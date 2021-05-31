Son dakika transfer haberi: Visca'dan olay yaratan hamle! Transfer için o sözler ortaya çıktı, Fenerbahçe...

GUSTAVO FENERBAHÇE'DEN HABER BEKLİYOR Fenerbahçe'den ayrılmak istediği İstanbul'dan ayrılmadan önce yönetime bildiren Luiz Gustavo haber bekliyor. Emre Belözoğlu'nun takımın başına geçmesinin ardından yedek kalan Brezilyalı oyuncuyu başta eski kulübü Marsilya olmak üzere birçok takım istiyor. Ancak Gustavo için 7 milyon Euro bonservis ödeyen Fenerbahçe, oyuncuyu bedava bırakmaya niyetli değil. Luiz Gustavo'ya da şu ana kadar olumlu ya da olumsuz bir dönüşün yapılmadığı da öğrenildi Fenerbahçe'nin olası bir transferde 4 milyon Euro'dan aşağıya düşmeyeceği de gelen haberler arasında.. (Takvim)