ile çalışmayı çok istiyor. Yeni hocasıyla görüşmeden bir karar alması mümkün değil” ifadelerini kullandı.
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BEŞİKTAŞ'TA GÜNDEM SEFEROVIC
Beşiktaş yönetimi öncelikle santrfor transferini bitirmeyi planlıyor. Sözleşmesi sona eren Vincent Aboubakar’ın yıllık 3 milyon Euro istemesi ve kiralık oynayan Cenk Tosun’un Everton’a dönecek olması nedeniyle santrfor arayışına başlayan Beşiktaş Yönetimi ilk etapta Haris Seferovic’i gündemine aldı. Siyah beyazlılar bu sezon Benfica’da 47 maçta 26 gol, 7 asist üreten Boşnak asıllı İsviçreli santrforu kiralık olarak renklerine katmayı planlıyor.
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ATLETICO BERKE'Yİ İSTİYOR
İspanyol devi Atletico Madrid, Fenerbahçeli genç file bekçisi Berke Özer'i takıma kazandırmak için kollarını sıvadı. Vole'den Yağız Sabuncuğlu'nun aktardığı bilgiye göre, oyuncunun menajeri Christophe Henrotay, Atletico Madrid ile görüşmelere başladı. Berke Özer'in de Avrupa'da forma giymek istediği belirtildi. Detayların halledilmesinin ardından Atletico Madrid'in Fenerbahçe'ye resmi teklif yapacağı bilgisi de paylaşıldı. Avrupa hayali kuran Berke buna göre menajerini değiştirdi ve Courtois’in de menajerliğini yapan Christophe Henrotay ile anlaşmaya vardı.
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TERİM'DEN KENAN'A: "HABER BEKLE"
Transferde önceliği yerli isimlere veren Galatasaray'da, daha önce de gündeme gelen Kenan Karaman'la tekrar temas kuruldu. Bir süre önce Beşiktaş'la görüşen, Trabzonspor'la prensip anlaşmasına vardığı iddia edilen milli forvete, "Kimseye söz verme, bizden haber bekle" mesajı gönderildi. Sarı-Kırmızılılar, Kenan'ın yıllık 1.2 milyon Euro'luk maaş talebini karşılamaya hazır. Üstelik 27 yaşındaki futbolcuya imza parası da önerilecek. Fortuna Düsseldorf'la olan mukavelesi 30 Haziran itibarıyla bitecek olan Kenan Karaman, bu sezon ikinci ligde 27 maçta 7 gol 2 asistlik performans ortaya koydu. (Fanatik)
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GIROUD İÇİN MILAN DEVREDE
Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı dünya yıldızı Mesut Özil'le bir dönem Arsenal'de takım arkadaşı olan Olivier Giroud'yla İtalyan devi Milan da ilgileniyor. Zlatan Ibrahimovic'in yanına yıldız bir golcü transferi yapmak isteyen İtalyan devi Milan, 30 Haziran'da sözleşmesi sona erecek olan Giroud ile temasa geçti. Milan'ın futbol direktörleri Frederic Massara ve Paolo Maldini'nin, Fransız golcü için Ocak ayından bu yana görüşme halinde olduğu belirtildi. Chelsea'nin yıldız oyuncuyla yeni sözleşme yapmayacağı söylenirken, Milan'ın 34 yaşındaki golcüyü transfer listesinin ilk sırasına aldığı iddia edildi. Aynı haberde yer alan bilgiye göre, Milan'dan iki yıllık sözleşme talep eden Olivier Giroud, yıllık 3.5 milyon Euro istedi. 2 yıl için toplamda 7 milyon Euro'ya denk gelen Giroud'un maaş beklentisi, Milan'ı bu transferde en çok düşündüren konu olarak yer alıyor. (Sabah)
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GALATASARAY'A SÜRPRİZ STOPER
Galatasaray kongre sürecini beklese de Sarı-Kırmızılı kulüpte transfer çalışmaları devam ediyor. Fatih Terim'in scout ekibiyle birlikte yaptığı çalışma sonucu Sarı-Kırmızılılar'ın listesine yeni bir stoper girdi. Galatasaray'ın yeni stoper adayı, Meksika'nın Unam Pumas takımında forma giyen ve sözleşmesi aralık ayında bitecek olan 22 yaşındaki Johan Vasquez... Scout ekibinin uzun süredir Vasquez'i takip ettiği ve teknik heyete olumlu rapor verdiği ifade edildi. Sol ayaklı stoper arayan Fatih Terim'in de bu transfere onay verdiği belirtildi. Abdürrahim Albayrak'ın Meksika kulübüyle temasa geçtiği belirtildi. (Takvim)
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ALİ KOÇ OZAN TUFAN'I BIRAKMIYOR
Fenerbahçe'de geleceği en çok merak edilen isimlerin başında Ozan Tufan geliyor. Hem A Milli Takım'la gösterdiği performans hem de sarı-lacivertli formayla yaptıkları, 26 yaşındaki futbolcuyu transfer döneminin en dikkat çeken ismi yaptı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Satmıyoruz, serbest kalma bedeli 20 milyon Euro'yu getiren alır" diyor. Ali Koç, Ozan'ı tutmak için ellerinden geleni yapacaklarını, gelecek sezonun kendileri için önemli olduğunu da her fırsatta dile getiriyor. Hayali Premier Lig olan Ozan Tufan, buna rağmen 1 yıl daha Fenerbahçe'de kalıp şampiyonluk yaşamayı da çok istiyor. (Sabah)
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MAKSIMOVIC İÇİN NABIZ YOKLANDI
Stoper konusunda istikrarı tutturamayan ve her sezon bu bölgeye masraflı takviyeler yapan Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun nokta atışı Attila Szalai’nin yanına kalıcı bir isim bakıyor. Öne çıkan oyuncu ise Sırp basınında da yer alan Nikola Maksimovic. Napoli ile mukavelesi haziran sonunda bitecek 29 yaşındaki oyuncu için Roma başta olmak üzere başka kulüpler de bulunsa da en ciddi teklif F.Bahçe’den. Sarı lacivertlilerin diğer kulüplerin de fazla devreye girmeden bir an önce transferi sonuçlandırmak için girişimlerde bulunduğu belirtiliyor. Premier Lig’den de talipleri bulunan oyuncunun ise teklifleri değerlendirmeye aldığı ve Fenerbahçe’yi de ciddi ciddi düşündüğü gelen haberler arasında. (Türkiye)
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BEŞİKTAŞ'A PREMIER LİG'DEN FORVET
Liverpool'da fazla forma şansı bulamayan Belçikalı Divock Origi, Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alıyor. 2014 yılından beri Liverpool'da oynayan 26 yaşındaki santrforun kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor… Haberde ayrıca Beşiktaş'ın yıldız golcüyü kiralamak istediği vurgulandı. (Takvim)
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SZALAI'NİN PARTNERİ CAULKER
Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen ve bu doğrultuda transfer çalışmalarına hemen başlayan Fenerbahçe'de en çok istenen oyuncuların başında, Alanyaspor'dan Steven Caulker geliyor. Akdeniz ekibiyle olan sözleşmesi Mayıs sonu itibariyle sona erecek 29 yaşındaki futbolcunun menajeriyle yapılan görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği bildirildi. Caulker'la 3 yıllık bir anlaşma yapmak isteyen Fenerbahçe, savunmanın göbeğinde Szalai ile birlikte onu oynatarak, defansını kuvvetlendirmeyi amaçlıyor. (Fanatik)
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GALATASARAY'DA HEDEF YİNE KAAN
Galatasaray'da Fatih Terim'in iki transfer döneminde de vazgeçmediği isimlerden biri olan Kaan Ayhan da tekrar gündemde. Galatasaray geçen yaz 2.5 milyon Euro'luk çıkış ücretini ödeyemediği için oyuncuyu Sassuolo'ya kaptırmıştı. Ancak İtalyan ekibi üçlü savunma oynamasına rağmen Kaan süre almakta çok zorlandı. İtalyan basınına göre 26 yaşındaki futbolcu gözden çıkarılmış durumda. Galatasaray cephesi bu fırsattan yararlanıp milli savunmacıyı satın alma opsiyonuyla beraber kiralamaya çalışacak. (Fanatik)
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TRABZON BIGLIA VE ROCO'NUN PEŞİNDE
Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren ve şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Trabzonspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavili takım Fatih Karagümrük forması giyen deneyimli oyuncu Lucas Biglia ve stoper Enzo Roco'yu gündemine aldı. Abdullah Avcı iki futbolcunun transferi için yönetime rapor sundu. 34 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu Biglia'nın kulübü Karagümrük ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Trabzonspor'un gündemine aldığı Arjantinli futbolcunun ismi Fenerbahçe ile de anılıyor. Beşiktaş ile sözleşmesi bu sezon sonunda biten ve geride kalan sezonu Fatih Karagümrük'te geçiren Roco'nun başka talipleri de olduğu ancak Avcı'dan dolayı Trabzonspor'u tercih etmeye sıcak baktığı öğrenildi. (Fanatik)
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BENFICA GEDSON KARARINI VERDİ
Bu sezon şampiyonluğu Sporting’e kaptıran Benfica, gelecek sezon aynı hayal kırıklığına uğramamak adına transfer çalışmalarına başladı ve kadrosunu oluşturmak üzere hazırlıklara girişti. Takımın orta sahasından bir çok futbolcuyla yolların ayrılmasına karar verildiği öğrenildi. Bu doğrultuda, Galatasaray’da iyi bir performans gösteren Gedson Fernandes’in gelecek sezonun kadrosunda düşünüldüğü belirlendi. Jose Mourinho’nun beğendiği futbolcular arasında yer alan ve deneyimli teknik adam tarafından Tottenham’a kiralık olarak alınmasına karşın fazla forma şansı bulamayınca Galatasaray’ın yolunu tutan Gedson’un önümüzdeki sezon Benfica kadrosunda yer bulması bekleniyor. Portekiz ekibinin bu yüzden kiralık olarak oyuncuyu göndermeye soğuk baktığı, ancak çok cazip bir teklif durumunda bonservisiyle vermeye açık olduğu belirtildi. (Milliyet)
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DIEGO COSTA YİNE TÜRK TAKIMLARININ HEDEFİNDE
İspanya'nın ünlü spor gazetesi AS'ta yer alan habere göre Falcao'dan memnun olmayan Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldız forvetini yerini Diego Costa ile doldurmak için çalışmalara başladı. Haberde Fatih Terim'in çok sık sakatlandığı gerekçesiyle Falcao'dan memnun olmadığı ifade edildi. Haberde Digeo Costa ile Fenerbahçe'nin de yakından ilgilendiği fakat oyuncunun Galatasaray'a daha yakın olduğu belirtildi. AS'taki haberin detayında Galatasaray'da yapılacak başkanlık seçiminin ardından seçilen başkanın taraftara Diego Costa'yı hediye etmek istediği ifade edildi. (Milliyet)