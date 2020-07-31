Son Dakika Transfer Haberleri | Erol Bulut araya girdi, Fenerbahçe ve Beşiktaş karşı karşıya kaldı!

Yeni sezon öncesi Erol Bulut ve Sergen Yalçın, transferde karşı karşıya geldi...
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Erol Bulut, Türkiye Kupası'nın da bitmesiyle birlikte Fenerbahçe’nin başına geçmek için kolları sıvadı. Kısa süreli bir Almanya tatili yapacak olan başarılı çalıştırıcı, önümüzdeki hafta mesaiye başlayacak.
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ARTIK GÜN SAYIYOR
Fenerbahçe, 45 yaşındaki çalıştırıcıyı resmen açıklayacak. Bulut; kulüpte her gün düzenlenen yeni sezon toplantılarına katılarak şampiyonluk yolunda takımını şekillendirecek.
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BAYRAMDAN SONRA...
Sarı-Lacivertliler, bayramdan sonra önce Emre Belözoğlu’nu sportif direktör olarak açıklamayı planlıyor. Hemen ardından da Erol Bulut, teknik direktör olarak açıklanacak. Bulut, kupa finalinden sonra Alanyasporlu futbolcular, çalışanlar ve ekibiyle vedalaştı.
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ÖNCE ALMANYA'YA GİDECEK
45 yaşındaki teknik adam bayramı Almanya’da geçirmeyi planlıyor. Döner dönmez soluğu Ülker Stadı’nda alacak. Bulut, bir süredir devam eden yeni sezon planlama toplantılarına katılmaya başlayacak.
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Başarılı çalıştırıcı, teknik heyetin takımın durumuyla ilgili hazırladığı raporu inceledikten sonra ilk iş olarak sezon öncesi hazırlık programını ve takvimini belirleyecek. Erol Bulut ayrıca transfer çalışmalarındaki son durum hakkında bilgi alacak.
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Erol Bulut, Sarı-Lacivertliler’in şu anki teknik ekibiyle çalışmayı kabul etti. Başarılı teknik adam, Alanyaspor’dan Yunan kondisyoner Pantelis Pantelopoulos ile daha önce Galatasaray ve Başakşehir’de de görev yapan analist İbrahim Menderes’i Fenerbahçe’ye getirecek.
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Erol Bulut, sonuna kadar şampiyonluk kovalayacak bir kadro kurmak için Emre Belözoğlu ile birlikte çalışacak. Genç teknik adam, Cisse, Bakasetas ve Novak’ı istiyor
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BEŞİKTAŞ İLE SÖZ KESTİ AMA...
Papiss Cisse’nin Alanyaspor ile olan sözleşmesi bitti. Tecrübeli golcü, Beşiktaş ile söz kesmişti.
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EROL BULUT ARAYA GİRDİ
Ancak Erol Bulut, öğrencisini kendisiyle birlikte Fenerbahçe’ye gelmek için ikna etmeye çalışacak.
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Bu sezon ligde 22, kupada ise 4 gol kaydederek Alanya’yı sırtlayan Senegalli oyuncu ile yönetimin bir görüşme yapması bekleniyor.
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AYNI MERT HAKAN GİBİ
Mert Hakan’ı Galatasaray’ın elinden kapan Fenerbahçe, Cisse’yi de Beşiktaş’ın elinden almaya çalışacak.
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LAZIO İLE BAKASETAS YARIŞI
Erol Bulut’la birlikte Alanyaspor’da patlama yapan bir diğer isim de Yunan orta saha...Ancak Bakasetas, müthiş performansıyla sadece Fenerbahçe’nin değil Lazio’nun da dikkatini çekti. İtalyan ekibinin de teklifte bulunmaya hazırlandığı öne sürüldü.
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Sarı- Lacivertliler’in avantajı, Bakasetas’ın transfer olması halinde doğrudan 11’de oynayacak olması. Lazio ve İtalya Ligi ise yıldız oyuncunun daha fazla ön plana çıkmasını sağlayabilir.
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Filip Novak, sol bek olmasına rağmen Trabzonspor kariyerinde 89 maçta tam 19 gol imzasını attı. Mevkisinde ligin en iyisi olarak gösterilen Çek yıldızın sözleşmesi bitti ve Bordo-Mavililer ile anlaşamadı.
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NOVAK İÇİN 2 MİLYON EURO
“Trabzonspor geç kaldı” açıklamasını yapan Novak’ın Fenerbahçe ile senelik 2 milyon Euro maaşın yanı sıra 500 bin Euro imza parasına el sıkıştığı öğrenildi. Son anda sürpriz bir gelişme olmazsa Novak artık Çubuklu formayı giyecek.