Son Dakika Transfer Haberleri | Fenerbahçe'de karar verildi! Ozan Tufan...

Ozan Tufan Özellikle ilk yarıdaki performansı çok beğenilen Ozan Tufan da bir süredir Avrupa kulüplerinin takibinde. Menajerlerin lige verilen arada fazla kilolarından kurtulmasını istediği Ozan’ın kulübe 10-15 milyon Euro arasında bir gelir getirmesi umut ediliyor.