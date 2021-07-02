Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Boupendza bombası! İmzayı duyurdular, işler değişti... Beşiktaş ve Galatasaray...
Transferde son dakika gelişmeleri... Süper Lig'in devleri transfer harekatını başlattı. Teknik direktör arayışında olan Fenerbahçe'den bir golcü hamlesi daha geldi. Beşiktaş, dünyaca ünlü forvetlerle yaptığı görüşme sonrası rakamı netleştirirken yeni yönetimle birlikte gaza basan Galatasaray sağ bekini buldu. En büyük sürprizlerden birini ise ligin yeni takımı Adana Demirspor gerçekleştirdi.
Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Anadolu'dan son dakika transfer haberlerine tek tek göz atıyoruz...
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