Son Dakika Transfer Haberleri! Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor... (01.06.2020)

Trabzonspor'un hedefi Cenk Özkacar Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor vites arttırdı. Bordo-mavili ekip, Rahmi Anıl Başaran'a imza attırırken, Aly Malle ile de ek sıkışmıştı. Fırtına, bu isimlerin ardından bir transferi daha bitirdi. Kadroya yeni katılacak oyuncularda genç ve yetenekli isimlere öncelik veren bordo-mavili kulübün yeni hedefi ise Cenk Özkacar... Altay'ın 19 yaşındaki stoperi için İzmir kulübü ile yapılan temaslarda anlaşmaya varıldığı öğrenildi.