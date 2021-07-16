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Son dakika transfer haberleri: Gökhan Gönül'e 'eş' vetosu! Fenerbahçe'de Dorukhan Toköz kararı! Galatasaray'dan transfer harekatı... Beşiktaş'ta Diego Costa gelişmesi...
Son dakika transfer haberleri.. EURO 2020'nin sona ermesinin ardından Süper Lig'de transfer çalışmalarında gaza basıldı. Dört büyükler ve diğer takımlarda transfer çalışmaları sürüyor. İşte Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor cephesinde yaşanan son dakika transfer gelişmeleri.
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Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Anadolu takımları, transfer bombalarını peş peşe patlatmaya hazırlanıyor. İşte EURO 20200'nin sona ermesiyle birlikte çalışmalarını hızlandıran kulüpler için bugün çıkan son dakika transfer haberleri...
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HULK - FENERBAHÇE
Fenerbahçe forvet transferinde yılın bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Vitor Pereira'nın dünyaca ünlü eski öğrencisi ile görüşme yaptığı ve olumlu yanıt aldığı belirtildi. Fenerbahçe'de hücum bölgesi için araştırmalar dört koldan sürerken, listede bulunan isimlerden Hulk konusunda önemli bilgiler ortaya çıktı. Sarı-Lacivertlilerin kadrosuna katmayı planladığı Brezilyalı'nın, 31 Aralık 2022 tarihine kadar ülkesinin takımlarından Atletico Mineiro ile sözleşmesi bulunuyor. Ancak Hulk, bedelsiz olarak imza attığı Atletico MG ile yaptığı anlaşmaya, "İstediği zaman bedelsiz olarak ayrılır" maddesi koydurdu. 35 yaşındaki forvet, başka bir kulüple anlaşma sağlarsa Brezilya ekibi oyuncu için bonservis bedeli talep edemeyecek. Hulk'un menajerinin yıllık talebinin 4 milyon Euro olduğu, oyuncunun ise 2 senelik sözleşme istediği ifade edildi. Teknik direktör Vitor Pereira'nın Çin'in Shanghai Port takımından öğrencisi olan Hulk ile bir görüşme yaptığı ve olumlu yanıt aldığı belirtildi. (Sabah)
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ROGER GUEDES - FENERBAHÇE
Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Deneyimli teknik adam Vitor Pereira'nın rapoları doğrultusunda yoğun mesai harcayan yönetim, Brezilyalı Roger Guedes için temaslara başladı. Portekizli hocanın çok istediği 24 yaşındaki sol kanat için Çin ekibi Luneng'e teklif yapılacak. Deneyimli futbolcu, sağ kanat ve forvet arkasında da görev yapabiliyor. Güncel piyasa değeri 9 milyon euro olan genç yıldız, sağ kanat ve forvet arkasında da görev yapabiliyor. Guedes, 2018 yılında Palmeiras'tan Luneng'e 4.4 milyon euro bonservis ücretiyle transfer olmuştu. (Sabah)
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ROSIER BEŞİKTAŞ'I İSTİYOR
Beşiktaş ile çifte zafere ulaşan Valentin Rosier için G.Saray da devreye girerken Fransız oyuncu, Beşiktaş forması giymek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Sabah'ın haberine göre; Siyah-Beyazlılar, 24 yaşındaki sağ bek ile geçtiğimiz ay ilk görüşmede hiçbir sorun yaşamadan 1.4 milyon Euro maaş üzerinden el sıkışıldı. Sporting ile geçtiğimiz pazar anlaşmaya varan Beşiktaş, bir gün sonra imzaları atmaya hazırlanırken Galatasaray'ın devreye girmesiyle mutlu sona ulaşamadı. Ancak Valentin Rosier'in tavrı hiç değişmedi. Daha önce Lokomotiv Moskova, Hertha Berlin, Fenerbahçe ve Galatasaray'ı reddeden başarılı futbolcu, Sarı-Kırmızılıların ikinci girişimini de boşa çıkardı. Galatasaray'ın bonservis teklifi daha yüksek olunca beklemeye geçen Sporting'e inat Rosier, gerekirse kendi ücretinin bir kısmını bonservise vermeye hazır olduğunu belirtti. "Beşiktaş'ta oynamak istiyorum. İki katını da verseler gitmek istemiyorum" sözleriyle G.Saray'ı geri çeviren Fransız yıldız, Sporting'e de hareket alanı bırakmadı. Kartal'ın Rosier'i zorunlu satın alma maddesiyle kiralamak yerine 4 yıllık imza attırması bekleniyor. (Sabah)
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EMRE MOR'A KÖTÜ HABER
2017 yazında 13 milyon Euro'ya Dortmund'dan Emre Mor'u transfer eden Celta Vigo'nun yıldız isimle yolları ayırmayı planladığı öğrenildi. Emre Mor'un kalan 1 yıllık sözleşmesi üzerinden pazarlıklara başlayan İspanyol ekibi, anlaşma sağlanması halinde 23 yaşındaki oyuncuyu serbest bırakacak. Emre Mor, geçen sezon 13 resmi maça çıkarken 1 gol kaydetmişti. (Fanatik)
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DIEGO COSTA - BOLOGNA
İtalya basınında çıkan haberlere göre Bologna Diego Costa ile anlaştı ancak teknik direktör Sinisa Mihajlovicbu transfere onay vermedi. Diego Costa ile yıllık 2.5 miyon euro ve bonuslarla 2 yıllık anlaşmaya varan Bologna, Mihajlovic'in bu transfere onay vermemesinin ardından Diego Costa'dan vazgeçti. Sırp teknik direktörün bu transfere onay vermemesinin altında yatan başlıca neden ise Shanghai SIPG ile sözleşmesini feshetmek isteyen Avusruyalı forvet Marko Arnautovic'i istemesi. Bir başka neden ise Mihajlovic'İn eski takım arkadaşı Diego Sieone ile konuşarak bilgi alması gösterildi. Ayrıca Diego Costa ile Beşiktaş, Lille ve Marsilya'nın ilgilendiği de haberde ifade edildi.
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ADANA DEMİRSPOR'DAN DAVID LUIZ'E ÇILGIN TEKLİF
Adana Demirspor, Balotelli ve Belhanda transferlerinin ardından David Luiz transferini de bitirmeye niyetli. İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre Adana Demirspor, 34 yaşındaki Brezilyalı stopere 2 yıllık sözleşme ve yıllık 4 milyon Euro maaş önerdi. David Luiz transferinin kısa süre içerisinde sonuçlanması bekleniyor.
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WILLIAN JOSE - BEŞİKTAŞ
Siyah beyazlı yönetim, golcü transferi için listesinde yer alan isimlerle görüşmelerini sürdürüyor. Beşiktaş’ın gündeminde yer alan isimlerden biri de bonservisi Real Sociedad’da bulunan Willian JosE. Ortacizgi.com’un haberine göre; İspanyol kulübü, Willian Jose için 6 milyon Euro isterken bunu yıllık 1,5 milyon Euro’dan 4 taksitle ödeme teklifinde bulundu. Brezilyalı santrforun da Beşiktaş'tan istediği maaş talebi belli oldu.29 yaşındaki golcü oyuncunun 2,5 milyon Euro maaş ve bonuslar istediği öğrenildi.
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NDAO - STRASBOURG
Transfer döneminde adı daha önce Fenerbahçe ile son dönemde ise sıklıkla Galatasaray ile anılan Fatih Karagümrük'ün yıldızı Alassane Ndao, Ligue 1'e transfer oluyor. 24 yaşındaki oyuncu Strasbourg ile anlaşmak üzere... Bir çok kulübün listesinde olan Ndao'nun transferi için Strasbourg'un büyük aşama kaydettiği belirtildi. Galatasaray'ın yanı sıra Sevilla, Olympiakos ve Napoli gibi önemli kulüplerle de anılan Ndao için Karagümrük, Nottingham Forest'tan 5 milyon Euro talep etmişti. Karagümrük'ün 75 bin Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Alassane Ndao, geçen sezon Süper Lig'de 11 gol-9 asistlik performans sergilemiş ve gole en çok katkı veren oyuncular arasına girmişti. (Spor Arena)
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DORUKHAN İÇİN PEREIRA'NIN KARARI BEKLENİYOR
Emre Belözoğlu döneminde Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına varan Dorukhan, Belözoğlu'nun ayrılmasından sonra kulüpsüz kaldı. Fenerbahçe'nin yeni Teknik Direktörü Pereira ise Dorukhan ile ilgili kararını bu hafta içerisinde yönetime iletecek. Sarı-Lacivertlliler'den olumsuz bir yanıt alırsa diğer teklifler masaya yatırılacak. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu ile ligin yeni takımı Adana Demirspor da ilgileniyor. Ancak Dorukhan, Fenerbahçe'nin yanıtını bekliyor. Siyah-Beyazlılar, Dorukhan'a yıllık 7 milyon TL maaş ve 100 bin TL maç başı ücret önermişti. Başarılı oyuncu, Beşiktaş'ın bu teklifini geri çevirmişti. Siyah-Beyazlılar'ın Mehmet Topal'ı kadrosuna katmasıyla birlikte Dorukhan'ın Beşiktaş'a geri dönme ihtimali de büyük ölçüde azaldı. Dorukhan, İspanya'da bazı takımlarla yaptığı görüşmelerde de parasal anlamda istediği sonuçları alamamıştı. (Akşam)
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GEDSON FERNANDES - LILLE
Benfica'da mevcut başkanın yolsuzluk suçlamaları nedeniyle görevden alınması ve yaşanan yönetimsel krizler nedeniyle Galatasaray'a transfer süreci uzayan Gedson için bir yeni iddia Portekiz basınından geldi. Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre, Fransa Ligue 1'de PSG'yi geçerek şampiyonluğa ulaşan Lille, Gedson Fernandes için Benfica'nın kapısını çalmaya hazırlanıyor. 2020-2021 sezonunda Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik gibi milli oyuncuların yüksek katkısıyla şampiyonluk ipini göğüsleyen Lille, yeni sezona da şampiyonluk parolasıyla hazırlanıyor. Fransız ekibinin yeni hocası Jocelyn Gourvennec, Gedson'un transferi için onay verdi. Lille yönetiminin bu transfer için yoğun çaba sarf ettiği belirtildi. (Sabah)
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RİZESPOR İLE GÖRÜŞEN GÖKHAN GÖNÜL'E 'EŞ' VETOSU
Fenerbahçe'den ayrılan Gökhan Gönül, Süper Lig ekipleri Adana Demirspor ve Çaykur Rizespor'dan teklif aldı ancak 36 yaşındaki sağ bek, eşi Hatice Gönül'ün İstanbul'daki düzenini bozmamak için başka şehre gitmeye sıcak bakmadı. Bu nedenle Gönül, İstanbul ekibi Fatih Karagümrük'le temasa geçti. Olumlu geçen görüşmelerin kısa süre içinde sonlandırılması bekleniyor. (Akşam)
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FLAVIO - ADANA DEMİRSPOR
Adana Demirspor, Trabzonspor'un 25 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Flavio'yu kiralamak için resmi teklifte bulundu. İki kulüp arasında görüşmeler sürerken, oyuncuya da görüşme yapması için izin verildi. Transferin önümüzdeki günlerde sonuçlanması bekleniyor. Geçen sezonun başında 1.2 milyon euro bonservisle Bahia'dan transfer edilen Flavio, bordo-mavili formayla 33 maçta 1 gol attı ve 2 asist kaydetti. (Sabah)
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İSMAİL KÖYBAŞI - TRABZONSPOR
Trabzonspor'da sol bek arayışı sürerken bordo-mavililerin önceliği bu bölgeye yabancı bir isim almak. Birger Meling ve Dalbert gibi isimlere teklif götüren Bordo-Mavililerin, yeni yabancı kuralı nedeniyle bir de Türk oyuncuyla görüşme halinde olduğu kaydedildi. Bu futbolcunun ise İsmail Köybaşı olduğu bildirildi. Serbest statüde bulunan 32 yaşındaki Köybaşı ile teknik direktör Abdullah Avcı'nın da bir görüşme yaptığı ve oyuncuya, "Seni kadroda düşünüyorum. Bir yere gitme. Benden haber bekle" dediği öğrenildi. Bu nedenle Hatay, Rize ve Giresun'un tekliflerini beklemeye alan tecrübeli futbolcunun da Trabzon yönetimiyle 5 milyon TL'ye ön anlaşma yaptığı aktarıldı. (Sabah)
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SİVASSPOR'DAN SAVUNMAYA KULE
UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek Sivasspor, savunmaya takviye yaptı. Sivasspor, son olarak Atromitos forması giyen 27 yaşındaki Yunan stoper Dimitrios Goutas ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Geçen sezon 34 maça çıkan Goutas, daha önce Lech Poznan, Sint-Truiden, Kortrijk, Xanthi gibi takımlarda forma giymişti. Yunanistan U21 takımda da forma giyen 1.93'lük Goutas geçen sezonu 4 golle tamamladı. (Fanatik)