Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş ve Fenerbahçe, Galatasaray'dan ayrılan yıldız için harekete geçti! Gökhan Gönül için karar... Falcao'ya dev teklif...
Son dakika transfer haberleri.. Süper Lig'de transfer dönemi tüm hızıyla devam ediyor. Dört büyükler ve diğer takımlarda transfer çalışmaları sürüyor. İşte Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor cephesinde yaşanan son dakika transfer gelişmeleri.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Anadolu takımlarından son dakika transfer haberleri...
2
SÖRLOTH GELİRSE KASADAN PARA ÇIKMAYACAK
Trabzonspor'da Sörloth için kasadan para çıkmayacak!Trabzonspor , eski golcüsü Alexander Sörloth için Alman kulübü Leipzig'in vereceği karara odaklandı. Leipzig'in yeni teknik direktörü Jesse Marsch'ın 15 Temmuz'da bitecek olan sezon öncesi kampın ardından Norveçli golcü ile ilgili son kararını vermesi bekleniyor. Yönetim ise bu transferde izleyeceği yolu belirledi. Kiralama bedeli olarak Leipzig'e 3 milyon Euro teklif etmeyi planlayan bordo-mavili yönetimin, Sörloth'un sonraki satıştan alacağı yüzde 10'luk paydan da vazgeçip kiralama bedelini böyle halletmeyi hedeflediği belirtildi. Sörloth'a da yıllık 3 milyon Euro önerecek olan Trabzonspor, bu rakamı da sponsorlarla karşılamayı planlıyor. (Sabah)
3
GÖKHAN İÇİN İHTİMAL %50
Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Gökhan Gönül‘ün takımda kalıp kalmayacağı konusu belirsizliğini korurken, tecrübeli futbolcunun bir sezon daha sarı lacivertli kulüpte devam etme ihtimalinin yüzde 50 olduğu belirtildi. Takım, sezon hazırlıklarına bir hafta önce başlamasına rağmen Gökhan’ın hâlâ davet edilmememesi, yeniden anlaşma ihtimalinin zayıf olduğu şeklinde yorumlanıyor. Türk futbolunun son 14 yılına sağ bek olarak damga vuran; kanat bindirmeleri, kafayla attığı ön direk golleriyle yıldızlaşan 36 yaşındaki Gökhan Gönül’le Karagümrük de ilgileniyor. Oyuncunun menajeri Ahmet Bulut’un hem Fenerbahçe hem de Karagümrük’le görüşmelerini sürdürdüğü ve konunun hafta sonuna kadar netleşeceği belirtiliyor. Gökhan’ın ayrılması durumda, kadroda sağ bek olarak Sangare ve Murat Sağlam dışında oyuncu bulunmaması bu mevkiye takviye yapılmasını zorunlu hale getirecek. (Spor Arena)
4
FALCAO VE FEGHOULI GÖRÜŞME ODASINA
Galatasaray 'da maaşı yüksek oyuncular ile yönetim arasında görüşmeler başladı. Galatasaray yönetimi, Radamel Falcao ve Sofaiane Feghouli ile özel bir görüşme yaptı. İki futbolcunun kulüpten ayrılması halinde kolaylık yapılacağı iletildi. Falcao bu duruma sıcak bakarken, Feghouli'nin kesinlikle ayrılmak istemediğini belirtti. Falcao maaşının belli bir bölümünün ödenmesi durumunda ayrılabileceğini söyledi. Galatasaray yönetimi bu isimlerle yolları ayırarak diğer transferler için bütçe açmak istiyor. Diagne ise 1-2 kulüple görüşme halinde kısa bir süre içinde 5 milyon Euro karşılığında transfer olması bekleniyo. (Fanatik)
5
GHEZZAL'A SON TEKLİF 2.2 MİLYON EURO
Beşiktaş'ta geçen sezon ortaya koyduğu başarılı futbolla yıldızını yeniden parlatan Rachid Ghezzal’ın gelecekte hangi takımın formasını giyeceğini belirleyecek kritik görüşmeler başladı. Cezayirli futbolcunun menajeri Anouir Fazuli dün İstanbul’a gelerek siyah beyazlı yöneticilerle masaya oturdu. Fazuli, oyuncusunun yeni sözleşme imzalamak için yıllık 2,5 milyon Euro istediğini bildirdi. Siyah-beyazlı kulübün asbaşkanı Emre Kocadağ ise bu rakamı kabul etmelerinin mümkün olmadığını belirterek, “Biz en fazla yılda 2 milyon 200 bin Euro verebiliriz. Bu rakamdan taviz veremeyiz” cevabını verdi. Kocadağ ayrıca Ghezzal’ın Galatasaray ile görüşmesine tepki göstererek, “Biz açık artırmaya girmeyiz. Bizim teklifimiz bu. Kabul ediyorsanız hemen imzalarız” dedi. (Spor Arena)
6
GALATASARAY'DAN ROSIER OPERASYONU
Galatasaray 'da sağ bek transferinde sürpriz bir isim gündeme geldi. Ghezzal hamlesiyle dikkat çeken Sarı-Kırmızılı takım bu kez geçen sezonu Beşiktaş 'ta kiralık geçiren Valentin Rosier için devreye girdi. Fanatik'in haberine göre; Yedlin'le devam etmeye sıcak bakmayan Galatasaray geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen ve performansıyla dikkatleri üzerine çeken Fransız Sağ bek Rosier için Sporting Lizbon'a resmi teklif yaptı. Portekiz kulübünün Rosier için beklentisinin 5 milyon Euro civarında olduğu belirtilirken Galatasaray bu transfer için 3,5-4 milyon Euro'yu gözden çıkardı. 24 yaşındaki sağ bek geçen sezon Beşiktaş'ın kazandığı şampiyonlukta büyük katkı sağlamıştı. Rosier, 33 Süper Lig maçında 1 gol, 6 asistlik performans sergilemişti.
7
STANCIU - GALATASARAY
Galatasaray, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında yollarını ayırdığı Faslı on numara Younes Belhanda’nın alternatifini Çekya’da buldu. Sarı kırmızılılar, Slavia Prag’da forma giyen Nicolae Stanciu’nun transferi için çalışmalara başladı. Teknik direktör Fatih Terim’in isteği üzerine temas kurulan Rumen futbolcu, 28 yaşında ve 1.69 metre boyunda. Geçen sezon Slavia Prag formasıyla çıktığı 45 maçta 16 gol, 8 asist üreten Rumen futbolcu, on numaranın yanı sıra orta sahanın sağında ve merkezde 8 numara pozisyonunda görev yapabiliyor. Stanciu’nun yıllık maliyetinin 1,5-2 milyon Euro arasında olduğu öğrenilirken, Slavia Prag’ın bonservis için isteği ücret resmen el yaktı! Çek kulübü, tecrübeli futbolcu için Galatasaray’dan 6 milyon 750 bin Euro (69,5 milyon TL) talep etti. Rakamı yüksek bulan sarı kırmızılılar, “Biz Stanciu’yu almak istiyoruz ancak bir teklif yapabilmemiz için sizin istediğiniz rakamın gerçekçi olması gerekir” diyerek beklemeye geçti. Prag’dan geri dönüş bekleyen Galatasaray’ın bonservis için gözden çıkardığı rakamın 4,5 milyon Euro (46,3 milyon TL) olduğu öğrenildi. (Ali Naci Küçük - Spor Arena)
8
MOURINHO'DAN DZEKO AÇIKLAMASI
Roma'nın yeni teknik direktörü Jose Mourinho, basına tanıtıldığı toplantıda ismi Fenerbahçe ve Beşiktaş'la anılan Edin Dzeko'nun durumu hakkında gelen soruya; "Buna cevap vermek istemiyorum çünkü takımın iç meselesi" yanıtını verdi.
9
KENAN KARAMAN'DA MUTLU SON YAKIN
Siyah beyazlılar, son dönemde A Milli Takım’ın vazgeçilmez isimleri arasına giren Kenan Karaman’la anlaşma sağlamayı başardı. Almanya 2. Ligi ekibi Fortuna Düsseldorf’la sözleşmesinin bitmesiyle serbest kalan gurbetçi futbolcuyla uzun süredir ücret pazarlığı yapan siyah beyazlılar, ilk etapta Türk Lirası üzerinden sözleşme teklif etti. Kenan Karaman ise Türk Lirası’nı kabul edemeyeceğini belirtip, ücret anlaşmasının Euro olarak yapılmasını istedi. Siyah beyazlı yöneticiler ellerinden gelen çabayı göstermelerine rağmen milli futbolcu geri adım atmadı. Dün yapılan görüşmelerde Beşiktaş yöneticileri, sözleşmenin Euro üzerinden yapılmasını kabul edince anlaşma sağlandı. Siyah beyazlı kulüp, 1-2 gün içinde imza atması beklenen 27 yaşındaki forvete yılda 900 bin Euro ödeyecek. Beşiktaş, Kenan’a 900 bin Euro net ücretin yanı sıra maç başı ücret verecek. Geçen sezon Fortuna Düsseldorf formasıyla oynadığı 29 karşılaşmada 7 gol atıp 2 asist yapan tecrübeli futbolcu, A Milli Takım’da da 25 maçta 5 gol kaydetti. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın Kenan Karaman’ı tercih etmesinde, santrfor mevkisinin yanı sıra sağ ve sol kanatlarda oynayabilmesinin önemli rol oynadığı belirtildi. (İsmail Er - Spor Arena)
10
BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE'DEN ONYEKURU HAMLESİ
Dün Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı. Sarı- Kırmızılılar'ın transfer gündeminde yer alan Henry Onyekuru bir veda mesajı yayınladı. Fatih Terim'le birlikte fotoğrafını paylaşan Nijeryalı yıldız, "Her şey için teşekkürler ve bol şanslar" diyerek adeta G.Saray defterini kapattı.. Bu veda mesajı sonrası flaş bir gelişme daha yaşandı. Sabah'ın haberine göre; Galatasaray'la ipleri koparan Onyekuru'nun menajeri William D'Avila, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile temasları hızlandırdı.. Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Sergen Yalçın'ın sıcak baktığı genç yıldız için resmen devrede. Siyah- Beyazlılar kısa süre içinde Onyekuru ve kulübü Monaco ile görüşecek. Fenerbahçe cephesi ise şu an beklemede... Sol açık transferi isteyen teknik direktör Pereira'nın Onyekuru konusunda vereceği raporun ardından gerekli adımlar atılacak.
11
OZAN KABAK İÇİN TRANSFER AÇIKLAMASI
Schalke 04 sportif direktörü Rouven Schröder, Ozan Kabak'ın takımdaki geleceğiyle ilgili konuştu. Liverpool'un Ozan Kabak'ı kadroda tutmamaya karar verdiğini söyleyen Schröder; "Ozan Pazartesi günü tatilden dönecek ve takıma katılacak. Şu anda transfer piyasasında önemli bir ismi var ve transferinin kısa sürede gerçekjleşeceğini düşünüyorum. Kendisi de geleceği adına daha büyük rekabet içine girmek istiyor. Bu konu kısa sürede çözüme kavuşacaktır." dedi.
12
OKAN KOCUK GİRESUNSPOR ANTRENMANINDA
Galatasaray forması altında 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında toplamda 24 maça çıkan Okan Kocuk, Giresunspor yolunda. Sarı-Kırmızılı takım ile yolları ayrılması beklenen Okan Kocuk, iki kulüpten resmi bir transfer açıklaması gelmemesine rağmen ligin yeni takımı ile idmana çıktı. 25 yaşındaki oyuncu Bursaspor altyapısında yetişmiş ve Bandırmaspor ile İstanbulspor'da da forma giymişti.
13
MIHA MEVLJA - BEŞİKTAŞ
Yeni sezon için savunma hattına takviye yapmayı planlayan Beşiktaş, Sloven stoper Miha Mevlja'ya teklif gönderdi. Bonservisi elinde bulunan 31 yaşındaki futbolcu 1,90'lık boyuyla dikkat çekiyor.
14
DAVID LUIZ - ADANA DEMİRSPOR
TFF 1.Lig'i lider bitirerek Süper Lig 'e yükselen Adana Demirspor, Belhanda, Balotelli ve Assombalonga transferiyle adından söz ettirmeyi başarmıştı. Süper Lig'İn yeni ekibi bir dünya yıldızının daha peşine düştü. İtalya gazeteci Nicolo Schira'ya göre, stoper arayışlarını sürdüren Adana Demirspor kariyerinde PSG, Arsenal ve Chelsea gibi takımların bulunduğu Brezilyalı yıldız David Luiz'i transfer etmek istiyor. Akdeniz ekibi David Luiz'e iki yıllık sözleşme teklifinde bulunurken görüşmelerin devam ettiği iddia edildi.
15
SIME VRSALJKO - FENERBAHÇE
Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Vitor Pereira yönetiminde transfer çalışmalarını sürdürüyor. Gökhan Gönül'le yollarını ayırmaya hazırlanan sarı-lacivertliler, sağ bek pozisyonu için Atletico Madrid'in Hırvat yıldızı Sime Vrsaljko'yu gündemine aldı. İspanyol devi 1 yıllık sözleşmesi kalan 29 yaşındaki oyuncuyu bedelsiz göndermeyi kabul ederken, Fenerbahçe ise daha önce diz sakatlığı yaşayan futbolcunun sağlık raporuna göre karar verecek.
16
RIBERY MARSİLYA'YA GERİ DÖNÜYOR
Son olarak İtalyan ekibi Fiorentina'da forma giyen ve sözleşmesi Haziran ayında sona eren Frank Ribery'nin yeni takımı belli oluyor. Fransız basınında yer alan habere göre, 38 yaşındaki futbolcunun kariyerine Fransız ekibi Marsilya'da devam edebilir. Mavi beyazlıların Ribery'ye 1 yıllık sözleşme teklifi sunacağı iddia edildi. Galatasaray 'da oynadıktan sonra Marsilya'ya giden Frank Ribery, Fransız ekibinde 2005-2007 yılları arasında forma giymişti.
17
ETEBO'NUN YENİ TAKIMI BELLİ OLDU
Galatasaray forması altında geçen sezon 29 resmi maça çıkan Nijeryalı orta saha Oghenekaro Etebo, Premier Lig'e yeniden yükselen Watford takımına transfer oldu. The Sun'ın haberine göre Nijeryalı oyuncu gelecek sezon Watford'ta oynayacak. Stoke City takımından kiralık olarak Galatasaray'a gelen Etebo, önceki sezonda Getafe'de kiralık forma giymişti.
18
FALCAO'YA KATAR'DAN TEKLİF VAR
Daha önce adı birçok kez Katar Ligi takımlarıyla anılan Radamel Falcao'ya bir türlü beklenen teklif yapılmamıştı. Gelen teklifleri ise Galatasaray'daki maaşını kaybetmek istememesi nedeniyle kabul etmeyen 35 yaşındaki golcü için yeni bir iddia ortaya atıldı. Katar basınında yer alan haberlede, Katar ekibi Al Duhail'in, Falcao'yu transfer etmek istediği yazıldı. Falcao'nun adı 2019'da da Al Duhail ile geçmiş, ancak Katar ekibi Mandzukic'i transfer edince Kolombiyalı yıldız transferini askıya almıştı. Radamel Falcao, Galatasaray'dan yıllık 5 milyon Euro net maaş alıyor. Kolombiyalı golcünün 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.