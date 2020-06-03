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Haber Giriş: 03.06.2020 - 09:53,Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'nin Emmanuel Dennis'te rakipleri Arsenal ve Napoli (Emmanuel Dennis kimdir)

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Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'nin Emmanuel Dennis'te rakipleri Arsenal ve Napoli (Emmanuel Dennis kimdir)
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Niyerya basını, Club Brugge'in 15 milyon Euro piyasa değeri olan golcüsü Emmanuel Dennis için Arsenal, Napoli ve Fenerbahçe'nin transfer yarışında olduğunu yazdı.

Yeni sezonda genç ve ucuz maliyetli oyunculara yönelmeyi düşünen Fenerbahçe'yle ilgili ilginç bir transfer iddiası geldi. Nijerya basını, piyasa değeri yaklaşık 15 milyon Euro olan Emmanuel Dennis için Fenerbahçe’nın girişimlerde bulunduğunu yazdı.

Yapılan haberde, golcü oyuncu için İngiliz ekibi Arsenal ve İtalyan takımı Napoli’nin de Club Brugge ile temasa geçtiği belirtildi. Dennis için büyük bir kapışma olacağı yorumu yapıldı.

Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçenin Emmanuel Denniste rakipleri Arsenal ve Napoli (Emmanuel Dennis kimdir)

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