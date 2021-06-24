Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Attila Szalai rekor kıracak! Beşiktaş'tan Galatasaray'a dev transfer çalımı...
Son dakika transfer haberleri...Süper Lig ekiplerinin transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'da yaşanan günün en önemli transfer gelişmeleri...
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Güne damga vuran transfer gelişmelerini derledik. İşte futbolcular ve isimlerinin anıldığı kulüpler...
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SALİH UÇAN'IN ROLÜ BELLİ OLDU
Beşiktaş futbol şube sorumlusu Emre Kocadağ, prensip anlaşmasına varılan Salih Uçan ve diğer transfer çalışmalarıyla ilgili konuştu: "Sergen Yalçın’ın raporunda istikrarlı ve takımın sistemine uyan 6 oyuncuyu transfer etmek için çaba sarf ediyoruz. Salih Uçan ile görüştük. Sergen Yalçın’ın ısrarla takımda görmek istediği Uçan takımın yeni liderlerinden olacak. Avrupa’dan ise EURO 2020’de izlediğimiz futbolcular var. Hedefimiz Şampiyonlar Ligi’nde ülkemizi en iyi şekilde tanıtmak."
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GALATASARAY'A BİR CEZAYİRLİ DAHA
Feghouli'yi gelecek sezon düşünmeyen Cimbom, alternatifini yine aynı ülkeden buldu. Sabah'ın haberine göre Sarı-kırmızılılar, Napoli ile bir yıl daha sözleşmesi olan 24 yaşındaki futbolcu Ounas'ı transfer listesinin üst sıralarına yazdı. Yönetim, sol ayaklı sağ kanat için şartları zorlama kararı aldı. Feghouli'nin vatandaşı olan Cezayirli Ounas'ın, kulübü Napoli ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. 4 yıl önce 12 milyon Euro'ya Napoli'ye transfer olan Ounas'ın piyasa değeri 8 milyon Euro.
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VIDA'YA İTALYA'DAN ÜÇ TALİP
İtalya Serie A Ligi ekiplerinden üç takım, Beşiktaş 'ın Hırvat savunma oyuncusu Domagoj Vida'yı transfer listesine aldı. A Spor'da yer alan habere göre; Fiorentina, Torino ve Cagliari, Domagoj Vida'yla ilgileniyor. 32 yaşındaki oyuncunun siyah-beyazlı takımla olan sözleşmesi 30 Haziran 2022 yılına kadar devam ediyor.
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HALİL AKBUNAR İÇİN BEŞİKTAŞ DA HAREKETE GEÇTİ
Galatasaray'ın yaklaşık 2 aydır gündeminde olan ve prensip anlaşmasına vardığı Göztepeli kanat oyuncusu Halil Akbunar için Beşiktaş da devreye girdi. Ezeli rakipler şimdi Halil için kapışacaklar. Göztepe ile 1 yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen satışına izin verilen Halil Akbunar için Beşiktaş'ın 1 adım önde olduğu da ifade ediliyor. Şampiyonlar Ligi faktörünün oyuncuyu cezbettiği öğrenildi. Galatasaray'ın hocası Terim'in de istediği yıldız oyuncu için önümüzdeki 1 haftalık süreç son derece kritik. En az 7 gün içinde taraflardan birinin Halil'i resmen açıklaması bekleniyor. (Fanatik)
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ALTAY, SADIK'IN PEŞİNDE
Bu sezon Süper Lig’e yükselen Altay’ın Fenerbahçeli savunmacı Sadık Çiftpınar ile ilgilendiği ifade edildi.Sarı-lacivertli kulüple bir yıl daha sözleşmesi bulunmasına rağmen, yolların ayrılacağı söylenen futbolcunun İzmir ekibine gidişiyle ilgili kararı sarı-lacivertli yönetim verecek. (Milliyet)
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TRABZONSPOR'DAN ENİS DESTAN İÇİN SON TEKLİF
Bordo-mavili takımın teknik patronu Abdullah Avcı'nın takımda görmeyi çok istediği milli futbolcu Enis Destan için daha önce yapılan görüşmeler kulübünün istediği yüksek rakamlar nedeniyle gerçekleşmemişti. Avcı'nın talebi doğrultusunda oyuncu için İzmir ekibiyle son bir görüşme daha yapılacak. Daha önceki önerilen rakamı korumayı düşünen bordo-mavili yönetimin, Altınordu'nun da istediği bir sonraki satıştan pay maddesini dahil etmesi bekleniyor. İzmir kulübünün ise oyuncuya yurt dışından da teklifler geldiğini, şu an için bir karar aşamasında olmadıklarını bordo-mavili yöneticilere ilettiği öğrenildi. (Sabah)
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YARMOLENKO - GALATASARAY
G.Saray Başkanı Burak Elmas başkan seçilmeden önce takıma kazandıracağı futbolcuları belirlemişti. Çiçeği burnunda başkan Burak Elmas, göreve hızlı başladı ve transferin startını verdi. Elmas, Ukrayna Milli Takımı'nın yıldızı Andriy Yarmolenko ile dirsek teması kurdu. Elmas'ın Yarmolenko'yu Fatih Terim'e sunduğu ve tecrübeli hocadan gelecek cevaba göre hareket edeceği öğrenildi. West Ham United ile olan sözleşmesi 2022 yılında sona erecek sağ kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri 4 milyon Euro. İngiliz ekibi Yarmolenko'nun yüksek maaşı nedeniyle ayrılmasına sıcak bakıyor. Ukrayna Milli Takımı ile EURO 2020'de yeniden form yakalayan 31 yaşındaki tecrübeli futbolcu Hollanda karşısında turnuvanın en güzel gollerinden birine imza atmıştı. (Milliyet)
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OZAN KABAK SATIL LİSTESİNDE
Geçtiğimiz sezonun Ocak ayında Liverpool'a kiralanan ve İngiliz devinde başarılı bir performans gösteren Ozan Kabak, Schalke 04'e geri döndü. Ancak Bundesliga'da küme düşen Schalke 04, maddi sıkıntılar yüzünden yüksek bonservis talep edebileceği yıldızlarını satış listesine koydu. Ozan Kabak'ın da bonservisini belirleyen Alman ekibi, transfer tekliflerini bekliyor. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes'in Ozan Kabak için talip olduğu belirtildi. Schalke 04 ise genç savunmacı için 15 milyon Euro talep ediyor. Oyuncunun satışına 15 milyon Euro'nun altında izin vermeyecek olan Alman ekibi, transfer tekliflerini değerlendiriyor. (Sabah)
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ATTILA SZALAI, VEDAT MURIQI'İN REKORUNU KIRACAK
Fenerbahçe'de kadronun korunması büyük önem arz ediyor. Başkan Ali Koç, astronomik teklifler gelmediği sürede satış yapmayacaklarını söylemişti. Szalai için ise 20'den aşağısı konuşulmaz demişti. Fenerbahçe'nin Szalai'deki beklentisi 30 milyon Euro. Son dönemde ismi Atalanta ve Atletico Madrid ile anılan Attila Szalai için Fenerbahçe son ana dek satışa yanaşmayacak. (Milliyet)
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MAXIM - BEŞİKTAŞ
Beşiktaş'ın transfer çalışmalarına dair çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Rumen basınında yer alan haberde; Beşiktaş'ın Gaziantep forması giyen Alexandru Maxim'i istediği ifade edildi. Daha önce de birçok kez Beşiktaş'ın gündemine gelen Maxim'i teknik direktör Sergen Yalçın'ın talep ettiği ancak yönetimin bu transferi engellediği ileri sürüldü. Haberde ayrıca 21 Haziran'daki görüşmede bu konunun da konuşulduğu ve iki tarafın bu yüzden ters düştüğü vurgulandı.