Son dakika transfer haberleri | Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor (25 Ağustos 2020)

Galatasaray’a Marcao piyangosu... Galatasaray’ın 24 yaşındaki Brezilyalı stoperi, İngilizler’in dikkatini çekmeyi başardı. Sambacı’nın menajeriyle temasa geçen birkaç Ada temsilcisinin, 15-20 milyon Euro civarında bir bonservis teklifiyle Galatasaray’ın kapısını çalmaya hazırlandığı iddia ediliyor. Cim Bom’un Ocak 2019’da 4 milyon Euro’ya kadrosuna kattığı Brezilyalı savunmacı, özellikle oyun kurma becerisiyle fark yaratmıştı. İngiltere’de üçlü savunma oynayan takımların bu nedenle Marcao ile ilgilendiği ve genç futbolcuyu sol stoper olarak düşündükleri öğrenildi. Marcao bu yılki maaşı ise 800 bin Euro. (Fanatik)
3
Abone Ol
LERMA - GALATASARAY
Galatasaray’da eksik parçaların tamamlanması için kollar sıvandı. Orta sahaya en az iki takviye yapmak isteyen Sarı-Kırmızılılar’da yurt dışı operasyonu dün itibarıyla başladı. Bu doğrultuda İngiltere, Polonya ve Norveç’te transfer görüşmeleri yapılacağı, bu hafta sonuna kadar operasyonun tamamlanmasının hedeflendiği öğrenildi. Gündemdeki 1 numaralı isim: Jefferson Lerma...
4
Abone Ol
VİSCA - FENERBAHÇE
Fenerbahçe, üst üste yapılan bedelsiz transferlerin ardından büyük bir bomba daha patlatma amacında. Sarı lacivertlilerin ve Emre Belözoğlu'nun hedefindeki isim Edin Visca... Bu oyuncu için Fenerbahçe takas teklifi yapma hazırlığında... (Sabah)
5
Abone Ol
NİASSE - BEŞİKTAŞ
Everton’daki 4 yıllık macerası sona eren 30 yaşındaki golcü Oumar Niasse, Beşiktaş’tan seneliği 2 milyon Euro’dan 3 yıllık anlaşma istiyor. Senegalli futbolcuya ek olarak Aytemiz Alanyaspor’daki kariyerine noktayı koyan Papiss Cisse de Siyah-Beyazlılar’dan 1.5 milyon Euro maaşlı iki sezonluk kontrat talep ediyor. Yeni kadro planlamasında ortalama maaşını 1.2 milyon Euro olarak belirleyen yönetim, sadece forvet hattında bu konuda esneklik yapacak. Niasse için 1.5; Cisse için de 1 milyon Euro’luk maaş önerisi planlaması içerisinde bulunan Kara Kartal, PAOK karşılaşması sonrasında düğmeye basacak.
6
Abone Ol
LEMOS - FENERBAHÇE
Sarı-lacivertliler, bir süredir görüşmelerde bulunduğu Mauricio Lemos için Las Palmas ile anlaşmaya vardı. Uruguaylı oyuncu 23.15'te İstanbul'da indi. İspanyol basınında yer alan son detaylara göre, transfer kısa süre içinde resmi olarak da açıklanacak.
7
Abone Ol
NDİAYE - BEŞİKTAŞ
Beşiktaş kiralama teklifinde bulunduğu Ndiaye için İngiliz kulübü Stoke City'den cevap bekliyor. Ndiaye'nin de Kartal'da oynamak istediği öğrenildi.
8
Abone Ol
VALENCİA - FENERBAHÇE
Fenerbahçe forvet transferinde de sona geldi. Muriç'in takımdan ayrılacak olması nedeniyle Tigres'de oynayan Enner Valencia ile anlaşan Kanarya, bu oyuncuya bonservis ödemeyecek. Üç sezondur Tigres'te oynayan ve daha önce Avrupa'da West Ham ile Everton formaları giyen 30 yaşındaki Valencia'yı Erol Bulut'un çok istemesi de bu transferi mutlu sonla sonuçlandırdı.
9
Abone Ol
MERT ÇETİN RESMEN VERONA'DA
İtalya Serie A ekibi Roma'da forma giyen Mert Çetin'in yeni durağı resmen belli oldu. Başkent temsilcisi, milli stoperin bir başka Serie A ekibi Verona'ya kiralandığını resmi sitesinden duyurdu.Mert Çetin, yeni takımı Verona tarafından yaklaşık 3 hafta önce sağlık kontrolünden geçirilmişti.23 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Roma formasıyla 6 Serie A maçında forma giymişti..
10
Abone Ol
LİVAJA - FENERBAHÇE
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, yönetimden AEK'nın yıldız oyuncusu Marko Livaja'nın alınması için ısrarını sürdürüyor. Hırvat santrforun Yunan kulübüyle sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor. (Takvim)
11
Abone Ol
SÖRLOTH MENAJERİYLE KONUŞUP KARARINI VERDİ
Sözleşmesindeki 6 milyon Euro’luk satın alma maddesini yeni sezonun sonunda kullanmayı planlayan Trabzonspor Yönetimi, yıldız golcüye birçok Avrupa kulübünün talip olmasına rağmen ayrılığa sıcak bakmıyor. Yeni sezon öncesinde yapılan takım çalışmalarında sergilediği hırslı görüntüyle dikkat çeken Sörloth’un, menajerinden kendisi için gelen teklifleri beklemeye almasını istediği ifade edildi. Teknik direktör Eddie Newton’ın yeni sezonda daha golcü bir kimliğe bürünmesini istediği Kuzey Avrupalı futbolcunun, hocasının talebini yerine getirebilmek için yoğun bir çalışma programı içerisinde bulunduğu kaydedildi.
12
Abone Ol
FENERBAHÇE İLE TRABZONSPOR KARŞI KARŞIYA
Şampiyonluk için güçlü kadro kurmak isteyen Trabzonspor ile Fenerbahçe, Serdar Dursun transferinde karşı karşıya geldiler. Hücum hattını zenginleştirmek isteyen iki kulüp de Serdar'ın forma giydiği Darmstadt ile görüşmelere başladı. 1.90 boyundaki dev forvet için bordo-mavililerin Alman temsilcisine 700 bin euro'luk bir teklif yaptığı belirtildi. Tecrübeli hücum oyuncusu kendisine gelen teklifleri değerlendirip son kararını verecek. Trabzonspor bu transfer için maksimum 1 hafta daha bekleyecek..