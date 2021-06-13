Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçeli yıldız kararını, Beşiktaş anlaşmaya vardı, Galatasaray'da flaş imza harekatı!

COSTA İNDİRİME GİTTİ Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş'ta golcü transferi merak ediliyor. Vincent Aboubakar'ın Al Nassr'a imza atması sonrası Diego Costa'yı gündemine alan Siyah-beyazlılara İspanyol forvetten güzel haber geldi. İlk yapılan görüşmede 3.5 milyon Euro maaş ve 2 milyon Euro imza parası isteyen İspanyol oyuncunun menajeri, iki yıllık sözleşme karşılığı maaş isteğini 3 milyon Euro, imza parasını ise 1.5 milyon Euro'ya düşürdü.(Sabah)