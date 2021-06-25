Son dakika transfer haberleri! Cengiz Ünder adım adım Fenerbahçe'ye! Galatasaray'da Falcao kararı... Beşiktaş'tan golcü bombası... Trabzonspor...

GALATASARAY 4 İSİM İÇN HAREKETE GEÇİYOR Gözünü Kaan Ayhan, Gedson Fernandes, Alex Moreno ve Halil Dervişoğlu’na diken G.Saray’da önümüzdeki hafta çok yoğun geçecek. Bonservisi Sassuolo’da olan ve son olarak Milli Takımımız ile EURO 2020’de boy göstererek 3 maçta 180 dakika sahada kalan 26 yaşındaki stoper ile anlaşma sağlandı. Bu noktada sarı kırmızılılar, Sassuolo Kulübü ile önümüzdeki hafta başı masaya oturacak. Transferinde büyük aşama kaydedilen Kaan için İtalyan ekibine kiralama teklifi sunulacak. Gedson için Fatih Terim de transferi çözmek adına devreye girecek. Terim, geçen sezonun devre arasında Aslan’da forma giyen Gedson’un çıkışı ve gelişimini de hatırlatıp Benfica Sportif Direktörü Rui Costa ile görüşecek. Hedef; Gedson transferini de önümüzdeki hafta çözmek… Saracchi ile yollarını ayıran G.Saray, yabancı bir sol bek transferi için görüşmelerini sürdürüyor. Bu bölgede ilk aday Alex Moreno… Real Betis ile görüşülüp Galatasaray’a gelmeye sıcak bakan 28 yaşındaki İspanyol sol bekin transferi olumlu ya da olumsuz netleştirilecek. Yine takımda kiralık oynayan Halil Dervişoğlu için de Premier Lig ekibi Brentford Kulübü ile bir kez daha masaya oturulacak. Galatasaray geçen yıl bedelsiz kiraladığı Halil için 1 yıllık kiralama bedeli olarak İngilizlere 1 milyon Euro teklif edecek. Halil de Galatasaray’da kalmak isterken İngiliz ekibinin vereceği yanıta göre forvet takviyesi için planlar revize edilecek. (Ali Naci Küçük - Spor Arena)