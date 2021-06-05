Son dakika transfer haberleri! Beşiktaş sağ bek için anlaşma sağladı! Galatasaray orta sahasını Tunus'ta buldu... Fenerbahçe'ye transfer piyangosu...
Son dakika transfer haberleri.. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'dan transfer taarruzu... Süper Lig'in bitimiyle gözler EURO 2020 ve transferde. Takımlar kadrolarını şimdiden oluşturmaya başladı, transfer hareketliliği hız kazandı.
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Son dakika güne damga vuran transfer haberlerini derledik. İşte çok konuşulan transfer iddiaları...
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DORUKHAN TOKÖZ CELTA VIGO YOLUNDA
Spor Arena / İsmail ER - Transfer döneminin başlıca gündemlerinden biri olan Dorukhan Toköz konusunda büyük soru işareti yanıt buldu, şu an A Milli Takım ile birlikte EURO 2020’ye hazırlanan yıldız futbolcunun geleceği büyük ölçüde netleşti. 9 Temmuz 2018’de sadece 150 bin Euro karşılığında Eskişehirspor’dan Beşiktaş’ın yolunu tutan ve sezonu çifte kupayla kapatan siyah beyazlılarla olan sözleşmesi 1 Temmuz’da resmen sona erecek 25 yaşındaki orta saha, İspanya La Liga’da sezonu 8. sırada tamamlayan Celta Vigo ile büyük ölçüde el sıkıştı. Dorukhan Toköz’ün EURO 2020’nin ardından yeni kulübü ile resmi imzayı atması bekleniyor.
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FENERBAHÇE'DEN CORNELIUS HAMLESİ
Ezeli rakipler Fenerbahçe ve Trabzonspor transferde karşı karşıya geldi. Sarı-Lacivertliler uzun süredir Trabzonspor'un gündeminde yer alan Andreas Cornelius için resmen devreye girdi. Fener yönetimi hem Danimarkalı forvetin menajeri hem de Parma kulübü ile görüşmelere start verdi. Takvim'de yer alan habere göre; Yeni sezon öncesi 2 forvet takviyesi yapmayı planlayan Sarı-Lacivertliler'in Cornelius konusunda ısrarcı olduğu öğrenildi. Fener'in Parma'ya 3.5 milyon Euro teklif ettiği belirlendi. Geçtiğimiz sezon tecrübeli yıldızı 6 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonuyla Atalanta'dan kiralayan Parma'nın rakamı az bulduğu ve en az 5 milyon Euro istediği ifade ediliyor. Trabzon cephesinin de birkaç gün içinde Cornelius için yeni bir görüşme yapması bekleniyor. Danimarkalı yıldızın yıllık maliyetinin 2.5 milyon Euro olduğu da gelen bilgiler arasında.
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MAREK HAMSIK İÇİN YENİ TEKLİF
Yeni sezon çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Trabzonspor'da transfer gündeminin ilk sırasında Marek Hamsik yer alıyor. Slovak futbolcuya geçtiğimiz günlerde resmi teklifini sunan bordo-mavililer, beklemeye geçmişti. Hamsik'e tavan ücret 1.5 milyon Euro'nun yanı sıra bonuslar ve imza parası teklif eden bordo-mavililer, en geç önümüzdeki pazartesi günü Hamsik'ten bir geri dönüş bekliyor. Sabah'ın haberine göre; Karadeniz ekibi, 33 yaşındaki oyuncunun kararına göre yol haritası belirleyecek. Hamsik için son olarak yapılan 1 milyon 500 bin Euro maaşın yanı sıra bonus ve imza parasını içeren 750 bin Euro'luk teklif, 250 bin Euro daha artırılarak 1 milyon Euro'ya çıkarıldı.
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RIDVAN YILMAZ'A İKİ ALMAN DEVİ TALİP
Beşiktaş ile çifte kupa kazanıp ardından da EURO 2020 kadrosuna alınan Rıdvan Yılmaz için iki Alman kulübü nabız yokluyor. Sabah'ta yer alan habere göre; 20 yaşındaki oyuncu konusunda sezon başında da istekli olan Stuttgart ile birlikte Hoffenheim de devrede. Siyah beyazlıların eski futbolcusu Andreas Beck'in de Stuttgart için dahil olduğu transferde yönetim 5 milyon Euro'nun altında gelecek rakamlara sıcak bakmıyor. Rıdvan'ın şampiyona sonrası kıymetinin daha da artacağı düşünülürken, gelecek yılın kadro planlamasında da yeri hazır. Genç oyuncu bu sezon ligde 18 maçta 1 gol, 2 asist kaydetti.
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GÖZTEPE'DEN HALİL AKBUNAR VE GALATASARAY AÇIKLAMASI
Adı Galatasaray'la anılan milli futbolcu Halil Akbunar için kulübü Göztepe'den yayıncı kuruluşa açıklama geldi. Sarı kırmızılı takımdan resmi bir teklif gelmediğini belirten Göztepe 2. Başkanı Talat Papatya, "Galatasaray'ın bir ilgisi olduğu basından okuyoruz ama resmi bir teklif yok. Birçok kulübün Halil'le ilgilendiğini biliyorum. Halil için de Göztepe için de iyi olacak şartlar oluşursa değerlendirilebilir." şeklinde konuştu.
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FENERBAHÇE'YE ZAJC PİYANGOSU
Fenerbahçe'nin geçen sezon başında Genoa'ya kiraladığı Miha Zajc için karar verildi. NTV Spor'un haberine göre; Genoa, Miha Zajc'ın bonservisini almak istiyor. Haberde; Serie A temsilcisinin bu transfer için Fenerbahçe'ye 3 milyon Euro resmi teklif yaptı. Yönetimin bu teklifi kabul etmesi beklendiği kaydedildi. Genoa, geçtiğimiz sezon Sloven orta saha oyuncusunu 500 bin Euro bedel ile kiralamıştı. Miha Zajc, geçen sezon Genoa forması ile 31 maçta 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
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ATLETICO MADRID'DEN BERKE ÖZER İÇİN TEKLİF
İspanya şampiyonu Atletico Madrid'in son iki sezonu WEsterlo'da kiralık geçiren Berke Özer için 6 milyon Euro'luk teklifte bulunduğu ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre Berke'nin geleceği Altay'a bağlı. Altay'ın daha yüksek bonservis bedeliyle satılması halinde Berke takımda tutulacak ve birinci kaleci olacak.
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GALATASARAY ORTA SAHASINI TUNUS'TA BULDU
Sabah'ın haberine göre; kulübeye Aytaç Kara hamlesinde bulunan sarı-kırmızılı takımın orta sahasına ilk 11 düzeyinde düşündüğü takviyenin Mohamed Ali Ben Romdhane olduğu öğrenildi. Ara transferde Mostafa Mohamed ile forvet hattını güçlendiren ve Kuzey Afrika pazarına giriş yapan Aslan, aradığı 6-8 numarayı Tunus'ta buldu. Esperance takımında forma giyen 21 yaşındaki oyuncu listenin ilk sırasına yazıldı. Sarı-kırmızılı idareciler, kulübü ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Mohamed için için yazılı teklifini sundu. Ülkesinde geleceğin yıldızı gözüyle bakılan genç yetenek, ön libero, 8 ve 10 numara pozisyonunda görev yapabiliyor. Galatasaray, Tunus Milli Takımı'na da çağrılmaya başlanan 1999 doğumlu Mohamed Ali'yi uzun süredir takip ediyor ve transferinde şartları zorluyor.
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BEŞİKTAŞ DANNY DA COSTA İLE ANLAŞTI
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Mainz forması giyen Danny da Costa ile prensip anlaşmasına vardı. beIN SPORTS'un haberine göre; Rosier için Sporting Lizbon'un yüksek bonservis bedeli istemesi nedeniyle alternatif arayışına giden Beşiktaş yönetimi, Bundeslıga ekiplerinden Mainz forması giyen Danny da Costa ile prensip anlaşmasına vardı.
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BEŞİKTAŞ'TAN ABOUBAKAR'A REST!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, golcüsünden acil olarak kararını vermesini istedi, eğer imza atmazsa yeni bir yol haritası belirleyeceklerini dile getirdi. Milliyet'in haberine göre; Golcü transferi konusunda önceliğini, sözleşmesi sona eren Vincent Aboubakar’a veren Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kamerunlu futbolcudan bir an önce karar vermesini istedi. Yine performansa dayalı ve geçen seneki rakamlara biraz takviye yaparak teklifte bulunan Çebi, Aboubakar’ın imza atıp atmayacağının kararını bir an önce vermesini istedi. Aboubakar, siyah-beyazlıların önerisine olumlu cevap vermezse, Başkan Çebi de buna göre bir yol haritası belirleyecek ve yeni adaylara yönelecek.