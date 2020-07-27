Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor (27 Temmuz 2020)
Süper Lig'in tamamlanmasıyla birlikte gözler 1.5 ay sonra başlayacak yeni sezona çevrildi. Süper Lig'in devleri şimdiden transferleri bitirdi.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Günün büyük sürprizi Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer olacak isim! İşte güne damga vuran sıcak transfer haberleri...
2
Abone Ol
MAİCON GALATASARAY'DA
Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nasr'da kiralık olarak forma giyen Brezilyalı stoper Maicon, takımına veda etti. 31 yaşındaki oyuncu, İstanbul'a döndü. Uçaktan bir fotoğraf paylaşan Maicon, "İnanılmaz 1.5 yıl geçirdik. her şey için teşekkür ederim. Şimdi Galatasaray'a geri dönme zamanı" ifadelerini kullandı. Brezilyalı isim, akşam saatlerinde İstanbul'a iniş yaptı.
3
Abone Ol
İLK TERCİH VOLKAN BABACAN
Muslera'nın yokluğunda kaleyi devralan Okan Kocuk'tan memnun kalmayan G.Saray'da yedek kaleci takviyesine karar verildi. Listenin ilk sırasında yer alan Volkan Babacan için Başakşehir'in tavrı belirleyici olacak. Turuncu-lacivertliler bonservis isterse sarı-kırmızılıların B planı eski kalecisi Sinan Bolat. Belçika'da iyi işler çıkaran Sinan'ın Antwerp'le sözleşmesi sona erdi. (Sabah)
4
Abone Ol
KANATTA DANJUMA
Kanatlara hızlı futbolcu arayan F.Bahçe'nin gündemine giren son isim Arnaut Danjuma oldu. Sarı lacivertliler, Premier Lig ekibi Bournemouth'ta forma giyen Hollandalı'ya kiralamayı panlıyor. (Takvim)
5
Abone Ol
YİNE SÜPER LİG'DE!
Trabzonspor'un sezon başında Crystal Palace'tan satın alma opsiyonuyla iki sezonluğuna 750 bin Euro'ya kiraladığı Alexander Sörloth'un ligde 34 maçta 24 gol atarak gol kralı olması Ada'da gündem oldu. İngiliz taraftarlar, performansını hayranlıkla izledikleri Norveçli futbolcunun elden kaçması nedeniyle Crystal Palace yetkililerini eleştiri bombardımanına tuttu. Sörloth'u futbolseverler yine Süper Lig'de izleyecek.
6
Abone Ol
'GÜMÜŞ'TÜ 'ALTIN' OLDU
TFF'nin getirdiği yeni yabancı sınırlaması, transfer döneminde 3 büyüklerin gözünü yerli isimlere çevirmesine neden oldu. Üç kulübün bu transfer dönemindeki ilk büyük rekabeti ise Sinan Gümüş için yaşanacak gibi duruyor.Bonservisi İtalya'nın Genoa kulübünde bulunan, bu sezonun devre arasında kiralandığı Antalyaspor'da 5 gol, 1 asistlik performans sergileyen golcü oyuncuya eski kulübü Galatasaray ile birlikte Fenerbahçe ve Beşiktaş da talip oldu. Genoa'nın Sinan'ı gelecek sezon bedelsiz kiralama kararı alması üç kulübün de bu oyuncuya ilgi duymasını sağladı. (Hürriyet)
7
Abone Ol
BEŞİKTAŞ'TAN HARUN TEKİN HAMLESİ
Beşiktaş, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hızlı başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Gençlerbirliği maçından sonra yaptığı ''Kaleye Türk bir kaleci transferi yapacağız'' açıklamasının ardından gündemdeki iki isim ortaya çıktı: Harun Tekin ve Günay Güvenç... Spor Arena'nın haberine göre; Sergen Yalçın'ın yönetime verdiği raporda Harun Tekin transferini çok istediği belirtilirken önümüzdeki günlerde Beşiktaş'ın 31 yaşındaki kaleci için Fenerbahçe'ye resmi bir teklifle gitmesi bekleniyor. Bu sezon Fenerbahçe'de sadece 2 Süper Lig maçında kaleyi koruyan Harun Tekin'in 2021 yılına kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunuyor.