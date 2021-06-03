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Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Altay Bayındır'a dünya devleri talip! Galatasaray'dan Boupendza bombası... Rosier ve Ghezzal'dan Beşiktaş'a kötü haber...
Son dakika haberleri.. 4 büyüklerden transfer taarruzu... Süper Lig'in bitimiyle gözler EURO 2020 ve transferde. Takımlar kadrolarını şimdiden oluşturmaya başladı, transfer hareketliliği hız kazandı.
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Son dakika güne damga vuran transfer haberlerini derledik. İşte çok konuşulan transfer iddiaları...
2
ROSIER İÇİN MARSİLYA İDDİASI
Portekiz'in ünlü spor sitelerinden Record, Sporting Lizbon kulübünün Valentin Rosier için 6 milyon euro istediğini iddia etmişti. Haberde Yeşil Beyazlıların Rosier'e transferi için ancak 6 milyon euroluk teklif gelmesi halinde izin verecekleri kaydedildi. Record daha önce Dinamo Moskova'nın Rosier için 6 milyon euroluk resmi teklifte bulunduğunu iddia etmişti. Fransız kaynaklar da Marsilya'nın Valentin Rosier için Sporting'e resmi tekliflerini ilettiğini iddia etmişti. Rosier'in menajeri daha önce yaptığı açıklamada "Önceliğimiz Avrupa'nın 5 büyük ligi" açıklamasını yapmıştı. Bu açıklama Marsilya iddialarını daha da güçlendirdi. (Sabah)
3
GHEZZAL'A OLYMPIAKOS TALİP
Beşiktaş'a bir kötü haber de Rachid Ghezzal'dan geldi. Monaco'nun dışında birkaç farklı kulübün de transfer etmek istediği Cezayirli yıldız için Yunan devi Olympiakos resmen devreye girdi. Haberde Ghezzal'ın Beşiktaş'ta olağanüstü bir sezonu geride bıraktığı ifade edilirken Olympiakos'un bu transferde maddi anlamda büyük zorluk yaşayacağı belirtildi. Haberde Ghezzal'ın müthiş tekniğinin yanı sıra sol ayağını etkili kullanması ve çalım yeteneği sebebiyle Olympiakos'un aradığı kanat oyuncusu olduğu aktarıldı. (Sabah)
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FATİH TERİM'DEN EMRE AKBABA VE ÖMER BAYRAM RAPORU
Galatasaray'da sözleşmesi sona eren ve başkanlık seçimine kadar kulüpte görev yapamayacak olan Fatih Terim'in bıraktığı takım raporunda Ömer Bayram ve Emre Akbaba'nın takımda kalması yönünde görüş bildirdiği belirtildi. (Sabah)
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KENAN KARAMAN'IN MENAJERİ İSTANBUL'DA
Düsseldorf'tan ayrılan milli futbolcu Kenan Karaman'ın menajeri İstanbul'a geldi. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile görüşmek için İstanbul'a gelen Kenan Karaman'ın menajeri, öncelikli olarak Beşiktaş'la masaya oturacak. Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı söylenen 27 yaşındaki forvet için 3 büyüklerin temas halinde olduğu biliniyordu. Trabzonspor'un da devrede olduğu söylenen Kenan Karaman için 4 büyükler arasında büyük bir transfer yarışı bekleniyor. (A Spor)
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ZEKİ ÇELİK'E 4 DEV TALİP
Lille'in tarihi şampiyonluğunda Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı ile birlikte katkı veren milli futbolcu Zeki Çelik ile İngiltere'den 3, İtalya'da ise 1 takımın ilgilendiği belirtildi. İngiliz basınında yer alan habere göre; 2 Londra ekibi Arsenal ve Tottenham'ın yanı sıra Manchester United da Zeki Çelik için devrede. İngiliz ekipleri, Lille ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki sağ bek için 15 milyon euro'yu gözden çıkarmış durumda.
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NICE'TEN ERSİN İÇİN RESMİ TEKLİF
İki kupalı Beşiktaş'ta kaleyi koruyan Ersin Destanoğlu için Fransa ekibi Nice'ten resmi teklif geldi. Nice, Ersin Destanoğlu için 7 milyon Euro, bonus ve sonraki satıştan pay şeklinde bir teklif yaptı. Daha önce '12 milyon Euro'nun altına inmeyiz' diyen Çebi yönetim, teklifi düşünüyor. (Sabah)
8
KALEYE İLK ADAY MERT GÜNOK
Ersin Destanoğlu'ndan en az 10 milyon Euro bekleyen Beşiktaş, bir yandan da alternatif isimler üzerinde duruyor. Çek file bekçileri Tomas Vaclik ve Jiri Pavlenka için temas kurulurken bir yandan da Mert Günok'un durumu yakından takip ediliyor.Beşiktaş yönetimi, Başakşehir'in Volkan Babacan ile sözleşme uzatması sonrası 32 yaşındaki milli kalecinin durumunu yakından takip ediyor. Mert'in tecrübesinin dışında yerli olması ve yabancı kontenjanında da sorun yaşatmayacak olmasıyla transferine olumlu bakılıyor. (Sabah)
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GALATASARAY'DAN BOUPENDZA TEKLİFİ
Mbaye Diagne'ye, 'Kulüp bul' mesajını gönderen Galatasaray, Hatayspor'un gol kralı Aaron Boupendza için çalışmalarını hızlandırdı. Senegalli oyuncunun menaceri İngiliz ekipleriyle temas kurarken, Sarı-Kırmızılı kulüp golcü oyuncudan minimum 5-6 milyon Euro bir bonservis bekliyor. Falcao'yla da yol ayrımında olan Cim Bom buradan açılacak kaynakla Gabonlu yıldızı renklerine bağlamayı amaçlıyor. Hatay'la masaya oturmadan maliyet araştırmasına başlayan Sarı-Kırmızılı profesyoneller, transfer formüllerini de hazırladı. Akdeniz ekibi, 23 yaşındaki forvet için 8 milyon Euro talep ederken, Aslan'ın düşündüğü teklif Diagne'den gelecek bonservis bedeli. Yani Galatasaray, Boupendza için 6 milyon Euro ödemeye hazır. Cim Bom, 2 milyon Euro'luk farkı da bir sonraki satıştan payla kapatmayı amaçlıyor. Başkan adaylarının da listesinde olan Boupendza camiaya seçim hediyesi olacak gibi görünüyor. (Fanatik)
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DÜNYA DEVLERİ ALTAY'IN PEŞİNDE
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin en başarılı isimlerinden olan Altay Bayındır'a dünya devleri talip oldu. A Milli Futbol Takımı ile birlikte EURO 2020'de mücadele edecek olan başarılı file bekçisi, transferin de gözde isimleri arasında yer alıyor. TRT Spor'un haberine göre; İtalya'nın dünyaca ünlü kulüpleri Juventus ve Milan, Altay Bayındır ile ilgileniyor. Transfere dair önümüzdeki günlerde somut gelişmelerin yaşanması bekleniyor. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de 35 maçta görev yapan Altay, kalesinde 31 gol gördü.