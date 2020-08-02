Son dakika transfer haberleri | Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor... (2 Ağustos)
Süper Lig'de sezonun sona ermesinin ardından devler transfer operasyonlarına başladı. İşte Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor cephesinde yaşanan son transfer gelişmeleri...
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TRANSFER TURU
Süper Lig'de 2019-20 sezonunun sona ermesinin ardından önümüzdeki yılın kadroları için düğmeye basıldı. Devler, transfer operasyonları kapsamında bombaları arka arkaya patlatmayı amaçlıyor. İşte Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor cephesinden son transfer haberleri...
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TRABZONSPOR VS. NAKAMBA
Trabzonspor, Süper Lig'de şampiyonluğu Medipol Başakşehir'e kaptırmasına rağmen Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürmüştü. Karadeniz ekibinin ligin son bölümünde zorlanmasındaki en büyük etkenlerden biri de bu anları en iyi oynayabilecek futbolcuların başında gelen John Obi Mikel'in pandemi dönemi Trabzon'dan ayrılmasıydı. Jose Sosa yine elinden geleni yaptı ancak Badou Ndiaye, Guilherme, Abdulkadir Parmak gibi isimler aynı etkide olmayınca Fırtına ligde geri düştü. Yönetim şimdi ilk iş olarak bu bölgeyi 'marka' bir isimle güçlendirmeyi planlıyor. Bordo-mavililer, Crystal Palace'tan kiraladıkları Alexander Sörloth'ta izledikleri yolu takip ederek Aston Villa'nın orta saha oyuncusu Marvelous Nakamba'nın peşine düştü. Fırtına bu transfer için Aston Villa'nın küme düşme olasılığını takip ediyordu ancak son anda ligde kaldılar. Trabzonspor, 26 yaşındaki Zimbabveli futbolcu için Aston Villa'ya kiralama formülü sunacak. Bonservisi 12 milyon euro olan başarılı futbolcunun Aston Villa ile 4 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Trabzonspor, bu oyuncu için son ana kadar bastıracak. Marvelous Nakamba, Premier Lig'de bu sezon 29 karşılaşmada forma giydi. Gol veya asist üretemedi. Bu 29 maçın 19'una 11'de başladı. 5 defa sarı kartla cezalandırıldı. (Sabah)
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BEŞİKTAŞ VS. KEVIN BUA
Önümüzdeki sezon hem Süper Lig'de şampiyon olmayı hem de Avrupa'da başarıya ulaşmayı hedefleyen Beşiktaş, 10 Ağustos'ta top başı yapacak. Ayın sonunda Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme mücadelesine çıkacak olan siyah-beyazlılar, bu nedenle transferi kamp başlangıcına kadar bitirmeyi hedefliyor. Yönetim, bu doğrultuda çalışmalarını yoğun bir tempoda sürdürürken listesinde yer alan sol kanat oyuncusu Kevin Bua'ya resmi teklifini iletti. Beşiktaş, 26 yaşındaki İsviçreli futbolcuya 3 yıllık sözleşme karşılığında sezon başına bonuslarla birlikte 1 milyon Euro ücret önerdi. Kevin Bua'nın siyah-beyazlıların teklifine sıcak baktığı ve birkaç gün içerisinde kararını resmen ileteceği belirtildi. Kartal, Bua'ya N'Koudou ile rekabet ederek hücum gücünü artıracak transfer gözüyle bakıyor. Basel'le yollarını ayıran ve bonservis bedeli bulunmayan yıldız futbolcu, Beşiktaş'ın aradığı kriterlere tam anlamıyla uyuyor. (Sabah)
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TRABZONSPOR VS. EDDIE NEWTON
Trabzonspor'da teknik direktör belirsizliğinin kısa süre içinde sonuçlanması bekleniyor… Listenin ilk sırasında yer alan Abdullah Avcı ile yapılan görüşmelerden bir sonuç çıkmadı. Tecrübeli teknik adamla iletişim koparılmadı ancak yönetimdeki pek çok isim gelecek sezona İngiliz antrenör Eddie Newton'la devam etme fikrini ortaya attı. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun da bu seçeneğe sıcak baktığı öğrenildi. Trabzonspor'a devre arasında gelen, oyuncuları tanıyan, Türkiye Kupası finalinde takımı idare edip kupayı kazanan Newton, en ciddi aday olarak öne çıktı. Chelsea ve West Bromwich gibi takımlarda yardımcı antrenör ve scout olarak görev yapan 48 yaşındaki İngiliz spor adamı göreve gelirse ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayacak. Newton'un teknik ekibini de ülkesinden getirmek istediği kaydedildi. (Sabah)
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FENERBAHÇE VS. ALPASLAN ÖZTÜRK
Fenerbahçe, stoper mevkiisi için Alpaslan Öztürk transferini bitirmek üzere. Göztepe ile yapılan görüşmelere bayram nedeniyle ara verilse de İzmir ekibinin başkanı Mehmet Sepil'in transfere olumlu baktığı belirtildi. Sepil ayrıca Alpaslan Öztürk'ü de arayarak, "Senin için Fenerbahçe'den bir teklif aldık. Değerlendirmeyi düşünüyoruz. Biz, senin daha iyi yerlerde olmanı isteriz" dedi. Fenerbahçe'nin Göztepe'ye Alper Potuk + Sadık ile 1 milyon Euro teklif ettiği ve tarafların bayram sonrası tekrar bir araya geleceği belirtildi. Orta saha olmasına rağmen geçen sezon forma giydiği 24 lig maçının 21'inde stoper oynayan Alpaslan sakatlık nedeniyle 12 maç kaçırdı. Fenerbahçe bu sezon özellikle yabancı transferinde hata yapmak istemiyor. Sarılacivertli scoutlar da 50 kişilik bir liste hazırlayarak Başkan Ali Koç ve yeni sportif direktör Emre Belözoğlu'na sundular. Listede, Robin Koch (stoper), Juan Jesus (stoper), Jordan Amavi (sol bek), Oscar Estupinan (sol bek), Anguissa (orta saha), Shaqiri (kanat-forvet), Patrik Schick (forvet), Michy Batshuayi (forvet) ve Benteke (forvet) gibi önemli isimler bulunuyor. Listenin A SPOR'DA yayınlanmasından sonra taraftarlar sosyal medyada adı geçen futbolcuların alınması halinde katkı vereceği görüşünde birleşti. Bournemouth'un yıldızı Joshua King'in, instagram hesabından Fenerbahçe forması giyen oğlu ile yaptığı paylaşım sarı-lacivertli taraftarların dikkatini çekti. King'in hesabına "Fenerbahçe'ye mi geliyorsun" mesajları atılsa da, oyuncu ile Manchester United'ın ilgilendiği haberleri ufak da olsa hayal kırıklığına neden oldu. (Sabah)
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GALATASARAY VS. JEFFERSON LERMA
Galatasaray'da Falcao gidecek gibi durmuyor. Tam aksine sarı-kırmızılı takıma daha fazla Kolombiyalı oyuncu gelecek gibi... Özellikle Falcao'nun Galatasaray'a gelmesinden sonra pek çok Kolombiyalı oyuncu onunla forma giymek için menajerleri aracılığıyla sarı-kırmızılılara mesaj göndermeye başladı. Yönetim ise sezonu Zaragoza'da kiralık olarak geçiren Luis Suarez'den sonra Premier Lig'de küme düşen Bournemouth'un ön liberosu Jefferson Lerma için de temas kurdu. Suarez için Diagne'nin durumunu bekleyen sarı-kırmızılılar Lerma içinse Bournemouth'a kiralama teklifi yaptı. Fulham'ın küme düşmesiyle Seri'yi çok uygun şartlarda kadrosuna katan sarı-kırmızılıların Bournemouth'un 28 milyon euro'ya aldığı Lerma'yı da yine benzer şartlarda kiralamak için görüşmelere devam ediyor. Küme düşen Bournemouth yıllık masrafından kurtulmak için Lerma'yı kiralamaya sıcak bakıyor. 25 yaşındaki futbolcuyu, Galatasaray'a gelmeye ikna edeninse Falcao olduğu belirtiliyor. Galatasaray yönetimi, İngiliz kulübüyle masaya oturdu. Gelen bilgilere göre Galatasaray, Kolombiyalı yıldızı 1 yıllığına kiralamak istediğini bildirdi ve 1.5 milyon euro teklif etti. Bournemouth'un ise 2.5 milyon euro istediği ve pazarlıkların devam ettiği belirtiliyor. Lemina ve Seri'nin kiralık anlaşmaları sona ererken Selçuk İnan da kariyerine nokta koydu. Galatasaray bu nedenle orta saha arayışlarını hızlandırırken kısa süre içinde Lerma ile anlaşılması bekleniyor. Jefferson Lerma'nın menajeri Javiet Abad, "Jefferson için bazı görüşmeler yapıyoruz. Championship'te oynamayı düşünmüyor" diyerek Galatasaray için yeşil ışık yaktı. (Sabah)
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GALATASARAY VS. ARDA TURAN
Pandemi sonrasındaki performansı ile zirve yarışının gerisinde kalan G.Saray'da teknik patron Fatih Terim, yeni sezonda 23. şampiyonluk için daha lig bitmeden ateşi yakmıştı. Ancak geçen süreç deneyimli teknik adamın beklentilerini de boşa çıkardı. Yönetim ile yaptığı toplantıda transferde bazı isimler üzerinde yoğunlaşan ve bu oyuncuların da yer aldığı kadronun son halini mutlaka 12 Ağustos'ta Florya'da isteyen Terim'i yine zor günler bekliyor. Mert Hakan Yandaş ile ilk anlaşan takım olan sarı-kırmızılılar, devreye giren F.Bahçe'nin yaptığı teklifin gerisinde kalınca bu sezonun yıldızı sarı-lacivertlilerin yolunu tuttu. İkinci darbe Kaan Ayhan'dan geldi. Terim, 2 milyon Euro serbest kalma bedeli olan 25 yaşındaki oyuncunun işinin bitirilmesini istedi. Maicon'nun bonservisinden 3 milyon Euro bekleyen yönetim hayal kırıklığı yaşadı. Cimbom, Al Nassr'dan gelen 1.4 milyon Euro'yu Kaan'ın yerine takıma olan borçları ödemek için kullanınca oyuncu da Sassuolo'nun oldu. Bu iki oyuncunun yanı sıra Arda Turan transferi de Terim'in beklemeye koyulduğu bir diğer isim. Eski kaptanı takımda isteyen ve bunun için de yönetime bastıran deneyimli çalıştırıcının bu oyuncu için de beklediği kararın çıkmaması halinde yönetimle iplerin daha da gerilmesi bekleniyor. Sarı-kırmızılıların transfer yapabilmesi için oyuncu satmak zorunda olması da planları zedeliyor. Geçen sezon kiralanan oyuncuların verimsizliği nedeniyle, 1 sezonluk oyunculara da sıcak bakılmıyor. (Sabah)