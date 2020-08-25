Son dakika transfer haberleri | Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor (25 Ağustos 2020)

NİASSE - BEŞİKTAŞ Everton’daki 4 yıllık macerası sona eren 30 yaşındaki golcü Oumar Niasse, Beşiktaş’tan seneliği 2 milyon Euro’dan 3 yıllık anlaşma istiyor. Senegalli futbolcuya ek olarak Aytemiz Alanyaspor’daki kariyerine noktayı koyan Papiss Cisse de Siyah-Beyazlılar’dan 1.5 milyon Euro maaşlı iki sezonluk kontrat talep ediyor. Yeni kadro planlamasında ortalama maaşını 1.2 milyon Euro olarak belirleyen yönetim, sadece forvet hattında bu konuda esneklik yapacak. Niasse için 1.5; Cisse için de 1 milyon Euro’luk maaş önerisi planlaması içerisinde bulunan Kara Kartal, PAOK karşılaşması sonrasında düğmeye basacak.