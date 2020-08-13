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GeriFutbol Son Dakika Transfer Haberleri | Galatasaray ve Beşiktaş'ın Bernard Mensah yarışında flaş gelişme! Başkan açıkladı...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 13 Ağustos 2020 - 18:54,

Son Dakika Transfer Haberleri | Galatasaray ve Beşiktaş'ın Bernard Mensah yarışında flaş gelişme! Başkan açıkladı...

Galatasaray ve Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Bernard Mensah transferinde sıcak bir gelişme yaşandı.

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Kayserispor'da forma giyen ve Galatasaray ile Beşiktaş'ın ilgilendiği Bernard Bensah için yarış devam ederken önemli bir açıklama geldi.

2İŞTE GALATASARAYIN TEKLİFİ...
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İŞTE GALATASARAY'IN TEKLİFİ...

Galatasaray, Fatih Terim'in ısrarla kadroda görmek istediği Mensah için 1.5 milyon euro kiralama bedeli artı takas olarak da Ahmet Çalık, Jimmy Durmaz ve Emre Taşdemir şeklinde teklif yapmıştı.

3BEŞİKTAŞ TEKLİF YAPMIŞTI
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BEŞİKTAŞ TEKLİF YAPMIŞTI

Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı sonrasında ise Beşiktaş da Mensah için resmi teklifini sunmuştu.

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Siyah-beyazlı kulübün yöneticileri, Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, İstanbul'da Bernard Mensah için bir görüşme gerçekleştirmişti.

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Pazarlıklarda Mensah için 2.5 milyon euro artı oyuncu takası üzerine yoğunlaşıldığı belirtilmişti.

6AHMET NUR ÇEBİ DOĞRULAMIŞTI
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AHMET NUR ÇEBİ DOĞRULAMIŞTI

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ise "Mensah gündemimizde olan futbolculardan biri ama sadece ona kilitlenmiş değiliz." ifadeleriyle görüşmeyi doğrulamıştı.

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Ayrıca Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın da Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ile telefonda bir görüşme yaptığı kaydedilmişti.

8BERNA GÖZBAŞINDAN AÇIKLAMA
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BERNA GÖZBAŞI'NDAN AÇIKLAMA

Mensah yarışı için son açıklama ise Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'ndan geldi.

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Ajansspor'a konuşan Gözbaşı, "Beşiktaş ile anlaşıldığı yönünde çıkan haberler hakkında, ‘Görüşmeler sürüyor. Tam olarak bitmiş bir şey ya da netleşen bir durum yok’ dedi.

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Beşiktaş ve Kayserispor arasında Mensah transferinde takas formulünün kullanılması da alternatifler arasında.

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25 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Kayserispor forması ile 26 maçta 5 gol atıp 8 asist yaptı.

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