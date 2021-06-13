Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçeli yıldız kararını, Beşiktaş anlaşmaya vardı, Galatasaray'da flaş imza harekatı!
Son dakika transfer haberi.. Süper Lig'de sezonun sona ermesiyle birlikte transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. İşte Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor cephesinde yaşanan son dakika transfer gelişmeleri.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Son dakika güne damga vuran transfer haberlerini derledik. İşte çok konuşulan transfer iddiaları...
2
COSTA İNDİRİME GİTTİ
Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş'ta golcü transferi merak ediliyor. Vincent Aboubakar'ın Al Nassr'a imza atması sonrası Diego Costa'yı gündemine alan Siyah-beyazlılara İspanyol forvetten güzel haber geldi. İlk yapılan görüşmede 3.5 milyon Euro maaş ve 2 milyon Euro imza parası isteyen İspanyol oyuncunun menajeri, iki yıllık sözleşme karşılığı maaş isteğini 3 milyon Euro, imza parasını ise 1.5 milyon Euro'ya düşürdü.(Sabah)
3
FENERBAHÇE KRİTİK 15 GÜN
Spor Arena / Süleyman ARAT - Yeni sezonun tüm rotasının çizileceği dönem başlıyor. 25-26 Haziran’da yapılacak seçimli genel kurula tek aday olarak gireceği tahmin edilen başkan Ali Koç’un yeni teknik direktörü 21 Haziran’da açıklaması bekleniyor. Ayrıca futbolda gidecek-kalacak oyuncular ve yeni transferler de 15 gün içinde belli olacak.
4
'KALSIN' RAPORU SONRASI ANLAŞMA
Süper Lig'den çok sayıda teklif almasına rağmen son ana kadar Galatasaray'ı beklemeyi tercih etti. Sarı-kırmızılı kulüp de teknik direktör Fatih Terim'in 'Kalsın' raporu sonrasında Emre Akbaba ile yeni sözleşme konusunda el sıkıştı. Geride kalan sezonda 8 milyon TL kazanan Emre'nin yeni sözleşmesinde garanti ücretini 7 milyon TL seviyesine çekeceği öğrenildi.(Sabah)
5
SZALAI TURNUVADA İZLENİYOR
Fenerbahçe geçen sezon başarılı bir performans sergileyen Attila Szalai'yi elden çıkarmayı düşünmüyor. Ancak Macar futbolcunun EURO 2020'de ortaya koyacağı oyun Sarı-Lacivertlilerin hesaplarını değiştirebilir. İngiltere Premier lig ekipleri Leicester City ve West Ham United'ın başarılı oyuncuyu takip etmek için şampiyonaya ekip gönderdiği öğrenildi.
6
OKAN TURP'A YOĞUN İLGİ
Fenerbahçe'nin altyapısından yetişen Okan Turp'a İtalyan takımları kancayı takmış durumda... Bologna ve bu sezon Serie A'ya yükselen Venezia, 20 yaşındaki stoperi kadrolarında görmek istiyor.
7
TYLER BOYD BELİRSİZLİĞİ
Demir Grup Sivasspor ’la kiralık sözleşmesi biten Tyler Boyd’un durumu belirsizliğini koruyor. ABD’li oyuncunun kariyerine Beşiktaş ’ta devam etmek istediği ve bu konudaki talebini siyah-beyazlı yöneticilere ilettiği ortaya çıktı. Ancak yönetim ve teknik heyetin, Boyd’la ilgili henüz kesin bir karar vermedikleri vurgulandı. Sivasspor’un bir sezon daha kiralamak istediği tecrübeli futbolcunun koşulların oluşması halinde kırmızı-beyazlı takıma gidebileceği aktarıldı.(Fanatik)
8
GÖKHAN FENERBAHÇE'DEN HABER BEKLİYOR
Geçen sezon başında 4 yıl aranın ardından Fenerbahçe 'ye dönen Gökhan Gönül'ün, Sarı Lacivertliler'le olan sözleşmesi sona erdi. 36 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'de bir yıl daha forma giymek ve kariyerini burada sonlandırmak istiyor. Teknik adam belirsizliği nedeniyle yönetim bu konuda henüz adım atmazken, Süper Lig 'in yeni ekipleri Adana Demir ile Giresun'un tecrübeli futbolcuyu listesine aldığı gelen haberler arasında. Beklemeye geçen Gökhan ise ilk teması Kanarya'yla yapmayı istiyor.(Fanatik)
9
BEŞİKTAŞ'IN YENİ HEDEFİ BUFFON
Beşiktaş siyah beyazlılar İtalyan'ın efsane kalecisi Gianluigi Buffon için nabız yokladığı ve teklif yapmaya hazırlandığı idda edildi. Yapılacak teklifle ilgili herhangi bir detaya yer verilmeyen haberde 43 yaşındaki kaleci ile eski kulübü Parma ile Genoa'nın da ilgilendiği belirtildi.(Calciomercato-İtalya)
10
SPORTING İLE ANLAŞMA TAMAM
Beşiktaş, bonservisi Sporting Lizbon'da bulunan Valentin Rosier transferi için Portekiz ekibiyle 4 milyon euro artı sonraki satıştan pay karşılığında anlaşmaya vardı. Resmi imzaların salı günü atılması bekleniyor. (Fanatik)