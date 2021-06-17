Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de ayrılıklar yolda... Galatasaray'ın Gedson planı.. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın gelişmesi... Trabzonspor'da sol beke yıldız isim...
Son dakika transfer haberleri...Süper Lig ekiplerinin transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'da yaşanan günün en önemli transfer gelişmeleri...
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Güne damga vuran transfer gelişmelerini derledik. İşte futbolcular ve isimlerinin anıldığı kulüpler...
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LEMOS VE TISSERAND'I ANADOLU KULÜPLERİ İSTİYOR
Geçen sezon başında büyük umutlarla transfer edip beklediği verimi alamadığı stoperleri Lemos ve Tisserand’a Anadolu’dan çok sayıda talip var. Özellikle Rizespor ’un her iki oyuncuyu birden takıma kazandırmayı istediği öğrenildi. Ancak Karadeniz ekibi oyuncuların yüksek yıllık ücretlerini ödemeye yanaşmıyor. Maaşlarının yarısını kabul ediyor. Fenerbahçe ise tamamını ödeyecek kulüplerden teklif bekliyor. (Fanatik)
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SERGEN YALÇIN'DAN TAZMİNAT KARARI
Beşiktaş 'ta yeni sözleşme için üst üste görüşmelerin ardından anlaşmaya varan Sergen Yalçın ile Başkan Ahmet Nur Çebi ve Asbaşkan Emre Kocadağ, yarın son kez bir zirve yapacak. Sonrasında deneyimli hocanın 16 milyon TL ücret karşılığında 1 yıllık mukaveleye imza atması bekleniyor. Yönetimle maddi konuları en sona bırakan Yalçın, kulübü zora düşürme ihtimali olan tüm maddeleri elinin tersiyle itti. 48 yaşndaki hoca, "Başarılı olduğum sürece zaten devam ederim. Uzun sözleşmeyle kendimi korumaya ihtiyacım yok. Tazminat maddesi de istemem. Beşiktaş ile aramda böyle bir şey söz konusu olamaz" ifadelerini kullandı. (Fanatik)
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ADEMI İSVİÇRE'YE DÖNÜYOR
Fenerbahçe'nin geride kalan sezonun başında transfer ettiği Kemal Ademi, büyük hayal kırıklığı yaratmıştı. 25 yaşındaki forvet sezonun ikinci yarısını kiralık olarak Karagümrük’te geçirdi ancak orada da bekleneni veremedi. Sarı-Lacivertliler, Ademi’yi kadroda düşünmüyor. Menajeriyle yapılan görüşmede, İsviçreli forvete takım bulunması istendi. İsviçre’den talipleri olduğu öğrenilen 1.98 m.’lik forvetin ülkesine dönmesi bekleniyor. (Fanatik)
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TRABZONSPOR'DAN EDGAR IE KARARI
Saint Etienne’in Edgar IE’ye ilgisi devam ederken, menajerler aracılığıyla gelen öneriler tekrar geri çevrildi. Trabzonspor Yönetimi, “Kesinlikle satmayacağız” cevabını iletti. (Fanatik)
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NICE'TEN ERSİN İÇİN 7 MİLYON EURO
Beşiktaş'ta geçen sezonun en önemli isimlerinden Ersin Destanoğlu için Nice'in ısrarı sürüyor. Fransız kulübünün son olarak Siyah-Beyazlılar'a 7 milyon Euro'luk teklif yaptığı öğrenildi. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin rakamı az bulduğu belirlendi. Genç file bekçisi için kapıyı 10 milyon Euro'dan açan Siyah-Beyazlı yönetimin, alt limit olarak şimdilik 9 milyon Euro'da karar kıldığı öne sürüldü. Nice'in yeni bir teklif hazırlığı içinde olduğu konuşuluyor. (Takvim)
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ATLETICO'NUN BERKE TEKLİFİNE RET
Fenerbahçe, Atletico Madrid'in Berke Özer için yaptığı 6 milyon Euro'luk teklifi reddetti ve 8.5 milyon Euro talep etti. Genç kaleciyi Altınordu döneminden bu yana takip eden Atletico, Fenerbahçe'ye 2019 yılında da bir teklif yapmıştı. (Takvim)
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GALATASARAY'IN GEDSON FERNANDES PLANI
Galatasaray, sözleşmesi sona erince bonservisine sahip Benfica'ya dönen Gedson'u tekrar kiralamak istiyor. Fatih Terim'in, "Devam etmeli" raporunu verdiği Portekizli orta saha, 19 Haziran'da seçilecek yeni yönetimin ilk mesai harcayacağı transfer olacak. Ancak Portekiz'den gelen haberler, sarı-kırmızılıların Gedson Fernandes planını bozacağa benziyor. Benfica cephesi, 22 yaşındaki yıldızı kamp kadrosuna dahil etti. (Sabah)
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TRABZONSPOR'DA GÜNDEM KOLASINAC
Sol bek takviyesi için bir taraftan Umut Meraş için görüşmelerini sürdüren Trabzonspor, alternatif isimler üzerinde de çalışıyor. Umut transferinde beklediği olumlu etkiyi alamayan Bordo-Mavililer, geçen sezonu Schalke'de kiralık olarak geçiren Sead Kolasinac'ı gündeme aldı. (Sabah)
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CYLE LARIN İÇİN 10 MİLYON EURO TEKLİF
Cyle Larin geçen sezon ortaya koyduğu müthiş performansla büyük alkış toplarken değerini de katladı. Sezonu 23 gol, 6 asistle kapatan Kanadalı yıldızın güncel bonservis değeri 4 milyon eurodan, 11 milyon euroya çıktı. Devre arasında İngiltere’den teklif alan Larin’e son olarak Spartak Moskova’nın talip olduğu ortaya çıktı. Rus ekibinin, 26 yaşındaki futbolcu için Beşiktaş ’a 10 milyon euro teklif ettiği belirlendi. Ancak Beşiktaş, Larin’i satmak için en az 12-15 milyon euro arasında bonservis istiyor. Siyah-beyazlılar bu düzeyde bir teklif gelmezse Kanadalı yıldızı kadrosunda tutacak. (Milliyet)
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RANGERS OSAYI-SAMUEL'İ İSTİYOR
İskoçya basınında yer alan haberlerde Rangers Teknik Direktörü Steven Gerrard'ın 23 yaşındaki oyuncuyu kadrosunda görmek istediği ve transfer için girişimlere başlayacağı iddia edildi. Ayrıca yer alan haberde sarı-lacivertli ekibin Osayi-Samuel'i bonservisiyle beraber satmaya sıcak bakmadığını, kiralama formülü üzerinde anlaşma sağlanabileceği belirtildi. Osayi-Samuel, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de 18 maçta 1 gol, 1 asistlik performans gösterdi.
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SOSA İTALYANLARIN RADARINDA
Arjantinli orta saha oyuncusunun Fenerbahçe ’deki geleceği belirsizliğini koruyor. Sosa’nın ayrılması halinde ülkesine dönüp eski takımı Estudiantes’e imza atması bekleniyordu. Ancak tecrübeli yıldıza sürpriz bir talip çıktı. Fiorentina’nın Sosa’nın menaceriyle temas kurup, oyuncunun durumuyla ilgili bilgi aldığı öğrenildi. Başarılı futbolcunun eşinin İtalya’ya dönmek istemesi nedeniyle Fiorentina transferi daha muhtemel görünüyor. (Fanatik)
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GUSTAVO'YU 3 FRANSIZ KULÜP İSTİYOR
Pandemi döneminde yönetimin yaptığı maaş indirim teklifini kabul etmediği bilinen Brezilyalı yıldız, geçen sezon da Emre Belözoğlu’nun teknik direktörlüğü gelmesinin ardından formasını Jose Sosa’ya kaptırmıştı. Gustavo’nun bu nedenle menajerine “Bana kulüp bul” talimatı verdiği öğrenilmişti. Eski kulübü Marsilya’nın yanı sıra Monaco ve Olympique Lyon’un da talip olduğu Gustavo’nun, Euro 2020’den sonra Fransa’nın yolunu tutması bekleniyor. Yıllık 3.5 milyon Euro alan Gustavo’ya alacaklarına karşılık bonservisinin verileceği, bu sayede kulübün de büyük bir yükten kurtulması bekleniyor. 2019’dan bu yana Fenerbahçe forması giyen, önümüzdeki ay 34 yaşına girecek Gustavo’nun 30 Haziran 2023’e kadar sözleşmesi bulunuyor. (Spor Arena)
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VIDA'YA GENOA TALİP OLDU
Beşiktaş’la 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Domagoj Vida’ya, Serie A ekiplerinden Genoa’nın teklifte bulunduğu öğrenildi. Hırvat futbolcu için İtalya ve Fransa kulüplerinden menajerler aracılığı ile teklif aldıklarını belirten Yönetici Erdal Torunoğulları ciddi teklif sahipleri ile masaya oturacaklarını söyledi. (Spor Arena)