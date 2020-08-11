Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor (11 Ağustos 2020)
Süper Lig'de yeni sezonun başlangıcına 1 ay gibi kısa bir süre kalırken transfer çalışmaları hız kazandı...
KAAN AYHAN İÇİN SON ŞANS
Galatasaray Kaan Ayhan için birkez daha devrede. Sarı Kırmızılılar, Sassuolo’nun anlaştığı, ancak transferini bir türlü bitiremediği milli futbolcuyu renklerine bağlamak için tekrar harekete geçti. Galatasaray Yönetimi, bugün Fortuna Düsseldorf kulübüyle son kez masaya oturacak. 25 yaşındaki oyuncunun 2 milyon Euro’luk çıkış bedelindeki opsiyonu kaçıran Galatasaray, buna rağmen yeni bir ödeme takvimi oluşturarak daha yüksek bir bonservis bedeliyle transferi gerçekleştirmeye çalışacak. İtalyan kulübüne “Evet” diyen Kaan Ayhan, Galatasaray’ın teklifine de sıcak baktığını yöneticilere iletmişti. Artık top Sarı- Kırmızılı yönetimde; Düsseldorf cephesinin ikna edilmesi gerekiyor. (Fanatik)
GALATASARAY'DAN MEHMET EKİCİ SÜRPRİZİ
Galatasaray, Fenerbahçe'den ayrılması gündemde olan Mehmet Ekici ile ilgileniyor. 30 yaşındaki futbolcu ile görüşmeler başladı. A Spor'da yer alan habere göre; Galatasaray, Fenerbahçe ile sözleşme imzalamayan Mehmet Ekici ile görüşme halinde. 2017/2018 sezonu başında Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra büyük umutlarla Fenerbahçe'ye gelen ancak ciddi şekilde sakatlık sorunları yaşayan başarılı orta saha oyuncusu Sarı lacivertliler'le yeni sözleşme imzalamamıştı.
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