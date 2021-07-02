Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Boupendza bombası! İmzayı duyurdular, işler değişti... Beşiktaş ve Galatasaray...

TEIXEIRA - BEŞİKTAŞ Beşiktaş ’ın transfer hedefleri arasında bulunan Alex Teixeira’ya ülkesinden Atletico Mineiro, Gremio, Corinthians ve Palmeiras de talip oldu. Bonservisi elinde olan Alex Teixeira’nın ilk istediği rakam, deyim yerindeyse siyah beyazlıların elini yaktı!31 yaşındaki futbolcu hem yıllık 3.5 milyon Euro garanti para hem de aynı miktarda imza parası talep etti.Beşiktaş Yönetimi ise bu rakamı yüksek bularak indirime gitmesini istedi. Transfer görüşmelerinin bu hafta sonuçlanması bekleniyor.