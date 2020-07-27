Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor (27 Temmuz 2020)

'GÜMÜŞ'TÜ 'ALTIN' OLDU TFF'nin getirdiği yeni yabancı sınırlaması, transfer döneminde 3 büyüklerin gözünü yerli isimlere çevirmesine neden oldu. Üç kulübün bu transfer dönemindeki ilk büyük rekabeti ise Sinan Gümüş için yaşanacak gibi duruyor.Bonservisi İtalya'nın Genoa kulübünde bulunan, bu sezonun devre arasında kiralandığı Antalyaspor'da 5 gol, 1 asistlik performans sergileyen golcü oyuncuya eski kulübü Galatasaray ile birlikte Fenerbahçe ve Beşiktaş da talip oldu. Genoa'nın Sinan'ı gelecek sezon bedelsiz kiralama kararı alması üç kulübün de bu oyuncuya ilgi duymasını sağladı. (Hürriyet)