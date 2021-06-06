Son Dakika Transfer Haberleri: Avrupa'da Altay Bayındır çılgınlığı! Fenerbahçe'ye transfer mektubu... Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan harekat....
Son dakika transfer haberleri.. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Altay Bayındır için Avrupa kulüpleri resmi adımlar atıyor. Son dönemde Süper Lig'de transfer hareketliliği hız kazandı.
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EURO2020 için geri sayım sürerken transferde sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Güne damga vuran son dakika transfer haberlerini derledik. İşte çok konuşulan transfer iddiaları...
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G.SARAY'IN YENİ GÖZDESİ MORENO
Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - Real Betis’in tecrübeli futbolcusu Alex Moreno ve menajeriyle ilk görüşme olumlu geçti. Sarı kırmızılılar, 27 yaşındaki sol bek için kulübüne kiralama teklifi yaptı. Real Betis’e 750 bin Euro öneren yönetim, anlaşma sağlanırsa oyuncuya da 1.5 milyon Euro garanti para ödeyecek. Cimbom bir an önce anlaşma sağlayıp İspanyol oyuncuyu Şampiyonlar Ligi ön eleme turu karşılaşmalarına yetiştirmek istiyor.
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TRABZON'DAN SON TEKLİF
Trabzonspor, Norveçli sol bek Birger Meling'in takımı Nimes’e son teklifini iletti. 26 yaşındaki oyuncu için istenen 4 milyon Euro’yu çok bulan Bordo-Mavili ekip, 2.5 milyon Euro önerdi.(Sabah)
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MISIR'DA MOSTAFA MOHAMED PİŞMANLIĞI
Zamalek kulübünün eski yönetim kurulu üyesi Hamada Anwar, Mostafa Mohamed'i Galatasaray'a satarak büyük hata yaptıklarını itiraf etti. Hamada Anwar, Avrupa'nın dev kulüplerinin Mostafa'ya ilgisinin olduğunu da duyurdu. Anwar, "Nasıl olur da Mostafa'yı sadece 6 milyon dolara Galatasaray'a satarız. Şu anda Mostafa Mohamed için 20 milyon dolar teklif eden Avrupa kulüpleri var." dedi.(Fanatik)
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BRENTFORD'DAN GALATASARAY'A RET
Halil Dervişoğlu'nu kadrosunda tutmak isteyen Galatasaray'ın Brentford'a Mbaye Diagne'yi önerdiği ancak bu teklifin karşılık bulmadığı kaydedildi.(beIN Sports)
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SERIE A ŞAMPİYONUNDAN TRANSFER MEKTUBU
Milan ve Juventus'tan sonra Serie A'nın şampiyonu Inter de 23 yaşındaki file bekçisi Altay Bayındır için fiyat sordu. Sarı-lacivertliler yanıt işini ağırdan alıyor. Inter, Altay için resmi ilgi mektubu gönderdi. Sarı lacivertlilere satışa bakış açısıyla birlikte muhtemel bonservis bedeli soruldu. Fenerbahçe mektuba henüz yanıt vermedi(Sabah)
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BEŞİKTAŞ'TAN YENİ 10 NUMARA HAMLESİ
Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Hajduk Split'te forma giyen Mijo Caktas'ı gündemine aldı. Hırvat golcü ile Kasımpaşa, Antalyaspor, Olimpiakos ve AEK'nın da ilgilendiği öğrenildi.
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CELTA VIGO'DA EMRE MOR KRİZİ
Celta Vigo, Emre Mor'la yeni sezonda yola devam etmeyi düşünmüyor. "Yüksel profilli ancak düşük performanslı" olarak tanımlanan milli futbolcuyla yollarını ayırmak isteyen İspanyol ekibi, buna karşın hiçbir teklif gelmemesi nedeniyle somut adım atmakta zorlanıyor.(Marca)
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OKAY YOKUŞLU İÇİN AÇIKLAMA
Premier Lig ekibi West Bromwich Albion'da kiralık geçiren 26 yaşındaki milli futbolcuya teklifler geldiğini doğruladı. Leeds United ve Crystal Palace'ın ilgilendiği iddia edilen Okay hakkında açıklamalar yapan Mouriño "Okay takımdan ayrılmazsa bize büyük güç katacağı kesin ancak gitmesi de bizim açımızdan sorun olmaz. Hangi takıma gideceğini bilmiyorum ama tekliflerden haberdarız. Eğer Okay bu tekliflere ikna olursa ve ve biz de tekliflerden memnun kalırsak, gitmesine engel olmayız" ifadelerini kullandı.
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GALATASARAY FORMASINI GİYDİ
Club Brugge'ün Nijeryalı forveti Emmanuel Dennis'in sosyal medyada yayınladığı videoda Galatasaray formalı görüntüsü, transfer dedikodularını ortaya çıkardı.