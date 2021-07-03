Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'de Vitor Pereira sonrası ilk ayrılık! Galatasaray ve Trabzonspor'un sol bek savaşı! Beşiktaş'ta Ghezzal gelişmesi...
Transferde son dakika gelişmeleri... Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün Vitor Pereira olmasının ardından transfer çalışmaları yoğunluk kazandı. Takımda geleceklerin yanı sıra ayrılacaklar da önemli. Geçen sezon büyük umutlarla transfer edilen isme Fransa'dan iki talip var... Beşiktaş'ın forvet girişimleri devam ediyor. Galatasaray ve Trabzospor ise yıldız sol bek için savaş halinde...
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Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Anadolu'dan son dakika transfer haberlerine tek tek göz atıyoruz...
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BEŞİKAŞ'TA ATIBA VE GÖKHAN TÖRE İMZAYI ATIYOR
Beşiktaş Yönetimi, iç transferde sözleşmesi sona eren Atiba Hutchinson ile anlaştı. 8 yıldır forma giydiği takımın en istikrarlı ismi olan Kanadalı yıldız, önümüzdeki günlerde 1 yıllık yeni sözleşme imzalayacak. Taraflar arasında yapılan ilk görüşmede Atiba bir yıl için 750 bin Euro isterken, Beşiktaş 550 bin Euro önermişti. Daha sonra gerçekleşen pazarlıklarda iki tarafın taviz vermesi sonucu anlaşma sağlandığı bildirildi. Mukavelesi biten bir diğer futbolcu Gökhan Töre ile de gelecek hafta masaya oturulacak. Yönetim, geçen sezon 5 milyon TL’ye oynayan tecrübeli futbolcuya 7 milyon TL teklif edecek. Ayrılmak istemeyen Gökhan Töre ile kısa zamanda anlaşma sağlanarak imza atması bekleniyor. (İsmail Er - Hürriyet)
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DIEGO COSTA'YA 2.9 MİLYON EURO'LUK TEKLİF
Emre Kocadağ'ın görüştüklerini açıkladığı 32 yaşındaki oyuncuya bonuslar dahil 2.9 milyon Euro'dan 2 yıllık kontrat teklif edildi. Aradaki farkların kapanmaya başladığı, küçük detayların olduğu öğrenildi. Ailesi Portekiz'e gitmek istediği için futbolcu Benfica'dan gelen teklifi de değerlendiriyor. Umutlu bekleyiş sürüyor. (A Spor)
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BEŞİKTAŞ'IN GHEZZAL İÇİN YAPACAĞI SON TEKLİF
Kiralık olarak geldiği Beşiktaş'ta sezona damga vuran ve kazanılan iki kupada büyük payı olan Rachid Ghezzal'ı kadrosunda tutmaya kararlı olan siyah-beyazlılar, transferi bitirmek için harekete geçti. Sabah'ta yer alan habere göre, Cezayirli yıldızın menajeri Anoir Fazuli ile gelecek hafta masaya oturacak olan yönetim, Leicester'da 2.3 milyon Euro kazanan oyuncuya 3 yıllık kontrat ve yıllık 2.5 milyon Euro teklif edecek.
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DZYUBA'NIN MENAJERİNDEN FENERBAHÇE AÇIKLAMASI
Fenerbahçe'nin forvet adayları arasında yer alan Artem Dzyuba ile ilgili Rus menajer Dmitriy Selyuk konuştu. Dmitriy Selyuk, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Avrupa kulüpleri Artem ile ilgileniyor. Türk kulüpleri de, genellikle emekliliğe yakın oyuncuları transfer etmek istiyor. Ayrıca, Artem'in transfer olmak istediğini sanmıyorum. Zenit'te iyi koşullara sahip. O, şampiyonluğa oynamak istiyor ve evinde mutlu. Zenit'te ona maaş konusunda garanti veriliyor. Türkiye'de işler böyle yürümüyor. Genellikle maaş konusunda sıkıntılar yaşanıyor. Onlar, oyuncularla sözleşme imzalıyorlar ve ardından FIFA ile davalık oluyorlar. Açıkçası, Artem bu transfere onay verirse çok şaşırırım." dedi.
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MARTIN LINNES'E GÖZTEPE'DEN TEKLİF
Süper Lig 'deki 5. sezonuna hızlı bir giriş yapmak için dış transferde kolları sıvayan Göztepe , savunmanın sağını güçlendirecek. Sözleşmesi biten sağ bek Lamine Gassama ile yeniden anlaşmayan kurmaylar, rotasını yeniden Martin Linnes'e çevirdi. Avrupa ve Türkiye'de aradığı sağ beki bulamayan Göz-Göz, daha önce de talip olduğu Galatasaray ile kontratı sona eren 29 yaşındaki Norveçli futbolcuya teklif götürdü. Galatasaray formasıyla 4.5 yıldır mücadele eden ve Süper Lig'deki deneyimiyle dikkat çeken Linnes'in de Türkiye'de kalmaya sıcak baktığı öğrenildi. Göztepe'nin kurumsal yapısı, yeni stadı, taraftar profili ve İzmir şehrinin avantajını Norveçli yıldıza hatırlatan yönetim, oyuncuya cazip bir teklif de sundu. Martin Linnes'in yönetimden düşünmek için biraz süre istediği ve kararını en kısa sürede ileteceği iddia edildi. (Fanatik)
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DZEKO'DA BEŞİKTAŞ'A BÜYÜK ENGEL
Roma ile yollarını ayıracağı bilinen Edin Dzeko'nun transferi için tek görüşen takım Beşiktaş değil. İtalyan basınından Sport MediaSet'in haberine göre, Beşiktaş'ın yanı sıra Juventus ve Inter de bu transfer için devrede. Roma kulübünün Edin Dzeko'yu satması beklenirken, takımın yeni hocası Jose Mourinho'nun da kararının beklenildiği söylenenler arasında. Haberde, Juventus ve Inter'in mali sorunlar nedeniyle bu transferde takas teklifleri de sunacağı belirtildi.
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TRABZONSPOR'DAN ALIOSKI'YE YENİ TEKLİF
Sol bek transferi için büyük uğraş veren Trabzonspor'da rota yeniden Ezgjan Alioski'ye döndü... Bordo-Mavililer daha önce masaya oturduğu ancak anlaşma sağlayamadığı Makedon yıldıza yeni bir teklif sundu. Alınan bilgilere göre daha önce Alioski'ye yıllık 1.2 milyon Euro garanti ücret ve 300 bin Euro imza parası teklif eden Trabzonspor yönetimi bu kez 1.2 milyon Euro maaş e 600 bin Euro imza parası önerdi. Alioski'nin beklentisi ise 2,5 milyon Euro. (Fanatik)
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ALIOSKI İÇİN FENERBAHÇE DEVREYE GİRDİ
EURO 2020'de de dikkat çeken oyunculardan biri olan Alioski için Galatasaray ve Trabzonspor'un ardından Fenerbahçe de atağa kalktı. Fenerbahçe, Novak'ın yerine ilk 11'de oynayacak bir sol bek arıyor. Hücuma verdiği katkıyla dikkat çeken Alioski, Leed United'ta forma giyiyor. Kulübüyle sözleşmesi sona eren Alioski şu anda boşta. Eğer Fenerbahçe, Alioski'yi transfer için ikna edebilirse Makedon sol bek sarı lacivertlilerin üçüncü bedava transferi olabilir. Güncel değeri 5 milyon Euro olan oyuncu orta sahanın solunda da oynayabiliyor. (Sabah)
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AHMED KUTUCU BAŞAKŞEHİR YOLUNDA
Alman Bild gazetesi, bonservisi Schalke 04'de bulunan milli futbolcu Ahmed Kutucu ile Medipol Başakşehir'in ilgilendiğini duyurdu. Ahmed Kutucu ile daha önce Fenerbahçe'nin de ilgilendiği söyleniyordu.
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ADANA DEMİRSPOR'DAN BRUMA BOMBASI
26 yıl aranın ardından Süper Lig 'e dönen Adana Demirspor transferde büyük oynuyor... Forvet transferi için Mario Balotelli başta olmak üzere dünyaca ünlü isimlerle temas halinde olan ve önceki gün son olarak Galatasaray forması giyen Younes Belhanda'ya 3 yıllık imza attıran Mavi Şimşekler şimdi de gözünü Bruma'ya dikti. Fanatik'in haberine göre Güney ekibi bir dönem Galatasaray forması giyen Portekizli kanat için araştırmalara başladı.
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SAMATTA'YA FRANSA'DAN TALİP VAR
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon başında 6 milyon Euro zorunlu satın alma maddesiyle kiralık transfer ettiği golcü oyuncu Mbwana Samatta, sarı-lacivertlilerde sezon boyunca bekleneni verememişti. Yeni sezonda takımdan ayrılması beklenen Samatta için Fransa Ligue 1'den talip çıktı. MSV Foot'ta yer alan habere göre, Ligue 1'de sezonu 7. sırada bitiren Lens, Mbwana Samatta'ya talip oldu. Sarı-lacivertlilerin kadroda düşünmediği Samatta için golcü arayışlarını sürdüren Lens'in teklif yaptığı belirtildi. Haberde, Fenerbahçe'nin Lens'ten 5 milyon Euro bonservis bedeli istediği yazıldı. (Sabah)
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ABOUBAKAR AYRILIK SEBEBİNİ AÇIKLADI
Beşiktaş'ta sözleşmesinin bitmesinin ardından Al Nasr ile anlaşan Vincent Aboubakar, Siyah-Beyazlı takımdan ayrılmasıyla ilgili olarak Arabistan basınına konuştu. Aboubakar, "Futbol kariyerimin en iyi dönemlerini Beşiktaş'ta yaşadım. İki kez Beşiktaş'ta zirveye çıktım ama Beşiktaş'ın sunduğu teklif benim için yeterli değildi. Al Nasr'a transfer olmayı seçtim. Bazen kendinize yeni bir meydan okuma ve yeni bir macera arıyorsunuz" ifadelerini kullandı. (Sabah)
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ALEX MORENO'DAN KÖTÜ HABER
Galatasaray'ın sol bek transferinde ilk sırada olan Alex Moreno'dan kötü haber geldi. İspanyol oyuncunun kulübü Real Betis, Moreno'nun taliplerinin artması nedeniyle oyuncuyu bonservisle satma kararı aldı ve kiralık transferine izin vermedi. Udineseli sağ bek Jens Stryger Larsen için ise pazarlık sürüyor. (Sabah)