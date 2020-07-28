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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 28 Temmuz 2020 - 07:47,

Son Dakika Transfer Haberleri | Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi'den Caner Erkin ve Gökhan Gönül açıklaması!

Tüm Türkiye'nin merak ettiği Caner Erkin ve Gökhan Gönül transferinde Beşiktaş cephesinden 'resmi' açıklama geldi...

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1Spor Arena - İsmail Er
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Spor Arena - İsmail Er

Transfer döneminin en çok konuşulan ikililerinden olan Caner Erkin ve Gökhan Gönül için Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den açıklama geldi. Gökhan Gönül'ün Fenerbahçe, Caner Erkin'in ise Galatasaray ile anlaştığı öne sürülmüştü. İşte detaylar...

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Beşiktaş'ta ahmet Nur Çebi, yöneticiler Emre Kocadağ ve Erdal Torunoğulları önceki gün teknik direktör Sergen Yalçın ile masaya oturarak gönderilmesi gündeme gelen oyuncuların yerine alınacak oyuncular konusunda scout ekibinin hazırladığı raporları masaya yatırdılar.

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Transferde öncelikle imza parası ve bonservis sorunu ile uğraşmama kararı aldıklarını ifade eden yöneticiler, “Kapımızda yüzlerce menajer oyuncu pazarlamak için bekliyor. Şu ortamda geçmişte ki gibi astronomik paralar harcamaya paydos" dediler.

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Beşiktaş alt yapısından A takıma en az 6 oyuncu takviyesi yapılacağını belirten yöneticiler Oğuzhan Akgün, Emre Yıldız gibi yetenekleri A takım sezon başı kampına çağrılacağını ifade ettiler.

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Bu zirvenin ardından Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, takımdaki geleceği en fazla merak edilen iki isim olan Gökhan Gönül ve Caner Erkin hakkında Hürriyet'e konuştu.

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Ahmet Nur Çebi, lig yarışının bitmesinin ardından yeni sezonun takımını kurmak için çalışmalara başladıklarını belirtirken, bütçeyi 35 milyon Euro seviyesinde tutmaları gerektiğini söyledi.

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Ahmet Nur Çebi ayrıca sınırlı bütçe nedeniyle planma yapmanın çok zor olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

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“35 milyon Euro tutarında takım oluşturmamız gerek. Bu nedenle bazı oyuncularımız ile mecburiyetten vedalaşıyoruz."

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"Burak Yılmaz’ın yıllık maaşı 2.7 milyon Euro. 'Kulübümün değil, Türkiye’deki kulüplerin bu rakamları kaldıracak ne güç ne de destek var' demesi ülke futbolu için önemli mesajdır."

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"Ben de Sergen gibi Burak ve diğerlerinin kalmasını isterdim ama ekonomik kriz ortada. Sorunları çözmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Başaracağız da."

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"Şimdi lig bitti, tüm oyuncularla açık açık konuşacağız. Bütçemize uyan oyunculara kapılarımız açık."

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"Gökhan, Caner ile hiç konuşmadım. Ne olacağını ben de merak ediyorum. Burak kulübümüzün evladıdır. İnşallah Fransa’da büyük başarılara imza atar ve ülkemizi temsil eder."

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"Pandemi nedeniyle yayıncı kuruluşun indirimi, seyircisiz oynamamız, ekonomik olarak bizler gibi tüm kulüpleri sıkıntıya soktu. Bu sıkıntıyı atlatmak için var gücümüzle finansal fair play’i yerine getirmek için çalışıyoruz."

14İŞTE BEŞİKTAŞ SCOUT EKİBİNİN RAPORUNDAKİ OYUNCULAR
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İŞTE BEŞİKTAŞ SCOUT EKİBİNİN RAPORUNDAKİ OYUNCULAR

Fabrice N’Sakala - Alanya - Serbest

15Papiss Cisse
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Papiss Cisse

Alanya - Serbest

16Bernard Mensah
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Bernard Mensah

Kayseri - 30.06.2022

17Gökhan Töre
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Gökhan Töre

Yeni Malatya - 30.06.2021

18Muhammet Himmet
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Muhammet Himmet

Giresun - Serbest

19Berk Yıldız
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Berk Yıldız

Yeni Malatya - 30.06.2021

20Batuhan Ünsal
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Batuhan Ünsal

Erzurumspor - 30.06.2021

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