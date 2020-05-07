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Futbol
Haber Giriş: 07 Mayıs 2020 - 09:34,

Son Dakika Transfer Haberi | Nenad Bjelica'nın transfer listesi sızdı! Fenerbahçe'ye 4 yıldız...

Fenerbahçe ile anlaşmasına kesin gözüyle bakılan Nenad Bjelica'nın transfer etmek istediği 4 futbolcu ortaya çıktı...

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Yeni sezona yepyeni bir hoca ve kadro planıyla girmeyi hedefleyen Fenerbahçe'de transfer listesindeki dört isim belli oldu.

2Dört transferle geliyor
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Dört transferle geliyor

Ekonomik problemler nedeniyle düşük maliyetle yüksek performans alabileceği isimler üzerinde duran sarı-lacivertli kulübün, prensip anlaşmasına varılan teknik direktör Nenad Bjelica'nın tavsiyesi üzerine üç Hırvat ve bir Boşnak olmak üzere 4 ismi yakın takibe aldığı öğrenildi.

3İlk hedef Mislav Orsic
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İlk hedef Mislav Orsic

Öncelikli hedef Bjelica'nın son takımı Dinamo Zagreb'in yıldız hücumcusu Mislav Orsic...

433 maçta 20 gol attı
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33 maçta 20 gol attı

Asıl mevkii sol açık olan, ancak forvet ve sağ kanatta da görev yapabilen 27 yaşındaki Orsic, bu sezon 33 resmi maçta 20 gol atarak dikkatleri üzerine çekti.

5Zagrebde kendini buldu
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Zagreb'de kendini buldu

Hırvat futbolunun küçük yaşlarda büyük umutlar beslediği Miroslav Orsic, beklenen patlamayı bir türlü yapamadı. Kısa İtalya macerasının ardından Güney Kore ve Çin'e giden 27 yaşındaki futbolcu, Dinamo Zagreb'de adeta kendini buldu.

6Devler Liginde şov yaptı
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Devler Ligi'nde şov yaptı

Bu sezon ligde 19 maçta 12 gol atıp 5 asist yapan Orsic, Şampiyonlar Ligi eleme ve grup maçlarında ise 12 maçta 7 gol atıp 4 asist yaptı. Orsic, geçen sezondan itibaren 3 kez de Milli Takım forması giydi.

7Sol beke Dario Melnjak
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Sol beke Dario Melnjak

Bjelica'nın önerdiği bir diğer isim ise tanıdık... Hasan Ali ile henüz sözleşme imzalamayan sarı-lacivertli kulübün Çaykur Rize'nin Hırvat sol beki Dario Melnjak için de nabız yoklamaya başladığı kaydedildi.

8Sağ beke Josip Juranovic
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Sağ beke Josip Juranovic

Sağ bek için önerilen isim ise Hajduk Split'in 24 yaşındaki kaptanı Josip Juranovic.

9Savunmaya Türk takviyesi
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Savunmaya Türk takviyesi

Teknik direktörlük için 1 numaralı aday haline gelen Nenad Bjelica'nın bir diğer prensi Emir Dilaver...

10Stopere Emir Dilaver
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Stopere Emir Dilaver

Son olarak Dinamo Zagreb'de Hırvat hoca ile birlikte çalışan Türk asıllı Avusturyalı stoper adeta Bjelica'nın vazgeçemediği bir isim.

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2013-14'te Austuria Wien'de Bjelica ile birlikte şampiyonluk yaşayan Emir Dilaver, 2017-18'de hocasıyla Lech Poznan'da buluştu.

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Bjelica, Emir'i iki sezon önce Dinamo Zagreb'e de aldı. Bjelica, Emir'i Fenerbahçe'ye de istiyor. (Takvim)

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