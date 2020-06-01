Son Dakika Transfer Haberleri! Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor... (01.06.2020)
Corona sonrası imzalar arka arkaya atılacak...
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Süper Lig'de tamamlanmayan sezonun telaşı yaşanırken bir yandan da yaz bitimiyle başlayacak 2020-2021 sezonunun çalışmaları sürüyor.
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Trabzonspor'da Ömer Toprak sesleri
Bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle fazla forma şansı bulamayan Milli futbolcumuz Ömer Toprak, menacerler aracılığıyla Trabzonspor’a önerildi. Tecrübeli oyuncuyu 3.5 milyon Euro karşılığında Dortmund’dan zorunlu satın alma opsiyonu bulunan Werder Bremen’in de Ömer’in satışına sıcak baktığı iddia edildi. Bordo- Mavili yönetimin bu öneriye henüz geri dönüş yapmadığı, son kararı teknik direktör Hüseyin Çimşir’in vereceği öğrenildi. (Fanatik)
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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye çalım
Corona virüsü salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada transfer listesini hazırlayan Fatih Terim; Enes Ünal, Nuri Şahin ve Umut Meraş'ın ismini yönetime verdi. Takvim'in haberine göre; Yönetim hemen çalışmalara başladı. Sarı-kırmızılılar, Werder Bremen ile sözleşmesi bitecek olan Nuri Şahin'in menajeriyle temasa geçerek ilk görüşmeyi yaptı. (Sabah)
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Galatasaray'da Marin sesleri
Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray’ın son olarak gündemine Hollanda Ligi ekiplerinden Ajax’ın Romanyalı genç orta sahası Razvan Gabriel Marin’i aldığı iddia edildi. Foot News internet sitesinin haberine göre 24 yaşındaki oyuncu için Sarı- Kırmızılılar’ın kiralama teklifinde bulunabileceği bildirildi. Bu sezon kulübüyle 17 maçta forma giyip 3 asistlik performans sergileyen Marin’in piyasa değeri 8 milyon Euro seviyesinde bulunuyor. Yetenekli oyuncu, geçen sezon Standard Liege’ten Ajax’a 12.5 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.
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Emre'nin Abdullah Avcı planı
Gelecek sezon Damien Comolli'den boşalan sportif direktörlük görevini üstlenecek olan Emre Belözoğlu'nun flaş bir isimle temas halinde olduğu ortaya çıktı. Sezona başladığı Beşiktaş ile yollarını ayıran Abdullah Avcı konusunda gelişmeler olduğu ileri sürülürken, Emre Belözoğlu'nun tecrübeli teknik adamla sürekli temas halinde olduğu kaydedildi. Beşiktaş'ta yaşadığı hayal kırıklığının ardından tekrar Süper Lig'e dönmek isteyen Avcı'nın da Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı ifade edildi. (Sabah)
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Kagawa'ya büyük şok!
Beşiktaş'ın geçen sezonun ara transfer döneminde Borussia Dortmund’tan kiraladığı Shinji Kagawa, yeni sezonda yola Beşiktaş’la devam etmeme kararı alıp İspanya 2. Lig ekibi Real Zaragoza’ya transfer olmuştu. Yeni takımında 26 maça çıkıp 2 gol ve 2 asistlik performans sergileyen 31 yaşındaki Japon orta saha oyuncusunun bu macerası beklediği gibi gitmedi. Koronavirüs sebebiyle küçülmeye giden Zaragoza, yıldız isimden kendisine takım bulmasını istedi. (Fanatik)
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Trabzonspor'un hedefi Cenk Özkacar
Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor vites arttırdı. Bordo-mavili ekip, Rahmi Anıl Başaran'a imza attırırken, Aly Malle ile de ek sıkışmıştı. Fırtına, bu isimlerin ardından bir transferi daha bitirdi. Kadroya yeni katılacak oyuncularda genç ve yetenekli isimlere öncelik veren bordo-mavili kulübün yeni hedefi ise Cenk Özkacar... Altay'ın 19 yaşındaki stoperi için İzmir kulübü ile yapılan temaslarda anlaşmaya varıldığı öğrenildi.
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Fatih Terim'den satılsın raporu
Al Nassr, 10 milyon Euro bonservis istenen Sofiane Feghouli için indirim bekliyor ama Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in, “Ancak değerini bulursa satılsın” raporu verdiği Cezayirli yıldızda tok satıcıyı oynayan sarı kırmızılı yönetimin rakamı aşağı çekmeye hiç niyeti yok.
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Beşiktaş'ta Japon Messi
Yuto Nagatomo transferi için menajeri Roberto Tukada'yla görüşmeleri sürdüren Beşiktaş'a flaş bir öneri geldi. Tukada, bonservisi Real Madrid'de bulunan ancak gelişmesi için Mallorca'ya gönderilen Takefusa Kubo'yu kiralık olarak getirebileceğini söyledi. (Sabah)
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Kalan maçlarda yok
Beşiktaş; devre arasında İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Fiorentina'dan kiraladığı Ganalı oyuncu Kevin-Prince Boateng'i, opsiyonunun devreye girmemesi amacıyla kalan 8 maçta oynatmama kararı aldı. (Sabah)
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Belhanda'ya iki talip
G.Saray'ın tartışılan yıldızı Younes Belhanda'ya Katar'dan iki kulüp talip oldu. FIFA menajeri Fatih İlek, iki Katar kulübünün Faslı oyuncu için 8 milyon Euro'yu gözden çıkardığını belirterek, "Bitme aşamasında. Galatasaray onay verirse Belhanda ile görüşecekler. İki Katar ekibi de bunu ödemeye razı" dedi.