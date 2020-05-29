Son Dakika Transfer Haberleri! Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor... (29.05.2020)
Corona sonrası imzalar arka arkaya atılacak...
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Süper Lig'de tamamlanmayan sezonun telaşı yaşanırken bir yandan da yaz bitimiyle başlayacak 2020-2021 sezonunun çalışmaları sürüyor.
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Trabzonspor'da Cenk Özkaçar an meselesi
Önceki gün Rahmi Anıl Başaran'a 4 yıllık imza attıran, dün de Malle ile anlaşan Trabzonspor, şimdi de Altay'ın 20 yaşındaki stoperi Cenk Özkaçar transferini bitirme aşamasına geldi. Genç futbolcu ile büyük oranda el sıkışan Fırtına, İzmir ekibiyle de bonservis pazarlıklarında sona yaklaştı. Ufak pürüzlerin giderilmesinin ardından genç savunmacının da resmi olarak açıklanması bekleniyor. (Fanatik)
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Altay Bayındır'a yeni talip!
Fenerbahçe’nin sezon başında Ankaragücü’den transfer ettiği 22 yaşındaki file bekçisi kısa sürede Avrupa ekiplerinin dikkatini çekti. Altay’ın adı daha önce Ajax ile anılmıştı. Son iddia İngiltere’den geldi. Premier Lig’de müthiş bir sezon geçiren ve Avrupa kupalarını hedefleyen Sheffield United, genç kaleciyi takibe aldı. Yönetici Selahattin Baki’nin 2013-17 yılları arasında yönetim kurulunda yer aldığı İngiliz ekibinin Altay için teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi. (Fanatik)
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Galatasaray'ın Henry Onyekuru umutları tükeniyor
Galatasaray kiralık oynayan Henry Onyekuru’yu yeni sezonda kadrosunda tutamayacak. Tam 25 oyuncusunu satma kararı alan Monaco, bu listeye Nijeryalı yıldızı dahil etmedi. Sözleşmeye satın alma opsiyonu koymayan sarı-kırmızılı kulüp ise transferde çıkmaza girdi. (Sabah)
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Göksel Gümüşdağ'dan Mert Günok açıklaması
Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. Süper Lig'in 12 Haziran'da yeniden başlatılması kararıyla ilgili konuşan Gümüşdağ, ''Tedbirlere uyulursa sezon sorunsuz bitirilir.'' dedi. Mert Günok hakkında çıkan transfer iddialarına da değinen 47 yaşındaki yönetici, ''Mert de dahil hiçbir oyuncumuz için transfer teklifi almadık.'' diye konuştu. Loris Karius ile yollarını ayıran Beşiktaş'ın, Medipol Başakşehir'in yıldız file bekçisi Mert Günok'u transfer edeceği iddia edilmişti.
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Beşiktaş'a kötü haber
Siyah-beyazlılar, Yunan orta saha Petros Mantalos'tan yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçmek zorunda kaldı. AEK’nın 28 yaşındaki futbolcu için biçtiği son değer 3 milyon Euro’nun da üzerinde oldu. İstenen rakam, Beşiktaş’ın tüm transfer bütçesini tek seferde eriteceği için iş çıkmaza girdi. (Sabah)
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Fenerbahçe'nin proje transferi Nuri Şahin
Nuri Şahin’e imza attırmaya hazırlanan yönetimin bu transferdeki planı sadece saha içine yönelik değil. Yıldız futbolcuyla ilgili hayata geçirilmek istenen müthiş bir proje var: Harvard Üniversitesi’nde eğitim alan 31 yaşındaki oyuncu futbolu bıraktıktan sonra profesyonel yönetim kademesine katılacak. Fenerbahçe’nin gurbetçi futbolcu pazarında daha etkili olmasını sağlayacak.
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Trabzonspor'dan bir transfer daha
Balıkesirspor Başkanı Kadir Dağlı, Radyospor’a yaptığı açıklamada “Aly Malle’nin 2 hafta önce Udinese’den sözleşme opsiyonunu kullandık ardından transferi konusunda Trabzonspor’la prensip anlaşmasına vardık. Gelecek hafta transfer resmiyet kazanacak. Kulübümüz Malle’nin bir sonraki satışından pay alacak” dedi.
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Galatasaray Belhanda'yı satıyor!
Galatasaray'ın menajerlere, “Belhanda’ya teklif getirin” çağrısı yanıt buldu. Gomis’in takımı Al Hilal, Faslı yıldız için girişimlere başladı. Sarı-Kırmızılı yönetim Belhanda’yı satıp transfere bütçe açmak için kolları sıvadı. (Fanatik)
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Galatasaray'da Cesar Montes sürprizi
Yeni sezonda savunmanın göbeğini güçlendirmek isteyen Aslan’ın listesine Meksikalı stoper Cesar Montes girmişti. Monterrey forması giyen 23 yaşındaki oyuncuyla ilgili haberlerden sonra bir sürpriz gelişme yaşandı. Önce Fenerbahçe sonra Galatasaray forması giyen ve şu anda da Meksika’nın Pachuca takımında forma giyen Colin Kazım Richards, Montes’e mesaj gönderdi. Galatasaray’dan bir teklif varsa değerlendirmesi tavsiyesinde bulundu. Kazım, Montes’e, “Türkiye’nin tartışmasız en büyük, Avrupa’nın da önde gelen takımlarından birisi olan Galatasaray’ın seninle ilgilenmesiyle gurur duymalısın. Çok fazla düşünülecek bir şey yok. Teklif gelir gelmez gidip Şampiyonlar Ligi’nde oynamalısın” diyerek genç oyuncuya telkinde bulundu.
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Fenerbahçe'de Roberto Carlos sesleri
Erol Bulut üzerinde yoğunlaşan Fenerbahçe, eldeki tüm alternatifleri de masaya yatırıyor. Yönetimin yaptığı beyin fırtınasında sarı-lacivertli formayı giyen, Sivas ve Akhisar’da teknik direktörlük yapan Brezilyalı efsane isim Roberto Carlos gündeme geldi. 47 yaşındaki Carlos, Başkan Koç’un tüm kriterlerine uyuyor.
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Monaco'dan Beşiktaş'a Chadli teklifi
Bir süredir kanat transferi yapmak için çeşitli isimleri listesine alan hatta görüşmelere bile başlayan Beşiktaş'a Monaco'dan sürpriz bir teklif geldi. Fransız ekibinin yetkilileri, sezon başında Belçika ekibi Anderlecht'e kiraladıkları Nacer Chadli'nin uygun şartlarda transferinin mümkün olduğunu iletti. 30 yaşındaki futbolcudan beklediği verimi alamaması nedeniyle maliyetinden kurtulmak isteyen Monaco'nun 2 milyon euro gibi bir rakama işin biteceği haberini yolladığı kaydedildi.
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Trabzonspor'da Sörloth endişesi
Trabzonspor'a sezon başında Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'dan 2 yıllığına kiralanan Alexander Sörloth, gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanmıştı. Norveçli yıldızın sözleşmesinde 6 milyon Euro'luk çıkış maddesi bulunması Trabzonspor'un elini güçlendiriyordu. Ancak ortaya çıkan bir başka madde Fırtına'yı harekete geçirdi. Yapılan sözleşmede buy out (15 Milyon Euro'ya serbest kalır) maddesinin bulunduğu ortaya çıktı. (Sabah)
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Bitmeyen aşk Edin Dzeko
Gelecek sezon güçlü ve alternatifli bir kadro kurmanın planlarını yapan Fenerbahçe'de operasyon başladı. Ara transfer döneminden bu yana özellikle İngiliz ve İtalyan ekiplerinin radarında olan Vedat Muriç'i satma kararı alan sarı-lacivertliler, bir dünya yıldızını kadrosuna katmayı hedefliyor. Kosovalı oyuncusunu 20 milyon euro'nun üzerinde bir bedelle satmayı hedefleyen yönetim, buradan gelecek parayla birçok bölgeye takviye yapacak, Roma'nın yıldızı Edin Dzeko'yu da kadrosuna katmaya çalışacak. Önceki transfer dönemlerinde de Fenerbahçe'nin görüştüğü iddia edilen 34 yaşındaki golcünün 2022 yılına kadar sözleşmesinin bulunduğu İtalyan temsilcisiyle yollarını ayırabileceği ileri sürüldü. (Takvim)