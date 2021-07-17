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Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş transferi bitirdi! Fenerbahçe'den forvete bomba isim... Galatasaray'dan transfer kararı... Trabzonspor'da heyecanlandıran paylaşım...
Son dakika transfer haberleri.. EURO 2020'nin sona ermesinin ardından Süper Lig'de transfer çalışmalarında gaza basıldı. Dört büyükler ve diğer takımlarda transfer çalışmaları sürüyor. İşte Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor cephesinde yaşanan son dakika transfer gelişmeleri.
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Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Anadolu takımları, transfer bombalarını peş peşe patlatmaya hazırlanıyor. İşte EURO 20200'nin sona ermesiyle birlikte çalışmalarını hızlandıran kulüpler için bugün çıkan son dakika transfer haberleri...
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BEŞİKTAŞ, ALEX TEIXEIRA'YA KAVUŞUYOR
Salih Uçan, Mehmet Topal ve son olarak Kenan Karaman’ı kadrosuna katan Beşiktaş, Brezilyalı yıldız Alex Teixeira’ya da kavuşmak üzere. Siyah beyazlıların transfer listesinde ilk sıralarda yer alan Sambacı ile sezonun tamamlanmasının ardından yapılan görüşmelerde taraflar nihayet orta yolu buldu ve prensipte anlaşma sağlandı. Çin ekibi Jiangsu FC’den ocak ayında ayrılan ve bonservisi elinde olan Teixeria yıllık 2,5 milyon Euro garanti ücret karşılığında ikna edildi. Menajerlik ücreti, maç başı ve bonuslar gibi konuların çözüme kavuşmasıyla birlikte Brezilyalı, kendisini 2 yıllığına Kartal yapacak sözleşmeye imzalayacak. (İsmail Er - Spor Arena)
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ALIOSKI İÇİN FENERBAHÇE HAREKETE GEÇTİ
Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Kuzey Makedonyalı sol bek Ezgjan Alioski, şimdi de Fenerbahçe ile masada. Leeds United ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan 29 yaşındaki futbolcunun menajeri, sarı-kırmızılılarla anlaşma noktasına geldi ancak Aslan'ın transferi ağırdan alması nedeniyle görüşmeleri askıya aldı. Bunun üzerine de Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile temasa geçti ve taraflar pazarlığa oturdu. Henüz net bir anlaşmanın olmadığı fakat sürecin olumlu gittiği kaydedildi. EURO 2020'de Kuzey Makedonya Milli Takımı'yla gösterdiği performansla beğeni toplayan yıldız futbolcunun İstanbul'da oynamaya sıcak bakması, sarı- lacivertlilerin elini güçlendiriyor. Teknik direktör Vitor Pereira'nın da onay verdiği Alioski'nin transferinin kısa sürede sonlanması bekleniyor. (Sabah)
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WILLIAN JOSE İÇİN 6 MİLYON EURO İSTEDİLER
Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olan Beşiktaş, menajerlerin de gözdesi. Hemen hemen her gün kulübe yeni oyuncular önerilirken, Diego Costa’dan sonra şimdi de Real Sociedad’ın forvetlerinden Willian Jose teklif edildi.İstanbul’a gelerek kulüpte Başkan Ahmet Nur Çebi ve futbol şube sorumlusu Emre Kocadağ ile görüşen menajerler geçen sezonun 2. yarısını Wolverhampton’da geçiren oyuncunun 2,5 milyon Euro’ya gelmeye hazır olduğunu, kulübünün de bonservis için 6 milyon Euro talep ettiğini belirttiler. Çebi bonservis için 3 milyon Euro verebileceklerini iletti. Bu talebe yanıt için Brezilyalı futbolcunun temsilcilerine 3 gün süre verildiği de öğrenildi. Geçen sezon La Liga’da 13 maçta 3 gol, 1 asistle oynayan Jose, Premier Lig’de ise 17 maçta 1 gol, 1 asiste imza attı. (Spor Arena)
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INTER, ALTAY BAYINDIR'A TALİP OLDU
Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi Altay Bayındır'a, İtalya Serie A'nın son şampiyonu Inter talip oldu. Sarı lacivertlilerin milli kalecisi Altay Bayındır, gösterdiği performansla birçok kulübün transfer listesine girerken Inter'in Fenerbahçe'ye resmi lgi kağıdı yolladığı ortaya çıktı. Asist Analiz'in haberine göre; İtalyan devi, Altay Bayındır'la ilgilendiğine dair sarı lacivertli kulübe resmi belge yolladı.
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STANCIU'DA YENİ GELİŞME
Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray Yönetimi, şimdiye kadar sol kanada Barış Alper Yılmaz, orta sahaya Aytaç Kara, stopere ise Alpaslan Öztürk'ü getirmişti. Bir on numara için de girişimlerini sürdüren Cim Bom, Çekya ekiplerinden Slavia Prag'ın formasını giyen Nicolae Stanciu ile görüşmelerini de uzun bir süredir devam ettiriyordu. Rumen futbolcu, Galatasaray'a sürekli olarak gelmek istediğini belirtirken, Prag ekibi ise bu transferde pürüz çıkarıyordu. Gelen son haberlere göre ise tarafların yaptığı görüşmelerde bir orta yol bulduğu belirtildi. Bu anlamda Slavia Prag, 3-10 Ağustos tarihleri arasında Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu maçlarını oynayacak. Eğer Çekya ekibi, rakibinin pazartesi günü belli olacağı turu geçemez ise Stanciu'yu, Aslan'a gönderecek. Ancak Sarı-Kırmızılı ekibin, olabilecek her ihtimali düşündüğü ve 28 yaşındaki oyuncunun yerine alternatif isimler baktığı belirtildi. (Fanatik)
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"BEŞİKTAŞ BORJA İLE ANLAŞTI"
Adı Beşiktaş ile anılan Kolombiyalı forvet Miguel Borja ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. TyC Sports'un haberine göre, Beşiktaş Miguel Borja ile ön anlaşma yaptı. Ancak Brezilya kulübü Palmeiras'ın istediği ücret ile Beşiktaş'ın teklifi arasında 1 milyon dolar fark olduğu ifade edildi. Kolombiyalı golcüye Beşiktaş'ın yanı sıra Boca Juniors'un da ilgili bulunduğu belirtildi. (Fanatik)
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ARNAUTOVIC'TEN FENERBAHÇE'YE MESAJ
Teknik Direktör Vitor Pereira yönetiminde yeni sezona sıkı bir şekilde hazırlanan sarı lacivertliler, transferde hata yapmak istemiyor. Şu ana kadar Alman ekibi Darmstadt 98 ile sözleşmesi sona eren Serdar Dursun ve Aytemiz Alanyaspor ile kontratı biten Steven Caulker kadroya katıldı. Topuk Yaylası'ndaki kamp sonrası eksik bölgeler için yönetime raporunu sunan Teknik Direktör Vitor Pereira, acil golcü takviyesi istedi. Yönetim, Portekizli teknik adamın raporu doğrultusunda harekete geçti. Bu doğrultuda golcü temaslarını yoğunlaştıran Fenerbahçe, Beşiktaş 'ın da ilgilendiği Marko Arnautovic için görüşmelere başladı. Ali Koç ve kurmayları, Avusturyalı futbolcunun menajeriyle iletişime geçti. Çin'deki kulübü Shanghai Port'tan ayrılmak isteyen 32 yaşındaki oyuncu, 'Fiyatta anlaşırsak gelirim' mesajını yolladı. Çin takımıyla 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Arnautovic'in, 'Bonservisimi alabilirim' dediği de gelen bilgiler arasında. (Fanatik)
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BABEL'DEN VAN AANHOLT'A: COME TO GALATASARAY
Galatasaray'da transfer döneminin en çok konuşulan bölgesi sol bek mevki oldu. Bir çok oyuncunun ismi geçerken Kurzawa, Alioski ve Patrick van Aanholt öne çıkanlar oldu. Hollandalı oyuncunun transfer sürecine Babel de dahil oldu. Patrick van Aanholt gibi Hollandalı olan Galatasaraylı Ryan Babel ise başarılı sol bekin sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafa, "come to Galatasaray" yazdı. Premier Lig ekibi C. Palace ile yollarını ayıran Patrick van Aanholt, serbest statüde yer alıyor.
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SÖRLOTH İÇİN UMUTLAR TAZE
Trabzonspor'da Alexander Sörloth transferi için olumlu yönde beklenti devam ediyor. Leipzig'in hocası Jesse Marsch'ın yaptığı açıklamalar sonrası camiada Sörloth beklentisi zayıflamıştı. Ancak yönetimin Norveçli golcü ile iletişimini koparmadığı ve şartları zorladığı belirtildi. Alexander Sörloth'un, Trabzonspor'a transferinde büyük rol oynadığı vatandaşı Trondsen ile Almanya'da bilardo oynarken fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşması heyecan yarattı. Taraftarlar, Trondsen'e "Hazır gitmişken Sörloth'u al gel. Bize en büyük yararın Sörloth'u getirmek olur" gibi mesajlar yazdı. (Sabah)
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KAAN AYHAN - FENERBAHÇE
Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'ün takımdan ayrılması sonrasında savunmanın sağına takviye çalışmaları devam ediyor. Sarı- Lacivertli yönetim, arayışlarını sürdürürken gündeme sürpriz bir isim geldi... Fenerbahçe'nin Kaan Ayhan'ın peşinde olduğu öğrenildi. Yeni sezonda takımı 3'lü savunmayla oynatmayı planlayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın da milli yıldızı takımda görmeyi çok istediği bildirildİ. İstanbul'da tatilini sürdüren Kaan Ayhan da Süper Lig'de oynamaya sıcak bakıyor. Yıldız oyuncunun ismi F.Bahçe'nin ezeli rakipleri G.Saray ve Beşiktaş'la da anıldı. 26 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 6 milyon Euro. Stoper mevkisinde görev yapan Kaan Ayhan, orta alanda da forma giyebiliyor. Sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Kaan Ayhan, İtalya Ligi takımlarından Sasssuolo'da forma giyiyor. Ancak milli yıldız Çizme'de mutlu değil. Takımdan ayrılmak istiyor. (Sabah)
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PAULINHO'DAN TRANSFER KARARI
Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre, serbest oyuncu statüsünde bulunan Brezilyalı oyuncu Paulinho, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dışında farklı bir takımla görüşme yapacak. Birleşik Arap Emirlikleri'nden FC Shabab Al-Ahli Dubai için ülkeye giderek görüşme gerçekleştireceği söylenen Paulinho, talep ettiği teklifin yapılmasını bekliyor. Haberde yer alan bilgilere göre, Paulinho için cezbedici bir teklif sunan Arap kulübü, oyuncunun transferini bitirmek için oldukça istekli görünüyor. (Sabah)
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SERI'DEN GALATASARAY'A TRANSFER MESAJI
Daha önce Galatasaray formasını giyen ve Fatih Terim'in gözdeleri arasında yer alan Seri, Cimbom'a geri dönmek için haber gönderdi. Fildişili yıldız, alacaklarına karşılık bonservisini alabileceğini Galatasaray'a iletti ve beklemeye geçti. 2019-20 sezonunda Galatasaray forması giyen Jean Micheal Seri bu transfer döneminde Trabzonspor ve Adana Demirspor'un gündemine geldi. "Türkiye'de önceliğim Galatasaray" diyen Seri, sarı-kırmızılı kulübe dönmek istediğini menajerine iletti. Fatih Terim'le tekrar çalışmayı çok isteyen 29 yaşındaki Fildişili yıldız, maddi fedakarlık yapmaya hazır olduğunu söyledi. Geçen sezonu Fransız ekibi Bordeaux'ta tamamlayan Seri'nin Fulham'la 1 yıl sözleşmesi kaldı. Alacaklarına karşılık İngiliz kulübünden bonservisini almaya hazırlanan Seri, Galatasaray'ı beklemeye başladı. (Sabah)