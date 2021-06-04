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Son dakika transfer haberleri: Caner Erkin'den Fatih Terim'e telefon! Fenerbahçe'den Marcelo bombası... Trabzonspor Marek Hamsik ile anlaştı... Beşiktaş'tan Gedson Fernandes sürprizi...
Son dakika transfer haberleri.. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'dan transfer taarruzu... Süper Lig'in bitimiyle gözler EURO 2020 ve transferde. Takımlar kadrolarını şimdiden oluşturmaya başladı, transfer hareketliliği hız kazandı.
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Son dakika güne damga vuran transfer haberlerini derledik. İşte çok konuşulan transfer iddiaları...
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'MAREK HAMSIK İLE ANLAŞMA TAMAM'
Önümüzdeki sezon iddialı bir kadro kurmayı planlayan Trabzonspor, Bruno Peres ve Gervinho'yu kadrosuna katarak transfere hızlı bir başlangıç yaptı. Bordo-mavililer'in bir süredir ilgilendiği Marek Hamsik için İspanyol basını önemli bir iddia ortaya attı. Todo Fichajes adlı internet sitesi, Fırtına'nın Göteborg'daki sözleşmesinin sonuna gelen Slovak futbolcuyla anlaşmaya vardığını yazdı. 33 yaşındaki yıldızda ufak pürüzlerin kaldığı ileri sürüldü. (Fanatik)
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FENERBAHÇE'DEN FABIO BORINI SÜRPRİZİ
Bir yandan teknik direktör arayışında olan Kanarya, diğer yandan da kadrosuna takviye peşinde. Geçen sezon Karagümrük'te başarılı bir performans sergileyen İtalyan sol kanat Fabio Borini'nin ismi Fenerbahçe ile anılmaya başladı. Sabah'ın haberine göre; Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, 30 yaşındaki oyuncunun takımda kalmak istediğini ve 2022 yılında bitecek sözleşmesini uzatmayı hedeflediğini açıklasa da taraflar arasında orta yolun bulunabileceği gelen haberler arasında.
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ADEM LJAJIC'İN YERİNE GEDSON FERNANDES
Sabah'ta yer alan habere göre; Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne daha kaliteli bir ekip ile gitmek adına transferde nokta atışı yapacak… Siyah-beyazlılar, Adem Ljajic'e Rus ekibi CSKA Moskova'dan gelen teklif ile birlikte harekete geçti. Mensah'ın da kiralık sözleşmesinin bitmesi ile birlikte bu bölgeye yeni isim arayışına giren yönetim, Gedson Fernandes'e gözünü çevirdi. Geçen sezon G.Saray'a ligin ikinci yarısında gelen Portekizli yıldız, takımı Benfica'ya geri döndü. Şampiyonlar Ligi artısını da kullanarak Benfica'nın kapısını çalacak olan Beşiktaş, oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralamak için teklifini yapacak. Portekiz ekibinin bu öneriye sıcak bakmaması halinde ise bu sezon G.Saray'ın yaptığı gibi sadece kiralama teklifini ileteceği öğrenildi.
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AVRUPA'NIN DEVLERİ ZEKİ ÇELİK'İN PEŞİNDE
Fransa’da Lille formasıyla bu sezon şampiyonluk yaşayan ve 3 yıldır başarılı olan Zeki Çelik, Avrupa’nın devleri tarafından transfer listesine alındı. İngiltere’de Londra’da yayın yapan Evening Standard’da yer alan haberde, Manchester United, Arsenal, Tottenham ve Inter gibi önemli kulüplerin 24 yaşındaki sağ beki istediği kaydedildi. Zeki’nin son dönemde Avrupa’da öne çıkan sağ beklerden olduğu, yaşı ve potansiyeliyle çok beğenildiği ifade edildi. Ayrıca Lille’deki şampiyonluğu ile EURO 2020’de boy göstereceği anımsatıldı. (Fanatik)
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FENERBAHÇE'DEN MARCELO BOMBASI
İspanya’nın en önemli gazetelerinden olan Marca, Real Madrid’in Marcelo’nun yanı sıra İsco, Bale gibi oyuncularla yollarını ayırarak bütçede 50 milyon Euro’luk yer açmak istediğini yazdı. Dünyaca ünlü sol bek konusunda Fenerbahçe dışında henüz harekete geçen birtakım olmadı. “Sağ bek ve sol bekte fırsat transferi olabilir” diyen Ali Koç, seçime kadar bu işi bitirmeye kararlı. Fenerbahçe’nin sezona damga vuracak transferi Marcelo konusunda sevindirici gelişmeler yaşanıyor. Ali Koç’un, “Sağ bek ve sol bekte fırsat transferleri olabilir” sözlerinin ardından dün Marca’da yer alan haber, Sarı-Lacivertliler’i fazlasıyla heyecanlandırdı. İspanyol gazetesi, Real Madrid’in kadroda yeni bir yapılanmaya gideceğini duyurdu. Takımdan ayrılacak isimler arasında Marcelo’nun yanı sıra İsco ve Bale’in bulunduğu, bu oyuncuların gönderilmesiyle bütçede yaklaşık 50 milyon Euro’luk bir rahatlama sağlanacağı kaydedildi.
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MARCELO OLMAZSA VAN AANHOLT
Filip Novak ile yolları ayırmayı planlayan Fenerbahçe , Marcelo için tüm şartları zorlamaya kararlı. Ancak Brezilyalı yıldızın transferinde pürüz çıkması halinde alternatif isimler de belirlendi. Bunlardan biri, Galatasaray ile de adı anılan Patrick van Aanholt. Crystal Palaceile olan sözleşmesi sonaeren 30 yaşındaki futbolcu, Hollanda Milli Takımı ile EURO 2020’de mücadele edecek. Tecrübeli sol bekin başka talipleri de bulunuyor. Van Aanholt’un, geleceğiyle ilgili kararını EURO 2020 sonrası vermek istediği belirtildi. (Fanatik)
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CANER ERKİN'DEN FATİH TERİM'E TELEFON
Fenerbahçe'de yolların ayrılması beklenen yıldız oyuncu Galatasaray'ın hocası Fatih Terim'e telefon açtı ve Sarı-Kırmızılı takımda forma giymeye hazır olduğunu söyledi. Ayrılık kararının Caner'e iletildiği ve milli futbolcunun kendisine takım aramaya başladığı da belirtiliyor. İddialara göre Caner şok bir hamle yaptı ve Fatih Terim'le temas sağladı. 32 yaşındaki futbolcunun şu anda Bodrum'da bulunan Fatih Terim'le telefonda görüştüğü ve "Fenerbahçe'den ayrılıyorum. Eğer siz isterseniz Galatasaray'a gelebilirim" dediği belirtildi. (Sabah)
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GALATASARAY'DAN 'YABANCI SINIRI' HAMLESİ
Türkiye Futbol Federasyonunun yeni yabancı kuralına göre önümüzdeki sezon sahada 8 yabancı olacak. İlk 11'de 3 yerli zorunluluğu kararının alınması, Galatasaray'ın transfer planlamasında belirleyici oldu. Sözleşmeleri sona eren Ömer Bayram ve Emre Akbaba ile yeni anlaşma yapılacak. Ömer sol bek ve orta sahanın, Emre ise hücum hattında birçok bölgenin alternatifi olacak. EURO 2020'de boy gösterecek Taylan Antalyalı ve Kerem Aktürkoğlu teklif gelse bile takımda tutulacak. 2.5 milyon TL kazanan Taylan ve 900 bin TL alan Kerem'in ücretlerinde iyileştirme yapılacak. Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk'le imzalanan 3'er yıllık ön protokoller bozulmayacak. Aytaç ve Alpaslan yedek kulübesini rahatlatacak. 8 numara ve sağ önde oynayabilen Emre Kılınç'ın önemi yeni sezonda daha iyi anlaşılacak. Stoper, sağ bek ve ön liberoda görev yapabilen Kaan Ayhan'ın transferi için şartlar zorlanacak. Geçen sezonu Karagümrük ve Adana Demir'de tamamlayan Jimmy Durmaz ile Yunus Akgün bu kez kiralık gönderilmeyecek ve rotasyonda kullanılacak. Süper Lig'den çok sayıda teklif alan yedek kaleci Okan Kocuk'un gidişine izin verilmeyecek. Yerli kaleciler kadroda tutulacak. (Sabah)
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ALANYASPOR ALPER POTUK'U İSTİYOR
Alanyaspor'da sözleşmesi biten oyunculara bakıldığı zaman savunmadan 2, ön liberodan 1, orta sahadan 1 ve forvet bölgesinden 2 oyuncunun ayrılacağı görülüyor. Sözleşmesi devam eden ve transfer teklifi alan diğer futbolcuların da ayrılabileceği göz önüne alındığında turuncu yeşilli takımda kemik kadro tamamen değişecek. Transferde kimlerin öne çıkacağı, hangi mevkilere öncelik verileceği henüz netleşmezken, Ankaragücü'nden Alper Potuk, Trabzonspor'dan Hüseyin Türkmen ile Yusuf Sarı ve yine geçen sezon bordo mavili takımda kiralık olarak oynayan Fluminense oyuncusu sol bek Marlon'un ismi Akdeniz temsilcisiyle anılıyor. (DHA)
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GALATASARAY'DAN HALİL DERVİŞOĞLU KARARI
Galatasaray, Halil Dervişoğlu’nu bırakmak istemiyor. Milli futbolcunun yeni sezonda da takımda kalmasını isteyen sarı kırmızılılar İngiliz Brentford Kulübü’nün 10 milyon Euro’nun altında gelecek tekliflere kapısını kapatması üzerine yeniden ‘kiralama’ yöntemini devreye soktu. Kiralama sözleşmesi bitmesine karşın Halil Dervişoğlu’nun ailesi de oyuncunun kariyerine Galatasaray’da devam etmesini istiyor. Hatta genç futbolcunun babası ve temsilcisi Muzaffer Dervişoğlu da halen profilinde oğlunun Galatasaray formalı fotoğrafını kullanıyor. Sarı kırmızılı kulüp de Brentford ile görüşerek oyuncunun Galatasaray’da sergilediği sıçrama, milli takıma davet edilmesi ve gelişimini sunarak, satın alma opsiyonu ile Halil’i kiralamak için pazarlık masasına oturacak. (Spor Arena - Ali Naci Küçük)
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AL ITTIHAD'DAN ABOUBAKAR AÇIKLAMASI
Al Ittihad Başkanı Al Haili, Beşiktaş'taki geleceği soru işareti olan ve ismi Fenerbahçe ile anılan Vincent Aboubakar ile ilgilendikleri yönündeki haberleri yalanladı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Haili, "Aboubakar'a teklif yapmadık. Yeni anlaşmalar için temaslarımız oluyor ancak henüz somut bir gelişme yok. Bu nedenle şu an için önceliğimiz transfer değil, oyuncularımızın maaşlarını ödemek..." dedi. Başkan ayrıca, "Oyuncularıma karşı sorumluluklarım var. Yeni sezonda rekabetçi bir ekip olmak adına oyuncu satmayı planlamıyoruz.. Ancak oyuncuların maaşlarını ödemeden önce yeni transfer yapmamız mantıklı değil. O yüzden kimseyle görüşmedik." ifadelerini kullandı. Al Ittihad ve Al Nasr kulüplerinin Vincent Aboubakar için 4 milyon euro teklif ettiği öne sürülmüştü.