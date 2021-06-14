Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe 8 milyon euroluk maestro ile görüşmelere başladı! Beşiktaş, Galatasaray derken İstanbul'da...
Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları hız kazandı. Süper Lig'in büyük kulüpleriyle birlikte Anadolu kulüplerinde üst üste imzalar atılıyor.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
İşte güne damga vuran tüm transfer haberleri...
2
DOĞAN ALEMDAR - LYON
Kayserispor'da sezona damga vuran 19 yaşındaki kaleci Doğan Alemdar, Avrupa yolcusu. Fransız devi Lyon genç eldiven için 3.5 milyon euroluk resmi teklif yaptı. Kayserispor'un bu mneriyi kabul etmesi bekleniyor.
3
TEIXEIRA - BEŞİKTAŞ
İtalyan gazeteci Nicolo Schira, siyah beyazlı ekibin Alex Teixeira ile ilgilendiğini öne sürdü. Haberde, Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldıza yıllık 2 milyon euro üzerinden 1+1 yıllık sözleşme önerdiği belirtildi. Alex Teixeira'nın ise Beşiktaş'tan 3 milyon euro istediği ve taraflar arasında görüşmelerin sürdüğü aktarıldı.Ayrıca aynı haberde, Beşiktaş'ın söz konusu transfer bitirebilmek adına yetenekli oyuncuya 1.5 milyon euro imza parası ödemeyi de göze aldığı kaydediliyor.
4
FATİH TERİM - EVERTON
Fatih Terim ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Carlo Ancelotti'yi Real Madrid'e uğurlayan Everton'ın hoca arayışları devam ederken Fatih Terim'in de adaylar arasında olduğu ifade edildi. Ancelotti'nin Real Madrid'e gitmesinin ardından Everton yönetiminin Fatih Terim'i düşündüğü ve önümüzdeki dönemde ciddi bir görüşme olacağı, bu sebeple somut gelişmelerin yaşanacağı kaydedildi. (Fanatik)
5
EMRE MOR'A VEDA
Marca'nın haberine göre; Emre Mor'un Celta Vigo ile yola devam etme ihtimali bulunmuyor. Başkan Carlos Mourinho'nun kararını verdiği ve Türk futbolcu için teklif beklendiği belirtildi.13 milyon Euro ödemişlerdi!Emre Mor, hazırlık kampındaki kamplarda da yer alamayacak. Futbolcu ve menajerinin de Celta Vigo'da kadro planlamasında yer almadığını bildiği de ifade edildi.Celta Vigo, Emre için 13 milyon euro ödeyerek kulüp tarihinin en pahalı transferlerinden birini gerçekleştirmişti.
6
HAKAN ÇAKHANOĞLU - ATLETİCO MADRİD
Daha önce Serie A ve Premier Lig ekiplerinin de talip olduğu söylenen Hakan Çalhanoğlu'na son talip İspanya'dan geldi.Diego Simeone yönetiminde Real Madrid ve Barcelona'yı geride bırakarak LaLiga şampiyonu olan Atletİco Madrid, milli yıldıza teklifte bulundu.Milan 3 milyon net ve 3 milyon Euro bonus teklif ettiİtalyan basınından Sky Italia'nın haberine göre, Milan'da yıllık 2.5 milyon Euro kazanan Hakan Çalhanoğlu için yıllık 3 milyon Euro net ve 3 milyon Euro bonus teklif edildi.
7
ELAYIS TAVŞAN - BEŞİKTAŞ
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 20 yaşındaki sağ kanat Elayis Tavşan için kulübü NEC Nimjegen'le anlaşma noktasına geldi.Siyah-beyazlı ekip, 20 yaşındaki hücum oyuncusu için kulübüyle, 1.5 milyon avro bonservis bedeli ve bonuslar ile sonraki satışından da yüzde 20 pay ödenmesi konusunda anlaştı.
8
FREY - LIEGE
Büyük umutlarla transfer edilmesine karşın sarı-lacivertli takımda isteneni veremeyen Michael Frey'i geçen sezon Belçika ekibi Beveren'e kiralayan Fenerbahçe, İsviçreli forvet için yeni bir teklif aldı.Belçika'nın köklü ekiplerinden Standart Liege'in Frey'i kadrosuna katmak istediği ve Fenerbahçe ile resmi görüşmelere başladığı iddia edildi.26 yaşındaki forvet, Beveren formasıyla geçen sezon 32 maça çıktı ve 17 gol atıp 4 de asist yaptı.
9
SERDAR AZİZ - ADANA DEMİRSPOR
26 yıl sonra Süper Lig ’e dönen Adana Demirspor’da teknik direktör Samet Aybaba, Serdar Aziz’i takımda görmek istiyor. Mavi Şimşekler’in başarılı savunmacıya ilk teklifi yaptığı kaydedildi.2.5 senedir Fenerbahçe forması giyen Serdar’ın da yeni bir maceraya sıcak baktığı ancak son kararını vermek için Sarı-Lacivertliler’in yeni teknik adamının belli olmasını beklediği belirtildi. 30 yaşındaki stoperin Kanarya ile1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Ancak yönetimin, Serdar’ın gitmek istemesi halinde kolaylık sağlayacağı kaydedildi. (Fanatik)
10
8 MİLYON EUROLUK ORTA SAHA
Yunanistan Ligi temsilcilerinden Olympiakos'un yıldızı Konstantinos Fortounis için Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın devrede oldukları iddia edildi.Yunanistan basınından Sportime'ın haberine göre oyuncunun menajerliğini yapan Paul Koutsoliakos, transfer görüşmeleri adına İstanbul'daydı. Fenerbahçe'nin oyuncunun transferi için menajerlik şirketiyle ilk teması sağladığı iddia edildi.
11
PELKAS - FENERBAHÇE
Pelkas için Fenerbahçe'ye 6 milyon Euro'luk bir teklif gelirken Sarı-Lacivertli yönetim kapıyı 10 milyondan açmıştı. Pelkas'ın satılmaması durumunda bile Fenerbahçe'nin istediği zaman 20 milyon Euro'yu kasasına koyması an meselesi. Ancak Yunan yıldız için yaz ayında teklif edilen rakamın artması da söz konusu. Sarı-Lacivertliler'de teklif gelen oyuncuların Pelkas, Berke Özer, Allahyar, Zanka, Zajc, Frey ve Samuel olduğu iddia ediliyor.
12
DZEKO - BEŞİKTAŞ
Golcü transferinde listenin ilk sırasında yer alan Diego Costa, 4.5 milyon Euro'dan 2.5 milyon Euro'ya kadar inmişti. İspanyol golcü ile yapılan görüşmeler olumlu bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. Diğer yandan da ikinci bir forveti kadrosuna katmak isteyen Siyah- Beyazlılar'da Edin Dzeko konusunda sevindirici gelişmeler yaşanıyor. Önceki gün Roma'nın, forvete Zenit'ten Serdar Azmoun'u kadrosuna katacağı belirtilmişti. İtalyan basınında çıkan haberlere göre de Roma ve Zenit arasındaki görüşmelerde herhangi bir sorun olmadığı ve İranlı golcünün kısa bir süre içerisinde Çizme ekibine imzayı atabileceği belirtildi. Bu sebepten ötürü de Dzeko'nun transferi konusunda Beşiktaş 'ın önü iyice açıldı.
13
GALATASARAY FİYAT SORDU
Başkanın belirlenmesi sonrasında bombaları patlaması beklenen sarı-kırmızılıların Braga'dan Libyalı Ali Muhammet Al Musrati'yi istediği ifade edildi. Abola'nın iddiasına göre; Benfica'nın da listesinde yer alan 25 yaşındaki ön libero için Galatasaray'ın fiyat sorduğu iddia edildi.
14
GÖKHAN FENERBAHÇE'DEN HABER BEKLİYOR
Geçen sezon başında 4 yıl aranın ardından Fenerbahçe 'ye dönen Gökhan Gönül'ün, Sarı Lacivertliler'le olan sözleşmesi sona erdi. 36 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'de bir yıl daha forma giymek ve kariyerini burada sonlandırmak istiyor. Teknik adam belirsizliği nedeniyle yönetim bu konuda henüz adım atmazken, Süper Lig 'in yeni ekipleri Adana Demir ile Giresun'un tecrübeli futbolcuyu listesine aldığı gelen haberler arasında. Beklemeye geçen Gökhan ise ilk teması Kanarya'yla yapmayı istiyor.(Fanatik)
15
GHEZZAL'DAN BEŞİKTAŞ'A MAAŞ ŞARTI
İsmail Er / Spor Arena - Beşiktaş’ta geride kalan çifte kupalı sezonun en dikkat çeken isimlerinden olan Rachid Ghezzal 1 yıl daha siyah beyazlı formayı giymek istediğini belirtirken talep ettiği ücret sıkıntı yarattı. 31 lig maçında 17 asist yapan ve bu alanda ligin kralı olan Cezayirli futbolcu 8 kez de ağları havalandırarak şampiyonlukta önemli rol oynamıştı. Kulübe haber yollayan Ghezzal’ın geride kalan sezonda 1.5 milyon Euro’ya oynadığını hatırlatarak takımda kalmak için yönetimden 2.5 milyon Euro talep etti. Siyah beyazlıların ise kulübün menfaatlerini düşündüklerini ve yüksek rakamlar konusunda titiz davrandıklarını vurgulayarak bu rakamın ortasını bulmak için opsiyon istediği öğrenildi. Ghezzal, tekrar oynamak için her iki tarafın da fedakârlık yapması gerektiğini ifade ederken tarafların tekrar bir araya gelmesi bekleniyor.