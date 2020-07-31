Son Dakika Transfer Haberleri | Erol Bulut araya girdi, Fenerbahçe ve Beşiktaş karşı karşıya kaldı!

LAZIO İLE BAKASETAS YARIŞI Erol Bulut’la birlikte Alanyaspor’da patlama yapan bir diğer isim de Yunan orta saha...Ancak Bakasetas, müthiş performansıyla sadece Fenerbahçe’nin değil Lazio’nun da dikkatini çekti. İtalyan ekibinin de teklifte bulunmaya hazırlandığı öne sürüldü.