Son dakika transfer haberleri | Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor... (2 Ağustos)

GALATASARAY VS. ARDA TURAN Pandemi sonrasındaki performansı ile zirve yarışının gerisinde kalan G.Saray'da teknik patron Fatih Terim, yeni sezonda 23. şampiyonluk için daha lig bitmeden ateşi yakmıştı. Ancak geçen süreç deneyimli teknik adamın beklentilerini de boşa çıkardı. Yönetim ile yaptığı toplantıda transferde bazı isimler üzerinde yoğunlaşan ve bu oyuncuların da yer aldığı kadronun son halini mutlaka 12 Ağustos'ta Florya'da isteyen Terim'i yine zor günler bekliyor. Mert Hakan Yandaş ile ilk anlaşan takım olan sarı-kırmızılılar, devreye giren F.Bahçe'nin yaptığı teklifin gerisinde kalınca bu sezonun yıldızı sarı-lacivertlilerin yolunu tuttu. İkinci darbe Kaan Ayhan'dan geldi. Terim, 2 milyon Euro serbest kalma bedeli olan 25 yaşındaki oyuncunun işinin bitirilmesini istedi. Maicon'nun bonservisinden 3 milyon Euro bekleyen yönetim hayal kırıklığı yaşadı. Cimbom, Al Nassr'dan gelen 1.4 milyon Euro'yu Kaan'ın yerine takıma olan borçları ödemek için kullanınca oyuncu da Sassuolo'nun oldu. Bu iki oyuncunun yanı sıra Arda Turan transferi de Terim'in beklemeye koyulduğu bir diğer isim. Eski kaptanı takımda isteyen ve bunun için de yönetime bastıran deneyimli çalıştırıcının bu oyuncu için de beklediği kararın çıkmaması halinde yönetimle iplerin daha da gerilmesi bekleniyor. Sarı-kırmızılıların transfer yapabilmesi için oyuncu satmak zorunda olması da planları zedeliyor. Geçen sezon kiralanan oyuncuların verimsizliği nedeniyle, 1 sezonluk oyunculara da sıcak bakılmıyor. (Sabah)