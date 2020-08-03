Galatasaray'a 262 milyon TL'lik piyango!

Galatasaray'da gelecek sezon için çalışmalar sürerken ekonomik anlamda zor günler yaşanıyordu. Bonservisli oyuncu transfer edebilmek için yıldızlarını satmak zorunda olan Galatasaray'a, 3 büyük müjde geldi. Aslan'ın kısa süre içerisinde kasasına 32 milyon Euro girebilir.
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Fotomaç'ın haberine göre; Kötü geçen bir sezonu geride bırakan ve hedefleri olan yeni bir takım için kolları sıvayan Galatasaray'da arayışlar devam ederken diğer yandan da yıldız isimlerine arka arkaya teklifler gelmeye başladı.
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Özellikle de Luyindama gözde aranan isimlerin başında geliyor. Sakatlanan Kongolu stoper sezonun ikinci yarısında forma giymemesine karşın İngiliz takımlarının gözdesi durumunda...
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EN AZ 15 MİLYON EURO
Luyindama Everton, Wolverhampton, Bournemouth ve Aston Villa'nın transfer listesinde yer alıyor. Galatasaray'ın olası Luyindama transferinden en az 15 milyon euro kazanması bekleniyor.
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ŞİMDİDEN FORM TUTTU
Uzun süredir İngiliz takımlarını peşinden koşturan Luyindama sakatlıktan tamamen kurtuldu. Bu sezon lisansı çıkarılmaması nedeniyle Süper Lig'de forma giyemeyen oyuncu, tatilde dahi özel çalışmalar yaparak takımla arasındaki açığı kapatmayı başardı.
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MARCAO'YA DINAMO KIEV KANCASI
Galatasaray'ın bir diğer stoperi Marcao da birçok takımla anılıyor. Ama en çok öne çıkan takım Dinamo Kiev...
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Taraftarların tepkisine karşılık Luce'nin başkan Surkis'in ısrarlı talebi sonunda istifasını geri çekmesinin ardından Marcao defteri yeniden açıldı.
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İLK İŞİ MARCAO
Marcao için Dinamo Kiev'in, kapısını çaldığı Galatasaray, transfer bedelini 12 milyon euro olarak belirledi. Lucescu, Galatasaray'ın parlayan ismi Marcao'nun alınmasını talep etti.
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BELHANDA'YA SAMPDORIA TALİP
Gönderilmesi planlanan Belhanda'ya ise İtalya Serie A'dan sürpriz bir talip çıktı. 1 yıl daha sözleşmesi olan ve 5 milyon euro bedel biçilen Faslı yıldızı, Sampdoria da gündemine aldı.
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Belhanda bu sezon Süper Lig'de 23, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5, Şampiyonlar Ligi'nde 4 ve TFF Süper Kupa'da da 1 olmak üzere toplam 33 resmi müsabakada görev aldı. 7 gol, 3 asist kaydetti.
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FALCAO: ÇOK MUTLUYUM, 2 YIL DAHA KALACAĞIM
Galatasaray yönetimi, satmak istediği Radamel Falcao'yu yeni sezon forma tanıtımında kullanmamıştı.
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Sabah'ın haberine göre ise Inter Miami dışında kimsenin ilgilenmediği Falcao, yakın çevresine "Türkiye'yi seviyorum. Burada çok mutluyum ve 2 yıl daha kalacağım" dedi.
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FRANSA'DAN BELLEGARDE İDDİASI
Öte yandan Galatasaray için bir sürpriz iddia da Fransız L'Equipe gazetesinden geldi.
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Haberde Galatasaray'ın Strasbourg forması giyen 22 yaşındaki orta saha Jean-Ricner Bellegarde'yi istediği belirtildi.
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TAKIMDAN AYRILMAK İSTİYOR
Haberde Fiorentina'nın da ilgilendiği Fransız futbolcunun kariyer hedefleri doğrultusunda takımdan ayrılmayı planladığı ifade edildi.
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22 yaşındaki orta saha, bu sezon Strasbourg formasıyla toplam 30 maça çıktı ve 1 gol atıp 1 de asist yaptı.