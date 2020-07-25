Son Dakika Transfer Haberleri | Galatasaray'da son dakika Caner Erkin gelişmesi! Fenerbahçe derken...
Süper Li'de 2019-20 sezonu bu akşam sona eriyor. Gelen son dakika haberi transfer yarışının kızıştığı yönünde...
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SON ANDA TERS KÖŞE
Beşiktaş ile yol ayrımında olan Caner Erkin ve Gökhan Gönül cephesinde son dakika gelişmesi yaşandı. İşte detaylar...
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GÖKHAN GÖNÜL DÖNÜYOR
Beşiktaş ile sözleşmesi pazartesi resmen sona erecek olan Gökhan Gönül, eski takımı Fenerbahçe’ye dönüyor.
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HER KONUDA ANLAŞMAYA VARILDI
Menajeri Ahmet Bulut’la birlikte sarı lacivertli kulübün yeni sportif direktörü Emre Belözoğlu ile görüşen Gökhan, her konuda anlaşmaya vardı.
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SON MAÇINA ÇIKIYOR
35 yaşındaki sağ bek, 4 yıldır oynadığı Beşiktaş’taki son maçına bugün Gençlerbirliği karşısında çıkacak.
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CANER ERKİN YOL AYRIMINDA
Bu arada Gökhan’ı Fenerbahçe’ye kaptıran Beşiktaş, Caner Erkin’le de yolları ayırmak üzere.
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FENERBAHÇE İLGİLENİYOR
Siyah beyazlı yönetim ile Caner arasında yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamadı. Tecrübeli oyuncu, eski takımı Fenerbahçe’nin gündeminde.
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GALATASARAY'DA HEDEF NOKTA TRANSFER
Süper Lig'de dün akşam oynanan Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasıyla sezonu kapatan Galatarasay'da, bugünden itibaren tüm enerji transfere harcanacak.
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VİTES YÜKSELTİLECEK
Koronavirüs salgını nedeniyle futbola verilen aradan itibaren yeni sezon kadrosu için hazırlıklara başlayan sarı-kırmızılılar vites artıyor.
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GENÇ VE MALİYETİ DÜŞÜK OYUNCULAR
Takımda büyük bir revizyon yapacak ve birçok oyuncuyla yollarını ayıracak Galatasaray, genç ve maliyeti düşük tecrübeli oyuncular üzerinde duruyor.
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2021 MODEL GALATASARAY
Fraport TAV Antalyaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan ve sezonu 56 puanla noktalayan Galatasaray'da yönetim, yeni sezonda takımı hedeflere taşıyacak bir kadro oluşturmak için çalışmalarını yoğunlaştırdı.
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3 TRANSFER BİTTİ
Pandemi nedeniyle futbola ara verilmesinden bu yana transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, üç transferi şimdiden bitirdi.
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ANLAŞMALAR TAMAM
Galatasaray, Demir Grup Sivasspor ile sözleşmesi sona eren Emre Kılınç, Çaykur Rizespor ile kontratının sonunda olan Oğulcan Çağlayan ve Anagold 24 Erzincanspor'dan Kerem Aktürk ile anlaşma sağladı.
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YUVAYA DÖNÜŞ
Galatasaray'da teknik heyetin 'fırsat transferi' olarak baktığı Arda Turan, Emre Çolak ve Semih Kaya da yeni kadro tahtasında yazılı durumda.
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AKADEMİ RÜZGARLARI ESECEK
'Florya akademisi'nden yetişen bu üç oyuncuyu Fatih Terim yeniden takımda görmeyi çok istiyor.
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MARIANO'NUN YERİNE OMAR
Sarı-kırmızılılar, takıma veda eden Brezilyalı defans oyuncusu Mariano'dan boşalan yeri Omar Elabdellaoui ile dolduracak.
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EL SIKIŞILDI
Bonservis bedeli ödenmeyecek 28 yaşındaki Norveçli milli futbolcuyla yıllık 1.5 milyon Euro'ya el sıkışıldı.
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CANER ERKİN FLORYA'YA YAKIN
Bu arada, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren ve Fenerbahçe'yle de anlaşamayan Caner Erkin de Galatasaray'a çok yakın.
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2+1 YILLIK SÖZLEŞME
Sarı-kırmızılılar bir dönem formasını giyen milli futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalamayı planlıyor.
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GÜNDEMDE MENSAH VAR
Orta sahayı da güçlendirmek isteyen Galatasaray, transfer listesinin üst sıralarına Hes Kablo Kayserispor'un Ganalı milli oyuncusu Bernard Mensah'ı yazdı.
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MAICON SATILIRSA...
Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a kiralanan Brezilyalı stoper Maicon'un satılması halinde Mensah kadroya katılacak.
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KENAN KARAMAN HAMLESİ
Yurt dışındaki Türk futbolcuları da yakından takip eden yönetim, Almanya Bundesliga'da küme düşen Fortuna Düsseldorf'un milli forveti Kenan Karaman'ın menajeriyle görüştü.
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SÜPER LİG'E SICAK BAKMIYOR
Kulübüyle 2 milyon Euro'ya serbest kalma maddesi bulunan 26 yaşındaki oyuncunun Süper Lig'e pek sıcak bakmadığı ancak futbolcuyu ikna için tüm şartların zorlandığı öğrenildi. (DHA)