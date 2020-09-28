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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 28 Eylül 2020 - 19:02 | 

Son dakika transfer haberi | Ze Luis'den Fenerbahçe resti! Lisansı çıkarıldı...

Samatta transferinin ardından bir hamle daha yapan Fenerbahçe'de Ze Luis transferinde flaş gelişmeler yaşanıyor.

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Ze Luis transferi için Porto ile 1+2 yıl kiralama/zorunlu satın alma opsiyonu üzerinden anlaşma yapmak için uğraşan Fenerbahçe, masanın üstüne 6 milyon euro koydu ve bu ücreti de 2 yıla yayarak ödemeyi teklif etti.

26 MİLYON EUROLUK TEKLİF
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6 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Porto, sarı-lacivertli kulübün 6 milyon euroluk teklifini reddetti ve Ze Luis'in zorunlu satın alma opsiyonunu 8 milyon euro olarak belirledi.

3İSTANBULA GELECEK
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İSTANBUL'A GELECEK

Kiralık görünümlü bonservisli transfer için Porto ile görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe, Portekiz kulübüyle 6 milyon euro bonservis bedeli üzerinden anlaşırsa golcü futbolcuyu bu hafta içerisinde İstanbul'a getirerek sağlık kontrolünden geçirecek.

4ZE LUISİN YILLIK ÜCRETİ...
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ZE LUIS'İN YILLIK ÜCRETİ...

Ze Luis ile 1+2 yıllık sözleşme üzerinden anlaşma sağlayan Fenerbahçe, golcü futbolcuya yıllık 2 milyon euro garanti + 500 bin euroyu geçmeyecek şekilde bonus ödemesi (kulüpler anlaşırsa) yapacak.

5KOLAYLIK SAĞLANMASINI İSTEDİ
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KOLAYLIK SAĞLANMASINI İSTEDİ

Portekiz basını da Ze Luis'in menajeri ile beraber Porto Yönetimi ile pazar akşamı bir görüşme gerçekleştirdiğini ve kariyerine Fenerbahçe'de devam etmek istediğini ileterek kendisine bonservis kolaylığı sağlanmasını talep etti.

6F.BAHÇEYE GİTMEK İSTİYORUM
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"F.BAHÇE'YE GİTMEK İSTİYORUM"

Portekiz basını da bu görüşmeyi, Ze Luis fotoğrafını kullanarak "Fenerbahçe'ye gitmek istiyorum" şeklinde sundu.

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Fenerbahçe, Porto'yu ikna ederse; Ze Luis bu sezon kiralık olarak sarı-lacivertli takımda forma giyecek ve gelecek sezon da bonservisiyle birlikte Fenerbahçe'de olacak.

8LİSANSI ÇIKARILDI AMA...
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LİSANSI ÇIKARILDI AMA...

Porto'nun antrenman tesisleri Olival'de bireysel antrenmanlarını sürdüren Ze Luis'in lisansı kulübü tarafından çıkarıldı.

9SAKATLIK ÖNLEMİ
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SAKATLIK ÖNLEMİ

Luis, herhangi bir sakatlık yaşamaması ve transfer döneminin son gününe kadar bir opsiyon olarak tutulmak için maçlarda oynatılmıyor.

10BRAGA VE MOSKOVADA PARLADI
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BRAGA VE MOSKOVA'DA PARLADI

Adını ilk kez Braga ile duyuran Ze Luis, 2015'te 6,5 milyon euro'ya transfer olduğu Spartak Moskova'da 4 sezon forma giydi. Rusya'da kaldığı süre boyunca Spartak Moskova ile 109 maça çıkan Ze Luis, 35 gol atıp 23 asist yaptı. Ze Luis, 1 yaz önce 10.75 milyon euro bonservisle transfer olduğu Porto'da geçen sezon 31 maça çıktı ve 10 gol attı. (Sporx)

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