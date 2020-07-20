Son dakika transfer haberi | Mesut Özil'den Fenerbahçe'ye transfer cevabı!

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde uzun süredir yer alan Mesut Özil hakkında flaş gelişmeler yaşanıyor.
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''BİR GÜN F.BAHÇE'YE GELECEK''
Acun Ilıcalı'nın ''Bir gün Fenerbahçe'ye gelecek'' dediği Mesut Özil için Almanya'nın Bild gazetesinden sıcak bir haber geldi.
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Arsenal'den senelik 12 milyon euro garanti ücret alan ve 1 yıllık daha kontratı olan 31 yaşındaki oyuncu, kalan 1 yılını da doldurmadan başka bir takıma gitmek istemiyor.
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FENERBAHÇE'YE CEVABI...
Bild'in haberine göre Fenerbahçe, Mesut Özil ile transfer temasında bulundu ama aldığı cevap ile şok yaşadı.
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Mesut Özil'in Fenerbahçe'nin maaş teklifini düşük bulduğu ve bu sebepten dolayı teklifi geri çevirdiği belirtildi.
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5 ÜLKEDEN TEKLİF VAR
Özil'e şu anda Türkiye, Katar, Japonya, İtalya ve Amerika Birleşik Devletleri'nden teklifler geliyor ancak 31 yaşındaki futbolcu gelen teklifler arasında henüz bir seçim yapmadı.
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Avrupa'nın önemli liglerinde boy gösteren 10 numara, kritik goller ve yaptığı asistlerle takımlarına bir çok kupa ve şampiyonluklar kazandırdı. Bundesliga'da Schalke 04 ve Werder Bremen formalarıyla toplam 101 maça çıkan Özil, 13 gol, 37 asist yaptı.
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İspanya'nın dünya devi ekibi Real Madrid'e transfer olan ve 105 mücadelede görev alan orta saha oyuncusu 19 golü rakip ağlara bırakırken, 54 golün de hazırlayıcısı oldu. 2013 yılında Arsenal'e transfer olarak Ada'da forma giymeye başlayan Özil, Londra ekibiyle 184 maça çıkarken 33 gol, 58 asistlik performans sergiledi.
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Kariyerinde bir çok önemli maça çıkan Özil, Şampiyonlar Ligi'nde de 69 maçta forma giyerken 11 gol ve 26 asistlik performans gösterdi.
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Kariyerinde Almanya ile 1 Dünya Kupası Şampiyonluğu bulunan Özil, Real Madrid ile 1 kez de La Liga şampiyonluğu yaşadı. Arsenal ile 2 İngiltere Kupası, 2 de İngiltere Süper Kupası'nı (Community Shield) kazanma başarısı gösterdi. Mesut Özil ayrıca, 1 Almanya Lig Kupası, 1 İspanya Süper Kupası, 1 kez de 1 İspanya Kral Kupası'nı kaldırma başarısı gösterdi.