Son Dakika Transfer Haberleri: Galatasaray'da dört ayrılık birden! Biletleri kesildi...

Güne damga vuran transfer gelişmelerini derledik. İşte futbolcular ve isimlerinin anıldığı kulüpler...
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ATILLA SZALAI'NİN TALİBİ ÇOK
EURO 2020'de forma giydiği 2 maçta da başarılı bir performans çizen Fenerbahçeli stoper Attila Szalai'nin hem fiyatı hem de kendisine talip olan kulüp sayısı artacağa benziyor. Macaristan'ın Almanya ile oynayacağı grup maçına Fransa ve Almanya'dan kulüp yetkilililerinin geleceği ve Attila Szalai'yi yerinde takip edeceği bilidirildi. Macaristan basınında yer alan haberlerde İspanyol ve İngilizler'in de önceden takibinde olan Szalai için "Performansı dikkat çekiyor. Kısa süre içinde Fenerbahçe'nin kapısını birçok kulüp çalacak" ifadesi kullanıldı. Szalai, 1-1 sona eren Fransa maçında neredeyse hatasız oynarken, 3-0 kaybettikleri Portekiz karşısında da yenilen gollerde hata yapmadı. (A Spor)
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HARRY KANE - MANCHESTERC CITY
Manchester City'nin, Harry Kane için 100 milyon Pound'u gözden çıkardığı belirtildi. Ancak İngiltere Milli Takımı'nın kaptanını sadece Manchester City istemiyor. Premier League'in diğer devleri Manchester United ve Chelsea de Kane için yarışa girmeye hazırlanıyor. Ancak Tottenham'ın Harry Kane için alt sınır olarak ise 120 milyon Pound belirlediği ifade ediliyor.
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LECCE GÜVEN YALÇIN'DAN MEMNUN
Lecce geçen sezon Beşiktaş 'tan kiraladığı Güven Yalçın'ı yeniden kadrosuna katmak istiyor. İtalya basınında yer alan haberlerde, Lecce’nin Güven’i tekrar istediği yazıldı. La Gazzetta dello Sport'a son sezonda hiçbir zaman 11'de başlamayan ve hiçbir zaman gerçekten takımı etkileyemeyen Güven'in, Salento'ya (Lecce idman sahası)olası dönüşü senaryosunu gündeme getirdi. Gazete haberinde, Aynı zamanda Corvino, Türk forvet Güven Yalçın'ı (Beşiktaş) Salento'ya geri getirmek için müzakereleri yeniden başlattı " ifadelerini kullandı. Serie B takımında geçen sezon 10 maçta oynayan 22 yaşındaki forvetin de İtalya’da kalmaya sıcak baktığı aktarıldı. (Fanatik)
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HARUN TEKİN'İN YENİ TAKIMI
Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Harun Tekin, Süper Lig'de kaldı. İsmi başta Adana Demirspor olmak üzere birçok takımla anılan 31 yaşındaki kaleci, Kasımpaşa ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Tarafların kesin olarak anlaşmaya vardı ve resmi imzaların kısa süre içerisinde atılacağı öğrenildi. Tecrübeli kaleci, geçtiğimiz sezon 6 Süper Lig, 2 Türkiye kupası olmak üzere 8 maçta kaleyi korumuştu ve bu maçlarda 9 gol yerken 2 maçta gole kalesini kapamıştı. (Fanatik)
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GALATASARAY'DA KİMLER GÖNDERİLECEK?
Fatih Terim yeniden Florya'ya geri döndü ve yardımcılarıyla durum değerlendirmesi yaptı. Tecrübeli teknik adamın transfer raporunu yönetime ilettiği ve takımdan ayrılacak isimlerin netleştiği ifade edildi. Fatih Terim hazırladığı transfer listesini yönetime iletirken başkan Burak Elmas ve kurmaylarının daha önce görüşme gerçekleştirdiği 12 futbolcu ve Terim'in listesindeki futbolculardan oluşan liste doğrultusunda transfer çalışmalarına hız verdiği belirtildi. Galatasaray'da takımdan ayrılacak isimler de belli oldu. Sarı Kırmızılılarda takımdan gönderilmek istenen ilk isim Cezayirli yıldız Sofiane Feghouli... Galatasaray'da Feghouli gibi ayrılığına kesin gözüyle bakılan bir diğer isim Kolombiyalı golcü Radamel Falcao... Galatasaray'a transfer olduğu günden bugüne sakatlık problemleriyle boğuşan yıldız golcünün MLS takımlarıyla görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi. Bu isimlerden bir diğeri ise Senegalli Mbaye Diagne... Geçtiğimiz sezonun devre arasında West Bromwich Albion'a kiralık olarak transfer olan ve başarılı performansıyla dikkat çeken Diagne için özellikle Premier Lig devrede olduğu belirtilmişti. Feghouli, Falcao ve Diagne dışında Luyindama'ya da Rusya'dan Spartak Moskova'nın talip olduğu ileri sürülmüştü. Fatih Terim'in Luyindama konusunda henüz kesin kararını vermediği ve kamp sürecinde oyuncuyu yakından takip edeceği iddia edildi. (Fanatik)
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THOMAS HENRY - BEŞİKTAŞ
Beşiktaş'ta Aboubakar'ın ayrılığının ardından forvet arayışları devam ediyor. Geçtiğimiz sezonun devre arasında gündeme gelen Thomas Henry'de yeni gelişmeler yaşanıyor. Belçika ekibi Leuven forması giyen Fransız golcü için Swensea City devreye girmişti. Fransız futbolcu Swensea City'nin Championship'te olması nedeniyle teklife sıcak bakmıyor. Thomas Henry'nin daha üst düzey bir futbol oynamak istediği iddia edildi. Haberde Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek olmasından dolayı Henry'nin aklının Beşiktaş'ta olduğu iddia edildi. (A Spor)
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YOUNES BELHANDA TRANSFERİNDE YENİ GELİŞME
Galatasaray’da esas sürpriz gelişme ise Belhanda konusunda yaşandı. Son ana kadar Galatasaray’dan haber bekleyen ve bu nedenle Montpellier ile anlaşmayan 31 yaşındaki futbolcu geri dönmek için her türlü fedakârlığı yapmaya hazır olduğunu bildirdi. Daha önce 3 milyon 350 bin euro alan Belhanda bu rakamın yarısına 3 yıllık kontrata imza atabileceğini iletti.
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PAULINHO - GALATASARAY
İlk iş olarak Fatih Terim'i Florya'ya geri döndüren Burak Elmas, mazbatasını aldıktan sonra transferde düğmeye basacak. Galatasaray'ın transfer çalışmalarında hızlı adımlar atması beklenirken İspanyol basınından sürpriz bir iddia geldi. Kariyerinde son olarak Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou FC forması giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Paulinho için Galatasaray'ın ilgisinin olduğu iddia edildi. İspanyol basınından Mundo Deportivo'nun haberine göre, Çin'den ayrılan eski Barcelonalı, kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor. Bunun üzerine harekete geçen sarı-kırmızılılar, bu transferde Atletico Madrid ve Flamengo gibi güçlü ekiplerle yarışacak. Yıldız oyuncunun transfer tekliflerini iyi değerlendirerek karar vermesi bekleniyor. Paulinho'nun Avrupa'ya dönmesine kesin gözüyle bakılırken, transfer için yarışan tüm takımların eşit şansa sahip olduğu belirtildi. (Sabah)
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EFECAN KARACA - TRABZONSPOR
Trabzonspor; Peres, Marek Hamsik, Gervinho ve Koita transferlerini yaparak sezona çok hızlı bir giriş yaptı. Bordo-mavililerde şimdi de gözler yerli transferinde. Geçen sezonun devre arasında Trabzonspor'un kapısından dönen Alanyasporlu Efecan Karaca için bordo mavili takım yeniden harekete geçti. 31 yaşındaki sağ kanat ile görüşmelerine devam eden yönetim, bu transferde yüksek bonservis bedeli ödemeyi istemiyor. Oyuncu cephesinin Trabzonspor'un bu talebi doğrultusunda fedakarlık yaparak bordo mavili ekibe transferlerini hızlandırması bekleniyor. Bir yıllık daha sözleşmesi bulunan Karaca'ya ''Bonservis sorununu çöz ve gel'' denildi. (A Spor)
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ONYEKURU - GALATASARAY
Yeni sezonda şampiyonluk isteyen Galatasaray , güçlü bir kadro kurmanın hedefinde. Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim, Muslera, Marcao, Ömer Bayram ve Emre Taşdemir'in sözleşmelerini uzatırken, bonservisleri elinde olan Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk'ü kadrosunda kattı. Belhanda'nın menajeri William D'Avila ile çalışmama kararı alan Cengiz ve kurmayları, bu yüzden Henry Onyekuru'nun sözleşmesinde yazan 4.3 milyon Euro satın alma opsiyonunu kullanmadı. Ancak yönetim değişti ve yeni başkan Burak Elmas da Onyekuru transferini bitirmeye karar verdi. 3 sezondur kiralık olarak gelen Nijeryalı yıldızın dördüncü kez Galatasaray'a dönmesi an meselesi. (Sabah)
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EDIN DZEKO TRANSFERİ ZORA GİRİYOR
Yeni sezon için teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe , bir yandan da transfer çalışmalarını yürütüyor. Geçtiğimiz sezondaki gibi golcü sıkıntısı yaşamak istemeyen sarı-lacivertliler, yeni sezonda bu bölgeyi güçlü bir isme emanet etmek istiyor. Fenerbahçe'nin gündemine ilk olarak geçtiğimiz sezonun devre arasında giren Edin Dzeko'nun adı, yeniden sarı-lacivertli takımla anılıyor. Roma ile 1 yıllık sözleşmesi bulunan Boşnak golcünün, Başkan Ali Koç tarafından 'seçim hediyesi' olarak takıma katılacağı ileri sürüldü. İtalya kaynaklı bilgiler ise bu transferin zor olduğunu gösteriyor. Fenerbahçe, Dzeko'nun menajerleriyle temas kurdu. 35 yaşındaki yıldızdan 'olur' alındı. Roma kulübü, bonservis talep etmiyor. Ancak sıkıntı burada başlıyor. Tecrübeli futbolcunun Roma'dan yıllık net kazancı 5 milyon Euro... Vergi ve menajerlik komisyonu dahil edildiğinde, Fenerbahçe'ye yıllık faturası 8.5 milyon Euro oluyor. Ayrıca Boşnak golcü minimum iki yıllık sözleşme talep ediyor. İşte bu maliyet nedeniyle transferin gerçekleşmesi zorlaşıyor.
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FEGHOULI - VALLADOLID
La Liga'da 19. sırayı alarak bir alt lige düşen Real Valladolid'in Feghouli için ısrarı sürüyor. İspanyol basını Valladolid'in Feghouli'yi kadroya katmak için Galatasaray ile görüşme gerçekleştireceğini iddia etti. Galatasaray'dan bonuslar hariç yılda 3 milyon 750 bin euro kazanan Feghouli'nin de Galatasaray'dan ayrılmaya sıcak baktığı ve yeniden İspanya'da forma giymek istediği iddia edildi. El Gol Digital'de yer alan habere göre Real Valladolid'in Fatih Terim tarafından kadroda düşünülmeyen Feghouli için Galatasaray'a 1.5 milyon euro önereceği iddia edildi. Feghouli için Yunanistan'da Olympiakos da devrede.
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KOLASINAC - FENERBAHÇE
Geçen sezon beklentileri karşılayamayan Filip Novak'la yolları ayırmayı planlayan Fenerbahçe'de sol bek arayışları sürüyor. Sarı-Lacivertliler geçtiğimiz sezon Schalke'de kiralık oynayan ancak bonservisi Arsenal'de olan Sead Kolasinac'ı gündemine aldı.Boşnak yıldızın menajeriyle görüşme yapan yöneticilerin transfer şartlarını masaya yatırdığı öğrenildi. Arsenal'in yeni sezon planlarında yer almayan 28 yaşındaki Kolasinac'ın Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı belirlendi. Yıldız futbolcunun şu anda 1 yıl kalan sözleşmesinin feshi için İngiliz kulübüyle görüşme yaptığı ifade edildi. Eğer Kolasinac, Arsenal ile anlaşır ve serbest kalırsa bedelsiz olarak Fenerbahçe'nin yolunu tutabilir. (Takvim)
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FALCAO'NUN ROTASI ABD
Galatasaray'dan bonuslar hariç yılda 5 milyon euro kazanan ve takımın en fazla kazanan oyuncusu konumunda bulunan Falcao, Fatih Terim tarafından kadroda düşünülmüyor. Mustafa Muhammed' kadrosunda bulunduran ve Halil Dervişoğlu için Brentford ile görüşmelerini sürdüren Galatasaray'da Falcao gözden iyice düşmüş durumda. Radamel Falcao'nun bonservisini alıp ABD'ye transfer olması bekleniyor. Galatasaray, Feghouli ve Falcao'nun ayrılığından yaklaşık 10 milyon euro kar elde etmiş olacak. TFF'nin harcama limitlerine göre hareket eden Galatasaray Feghouli ve Falcao dışında birkaç isimle daha yolların ayrılabileceği iddia edildi.
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DIAGNE TORINO YOLCUSU
Mbaye Diagne için İtalya Serie A ekiplerinden Torino'nun da yakın takipte olduğu ve Galatasaray'a resmi teklifte bulunabileceği aktarıldı. Galatasaray'ın Diagne'den 5-10 miloyn euro arasında gelir elde etmeyi planladığı ifade edildi. Galatasaray'dan yıllık 2.4 milyon euro kazanan Diagne'nin takımdan ayrılması durumunda Sarı Kırmızılılar nefes alacak. Galatasaray'da hedef Feghouli, Falcao ve Diagne'nin yıllık maaş yükünden kurtulmak.