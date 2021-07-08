Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'den ayrılan Gökhan Gönül'ün yeni takımı... Ghezzal'ın menajeri İstanbul'a! Galatasaray ve Beşiktaş...
Son dakika transfer haberleri.. Süper Lig'de transfer dönemi tüm hızıyla devam ediyor. Dört büyükler ve diğer takımlarda transfer çalışmaları sürüyor. İşte Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor cephesinde yaşanan son dakika transfer gelişmeleri.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Anadolu takımlarından son dakika transfer haberleri...
2
BRUMA - BEŞİKTAŞ
Beşiktaş'ın PSV'de forma giyen Portekizli kanat oyuncusu Bruma'ya transfer teklifi yaptığı iddia edildi. Hollanda basınında çıkan haberlere göre; Siyah-Beyazlılar, daha önce Galatasaray'da forma giyen PSV'nin Portekizli yıldızı Bruma için görüşmelere başladı. Beşiktaş Yönetimi Bruma'yı kiralık olarak kulübe katmak istiyor. Sözleşmesine satınalma opsiyonu da koydurmak isteyen Siyah-Beyazlılar, böylece Ghezzal ve Rosier'de yaladığı sıkıntıyı yaşamak istemiyor. Oyuncuyu bonservisiyle birlikte satmak isteyen Hollanda ekibi ise Bruma'nın bonservisini 5 milyon euro olarak belirledi. Hollanda ekibi ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunan Bruma'nın PSV'den ayrılıp Türkiye'de oynamaya sıcak baktığı iddia edildi.
3
MONTERO İLE YOLLAR AYRILDI
Beşiktaş, Atletico Madrid’den satın alma opsiyonu ile 1 yıllığına kiralanan Francisco Montero ile yolları ayırdı. Sergen Yalçın’ın sistemine uymadığı için 22 yaşındaki oyuncu için yeni bir teklif yapılmadı. Montero Kartal’da 17 resmi maça çıkabilmişti.
4
YENİ HOCASINDAN SÖRLOTH İÇİN İLK AÇIKLAMA
Trabzonspor ’un yeniden kadrosuna katmak istediği Alexander Sörloth’ta önemli bir gelişme yaşandı. RB Leipzig kulübü, Andre Silva’yı renklerine bağlayarak kadrosunu yeni bir santrforla güçlendirirken, Teknik Direktör Jesse Marsch da takımdaki geleceği tartışma konusu olan Sörloth ile ilgili ilk açıklamasını yaptı. Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Alman ekibinin deneyimli çalıştırıcısı, Norveçli golcüden övgü dolu sözlerle bahsetti. Marsch, “Sörloth ile uzun ve iyi bir konuşma gerçekleştirdim. Sörloth harika bir futbolcu ve süper bir çocuk. Geçen sezonun onun için kolay olmadığının ve bir ritim yakalamakta güçlük çektiğinin farkındayım. Önümüzdeki günler ve haftalar bize bu konuda neler olacağını gösterecek. Adil bir değerlendirme yapmak gerek. Onunla çalışmalı ve onu daha iyi tanımalıyım” dedi. Jesse Marsch’ın antrenmanlardaki performansını gördükten sonra Sörloth’la ilgili kararını vereceği öğrenildi. Marsch, golcü oyuncunun kiralanması yönünde karar verirse, Trabzonspor transferi sonuçlandırmak için düğmeye basacak. ABD’li teknik adamın, Sörloth’la ilgili düşüncesi olumlu olursa bordo-mavililerin şansı bir hayli azalacak.
5
FORMA LANSMANINDA FALCAO VE FEGHOULI DETAYI
G.Saray Futbol Takımı’nın 2021-22 sezonunda giyeceği formaların lansman çekimleri hafta içinde Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Nike firması tarafından hazırlanan formaların tanıtım filmlerinde önemli bir detay dikkat çekti. Sarı kırmızılı kulüp, fotoğraf ve video çekimlerinde kaptan Arda Turan ile birlikte Mustafa Muhamed ve Oğulcan Çağlayan’a yer verirken, takımın uluslararası yıldızları Radamel Falcao’ya ve Sofiane Feghouli bulunmadı. Aktif futbolcular içinde dünyanın en ünlü isimleri arasında yer alan Falcao’nun Twitter’daki takipçi sayısı 17,3 milyon kişiye ulaşırken, Galatasaray’ın takipçisi 10 milyon civarında. Cezayir futbolunun yetiştirdiği en yetenekli isimlerden Feghouli’nin de Twitter’daki takipçi sayısı 1,3 milyon. Sarı kırmızılı kulübün uluslararası alanda bu kadar bilinen iki oyuncuya forma tanıtımında yer vermemesi, ayrılık ateşinin yakıldığı şeklinde yorumlandı. Bilindiği üzere Galatasaray yönetimi, takımın en çok para kazanan futbolcuları olan Falcao ve Feghouli’yi uzun süredir göndermeyi planlıyor. İki oyuncu gönderildiği taktirde sadece 1 yılda 8 milyon 850 bin Euro (Falcao 5, Feghouli 3.85 milyon Euro) tasarruf edilmiş olacak. (Ali Naci Küçük - Spor Arena)
6
BEŞİKTAŞ'TAN LARIN KARARI
Beşiktaş Yönetimi, Cyle Larin işine en az yeni transfer kadar önem veriyor. Yönetim bu oyuncunun gitmesi ya da kalması halinde, her türlü istediği amaca ulaşmış olacak. Kalması halinde zaten takımın mevcut hücum gücünü korumuş olacak olan Beşiktaş Yönetimi, Kanadalı oyuncunun satılması için uygun zamanı bekliyor. Şu an bazı uluslararası turnuvaların devam etmesi nedeniyle, transferde yaprak kıpırdamadığını düşünen yönetim, bu turnuvaların bitmesinden sonra Larin meselesine daha dikkatle eğilecek. (Milliyet)
7
BALOTELLI RESMEN AÇIKLANDI
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor, İtalyan golcü Mario Balotelli ile 3 yıllığına anlaştıklarını duyurdu. Başkan Murat Sancak’ın yaptığı açıklamada, “Çok değerli Adana Demirspor taraftarı, çok değerli oyuncu Mario Balotelli ile 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Adana Demirspor’a ve ülkemize hayırlı olsun” dedi. Balotelli kariyerinde daha önce Inter, Manchester City, Milan ve Liverpool gibi dev kulüplerde forma giymişti. Son olarak Serie B ekiplerinden Monza'da forma giyen Mario Balotelli ile İstanbul’a görüşen Adana Demirspor yönetimi, İtalyan oyuncuya imza attırdı.
8
RAMOS RESMEN PSG'DE
Real Madrid'de biten sözleşmesini uzatmayan Sergio Ramos, 1 Temmuz'dan sonra serbest oyuncu statüsüne düşmüştü. 16 yıl boyunca formasını giydiği Madrid ekibinden ayrılma kararı alan İspanyol stoper, PSG'ye imza attı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Ramos'un 2 yıllık anlaşmaya imza attığı ve 4 numaralı formayı giyeceği belirtildi.
9
ADANA DEMİRSPOR'DAN BİR BOMBA DAHA
Balotelli ve Belhanda transferleriyle ses getiren Adana Demirspor, bir bomba daha patlatmak için harekete geçti. Kariyerinde Roma ve Lyon gibi ekiplerde forma giyen Clement Grenier için temasların başladığı öğrenildi. Kariyerinde Lyon, Roma, Guingamp ve Rennes formaları giyen 30 yaşındaki futbolcu için görüşmeler başladı. Balotelli'yi, Türkiye'ye getiren menajer Mustafa Kaan Toker, Grenier için de devrede. Bu transfer için kulüpten tam yetki alan Toker, Balotelli ve Belhanda transferlerini örnek göstererek, Adana Demir'in yeni sezondaki iddiasını Fransız oyuncuya anlatıyor. (Fanatik)
10
GÖKHAN GÖNÜL - RİZESPOR
Süper Lig ekibi Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona eren sağ bek oyuncu Gökhan Gönül'e Çaykur Rizespor talip oldu. Sözleşmesindeki 1+1 yıllık opsiyonun kullanılmadığı Gökhan Gönül boşta kalınca da çok sayıda talibi oyuncu ile iletişime geçti. Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona eren tecrübeli sağ bek oyuncusu Gökhan Gönül'ü Çaykur Rizespor transfer etmek için temasa geçti. Rizespor'dan resmi teklif Vole'de yer alan habere göre; Karadeniz ekibi, 36 yaşındaki oyuncuya resmi teklifte bulundu. Serbest oyuncu konumundaki Gökhan, geçen sezon Fenerbahçe ile çıktığı 22 maçta 2 gol ve 2 asist kaydetti. Deneyimli futbolcunun adı Fatih Karagümrük ile de anılıyor.
11
ERSİN GİDERSE MERT GÜNOK
Bu sezon Beşiktaş ’ın en fazla değer kazanan isimleri arasında görünen kaleci Ersin için Fransa’nın Nice Kulübü kapıyı çaldı. Siyah-beyazlıların genç file bekçisi için 7 milyon euro önereceği söylenen Fransızların bu teklifini kabul edilmeyeceği, Ersin’in değerinin minimum 10 milyon euro olarak belirlendiği dile getirildi. Milliyet'in haberine göre; Genç yaşına rağmen Beşiktaş kalesini başarıyla koruyan ve ligdeki performansıyla şampiyonluğa önemli katkıda bulunan Ersin’in gitmesi durumunda siyah-beyazlıların, Başakşehir’in kalecisi Mert Günok’u gündemine alacağı dile getirildi.
12
ALPER POTUK RİZESPOR'DA
Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü’nden ayrılan Alper Potuk ile 2 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Çaykur Rizespor’umuz, Alper Potuk ile 2 yıllık anlaşma sağlamıştır. Kendisini 2 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan Alper Potuk için düzenlenen imza törenine Başkan Yardımcımız ve Basın Sözcümüz Selim Selimoğlu katıldı. Alper Potuk’a kulübümüze ‘Hoş geldin’ diyor, kendisine başarılar diliyoruz. Camiamıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur” açıklamalarında bulunuldu.
13
BOUPENDZA'YA İSTANBUL'DAN TEKLİFLER VAR
Hatayspor teknik direktörü Ömer Erdoğan, gol kralı futbolcusu Aaron Boupendza'ya teklifler olduğunu söyledi: Biz de durumu takip ediyoruz. Boupendza maalesef sağlık sıkıntıları nedeniyle henüz aramıza katılamadı. Milli takıma gittiği için ona biraz fazla izin vermiştim. Önümüzdeki günlerde bizimle beraber olacak. Takım arkadaşlarıyla birlikte çok güzel bir sezon geçirdi, ligimizde gol kralı oldu. Birbirinden güzel goller attı. Kendisini İstanbul kulüplerinin yanı sıra yurt dışından kulüplerin çok ciddi istediğini görüyoruz. Kulübümüz de en iyi şekilde bu transferi gerçekleştirmek için hem kulübün menfaatleri doğrultusunda hem de oyuncunun istekleri doğrultusunda görüşmelere devam ediyor. Giderse kendisi adına mutlu oluruz ama aramızda kalırsa ondan sonuna kadar faydalanmaya çalışırız. Şu anda kesinleşmiş bir transfer yok ama önümüzdeki günler daha netleşeceğini düşünüyorum."
14
BEŞİKTAŞ'TAN GHEZZAL İÇİN LEICESTER'A SÜRE
Beşiktaş yönetimi, geçen sezon 17 gol, 8 asistle takımın Süper Lig şampiyonu olmasında büyük pay edinen Rachid Ghezzal’ı 1 yıl daha takımda tutmak için girişimlerini sürdürüyor. Cezayirli oyuncuyu 1 yıllığına kiralamak isteyen siyah beyazlılar, bu yöndeki tekliflerini Leicester City’ye sundu. Ancak İngiliz kulübü, 2018’de 14 milyon Euro’ya satın aldığı Ghezzal’ı kiralamayı düşünmediğini bildirip, "Biz, futbolcuyu satmak istiyoruz. Kiralama bizim için son seçenek" cevabını verdi. Beşiktaş ise 1 yıl kiralama formülünde direnirken Leicester tarafına 1 hafta düşünme süresi verdi. (İsmail Er - Spor Arena)
15
GHEZZAL'IN MENAJERİ İSTANBUL'DA
Beşiktaş formasıyla geçen sezona damga vuran Rachig Ghezzal için Beşiktaş ile Galatasaray arasında transfer savaşı yaşanıyor. Ghezzal'ın menajeri Anouir Fazuli, Beşiktaş başkanı Ahmet Nur Çebi ile görüşmek için İstanbul'a geldi. Fazuli ile yapılacak pazarlıklarda Cezayirli kanat oyuncusuna 3 yıllık kontrat ve sezon başına 2.5 milyon Euro maaş teklif edilecek.