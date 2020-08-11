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Futbol
Haber Giriş: 11 Ağustos 2020 - 08:21,

Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor (11 Ağustos 2020)

Süper Lig'de yeni sezonun başlangıcına 1 ay gibi kısa bir süre kalırken transfer çalışmaları hız kazandı...

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İşte güne damga vuran son dakika transfer haberleri...

2KAAN AYHAN İÇİN SON ŞANS
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KAAN AYHAN İÇİN SON ŞANS

Galatasaray Kaan Ayhan için birkez daha devrede. Sarı Kırmızılılar, Sassuolo’nun anlaştığı, ancak transferini bir türlü bitiremediği milli futbolcuyu renklerine bağlamak için tekrar harekete geçti. Galatasaray Yönetimi, bugün Fortuna Düsseldorf kulübüyle son kez masaya oturacak. 25 yaşındaki oyuncunun 2 milyon Euro’luk çıkış bedelindeki opsiyonu kaçıran Galatasaray, buna rağmen yeni bir ödeme takvimi oluşturarak daha yüksek bir bonservis bedeliyle transferi gerçekleştirmeye çalışacak. İtalyan kulübüne “Evet” diyen Kaan Ayhan, Galatasaray’ın teklifine de sıcak baktığını yöneticilere iletmişti. Artık top Sarı- Kırmızılı yönetimde; Düsseldorf cephesinin ikna edilmesi gerekiyor. (Fanatik)

3GALATASARAYDAN MEHMET EKİCİ SÜRPRİZİ
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GALATASARAY'DAN MEHMET EKİCİ SÜRPRİZİ

Galatasaray, Fenerbahçe'den ayrılması gündemde olan Mehmet Ekici ile ilgileniyor. 30 yaşındaki futbolcu ile görüşmeler başladı. A Spor'da yer alan habere göre; Galatasaray, Fenerbahçe ile sözleşme imzalamayan Mehmet Ekici ile görüşme halinde. 2017/2018 sezonu başında Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra büyük umutlarla Fenerbahçe'ye gelen ancak ciddi şekilde sakatlık sorunları yaşayan başarılı orta saha oyuncusu Sarı lacivertliler'le yeni sözleşme imzalamamıştı.

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BALOTELLİ İSTANBUL'A

Yeni sezonda hem Şampiyonlar Ligi’nde hem de Süper Lig’de büyük hedefleri bulunan Siyah- Beyazlılar, forvet transferinde gaza bastı. Burak Yılmaz’ın ayrılığı sonrasında hücum hattını 2 isimle güçlendirmek için çalışmalara başlayan yönetim, Aytemiz Alanyasporlu golcü Papiss Cisse’yle prensip anlaşmasına varmıştı. 35 yaşındaki golcünün ardından rotasını İtalya’ya çeviren Kara Kartal, Serie A ekibi Brescia’nın yıldız golcüsü Mario Balotelli için artık geri sayımda. 29 yaşındaki 1,89’luk forvetle yapılan görüşmelerde son olarak 2 milyon Euro’luk maaş teklifinde bulunan yönetim, tecrübeli isimden olumlu geri dönüş aldı. Tarafların, son pürüzleri gidermesinin ardından Balotelli’nin Siyah-Beyazlı formayı giymesi bekleniyor. (Fanatik)

5KOVALENKO - BEŞİKTAŞ
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KOVALENKO - BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın Ukrayna ekiplerinden Shakhtar Donetst'te forma giyen Viktor Kovalenko'yu istediği öne sürüldü. Ukrayna basınında yer alan haberde Siyah-Beyazlı yönetimin Kovalenko seçeneğini ciddi biçimde masaya yatırdığı ve görüşmelerini hızlandırdığı iddia edildi.

6AKPOM - BEŞİKTAŞ VS. FENERBAHÇE
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AKPOM - BEŞİKTAŞ VS. FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulunan PAOK'un İngiliz golcüsü Chuba Akpom'u Beşiktaş da istiyordu. Ancak dün PAOK ile Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda eşleşmesiyle sarı-lacivertliler bu transferde bir adım öne geçti. Zira, Yunanistan temsilcisinin artık İngiliz oyuncuyu Beşiktaş'a vermeyeceği ve F.Bahçe'nin 2 milyon Euro'luk teklifini değerlendireceği ifade edildi. F.Bahçe'nin 24 yaşındaki forvete ise yıllık 1.5 milyon Euro'dan 4 senelik sözleşme teklif etmesi bekleniyor. (Sabah)

7ALPASLAN ÖZTÜRK - TRABZONSPOR
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ALPASLAN ÖZTÜRK - TRABZONSPOR

Bordo-Mavililer, 1 yıl kontratı kalan 27 yaşındaki futbolcu için harekete geçti. Trabzonspor, bonservis maliyetinin yüksek olmaması durumunda, takas formülünü de devreye sokarak bu işi bitirebilir. Gurbetçi oyuncunun alınması halinde transferde Fenerbahçe’ye çalım atılacak. (Fanatik)

8BELHANDA VE FEGHOULİ YOLCU
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BELHANDA VE FEGHOULİ YOLCU

Arda Turan, Emre Kılınç, Omar Elabdellaoui, Oğulcan Çağlayan ve Kerem Aktürkoğlu’nu renklerine bağlayan Galatasaray, yıllık ücretleri 11 milyon Euro’yu aşan Belhanda ve Sofiane Feghouli’yi elden çıkarmak için çalışmalara başladı. (Ali Naci Küçük / Hürriyet)

9VEDAT 20 MİLYONA GİDİYOR
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VEDAT 20 MİLYONA GİDİYOR

Şampiyonlar Ligi için iddialı kadro kuran İtalyan ekibi Lazio, Fenerbahçe'nin yıldızı Vedat Muriqi'nin yakasını bırakmıyor. Kosovalı golcü için İstanbul'a gelip 15+3 milyon Euro'luk resmi teklif yapan Mavi-Beyazlılar'ın önerisi kabul edilmemişti. İtalyan basını, İstanbul'dan ayrılmayan Lazio'nun teklifi 20 milyon euro dolaylarına kadar çıkaracağını yazdı. Vedat'ın satış ihtimalinin artmasıyla Fenerbahçe'de alternatif forvet arayışları da hız kazandı.

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