Son dakika transfer haberleri! Beşiktaş sağ bek için anlaşma sağladı! Galatasaray orta sahasını Tunus'ta buldu... Fenerbahçe'ye transfer piyangosu...

FENERBAHÇE'DEN CORNELIUS HAMLESİ Ezeli rakipler Fenerbahçe ve Trabzonspor transferde karşı karşıya geldi. Sarı-Lacivertliler uzun süredir Trabzonspor'un gündeminde yer alan Andreas Cornelius için resmen devreye girdi. Fener yönetimi hem Danimarkalı forvetin menajeri hem de Parma kulübü ile görüşmelere start verdi. Takvim'de yer alan habere göre; Yeni sezon öncesi 2 forvet takviyesi yapmayı planlayan Sarı-Lacivertliler'in Cornelius konusunda ısrarcı olduğu öğrenildi. Fener'in Parma'ya 3.5 milyon Euro teklif ettiği belirlendi. Geçtiğimiz sezon tecrübeli yıldızı 6 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonuyla Atalanta'dan kiralayan Parma'nın rakamı az bulduğu ve en az 5 milyon Euro istediği ifade ediliyor. Trabzon cephesinin de birkaç gün içinde Cornelius için yeni bir görüşme yapması bekleniyor. Danimarkalı yıldızın yıllık maliyetinin 2.5 milyon Euro olduğu da gelen bilgiler arasında.