Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Attila Szalai rekor kıracak! Beşiktaş'tan Galatasaray'a dev transfer çalımı...

HALİL AKBUNAR İÇİN BEŞİKTAŞ DA HAREKETE GEÇTİ Galatasaray'ın yaklaşık 2 aydır gündeminde olan ve prensip anlaşmasına vardığı Göztepeli kanat oyuncusu Halil Akbunar için Beşiktaş da devreye girdi. Ezeli rakipler şimdi Halil için kapışacaklar. Göztepe ile 1 yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen satışına izin verilen Halil Akbunar için Beşiktaş'ın 1 adım önde olduğu da ifade ediliyor. Şampiyonlar Ligi faktörünün oyuncuyu cezbettiği öğrenildi. Galatasaray'ın hocası Terim'in de istediği yıldız oyuncu için önümüzdeki 1 haftalık süreç son derece kritik. En az 7 gün içinde taraflardan birinin Halil'i resmen açıklaması bekleniyor. (Fanatik)