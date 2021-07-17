Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş transferi bitirdi! Fenerbahçe'den forvete bomba isim... Galatasaray'dan transfer kararı... Trabzonspor'da heyecanlandıran paylaşım...

STANCIU'DA YENİ GELİŞME Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray Yönetimi, şimdiye kadar sol kanada Barış Alper Yılmaz, orta sahaya Aytaç Kara, stopere ise Alpaslan Öztürk'ü getirmişti. Bir on numara için de girişimlerini sürdüren Cim Bom, Çekya ekiplerinden Slavia Prag'ın formasını giyen Nicolae Stanciu ile görüşmelerini de uzun bir süredir devam ettiriyordu. Rumen futbolcu, Galatasaray'a sürekli olarak gelmek istediğini belirtirken, Prag ekibi ise bu transferde pürüz çıkarıyordu. Gelen son haberlere göre ise tarafların yaptığı görüşmelerde bir orta yol bulduğu belirtildi. Bu anlamda Slavia Prag, 3-10 Ağustos tarihleri arasında Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu maçlarını oynayacak. Eğer Çekya ekibi, rakibinin pazartesi günü belli olacağı turu geçemez ise Stanciu'yu, Aslan'a gönderecek. Ancak Sarı-Kırmızılı ekibin, olabilecek her ihtimali düşündüğü ve 28 yaşındaki oyuncunun yerine alternatif isimler baktığı belirtildi. (Fanatik)