Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'nin Emmanuel Dennis'te rakipleri Arsenal ve Napoli (Emmanuel Dennis kimdir)

Yeni sezonda genç ve ucuz maliyetli oyunculara yönelmeyi düşünen Fenerbahçe'yle ilgili ilginç bir transfer iddiası geldi. Nijerya basını, piyasa değeri yaklaşık 15 milyon Euro olan Emmanuel Dennis için Fenerbahçe’nın girişimlerde bulunduğunu yazdı.

Yapılan haberde, golcü oyuncu için İngiliz ekibi Arsenal ve İtalyan takımı Napoli’nin de Club Brugge ile temasa geçtiği belirtildi. Dennis için büyük bir kapışma olacağı yorumu yapıldı.

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