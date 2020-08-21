Son dakika transfer haberleri | Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor (9 Ocak 2020)
Süper Lig'in devleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da arka arkaya son dakika transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.
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İşte güne damga vuran son dakika transfer haberleri...
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VİSCA - FENERBAHÇE
Geçtiğimiz sezonlardan bu yana Fenerbahçe'nin listesinde yer alan Edin Visca, yine gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç, Mame Thiam transferinde olduğu gibi Boşnak oyuncu için de bizzat görüşmelere katıldı. Emre Belözoğlu ile birlikte Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'la görüşen Ali Koç'un tüm şartları zorladığı öğrenildi. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Başakşehir'in 30 yaşındaki kanat oyuncusunun satışı konusunda bedeli yüksek tutan Gümüşdağ'ın takas tekliflerine de sıcak bakmadığı ifade edildi. Fotomaç'ın haberine göre kulübüyle bir yıl daha sözleşmesi kalan Visca'nın Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakması Koç'un elini güçlendirirken, sarı-lacivertlilerin bir miktar para ve iki oyuncu takasıyla bu transferi bitirmek istediği iddia ediliyor.
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LEMİNA - GALATASARAY
Galatasaray geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen Mario Lemina’yı bir kez daha kiralamak üzere... Gabonlu ön libero için geri sayıma geçen sarı kırmızılılar, Lemina ile anlaştı, hafta başına kadar da Southampton ile imzaları atıp İstanbul’da bulunan Lemina’nın çalışmalara katılması planlanıyor. Lemina da sosyal medyadan ‘Bugün günlerden G.Saray’ paylaşımı yaparak transfer ateşini yaktı.
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TYLER BOYD - GENÇLERBİRLİĞİ
Beşiktaş'ın ABD’li oyuncusu Tyler Boyd’a Gençlerbirliği’nin talip olduğu öğrenildi. Başkent kulübünün bu oyuncuyu kiralamak için Siyah- Beyazlı takıma resmi teklif yapmaya hazırlandığı gelen bilgiler arasında. Beşiktaş Yönetimi’nin teklif halinde Tyler Boyd hakkında son kararı Sergen Yalçın’a bırakacağı öğrenildi.
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BAKASETAS - FENERBAHÇE
Mauricio Lemos, Enner Valencia ve Diego Perotti gibi isimlerin transferini de bitirme aşamasına getiren Fenerbahçe'den flaş bir hamle daha geldi. Sarı-lacivertlilerin, Alanyaspor'un 27 yaşındaki futbolcusu Anastasios Bakasetas için girişimde bulunduğu iddia edildi. Emre Belözoğlu'nun yürüttüğü transfer operasyonunda Akdeniz temsilcisine baş baş takas teklifi yapıldığı, önerilen ismin de Brezilyalı Jailson olduğu kaydedildi. Öte yandan Yunan basınından Sport24'ün haberine göre, uzun süren görüşmeler sonrasında Fenerbahçe ve Alanyaspor pazarlıklarda son aşamaya geldi, anlaşmaya yakınlaştı.
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HENDRİCK - BEŞİKTAŞ
Sergen Yalçın, Adem Ljajic’in inişli çıkışlı performansı nedeniyle yönetimden 10 numara istemişti. Aradığı ismi İngiltere’de bulan Beşiktaş, Burnley’le sözleşmesi sona eren Jeff Hendrick için düğmeye bastı. İrlandalı oyuncu, yıllık 3.5 milyon Euro’dan 3 senelik anlaşma talep ederken, Kara Kartal 2 milyon Euro önerdi, beklemeye geçti. (Beşiktaş)
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FENERBAHÇE'DEN OLYMPİAKOS'A
Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Garry Rodrigus, Yunan ekibi Olympiakos'un gündeminde. Al-Ittihad ile olan kontratı devam eden deneyimli futbolcu için 2.5 milyon euro isteniyor. Ancak Olympiakos'un Suudi Arabistan takımına 1 milyon euro önerdiği ifade ediliyor.
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CİSSE VURGUN PEŞİNDE
Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Papiss Cisse'nin gelmesi zora girdi. 35 yaşındaki futbolcunun yıllık 2 milyon Euro ile birlikte imza parası istemesi üzerine Siyah-Beyazlı yöneticiler geri adım atmak zorunda kaldı. Siyah-Beyazlı yönetimin bu gelişme üzerine transferden vazgeçme ihtimali yükseldi.
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BEGOVİC - FENERBAHÇE
Kaleci Altay Bayındır’ın yedeği konumunda yer alan Harun Tekin'in Kasımpaşa'ya gitme ihtimali, teknik heyetin yönetimden yeni bir kaleci istemesine yol açacak gibi gözüküyor. Fatih Öztürk’ü, Galatasaray’a gönderen Paşa’nın,buboşluğu da Harun’la doldurmayıplanladığıbelirtildi. Sarı-Lacivertliler’in ise daha öncede gündeme gelen Bosna Hersek Milli Takım kalecisi Asmir Begovic için temasların tüm hızıyla sürdüğü konuşuluyor. İngiliz ekibi Bournemouth’la 1 yıl daha sözleşmesi olan 33 yaşındaki filebekçisi için kulübüyle ve menajeriyle pazarlıkların sürdüğü bilgisine ulaşıldı. Önümüzdeki günlerde bu transferle ilgili önemli gelişmelerin yaşanması beklenirken, Begovic’in geride bıraktığımız sezonda PremierLig’de küme düşen ve Championship’te mücadele edecek takımda forma giymeye sıcak bakmadığı vurgulandı. (Fanatik)
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MODER - GALATASARAY
Galatasaray'da orta saha konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor...Kiralık Seri ve Lemina'nın ayrılığının ardından iki isim için de görüşmelerde bulunan ancak Seri'den konusunda olumsuz cevap alan Galatasaray yönetimi, Lemina'ya tekrar dönüş yapmıştı. Son gelişme ise yeni bir ismi ön plana çıkardı. O da Lech Poznan forması giyen 21 yaşındaki Jakup Moder. İki ayağını da kullanan 6-8-10 numara özelliğine sahip genç isim konusunda da ciddi mesafe alındı. Moder ile her konuda anlaşan Mustafa Cengiz yönetimi, kulübüyle pazarlıkta. Polonya basınında çıkan habere göre sarı-kırmızılılar Moder için 3,5 milyon avro kiralık + 5 milyon avro mecburi satın alma teklifi yaptı.
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FLAVİO - TRABZONSPOR
Trabzonspor uzun süredir görüştüğü Flavio transferini bitirdi. Bahia ile 1.2 milyon Euro’luk bonservis karşılığında anlaşan Karadeniz temsilcisi, 24 yaşındaki oyuncuyla da yıllığı 700 bin Euro’dan 4 senelik sözleşme için el sıkıştı. Transferin en kısa zamanda resmiyet kazanması bekleniyor. (Fanatik)
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GAMERİO - FENERBAHÇE
Vedat Muriç’in yerine düşünülen ilk forvet adayı Kevin Gameiro için Fenerbahçe teklifini hazırladı. Fransız golcüye senelik 2.5 milyon Euro önerildi. Ekonomik anlamda zor durumda olan kulübü ise bonservis bedeli olarak 1.5 milyon Euro talep etti.
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KONGOLO - FENERBAHÇE
Savunma hattında geçtiğimiz sezon yaşadığı sıkıntılarla bir kez daha karşılaşmak istemeyen Fenerbahçe’de gündeme Alanyaspor’dan Steven Caulker ve Las Palmas’tan da Lemos gelmişti. Defans için arayışlarını en ince ayrıntısına kadar sürdüren Sarı-Lacivertliler’in son olarak gündemine, İngiltere Premier Lig’in bir altı olan Championship’te mücadele eden Huddersfield’ın oyuncusu Terence Kongolo geldi.
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JAMES RODRİGUEZ - GALATASARAY
Bu sezon şampiyonluğu kaptıran Galatasaray yine büyük oynuyor… Geçen sezon büyük uğraşlar sonucunda Radamel Falcao'yu transfer ederek ses getiren sarı-kırmızılı ekip bu kez de yine Kolombiya'nın ünlü isimlerinden James Rodriguez'in peşinde... 29 yaşındaki 10 numara için Galatasaray adına görüşmeleri idari menajer Şükrü Hanedar ve ekibi gerçekleştiriyor. James Rodrigues'in transferi için Real Madrid'in kapısını çalan ve "Maaşının yarısını biz, yarısını siz ödeyin" diyen Şükrü Hanedar'a, İspanyollar "Öncelikle oyuncuyu ikna edin" cevabı geldi.Real Madrid, teknik direktör Zidane'ın gözüne giremeyen ve satış listesine konulan yıldız oyuncu ile görüşebilmesi için Galatasaray'a, resmi yetki belgesi verdi. Bu belgede, sarı-kırmızılı kulübe, 31 Ağustos'a kadar ikna süreci tanındı. Eğer bu 10 gün içinde James, Galatasaray'ın sunduğu imkanlardan memnun kalırsa, Real Madrid ile bir görüşme yapılacak..
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FALCAO EŞİYLE BİRLİKTE İSTANBUL'A DAVET ETTİ
JAMES VE EŞİNİ İSTANBUL'A DAVET ETTİJames Rodriguez'in Galatasaray'a gelmesi için Radamel Falcao ve eşi de aktif rol üstlendi. Rodriguez ve sevgilisi Shannon De Lima'yı Radamel ve eşi Lorelei Taron ikna edecek. Her fırsatta Türkiye'yi öven açıklamalar yapan Taron'un, James'in Venezuela'lı sevgilisini ikna etmekte zorlanmayacağı iddia edildi.Fotomaç'ın haberine göre Asıl bomba iddia ise Radamel Falcao'nun James'i ve eşini İstanbul'a davet etmesi... Real Madrid'li oyuncunun, birkaç gün içinde Türkiye'ye gelmesi ve Falcao çifti ile İstanbul'u gezmesi planlanıyor. James Rodriguez'in Galatasaray'ın teklifini kabul etmesi yolunda bu ziyaretin çok önemli olduğu belirtiliyor.
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MANDZUKİC - FENERBAHÇE
Yaptığı flaş transferlerle taraftarlarını şampiyonluk havasına sokan Fenerbahçe'den çok flaş bir hamle geldi... Vedat Muriç'i Lazio'ya satmak üzere olan ve Kosovalı yıldızın yerine forvet arayan Fenerbahçe, dünya futbolunun önemli isimlerinden Mario Mandzukic'le masaya oturdu. Şu ana kadar yaptığı transferlere bonservis ödemeyen Sarı-Lacivertliler, bir süredir boşta olan Hırvat yıldızın menajeriyle temas kurdu. 34 yaşındaki yıldıza 2 yıllık sözleşme teklif edildi. Mandzukic'in kendisini isteyen takımlardan net 4 milyon euro ücret istediği ifade edildi. Hırvat yıldızdan haber bekleniyor