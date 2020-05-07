Son Dakika Transfer Haberi | Nenad Bjelica'nın transfer listesi sızdı! Fenerbahçe'ye 4 yıldız...

Devler Ligi'nde şov yaptı Bu sezon ligde 19 maçta 12 gol atıp 5 asist yapan Orsic, Şampiyonlar Ligi eleme ve grup maçlarında ise 12 maçta 7 gol atıp 4 asist yaptı. Orsic, geçen sezondan itibaren 3 kez de Milli Takım forması giydi.