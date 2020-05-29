Son Dakika Transfer Haberleri! Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor... (29.05.2020)

Bitmeyen aşk Edin Dzeko Gelecek sezon güçlü ve alternatifli bir kadro kurmanın planlarını yapan Fenerbahçe'de operasyon başladı. Ara transfer döneminden bu yana özellikle İngiliz ve İtalyan ekiplerinin radarında olan Vedat Muriç'i satma kararı alan sarı-lacivertliler, bir dünya yıldızını kadrosuna katmayı hedefliyor. Kosovalı oyuncusunu 20 milyon euro'nun üzerinde bir bedelle satmayı hedefleyen yönetim, buradan gelecek parayla birçok bölgeye takviye yapacak, Roma'nın yıldızı Edin Dzeko'yu da kadrosuna katmaya çalışacak. Önceki transfer dönemlerinde de Fenerbahçe'nin görüştüğü iddia edilen 34 yaşındaki golcünün 2022 yılına kadar sözleşmesinin bulunduğu İtalyan temsilcisiyle yollarını ayırabileceği ileri sürüldü. (Takvim)