Son Dakika Transfer Haberleri: Avrupa'da Altay Bayındır çılgınlığı! Fenerbahçe'ye transfer mektubu... Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan harekat....

OKAY YOKUŞLU İÇİN AÇIKLAMA Premier Lig ekibi West Bromwich Albion'da kiralık geçiren 26 yaşındaki milli futbolcuya teklifler geldiğini doğruladı. Leeds United ve Crystal Palace'ın ilgilendiği iddia edilen Okay hakkında açıklamalar yapan Mouriño "Okay takımdan ayrılmazsa bize büyük güç katacağı kesin ancak gitmesi de bizim açımızdan sorun olmaz. Hangi takıma gideceğini bilmiyorum ama tekliflerden haberdarız. Eğer Okay bu tekliflere ikna olursa ve ve biz de tekliflerden memnun kalırsak, gitmesine engel olmayız" ifadelerini kullandı.