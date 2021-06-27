Son Dakika Transfer Haberleri... Galatasaray transferi bitirdi! Fenerbahçe ünlü hocayla anlaştı, Beşiktaş'tan 10 numara bombası...

SIRADA 3 TRANSFER VAR Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - Galatasaray, 21 yaşındaki Barış Alper Yılmaz için 1.5 milyon Euro’nun yanı sıra bir genç oyuncuyu Keçiörengücü’ne gönderecek. Devler Ligi’ndeki PSV maçlarını düşünerek kadrosunu bir an önce Kaan Ayhan, Gedson, Moreno ve Halil ile güçlendirmek isteyen G.Saray, sonraki etapta yine ‘gençlik aşısına’ devam edecek! Geçtiğimiz sezon Kerem ile Mohamed gibi genç oyunculara yatırım yapan kulüp bu felsefesini yine sürdürecek.