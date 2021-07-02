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Futbol
Haber Giriş: 02 Temmuz 2021 - 09:43 | 

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Boupendza bombası! İmzayı duyurdular, işler değişti... Beşiktaş ve Galatasaray...

Transferde son dakika gelişmeleri... Süper Lig'in devleri transfer harekatını başlattı. Teknik direktör arayışında olan Fenerbahçe'den bir golcü hamlesi daha geldi. Beşiktaş, dünyaca ünlü forvetlerle yaptığı görüşme sonrası rakamı netleştirirken yeni yönetimle birlikte gaza basan Galatasaray sağ bekini buldu. En büyük sürprizlerden birini ise ligin yeni takımı Adana Demirspor gerçekleştirdi.

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Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Anadolu'dan son dakika transfer haberlerine tek tek göz atıyoruz...

2BELHANDA - ADANA DEMİRSPOR

BELHANDA - ADANA DEMİRSPOR

Galatasaray'ın eski yıldızı Younes Belhanda, Adana Demirspor'a transfer oldu. Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor bu transfer için oyuncuyla yıllık 2 milyon euroyu bulan rakama el sıkıştı.

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LARSEN - GALATASARAY

Şener Özbayraklı’nın takımdan ayrılması, DeAndre Yedlin’in yeteri kadar güven vermemesi ve yılbaşında geçirdiği kaza sonucu suratından yaralanan Omar Elabdelloui’nin ağustos ayında gözünden yeni bir operasyon geçirecek olması nedeniyle sağ beke takviye yapma kararı alan Galatasaray Yönetimi, Danimarkalı Jens Stryger Larsen’in transferi için harekete geçti.Geçen hafta Kaan Ayhan ve Mert Çetin’in transferleri için menajer Ogan Tarhan’la birlikte İtalya’ya giden yönetici Işıtan Gün’ün, Larsen’in kulübü Udinese ile de görüştüğü ortaya çıktı. (Hürriyet / Ali Naci Küçük)

4DZEKO - BEŞİKTAŞ

DZEKO - BEŞİKTAŞ

Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın’ın verdiği rapor doğrultusunda transfer girişimlerini yoğunlaştırırken, yönetim 2 önemli forvet oyuncusu için çalışmalarını hızlandırdı. Mandzukic’te yıllık ücrette anlaşılırken, sıkıntı Hırvat oyuncunun imza parası ısrarı. 3.5 milyon Euro isteyen Costa’ya 2.5 milyon Euro teklif edildi ve beklemeye geçildi. Görüşmelerin pozitif ilerlediği Dzeko’da ise yönetim teklifi 2.5 milyon Euro’ya çıkardı. (İsmail ER / Hürriyet)

5LUYİNDAMA VE DEV SATIŞ

LUYİNDAMA VE DEV SATIŞ

Galatasaray'ın toplam 8 milyon euro'luk maliyetle transfer ettiği Christian Luyindama, Fatih Terim'in yeni sezon planlarında yer almıyor. 2-3 milyon euro'luk teklifler gelen oyuncunun 5 milyon euro'ya satılması hedefleniyor.

6TEIXEIRA - BEŞİKTAŞ

TEIXEIRA - BEŞİKTAŞ

Beşiktaş ’ın transfer hedefleri arasında bulunan Alex Teixeira’ya ülkesinden Atletico Mineiro, Gremio, Corinthians ve Palmeiras de talip oldu. Bonservisi elinde olan Alex Teixeira’nın ilk istediği rakam, deyim yerindeyse siyah beyazlıların elini yaktı!31 yaşındaki futbolcu hem yıllık 3.5 milyon Euro garanti para hem de aynı miktarda imza parası talep etti.Beşiktaş Yönetimi ise bu rakamı yüksek bularak indirime gitmesini istedi. Transfer görüşmelerinin bu hafta sonuçlanması bekleniyor.

7CORNELIS - TRABZONSPOR

CORNELIS - TRABZONSPOR

Transfer sezonunda Hamsik, Gervinho ve Bruno Peres gibi yıldızları takıma getiren Trabzonspor'da golcü arayışlar devam ederken Sörloth ve Cornelius gibi isimler için görüşmeler devam ediyor. A planı Sörloth olan Trabzonspor B planı olarak da Cornelius için de temaslara başladı. (Sabah)

8BOUPENDZA - FENERBAHÇE

BOUPENDZA - FENERBAHÇE

Fenerbahçe transferde gaza bastı. Serdar Dursun ve Steven Caulker'i renklerine bağlayan Fenerbahçe'nin, Atakaş Hatayspor'lu Aaron Boupenza için de yeniden harekete geçtiği iddia edildi. Gabon basını oyuncunun Atalanta ile anlaşma aşamasına geldiğini duyururken sarı lacivertlilerin oyuncu için devreye girdiği ifade ediliyor. Boupendza ise Fenerbahçe'de oynamaya sıcak bakıyor...

9VERDE - BEŞİKTAŞ

VERDE - BEŞİKTAŞ

Beşiktaş, Serie A ekibi Spezia'nın sağ kanat oyuncusu Daniele Verde için 2 milyon euro'luk teklif hazırlığında. (Tutto Mercato)

10FEGHOULI - OLYMPIAKOS

FEGHOULI - OLYMPIAKOS

Yunanistan'ın en çok satan gazetelerinden Gazetta'nın yazarı Panagiotis Dalatariof, Olympiakos'un, boşta olması ve maksimum 2 milyon Euro ücreti kabul etmesi durumunda, Galatasaray 'ın Cezayirli oyuncusu Sofiane Feghouli'nin transferiyle ilgilendiğini söyledi.

11SADIK ÇİFTPINAR - KAYSERİSPOR

SADIK ÇİFTPINAR - KAYSERİSPOR

Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Sadık Çiftpınar için Süper Lig ekiplerinden Kayserispor talip oldu.

12ELAYİS - BEŞİKTAŞ

ELAYİS - BEŞİKTAŞ

Beşiktaş, uzun süredir kulübün gündeminde olan NEC Nijmegen’in genç futbolcusu Elayis Tavşan için kulübü NEC Nijmegen ile anlaştı. Sağ-sol kanatta oynayabilen ve her iki ayağını da kullanan Elayis için siyah beyazlılar, Hollanda ekibine 1.5 milyon Euro ödeyecek. 20 yaşındaki futbolcu da pazartesi günü İstanbul’a gelecek

13HOLMEN - RİZESPOR

HOLMEN - RİZESPOR

Sebastian Holmen
Williem II -> Çaykur Rizespor

Bedelsiz

14SERDAR GÜRLER - KONYASPOR

SERDAR GÜRLER - KONYASPOR

Serdar Gürler
Antalyaspor -> Konyaspor

Bonservis: 485 bin Euro

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