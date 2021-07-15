Son dakika transfer haberleri... Galatasaray'da flaş Alioski gelişmesi! Fenerbahçe'ye sürpriz sol kanat... Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmesi...
Son dakika transfer haberleri.. EURO 2020'nin sona ermesinin ardından Süper Lig'de transfer çalışmalarında gaza basıldı. Dört büyükler ve diğer takımlarda transfer çalışmaları sürüyor. İşte Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor cephesinde yaşanan son dakika transfer gelişmeleri.
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Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Anadolu takımları, transfer bombalarını peş peşe patlatmaya hazırlanıyor. İşte EURO 20200'nin sona ermesiyle birlikte çalışmalarını hızlandıran kulüpler için bugün çıkan son dakika transfer haberleri...
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GHEZZAL GALATASARAY'A 'EVET' DEDİ
Geçen sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren ve siyah- beyazlıların bu yıl da kadrosunda görmek istediği Rachid Ghezzal'a kanca atan Aslan, transferde mutlu sona ulaştı. Sarı kırmızılı kulüp, Cezayirli oyuncu ve bonservisine sahip Leicester City ile el sıkıştı. Yılın transferinin resmiyet kazanması an meselesi. Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve yönetici Işıtan Gün geçen hafta telefonda konuştukları yıldız futbolcunun menajeri Anouir Fazuli ile İstanbul'da önceki akşam yüz yüze bir görüşme gerçekleştirdi. Başarılı sağ kanat, 2.5 milyon Euro garanti para ve artı performans bonusları içeren teklife sonunda 'Evet' dedi. Galatasaray'la Beşiktaş'ın Ghezzal'a teklifleri arasında 1 milyon Euro'ya yakın fark olduğu öğrenildi. 29 yaşındaki oyuncuyla anlaşan Aslan, İngiliz futbol piyasasına hakim Işıtan Gün'ün çabalarıyla Leicester City'yi de 2 milyon Euro peşin ve bir sonraki yıl 1 milyon Euro taksit bonservis bedeline ikna etmeyi başardı. (Sabah)
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BURAK ELMAS: ROSIER'LE İLGİLENMİYORUZ
Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta kiralık geçiren ve siyah-beyazlı kulübün bonservisini almak istediği Valentin Rosier için Galatasaray'ın devreye girdiği ve transfer için Sporting'le anlaştığı iddia edilmişti. Konu ile ilgili Galatasaray Başkanı Burak Elmas açıklamalarda bulundu ve Rosier'nin gündemlerinde olmadığını ifade etti. Habertürk TV'ye konuşan Elmas, "Biz, 'Ben Beşiktaşlıyım' diyen bir oyuncuyla ilgilenmeyiz. Rosier gündemimizde yok" dedi. Beşiktaş başkanı Ahmet Nur Çebi'nin de ricası üzerine Galatasaray'ın Valentin Rosier için yaptığı girişimlerden vazgeçtiği öğrenildi. Rosier'in önümüzdeki günlerde Beşiktaş'a imza atması bekleniyor.
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GALATASARAY 4 KOLDAN TRANSFERE ÇALIŞIYOR
Galatasaray Kulübü, Şampiyonlar Ligi ön elemesindeki PSV Eindhoven karşılaşması öncesinde teknik direktör Fatih Terim’in öncelikli taleplerini yerine getirmek için 4 oyuncunun transferi için 3 farklı ülkede yoğun bir mesai içinde. (Ali Naci Küçük - Spor Arena)
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LARSSEN - GALATASARAY
Sağ bek adayı Larssen için Udinese ile temasa geçen Galatasaray, kapının 4 milyon Euro’dan açılmasının ardından bekleyişe geçmişti. Önceleri 4 milyonda direten İtalyan ekibi 1 yıl daha sözleşmesi kalan Larsen için 1 milyon Euro indirime giderek 3 milyon Euro istedi. Sarı kırmızılılar ise Danimarkalı için 2 milyon Euro’luk resmi teklifte bulundu. 30 yaşındaki futbolcu da yıllık 1 milyon Euro talep ederken sarı kırmızılılar maliyeti de uygun olan bu oyuncu için Udinese ile temaslarını sıklaştırdı. (Ali Naci Küçük - Spor Arena)
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BERKAN İÇİN TEKLİF REVİZE EDİLDİ
23 yaşındaki Berkan Kutlu için kapıyı 5 milyon Euro’dan açan Alanyaspor, Galatasaray ile görüşme halinde. Başlangıçta 2 milyon Euro bonservis öneren sarı kırmızılılar ise bu rakamı 2.5 milyon Euro artı takasta bir futbolcu olarak revize etti. Berkan Kutlu’nun da Galatasaray’a gelmek istediği belirtilirken Fatih Terim de potansiyeline inandığı 23 yaşındaki oyuncunun orta sahaya katkı sağlayacağı inancında. Bu transferin 3 milyon Euro’ya bitmesi bekleniyor. (Ali Naci Küçük - Spor Arena)
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GEDSON İÇİN BENFICA İLE SON DETAYLAR MASADA
Benfica Kulübü ile idmanlara çıkan Gedson Fernandes, Galatasaray’dan gelecek haberi bekliyor. Portekiz ekibinin orta saha bölgesine İnter’den Joao Mario’yu transfer etmesi de oyuncunun İstanbul’a dönmesi için olumlu bir adım olarak değerlendirildi. Futbolcu ile anlaşan Cimbom kulübüne de 2+8 toplamda 10 milyon Euro’luk teklif yapılmıştı. Satın alma opsiyonu maddesi ile alakalı son detaylar görüşülüyor. (Ali Naci Küçük - Spor Arena)
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VAN AANHOLT, KURZAWA'YI BEKLİYOR
Sol bekte büyük ölçüde anlaşılan Patrick Van Aanholt ise şu an için bekletiliyor. Bunun sebebi ise PSG’de gözden düşen Layvin Kurzawa. Sarı kırmızılılar, 29 yaşındaki futbolcu için Fransız ekibine 4 milyon Euro’luk maliyetini yarı yarıya karşılama teklifi yaptı. Ayrılığa sıcak bakan PSG’nin yanıtı durumu netleştirecek. Olumsuz cevap gelirse bekletilen Van Aanholt transferi resmiyet kazanacak ve 3 yıllığına 5 milyon Euro teklif edilen Van Aanholt’un menajeri de İstanbul’a gelecek. (Ali Naci Küçük - Spor Arena)
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GÖKHAN GÖNÜL RİZESPOR'DA
Fenerbahçe'yle sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan tecrübeli sağ bek Gökhan Gönül'ün yeni adresi belli oldu. Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgiye göre 36 yaşındaki Gökhan Gönül, Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Gökhan Gönül'ün Karadeniz ekibinde kaptanlık görevini de yürüteceği ifade edildi.
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ZE LUIS - BEŞİKTAŞ
Siyah beyazlı yönetim transfer listesindeki yabancı forvetlerle görüşmelerini sürdürüyor. Bonservisi elinde olan Diego Costa ile prensipte söz kesen Beşiktaş, deneyimli futbolcuyu ‘imza parası’ talebinden vazgeçirebildiği takdirde transferi gerçekleştirecek. İspanya’nın Sevilla takımında forma giyen Luuk De Jong da üçüncü alternatif isim olarak transfer listesinde yer alıyor. Siyah beyazlıların ayrıca Lokomotiv Moskova’nın tecrübeli santrforu Ze Luis ile de ilgilendiği iddia edildi. Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezon da Ze Luis ile ilgilenmiş ancak transferi sonuçlandıramamıştı. (İsmail Er - Spor Arena)
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GALATASARAY'DA İBRE ALIOSKI'YE DÖNDÜ
3 hafta önce Alioski ile görüşen ve yıllık 2.5 milyon euro talep etmesi üzerine geri adım atan Galatasaray Kulübü’nde sürpriz bir gelişme yaşandı. Yönetim Kurulu üyesi Işıtan Gün, Alioski ve menajerleri tekrar bir araya geldi. Kuzey Makedon oyuncunun yıllık ücret talebini 2.2 milyon euroya çekmesi üzerine, Galatasaray’da sol bek mevkiinde Alioski ismi öne çıktı. İstediği isimler arasında bir numaralı sırada hem maliyeti hem de tecrübesi ile Van Aanholt yer alırken Fatih Terim’in onayı halinde bu transfer gerçekleşecek. (Ali Naci Küçük - Spor Arena)
Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Deneyimli teknik adam Vitor Pereira'nın rapoları doğrultusunda yoğun mesai harcayan yönetim, Brezilyalı Roger Guedes için temaslara başladı. Portekizli hocanın çok istediği 24 yaşındaki sol kanat için Çin ekibi Luneng'e teklif yapılacak. Deneyimli futbolcu, sağ kanat ve forvet arkasında da görev yapabiliyor. Güncel piyasa değeri 9 milyon euro olan genç yıldız, sağ kanat ve forvet arkasında da görev yapabiliyor. Guedes, 2018 yılında Palmeiras'tan Luneng'e 4.4 milyon euro bonservis ücretiyle transfer olmuştu. (Sabah)
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GÖZTEPE SİNAN VE ZANKA'YI TAKİP EDİYOR
Transfer döneminde son olarak Kongo asıllı Alman orta saha Makana Baku ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Göztepe , Fenerbahçe ’yi bekliyor. Sarı-Lacivertliler'den Zanka ve Sinan’ı isteyen Göz Göz’ün Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira’nın vereceği karara göre hareket edeceği bildirildi. (DHA)
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NDAO - GALATASARAY
Ghezzal'ın transferini büyük ölçüde bitiren Galatasaray , sağ kanada takviye olarak Süper Lig 'i bilen bir ismi daha katacak. Sarı kırmızılılar, 24 yaşındaki Alassane Ndao ve kulübü Fatih Karagümrük'le transfer için anlaştı. Geçen sezon kırmızı-siyahlılarda başarılı bir performans sergileyen Senegalli oyuncuya geleceğe yatırım gözüyle bakan Aslan, Karagümrük'e Sekidika ve Jimmy Durmaz'ın yanı sıra 1 milyon Euro teklif etti ve olumlu dönüş aldı. 2020-21'de 38 karşılaşmaya çıkan ve 11 gol, 9 asist ile skora katkı veren Ndao ile resmi imzaların yakın zamanda atılması bekleniyor. (Sabah)
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SOFYAN AMRABAT - GALATASARAY
Galatasaray, gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, eski futbolcusu Nordin Amrabat'ın kardeşi Sofyan Ambrabat'ı kadrosuna katmak istiyor. İtalyan medyası, Galatasaray'ın 24 yaşındaki orta saha oyuncusu için kulübü Fiorentina ile transfer görüşmesi yaptığını öne sürdü. İtalyan Ligi ekiplerinden Fiorentina ile 2024 yılının Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncu Sofyan Amrabat'ın güncel piyasa değeri ise tam 15 milyon Euro. (Sabah)
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WILLIAN JOSE - BEŞİKTAŞ
Transfer çalışmalarını forvet üzerinde yoğunlaştıran Beşiktaş’ın gündemine son olarak Real Sociedad’da forma giyen Willian Jose geldi. Siyah beyazlılar, 30 yaşında ve 1,89 metre boyundaki Brezilyalı futbolcunun menajeri ve kulübüyle görüşmelere başladı. Geçen sezon Sociedad ve kiralık oynadığı Wolverhampton formalarıyla 39 maça çıkıp 7 gol, 2 asist üreten Willian Jose, ‘transfermakt’ verilerine göre 18 milyon Euro değerinde. Beşiktaş, tecrübeli santrforu ‘kiralama’ formülüyle renklerine bağlamayı planlıyor. (İsmail Er - Spor Arena)
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MIGUEL BORJA - BEŞİKTAŞ
Hücum hattına transfer yapmayı planlayan son şampiyon Beşiktaş, Palmeiras'ın Kolombiyalı golcüsü Miguel Borja ile ilgileniyor. Siyah beyazlıların 28 yaşındaki futbolcu için kulübüne 3 milyon euro teklifte bulunduğu iddia edildi. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş , bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Forvet hattına takviye yapmayı planlayan siyah beyazlıların gündemine son olarak Kolombiyalı golcü Miguel Borja geldi. İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre Beşiktaş, Brezilya ekibi Palmeiras'ta forma giyen Borja ile ilgileniyor. Siyah beyazlı kulübün 28 yaşındaki futbolcu için 3 milyon euro bonservis bedeli teklif ettiği iddia edildi. (Milliyet)