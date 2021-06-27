Son Dakika Transfer Haberleri... Galatasaray transferi bitirdi! Fenerbahçe ünlü hocayla anlaştı, Beşiktaş'tan 10 numara bombası...
Son dakika transfer haberleri... EURO 2020 devam ederken bir yandan Süper Lig ekipleri transferde gaza bastı. Galatasaray, Burak Elmas yönetiminde ilk transferleri açıklamaya hazırlanırken Fenerbahçe de teknik adam konusunda gaza bastı. Beşiktaş ise yeni 10 numarasını buldu. İşte en günün en önemli transfer gelişmeleri...
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Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve diğer kulüpler için güne damga vuran transfer gelişmelerini sizler için derledik.
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SIRADA 3 TRANSFER VAR
Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - Galatasaray, 21 yaşındaki Barış Alper Yılmaz için 1.5 milyon Euro’nun yanı sıra bir genç oyuncuyu Keçiörengücü’ne gönderecek. Devler Ligi’ndeki PSV maçlarını düşünerek kadrosunu bir an önce Kaan Ayhan, Gedson, Moreno ve Halil ile güçlendirmek isteyen G.Saray, sonraki etapta yine ‘gençlik aşısına’ devam edecek! Geçtiğimiz sezon Kerem ile Mohamed gibi genç oyunculara yatırım yapan kulüp bu felsefesini yine sürdürecek.
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DIEGO COSTA'DAN TRANSFER AÇIKLAMASI
Diego Costa, kariyerine yine Avrupa'da devam etmek istediğini söyleyerek teklifler aldığını doğruladı. Costa, "Önümüzdeki haftalarda hangi takıma gideceğimi size açıklayacağım." diye konuştu.
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YENİ TRANSFER TRABZON'DA OLACAK
Trabzonspor ile üç yıllık sözleşme imzalayan Fode Koita bugün Trabzon’da olacak. Bordo-mavili ekiple yarından itibaren çalışmalara başlayacak olan Gineli golcü, antrenmanlar öncesinde sağlık kontrolünden geçecek ve ilk antrenmanlara katılan tek yeni transfer olacak. Koita gibi bu sezon Karadeniz ekibiyle anlaşma sağlayan Gervinho ile Bruno Peres, İtalya Ligi’nin Türkiye’ye göre bir hafta sonra bitmesi nedeniyle 4 Temmuz’a kadar izinli sayılacak, ikisi de İstanbul Riva’da yapılacak kampa katılacak.
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F.BAHÇE'NİN GENÇ OYUNCUSU RADARA GİRDİ
Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon A Takım kadrosunda yer alan ve U19'da da forma giyen Fatih Yiğit Şanlıtürk'ü Avrupa ekipleri takibe aldı. Menajer Cihan Ercüment, Ajansspor'a "Fatih Yiğit Şanlıtürk'ün Avrupa takımları tarafından takip edildiğini biliyoruz. Fatih'in hedefi uzun yıllar Fenerbahçe'ye hizmet etmek ve A Milli Takım 'da formasını giymek." dedi.
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LJAJIC YERİNE TEIXEIRA
Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş'ta 10 numara transferi için 10 numara bir isim gündemde: Alex Teixeira... Bu mevkide forma giyen Adem Ljajic'in performansından memnun kalmayan siyah-beyazlılar, son olarak Çin'in Jiangsu FC takımında forma giyen ve şu an boşta olan Brezilyalı 10 numaranın peşine düştü.(Sabah)
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BEŞİKTAŞ'A KORAY GÜNTER ÖNERİSİ
Beşiktaş yönetimi, transfer çalışmalarını sürdürürken menajerler tarafından önerilen isimler de gündeme geliyor. Ortacizgi.com’un haberine göre; İtalya ekiplerinden Hellas Verona forması giyen Koray Günter’in Beşiktaş’a önerildiği öğrenildi. 26 yaşındaki stoper oyuncusu için siyah beyazlıların değerlendirme yapacağı belirtildi.
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FENERBAHÇE'DE GÖKHAN GÖNÜL GÖRÜŞME ODASINDA
Sözleşmesi sona eren Gökhan Gönül'ün geleceği başkan Ali Koç ile yapacağı görüşme sonrasında belli olacak. Kulüpte 1 sezon daha kalıp, hizmet etmek isteyen tecrübeli futbolcunun durumu Koç ile yapacağı zirve sonrası netlik kazanacak.
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FENERBAHÇE YENİ HOCASINI AÇIKLIYOR
Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Hırvat teknik adamın listenin başındaki isim olduğu ve teknik direktörlük koltuğuna çok yakın bulunduğu bildirildi. Fenerbahçe'nin yaklaşık 10 gündür görüştüğü Bilic ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Marco Silva ve Fonseca gibi isimlerle de anlaşma zeminini oluşturan Ali Koç ve ekibi, yeni yönetimiyle yapacağı ilk toplantıda teknik direktör konusunu karara bağlayacak.
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UĞURCAN'A PREMİER LİG'DEN TALİP
Mevcut kalecisi Rui Patricio'nun isminin Roma ve Marsilya ile anılması ve yedek rotasyonunda da alternatif kaleci sıkıntısı çeken Wolves'ın Uğurcan Çakır'ın menajeri Arturo Canales ile temas halinde olduğu ve fiyat sorduğu öğrenildi.(Sabah)
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SİNAN GÜMÜŞ YOL AYRIMINDA
Sezon başında büyük umutlarla Genoa'dan bedelsiz olarak transfer edilen Sinan Gümüş, beklenen futbolu bir türlü ortaya koyamamıştı. Bu anlamda 2 yıl daha sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusu ile yüksek ihtimalle seçimden sonra yolların ayrılacağı öğrenildi. Sinan için özellikle Anadolu kulüplerinden teklif olduğu da gelen haberler arasında.(Fanatik)