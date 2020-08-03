MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGalatasaray'a 262 milyon TL'lik piyango!
GeriFutbol Galatasaray'a 262 milyon TL'lik piyango!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 03 Ağustos 2020 - 11:27,

Galatasaray'a 262 milyon TL'lik piyango!

Müjdeyi ve transferi Fransızlar duyurdu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Galatasaray'da gelecek sezon için çalışmalar sürerken ekonomik anlamda zor günler yaşanıyordu. Bonservisli oyuncu transfer edebilmek için yıldızlarını satmak zorunda olan Galatasaray'a, 3 büyük müjde geldi. Aslan'ın kısa süre içerisinde kasasına 32 milyon Euro girebilir.

2
Abone Olgoogle-news

Fotomaç'ın haberine göre; Kötü geçen bir sezonu geride bırakan ve hedefleri olan yeni bir takım için kolları sıvayan Galatasaray'da arayışlar devam ederken diğer yandan da yıldız isimlerine arka arkaya teklifler gelmeye başladı.

3
Abone Olgoogle-news

Özellikle de Luyindama gözde aranan isimlerin başında geliyor. Sakatlanan Kongolu stoper sezonun ikinci yarısında forma giymemesine karşın İngiliz takımlarının gözdesi durumunda...

4EN AZ 15 MİLYON EURO
Abone Olgoogle-news

EN AZ 15 MİLYON EURO

Luyindama Everton, Wolverhampton, Bournemouth ve Aston Villa'nın transfer listesinde yer alıyor. Galatasaray'ın olası Luyindama transferinden en az 15 milyon euro kazanması bekleniyor.

5ŞİMDİDEN FORM TUTTU
Abone Olgoogle-news

ŞİMDİDEN FORM TUTTU

Uzun süredir İngiliz takımlarını peşinden koşturan Luyindama sakatlıktan tamamen kurtuldu. Bu sezon lisansı çıkarılmaması nedeniyle Süper Lig'de forma giyemeyen oyuncu, tatilde dahi özel çalışmalar yaparak takımla arasındaki açığı kapatmayı başardı.

6MARCAOYA DINAMO KIEV KANCASI
Abone Olgoogle-news

MARCAO'YA DINAMO KIEV KANCASI

Galatasaray'ın bir diğer stoperi Marcao da birçok takımla anılıyor. Ama en çok öne çıkan takım Dinamo Kiev...

7
Abone Olgoogle-news

Taraftarların tepkisine karşılık Luce'nin başkan Surkis'in ısrarlı talebi sonunda istifasını geri çekmesinin ardından Marcao defteri yeniden açıldı.

8İLK İŞİ MARCAO
Abone Olgoogle-news

İLK İŞİ MARCAO

Marcao için Dinamo Kiev'in, kapısını çaldığı Galatasaray, transfer bedelini 12 milyon euro olarak belirledi. Lucescu, Galatasaray'ın parlayan ismi Marcao'nun alınmasını talep etti.

9BELHANDAYA SAMPDORIA TALİP
Abone Olgoogle-news

BELHANDA'YA SAMPDORIA TALİP

Gönderilmesi planlanan Belhanda'ya ise İtalya Serie A'dan sürpriz bir talip çıktı. 1 yıl daha sözleşmesi olan ve 5 milyon euro bedel biçilen Faslı yıldızı, Sampdoria da gündemine aldı.

10
Abone Olgoogle-news

Belhanda bu sezon Süper Lig'de 23, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5, Şampiyonlar Ligi'nde 4 ve TFF Süper Kupa'da da 1 olmak üzere toplam 33 resmi müsabakada görev aldı. 7 gol, 3 asist kaydetti.

11FALCAO: ÇOK MUTLUYUM, 2 YIL DAHA KALACAĞIM
Abone Olgoogle-news

FALCAO: ÇOK MUTLUYUM, 2 YIL DAHA KALACAĞIM

Galatasaray yönetimi, satmak istediği Radamel Falcao'yu yeni sezon forma tanıtımında kullanmamıştı.

12
Abone Olgoogle-news

Sabah'ın haberine göre ise Inter Miami dışında kimsenin ilgilenmediği Falcao, yakın çevresine "Türkiye'yi seviyorum. Burada çok mutluyum ve 2 yıl daha kalacağım" dedi.

13FRANSADAN BELLEGARDE İDDİASI
Abone Olgoogle-news

FRANSA'DAN BELLEGARDE İDDİASI

Öte yandan Galatasaray için bir sürpriz iddia da Fransız L'Equipe gazetesinden geldi.

14
Abone Olgoogle-news

Haberde Galatasaray'ın Strasbourg forması giyen 22 yaşındaki orta saha Jean-Ricner Bellegarde'yi istediği belirtildi.

15TAKIMDAN AYRILMAK İSTİYOR
Abone Olgoogle-news

TAKIMDAN AYRILMAK İSTİYOR

Haberde Fiorentina'nın da ilgilendiği Fransız futbolcunun kariyer hedefleri doğrultusunda takımdan ayrılmayı planladığı ifade edildi.

16
Abone Olgoogle-news

22 yaşındaki orta saha, bu sezon Strasbourg formasıyla toplam 30 maça çıktı ve 1 gol atıp 1 de asist yaptı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi