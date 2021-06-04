Son dakika transfer haberleri: Caner Erkin'den Fatih Terim'e telefon! Fenerbahçe'den Marcelo bombası... Trabzonspor Marek Hamsik ile anlaştı... Beşiktaş'tan Gedson Fernandes sürprizi...

AL ITTIHAD'DAN ABOUBAKAR AÇIKLAMASI Al Ittihad Başkanı Al Haili, Beşiktaş'taki geleceği soru işareti olan ve ismi Fenerbahçe ile anılan Vincent Aboubakar ile ilgilendikleri yönündeki haberleri yalanladı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Haili, "Aboubakar'a teklif yapmadık. Yeni anlaşmalar için temaslarımız oluyor ancak henüz somut bir gelişme yok. Bu nedenle şu an için önceliğimiz transfer değil, oyuncularımızın maaşlarını ödemek..." dedi. Başkan ayrıca, "Oyuncularıma karşı sorumluluklarım var. Yeni sezonda rekabetçi bir ekip olmak adına oyuncu satmayı planlamıyoruz.. Ancak oyuncuların maaşlarını ödemeden önce yeni transfer yapmamız mantıklı değil. O yüzden kimseyle görüşmedik." ifadelerini kullandı. Al Ittihad ve Al Nasr kulüplerinin Vincent Aboubakar için 4 milyon euro teklif ettiği öne sürülmüştü.