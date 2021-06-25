Son dakika transfer haberleri! Cengiz Ünder adım adım Fenerbahçe'ye! Galatasaray'da Falcao kararı... Beşiktaş'tan golcü bombası... Trabzonspor...
Son dakika transfer haberleri...Süper Lig ekiplerinin transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'da yaşanan günün en önemli transfer gelişmeleri...
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Güne damga vuran transfer gelişmelerini derledik. İşte futbolcular ve isimlerinin anıldığı kulüpler...
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GALATASARAY 4 İSİM İÇN HAREKETE GEÇİYOR
Gözünü Kaan Ayhan, Gedson Fernandes, Alex Moreno ve Halil Dervişoğlu’na diken G.Saray’da önümüzdeki hafta çok yoğun geçecek. Bonservisi Sassuolo’da olan ve son olarak Milli Takımımız ile EURO 2020’de boy göstererek 3 maçta 180 dakika sahada kalan 26 yaşındaki stoper ile anlaşma sağlandı. Bu noktada sarı kırmızılılar, Sassuolo Kulübü ile önümüzdeki hafta başı masaya oturacak. Transferinde büyük aşama kaydedilen Kaan için İtalyan ekibine kiralama teklifi sunulacak. Gedson için Fatih Terim de transferi çözmek adına devreye girecek. Terim, geçen sezonun devre arasında Aslan’da forma giyen Gedson’un çıkışı ve gelişimini de hatırlatıp Benfica Sportif Direktörü Rui Costa ile görüşecek. Hedef; Gedson transferini de önümüzdeki hafta çözmek… Saracchi ile yollarını ayıran G.Saray, yabancı bir sol bek transferi için görüşmelerini sürdürüyor. Bu bölgede ilk aday Alex Moreno… Real Betis ile görüşülüp Galatasaray’a gelmeye sıcak bakan 28 yaşındaki İspanyol sol bekin transferi olumlu ya da olumsuz netleştirilecek. Yine takımda kiralık oynayan Halil Dervişoğlu için de Premier Lig ekibi Brentford Kulübü ile bir kez daha masaya oturulacak. Galatasaray geçen yıl bedelsiz kiraladığı Halil için 1 yıllık kiralama bedeli olarak İngilizlere 1 milyon Euro teklif edecek. Halil de Galatasaray’da kalmak isterken İngiliz ekibinin vereceği yanıta göre forvet takviyesi için planlar revize edilecek. (Ali Naci Küçük - Spor Arena)
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ALEX TEIXEIRA - BEŞİKTAŞ
Beşiktaş'ta transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın transfer listesinde olan ve Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ ile Erdal Torunoğulları’nın görüştüğü ünlü futbolcu Alex Teixeira siyah beyazlı takımın yıldızı Josef de Souza ile birlikte Instagram’dan fotoğraf yayınladı. Beşiktaş yöneticisi Emre Kocadağ scout ekibi ile uzun süredir takip ettikleri bu oyuncunun Josef’in yakın arkadaşı olmasının büyük avantaj olduğunu belirterek, “Teknik direktörümüz Sergen Yalçın’ın geçen yıldan bu yana transfer listesinin başındaki oyuncuydu. Görüşmelerimiz devam ediyor. Ekonomik olarak yüksek rakamları aşağıya çekerek anlaşma zemini için ortam hazırladık” dedi. Shakhtar'dan 2016’dan 50 milyon Euro gibi astronomik bir bedelle Çin Ligi takımlarından JS Suning’in yolunu tutan 31 yaşındaki futbolcu, on numara bölgesinin yanı sıra sol kanat ve santrfor pozisyonlarında da görev yapabiliyor. Brezilyalı futbolcunun bonservisi elinde bulunuyor. (İsmail Er - Spor Arena)
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SÖRLOTH İÇİN FLAŞ GELİŞME!
Trabzonspor 'da forvet transferinde olmazsa olmaz gözüyle bakılan Alexander Sörloth için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Norveçli golcünün takımı Leipzig'deki durumunun netleşmesi için 15 Temmuz'da bitecek kampı bekleme kararı alan bordo-mavililer gelen son haberlere bir hayli sevindi. Sörloth'un performansını yeterli bulmayan Alman ekibi, bonservisi Manchester City'nin U23 takımında bulunan geçen sezon ise Anderlecht'te kiralık oynayan Lucas Nmecha'yı kadrosuna katmak için görüşmelere başladı. Trabzonspor da bu transferin gerçekleşmesi durumunda Leipzig'in Sörloth'u kiralamasını bekleyecek ve Alman kulübüyle temaslarını sıklaştıracak. (Sabah)
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BARIŞ ALPER YILMAZ - BEŞİKTAŞ
Beşiktaş transferde genç yeteneklere yatırım yapma geleneğini sürdürmeyi planlıyor. Siyah-beyazlıların, Keçiörengücü’nde top koşturan 21 yaşındaki Barış Alper Yılmaz’ın peşinde olduğu ifade edildi. Sol kanatta görev yapan Barış’ın, Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın geniş listesinde yer aldığı öğrenildi. Yalçın’ın, yetenekli oyuncuyu beğendiği ve kadrosunda görmek istediği belirlendi. Ankara Demirspor’dan geçtiğimiz yıl bedelsiz olarak Keçiörengücü’ne transfer olan Barış Alper Yılmaz geride kalan sezon ortaya koyduğu başarılı performansla dikkat çekti. 36 resmi maçta forma giyen Barış, rakip fileleri 8 kez havalandırırken, 5 kez de asist yaptı. Beşiktaş’ın yanı sıra Galatasaray ve Fransa şampiyonu Lille’nin de Barış’la ciddi olarak ilgilendiği aktarıldı. Keçiörengücü kulübünün 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan yetenekli futbolcuyu 1 milyon euro civarında bir bonservisle satmaya hazır olduğu iddia edildi. (Milliyet)
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FORTOUNIS'İN BONSERVİSİ GALATASARAY'I VABZGEÇİRDİ
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray ile Olympiakos arasında Fortounis için görüşme gerçekleştirildiğini söyledi. Bu görüşmede Yunan ekibinin 7 milyon Euro istediği ve sarı-kırmızılıların bu transferden vazgeçtiği öğrenildi. 28 yaşındaki Yunan orta saha, 2010 yılında başladığı futbol kariyeri boyunca 366 maça çıktı. Bu 366 maçta 83 gol ve 89 asist yapan Fortounis, kariyerinin büyük bir bölümünü Yunanistan'da geçirdi. (A Spor)
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STEVEN BERGHUIS - GALATASARAY
Gelecek sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, transfer çalışmalarına başladı. Kaan Ayhan, Henry Onyekuru'nun ardından bir isim daha gündeme geldi. Hollanda milli takımında da forma giyen Steven Berghuis için girişimler yapılacak. Galatasaray, Hollandalı Steven Berghuis'i listeye aldı. 29 yaşındaki oyuncu geçen sezon Feyenoord ile 41 maçta 21 gol atıp 16 da asist yaptı. Hollanda'da Twente genç takımında forma giyen Steven Berghuis, daha sonra Venlo, AZ Alkmaar gibi takımlarda da oynadı. Premier Lig ekiplerinden Watford'ta da forma giyen deneyimli futbolcu Feyenoord'ta kendini buldu. Bu transfer gerçekleşirse Onyekuru'dan vazgeçilmesi bekleniyor. (Sabah)
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MITROVIC - BEŞİKTAŞ
Beşiktaş golcü transferinde sıcak saatler yaşıyor. Siyah-Beyazlılar teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda Fulham'ın Sırp golcüsü Aleksandar Mitrovic ile temas kurdu. (Sabah)
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ELAYİS TAVŞAN - BEŞİKTAŞ
Beşiktaş, 20 yaşındaki Elayis Tavşan için kulübü Nijmegen ile el sıkıştı. Sağ ve sol kanatta oynayabilen Elayis için Siyah-Beyazlılar, 1.5 milyon Euro ödeyecek. Elayis Tavşan da gelecek hafta İstanbul’a gelip sözleşme imzalayacak.
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HALİL AKBUNAR - BEŞİKTAŞ
Beşiktaş Türkiye'den de Galatasaray'ın iki aydır peşinde olduğu ve prensip anlaşmasına vardığı iddia edilen Göztepeli Halil Akbunar'a kanca attı. İzmir ekibi ile 1 yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen satışına izin verilen 27 yaşındaki oyuncu için Kartal'ın Şampiyonlar Ligi faktörü ile Galatasaray'ın bir adım önünde olduğu vurgulandı. (Sabah)
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CENGİZ ÜNDER - FENERBAHÇE
Geçtiğimiz sezon Süper Lig ’i 3. sırada tamamlayan ve gelecek sezon için kadro takviye çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ’de Cengiz Ünder’in kiralanması gündeme geldi. Ajansspor’un haberine göre, milli futbolcunun adı bazı takımlarla anılsa bile şu ana kadar hiçbir Avrupa ekibinden resmi teklif gelmediği, Fenerbahçe’nin 23 yaşındaki futbolcuyu kiralamaya sıcak baktığı öğrenildi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Cengiz Ünder’in menajeri Mirsad Türkcan’ın yakın ilişkilerinden dolayı Roma’nın sarı - lacivertli kulübe kolaylık sağlaması da söz konusu.
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GALATASARAY'DA İKİ YOLCU
Galatasaray'da bir yandan transfer çalışmaları başlarken diğer yandan da takımdan ayrılacak oyuncular belli oluyor. Yabancı kuralının 8+6 olarak kalması sebebiyle yetersiz görülen Valentin Ozornwafor ve Jesse Sekidika ile yolların ayrılması kesinleşti. (Fanatik)
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FALCAO'NUN ÜZERİ ÇİZİLDİ
PSV ile ön eleme oynayacak Galatasaray'da bir yandan kadro çalışmaları yapılıyor. Mevcut kadro ile ilgili Fatih Terim ayrılmasını istediği futbolcuyu Başkan Burak Elmas'a iletti. İkilinin görüşmesinde Falcao ile ilgili de karar verildi. Burak Elmas’la göreve devam etmek için el sıkışan Teknik Direktör Fatih Terim’in, yüksek maliyeti ve sık sık sakatlanmasıyla tepki toplayan Falcao’nun üzerini çizdiği belirlendi. Fatih Terim’in 35 yaşındaki oyuncuyu gözden çıkardığı ve kararını Başkan Elmas’a da ilettiği öğrenildi. (Milliyet)