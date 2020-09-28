Son dakika transfer haberi | Ze Luis'den Fenerbahçe resti! Lisansı çıkarıldı...

BRAGA VE MOSKOVA'DA PARLADI Adını ilk kez Braga ile duyuran Ze Luis, 2015'te 6,5 milyon euro'ya transfer olduğu Spartak Moskova'da 4 sezon forma giydi. Rusya'da kaldığı süre boyunca Spartak Moskova ile 109 maça çıkan Ze Luis, 35 gol atıp 23 asist yaptı. Ze Luis, 1 yaz önce 10.75 milyon euro bonservisle transfer olduğu Porto'da geçen sezon 31 maça çıktı ve 10 gol attı. (Sporx)