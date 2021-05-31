Son dakika transfer haberi: Visca'dan olay yaratan hamle! Transfer için o sözler ortaya çıktı, Fenerbahçe...
Son dakika transfer haberi.. Süper Lig'de sezonun sona ermesiyle birlikte dört büyükler ve diğer takımlarda transfer çalışmaları başladı. İşte Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor cephesinde yaşanan son dakika transfer gelişmeleri.
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1
GÜNÜN TRANSFER İDDİALARI
Süper Lig'de sezonun sona ermesiyle beraber gözler kulüplerin yapacağı yeni transfer hamlelerinde. Günün transfer haberlerini sizler için derledik.
2
VALENTIN ROSIER - BEŞİKTAŞ
Geçtığımiz sezon sağ bekteki futboluyla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Valentin Rosier'le devam etmek isteyen Beşiktaş, oyuncunun kulübü Sporting'e, satın alma opsiyonlu kiralama teklifi götürdü. Sabah'ın haberine göre; Fransız futbolcuya karşılık 1 milyon Euro kiralama bedeli ve opsiyon için de 3 milyon Euro önerildi. Toplamda 4 milyon Euro'yu bulan teklif üzerinden pazarlıkların devam ettiği belirtildi. Savunmadaki başarılı oyunu kadar, hücuma da katkı sağlayan 24 yaşındaki futbolcu, 37 maçta 3 gol atıp, 6 asist yaptı.
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GUSTAVO FENERBAHÇE'DEN HABER BEKLİYOR
Fenerbahçe'den ayrılmak istediği İstanbul'dan ayrılmadan önce yönetime bildiren Luiz Gustavo haber bekliyor. Emre Belözoğlu'nun takımın başına geçmesinin ardından yedek kalan Brezilyalı oyuncuyu başta eski kulübü Marsilya olmak üzere birçok takım istiyor. Ancak Gustavo için 7 milyon Euro bonservis ödeyen Fenerbahçe, oyuncuyu bedava bırakmaya niyetli değil. Luiz Gustavo'ya da şu ana kadar olumlu ya da olumsuz bir dönüşün yapılmadığı da öğrenildi Fenerbahçe'nin olası bir transferde 4 milyon Euro'dan aşağıya düşmeyeceği de gelen haberler arasında.. (Takvim)
4
CAULKER - TRABZONSPOR
Trabzonspor'un stoper bölgesine takviye için resmi görüşmelerde bulunduğu Steven Caulker, bir süre düşünmek için süre istemişti. İngiliz oyuncu bu süre zarfında düşündükten sonra Bordo-Mavili yöneticilere geri dönüş yaparak, "Teklifiniz gerçekten çok cazip ancak İngiltere'den de görüştüğüm bazı takımlar var. Hala kafamda bazı şeyleri netleştiremedim. Türkiye'ye kalmaya karar verirsem ilk sizinle iletişime geçeceğim" dedi. Oyuncunun süre talep etmesi üzerine Trabzonspor, farklı stoper arayışlarına da girişmeye başladı. (Sabah)
5
DJENEPO - FENERBAHÇE
Adı Fenerbahçe ile anılan Moussa Djenepo için Southampton’dan yeşil ışık geldi İngiliz basınında yer alan haberlerde, Kırmızı-Beyazlılar’ın Djenepo’yu göndermeden önce yerini doldurmak istediğini yazdı. Southampton’ın bu konuda önemli bir adım attığı kaydedildi. Burnley ile sözleşmesi sona erecek olan Robbie Brady, Southampton ile prensip anlaşmasına vardı. Her iki kanatta da görev yapabilen 29 yaşındaki futbolcunun transferinin kısa sürede resmi olarak açıklanması bekleniyor. Bu gelişme sonrası Djenepo’nun da yolu açılacak. (Fanatik)
6
VEDAT MURIQI - FENERBAHÇE
Fenerbahçe 17.5 milyon Euro ve bonuslar karşılığında Lazio'ya verdiği Vedat Muriqi'i kiralık olarak kadrosuna katmayı amaçlıyor. Sabah'ta yer alan habere göre; Kosovalı futbolcunun da gönlü eski takımında. Geçtiğimiz hafta içinde menajer değişikliğine giderek Mirsad Türkcan'la anlaşması, oyuncunun Fenerbahçe'ye dönüş hamlesi olarak değerlendiriliyor. Ancak Lazio'nun büyük paralar karşılığı transfer ettiği Vedat için başka hesapları var. İtalyan kulübü, değerini tekrar yükseltmek istediği oyuncusunu Serie A'da bir takıma kiralamayı planlıyor. 27 yaşındaki golcünün tercihlerini Fenerbahçe'den yana kullanmaları için kulüp yetkilileriyle görüştüğü ve "İstediğim takımda forma giymeme izin verin" dediği öğrenildi.
7
HAMSIK - TRABZONSPOR
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, şartların oluşması halinde orta sahaya lider bir oyuncu düşünüyor. Bu doğrultuda ilk etapta Karagümrük forması giyen Biglia’nın ismi gündeme gelse de, Arjantinli futbolcuya Fenerbahçe de talip ve 35 yaşındakı Biglia’nın önceliği İstanbul’da kalmak. Radardaki bir diğer yıldız ise Marek Hamsik... Menajerler tarafından kulübe önerilen 33 yaşındaki Slovak yıldız için Avcı’nın, “Önceliğim değil ancak durumuna bakalım” dediği öğrenildi. EURO 2020’ye hazır gitmek için Mart ayında İsveç ekiplerinden Göteborg ile anlaşan Hamsik’in Ağustos ayında kontratı bitiyor. (Fanatik)
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ERSİN DESTANOĞLU - NICE
Beşiktaş formasıyla sezonu çifte kupayla tamamlayan Siyah-Beyazlılar’da başarılı bir görüntü sergileyen Ersin Destanoğlu’na Fransız kulüplerinin ilgisi devam ediyor. Son olarak Lig 1 ekiplerinden Nice’in, Kara Kartal’ın kapısını resmi teklifle çaldığı bildirildi. Güney Fransa temsilcisinin, 20 yaşındaki file bekçisi için Siyah-Beyazlılar’a 5 milyon Euro’luk (52 milyon TL) teklifte bulunduğu öğrenildi. İlk etapta Ersin’le yola devam etmeyi planlayan yönetimin ise Ersin için istediği bonservis bedeli, 8 milyon Euro (yaklaşık 84 milyon TL) seviyesinde...
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EDIN VISCA - FENERBAHÇE
Edin Visca, Fenerbahçe ile geçen ocak ayında anlaşma sağlamıştı. Ancak Başakşehir zor durumda olduğu için Boşnak yıldız sezon sonuna kadar takımda kalması yönündeki talebe olumlu yanıt verdi. Tecrübeli oyuncu şimdi Başakşehir’den aynı anlayışı bekliyor. Visca, yönetime, “Zor günlerde sizi yarı yolda bırakmadım. Şimdi ayrılmam için kolaylık sağlama sırası sizde” mesajını gönderdi.
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BELHANDA - MONTPELLIER
Aslan'ın sezon ortasında sözleşmesini feshettiği Younes Belhanda altyapısından yetişip, yıldızı parlattığı kulübü Montpellier'e geri dönmek üzere... Fransız ekibinin Başkanı Laurent Nicollin, % 100 Paillade programında şu ifadeleri kullandı: "Younes daha egzotik takımlardan daha yüksek teklifler aldı ancak ailesiyle birlikte buraya dönmek istiyor. Yüzde 90 oranında anlaşma sağladık." (Fanatik)
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BIGLIA - FENERBAHÇE
Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ün tecrübeli orta sahası Lucas Biglia ile anlaştı. Transferin gerçekleşmesi iki kulüp arasındaki pazarlıklara kaldı. Karagümrük'ün ise Biglia'yı, yerini dolduracak oyuncu bulmadan göndermek istemediği öğrenildi. Bu gelişmenin ardından gözler, kırmızı-siyahlıların yapacakları transfer hamlesine çevrildi. Kulübüyle 30 Haziran 2022'ye kadar sözleşmesi olan 35 yaşındaki Arjantinli, geçtiğimiz sezon ligde 35 maça çıkarken 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
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THIAM - ALTAY, GAZİANTEP FK, KASIMPAŞA, KAYSERİSPOR, ADANA DEMİRSPOR
Erol Bulut’un başına geçtiği Gaziantep, eski takımı Kasımpaşa, Kayserispor ve ligin yeni ekipleri Adana Demir ve Giresunspor, yıldız futbolcuyu transfer etmek istiyordu. Bu ekiplere Mustafa Denizli yönetiminde Süper Lig hasretini sona erdiren Altay da katıldı. Sezonu 34 resmi maçta 8 gol ve 4 asist ile tamamlayan Thiam ise kararını vermek için Fenerbahçe’de yapılacak seçimi ve teknik direktörün belli olmasını bekliyor. (Fanatik)
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BENATIA - SÜPER LİG
Kariyerini Katar Ligi takımlarından Al Duhail'de sürdüre Mehdi Benatia, 3 büyüklerin gündeminde... İtalyan basınına göre, kulübünden ayrılmaya hazırlanan 34 yaşındaki Faslı stoper, menajeri tarafından Türk kulüplerine teklif edildi. Bu takımların Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş olduğu öğrenildi. Daha önce Juventus, Bayern Münih ve Roma gibi önemli takımların kulüplerin giyen Benatia 2019 yılında 8 milyon Euro karşılığında Al Duhail'e transfer olmuştu. . (Takvim)
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HALİL DERVİŞOĞLU - BEŞİKTAŞ
Galatasaray ve Beşiktaş'tan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Geçen sezon şampiyonluğu bir gol averajıyla kaybeden Galatasaray'da seçim süreci transferlere sekte vurdu. Onyekuru'nun opsiyonu kullanılmayacak, genç yıldız Halil Dervişoğlu için de sürpriz bir transfer hamlesi geldi. Veda Muriqi, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş gibi isimlerden sonra Galatasaray bir oyuncuyu daha rakibine kaptırabilir. Halil Dervişoğlu'nun kulübüyle de görüşmeler başladı. Milli futbolcuyu hem başkan Ahmet Nur Çebi hem de transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları arayarak "Kulübünle pazarlık halindeyiz, bizden haber bekle" dedi. (Sabah)
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SARACCHI - TRABZONSPOR
Birger Meling ve Umut Meraş konusunda temaslarını sürdüren Fırtına, Marcelo Saracchi için Leipzig’in kapısını çaldı. Galatasaray’la 1.5 sezonluk kontratı biten 23 yaşındaki Uruguaylı yıldızı, bu kez Trabzonspor kiralamak istedi. Leipzig “Satmayı düşünüyoruz. Fiyatı 6 milyon Euro” cevabını verirken, Bordo-Mavili yönetim beklemeye geçti. Bundesliga ekibi istediği teklifleri alamazsa, Karadeniz temsilcisi kiralama formülüyle tekrar devreye girecek. (Fanatik)
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DANNY WELBECK - FENERBAHÇE
Yeni sezon öncesinde forvet hattında önemli bir değişikliğe gitmeye hazırlanan Fenerbahçe’nin gündemine gelen son golcü Danny Welbeck... İngiltere Premier Lig ekibi Brighton’la sözleşmesinin sona ermesinin ardından boşa çıkan 30 yaşındaki futbolcu, kariyerinde yeni bir maceraya hazır. Hücum hattında hem sağ ve sol kanat hem de forvet bölgesinde oynayabilme özelliği bulunan 1,85’lik yıldızın, 30 Haziran tarihi itibariyle bonservisini eline alacak olması, bu transferdeki en çekici faktör olarak ön plana çıkıyor. (Fanatik)
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DIEGO LAXALT - BEŞİKTAŞ
Bu sezon Süper Lig kupasını ve Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek büyük bir başarıya imza atan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hızlandı. Siyah Beyazlı ekip Milan forması giyen Diego Laxalt'ı transfer etmek istiyor.
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DAVIDE SANTON - FENERBAHÇE
Transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe için İtalya'dan sürpriz bir isim gündeme geldi. Roma'nın sağ bek oyuncusu Davide Santon için sarı lacivertlilerin devreye girdiği iddia edildi.
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SEFEROVIC - BEŞİKTAŞ
Geçtığimiz yaz gündeme gelen Benficalı Haris Seferovic için yeniden nabız yoklayan siyah-beyazlılar, 7 milyon Euro bonservis bedelinin yanı sıra oyuncunun da 3.5 milyon Euro maaşıyla karşılaşınca transferden geri çekildi. Benfica, geçtiğimiz sezon Portekiz Ligi'ni üçüncü sırada tamamlarken 29 yaşındaki Boşnak asıllı İsviçreli forvet, takımına 22 gol ve 7 asistlik katkı yapmıştı.
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UMUT MERAŞ - TRABZONSPOR
Transfer döneminin gözde isimlerinden Umut Meraş'ta son dakika gelişmesi yaşanıyor. Fransa'nın Le Havre kulübünde forma giyen genç futbolcuya Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe'den teklif var. Umut Meraş'a Türkiye'den en ciddi teklifi Trabzonspor yaptı ancak yıldız futbolcu gelen teklifi reddetti. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de listesinde yer alan sol bek Türkiye'ye dönmeyecek ancak Fransa'da da kalmayacak. Antalya'da milli takım kampında olan Umut Meraş'a a Bundesliga, La Liga ve Premier Lig'den teklifler var. Le Havre kulübüyle bir yıl daha sözleşmesi bulunan Umut Meraş, EURO 2020 sonrası Avrupa'nın yolunu tutacak. (Fanatik)
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BOLASIE - ÇAYKUR RİZESPOR
Başkanlık koltuğuna Tahir Kıran’ın oturacağı Rizespor transferde bombayı patlatıyor. Yıllarca adı Süper Lig’in devleriyle anılan Yannick Bolasie’yle her konuda anlaşmaya varıldı. Oyuncuyla bir yıllık sözleşme imzalanacak. (Fanatik)
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FENERBAHÇE'DE GENÇLERİN GÖZÜ EMRE BELÖZOĞLU'NDA
İsmail Yüksek, Barış Sungur, Arda Güler gibi potansiyeli yüksek oyuncular, Emre Belözoğlu’nun teknik direktör olarak kalması durumunda kendilerine hazırlık kampında şans vermesini umuyor. Ayrıca kiralık olarak gittiği Zorya’da 6 gol, 3 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çeken Allahyar da geleceğiyle ilgili karar vermek için Fenerbahçe’den haber bekliyor. 19 yaşındaki İranlı forvetin adı Shakhtar ve Dinamo Kiev ile anılıyor. (Fanatik)
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SERGEN YALÇIN - BEŞİKTAŞ
Bugün tatilden dönecek olan Sergen Yalçın'ın Beşiktaş Yönetimi ile hafta içinde bir araya gelmesi bekleniyor. İki taraf, Nevzat Demir Tesisleri'nde görüşerek yeni sözleşme imzalamayı planlıyor. Bu arada Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Emre Kocadağ'ın ise Çarşamba günü İstanbul'da olması planlanıyor. (Takvim)