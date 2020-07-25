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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 25 Temmuz 2020 - 14:33,

Son Dakika Transfer Haberleri | Galatasaray'da son dakika Caner Erkin gelişmesi! Fenerbahçe derken...

Süper Li'de 2019-20 sezonu bu akşam sona eriyor. Gelen son dakika haberi transfer yarışının kızıştığı yönünde...

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1SON ANDA TERS KÖŞE
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SON ANDA TERS KÖŞE

Beşiktaş ile yol ayrımında olan Caner Erkin ve Gökhan Gönül cephesinde son dakika gelişmesi yaşandı. İşte detaylar...

2GÖKHAN GÖNÜL DÖNÜYOR
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GÖKHAN GÖNÜL DÖNÜYOR

Beşiktaş ile sözleşmesi pazartesi resmen sona erecek olan Gökhan Gönül, eski takımı Fenerbahçe’ye dönüyor.

3HER KONUDA ANLAŞMAYA VARILDI
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HER KONUDA ANLAŞMAYA VARILDI

Menajeri Ahmet Bulut’la birlikte sarı lacivertli kulübün yeni sportif direktörü Emre Belözoğlu ile görüşen Gökhan, her konuda anlaşmaya vardı.

4SON MAÇINA ÇIKIYOR
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SON MAÇINA ÇIKIYOR

35 yaşındaki sağ bek, 4 yıldır oynadığı Beşiktaş’taki son maçına bugün Gençlerbirliği karşısında çıkacak.

5CANER ERKİN YOL AYRIMINDA
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CANER ERKİN YOL AYRIMINDA

Bu arada Gökhan’ı Fenerbahçe’ye kaptıran Beşiktaş, Caner Erkin’le de yolları ayırmak üzere.

6FENERBAHÇE İLGİLENİYOR
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FENERBAHÇE İLGİLENİYOR

Siyah beyazlı yönetim ile Caner arasında yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamadı. Tecrübeli oyuncu, eski takımı Fenerbahçe’nin gündeminde.

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8GALATASARAYDA HEDEF NOKTA TRANSFER
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GALATASARAY'DA HEDEF NOKTA TRANSFER

Süper Lig'de dün akşam oynanan Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasıyla sezonu kapatan Galatarasay'da, bugünden itibaren tüm enerji transfere harcanacak.

9VİTES YÜKSELTİLECEK
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VİTES YÜKSELTİLECEK

Koronavirüs salgını nedeniyle futbola verilen aradan itibaren yeni sezon kadrosu için hazırlıklara başlayan sarı-kırmızılılar vites artıyor.

10GENÇ VE MALİYETİ DÜŞÜK OYUNCULAR
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GENÇ VE MALİYETİ DÜŞÜK OYUNCULAR

Takımda büyük bir revizyon yapacak ve birçok oyuncuyla yollarını ayıracak Galatasaray, genç ve maliyeti düşük tecrübeli oyuncular üzerinde duruyor.

112021 MODEL GALATASARAY
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2021 MODEL GALATASARAY

Fraport TAV Antalyaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan ve sezonu 56 puanla noktalayan Galatasaray'da yönetim, yeni sezonda takımı hedeflere taşıyacak bir kadro oluşturmak için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

123 TRANSFER BİTTİ
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3 TRANSFER BİTTİ

Pandemi nedeniyle futbola ara verilmesinden bu yana transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, üç transferi şimdiden bitirdi.

13ANLAŞMALAR TAMAM
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ANLAŞMALAR TAMAM

Galatasaray, Demir Grup Sivasspor ile sözleşmesi sona eren Emre Kılınç, Çaykur Rizespor ile kontratının sonunda olan Oğulcan Çağlayan ve Anagold 24 Erzincanspor'dan Kerem Aktürk ile anlaşma sağladı.

14YUVAYA DÖNÜŞ
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YUVAYA DÖNÜŞ

Galatasaray'da teknik heyetin 'fırsat transferi' olarak baktığı Arda Turan, Emre Çolak ve Semih Kaya da yeni kadro tahtasında yazılı durumda.

15AKADEMİ RÜZGARLARI ESECEK
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AKADEMİ RÜZGARLARI ESECEK

'Florya akademisi'nden yetişen bu üç oyuncuyu Fatih Terim yeniden takımda görmeyi çok istiyor.

16MARIANONUN YERİNE OMAR
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MARIANO'NUN YERİNE OMAR

Sarı-kırmızılılar, takıma veda eden Brezilyalı defans oyuncusu Mariano'dan boşalan yeri Omar Elabdellaoui ile dolduracak.

17EL SIKIŞILDI
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EL SIKIŞILDI

Bonservis bedeli ödenmeyecek 28 yaşındaki Norveçli milli futbolcuyla yıllık 1.5 milyon Euro'ya el sıkışıldı.

18CANER ERKİN FLORYAYA YAKIN
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CANER ERKİN FLORYA'YA YAKIN

Bu arada, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren ve Fenerbahçe'yle de anlaşamayan Caner Erkin de Galatasaray'a çok yakın.

192+1 YILLIK SÖZLEŞME
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2+1 YILLIK SÖZLEŞME

Sarı-kırmızılılar bir dönem formasını giyen milli futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalamayı planlıyor.

20GÜNDEMDE MENSAH VAR
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GÜNDEMDE MENSAH VAR

Orta sahayı da güçlendirmek isteyen Galatasaray, transfer listesinin üst sıralarına Hes Kablo Kayserispor'un Ganalı milli oyuncusu Bernard Mensah'ı yazdı.

21MAICON SATILIRSA...
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MAICON SATILIRSA...

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a kiralanan Brezilyalı stoper Maicon'un satılması halinde Mensah kadroya katılacak.

22KENAN KARAMAN HAMLESİ
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KENAN KARAMAN HAMLESİ

Yurt dışındaki Türk futbolcuları da yakından takip eden yönetim, Almanya Bundesliga'da küme düşen Fortuna Düsseldorf'un milli forveti Kenan Karaman'ın menajeriyle görüştü.

23SÜPER LİGE SICAK BAKMIYOR
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SÜPER LİG'E SICAK BAKMIYOR

Kulübüyle 2 milyon Euro'ya serbest kalma maddesi bulunan 26 yaşındaki oyuncunun Süper Lig'e pek sıcak bakmadığı ancak futbolcuyu ikna için tüm şartların zorlandığı öğrenildi. (DHA)

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