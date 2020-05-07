Son Dakika Transfer Haberi | Nenad Bjelica'nın transfer listesi sızdı! Fenerbahçe'ye 4 yıldız...

Yeni sezona yepyeni bir hoca ve kadro planıyla girmeyi hedefleyen Fenerbahçe'de transfer listesindeki dört isim belli oldu.
2
Abone Ol
Dört transferle geliyor
Ekonomik problemler nedeniyle düşük maliyetle yüksek performans alabileceği isimler üzerinde duran sarı-lacivertli kulübün, prensip anlaşmasına varılan teknik direktör Nenad Bjelica'nın tavsiyesi üzerine üç Hırvat ve bir Boşnak olmak üzere 4 ismi yakın takibe aldığı öğrenildi.
3
Abone Ol
İlk hedef Mislav Orsic
Öncelikli hedef Bjelica'nın son takımı Dinamo Zagreb'in yıldız hücumcusu Mislav Orsic...
4
Abone Ol
33 maçta 20 gol attı
Asıl mevkii sol açık olan, ancak forvet ve sağ kanatta da görev yapabilen 27 yaşındaki Orsic, bu sezon 33 resmi maçta 20 gol atarak dikkatleri üzerine çekti.
5
Abone Ol
Zagreb'de kendini buldu
Hırvat futbolunun küçük yaşlarda büyük umutlar beslediği Miroslav Orsic, beklenen patlamayı bir türlü yapamadı. Kısa İtalya macerasının ardından Güney Kore ve Çin'e giden 27 yaşındaki futbolcu, Dinamo Zagreb'de adeta kendini buldu.
6
Abone Ol
Devler Ligi'nde şov yaptı
Bu sezon ligde 19 maçta 12 gol atıp 5 asist yapan Orsic, Şampiyonlar Ligi eleme ve grup maçlarında ise 12 maçta 7 gol atıp 4 asist yaptı. Orsic, geçen sezondan itibaren 3 kez de Milli Takım forması giydi.
7
Abone Ol
Sol beke Dario Melnjak
Bjelica'nın önerdiği bir diğer isim ise tanıdık... Hasan Ali ile henüz sözleşme imzalamayan sarı-lacivertli kulübün Çaykur Rize'nin Hırvat sol beki Dario Melnjak için de nabız yoklamaya başladığı kaydedildi.
8
Abone Ol
Sağ beke Josip Juranovic
Sağ bek için önerilen isim ise Hajduk Split'in 24 yaşındaki kaptanı Josip Juranovic.
9
Abone Ol
Savunmaya Türk takviyesi
Teknik direktörlük için 1 numaralı aday haline gelen Nenad Bjelica'nın bir diğer prensi Emir Dilaver...
10
Abone Ol
Stopere Emir Dilaver
Son olarak Dinamo Zagreb'de Hırvat hoca ile birlikte çalışan Türk asıllı Avusturyalı stoper adeta Bjelica'nın vazgeçemediği bir isim.
11
Abone Ol
2013-14'te Austuria Wien'de Bjelica ile birlikte şampiyonluk yaşayan Emir Dilaver, 2017-18'de hocasıyla Lech Poznan'da buluştu.
12
Abone Ol
Bjelica, Emir'i iki sezon önce Dinamo Zagreb'e de aldı. Bjelica, Emir'i Fenerbahçe'ye de istiyor. (Takvim)