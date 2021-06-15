Son dakika transfer haberi... Menajeri resmen açıkladı! "Fatih Terim Galatasaray'a istiyor" Fenerbahçe, Beşiktaş...
Son dakika haberi... Süper Lig'de yeni sezonun transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. 4 büyükler ile Anadolu ekiplerinde ardı ardında imzalar atılırken, transfer iddiaları da sürüyor.
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İşte günün öne çıkan transfer gelişmeleri...
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FENERBAHÇE'DE HOCA ADAYLARI 3'E İNDİ
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un son basın toplantısında 21 Haziran’dan önce yeni teknik direktörün adının açıklanacağını ifade etmesinden sonra teknik adam listesi 3’e indi. Yönetiminin ilk hedef olarak belirlediği Lucien Favre’yi ikna etmek için yoğun çaba harcadığı ifade edildi. 2. kuvvetli aday geçen yıl anlaşmanın eşiğine gelinen Zlatko Dalic. İki teknik adamın olmaması durumunda ise B planı olarak Christoph Daum’un bekletildiği öğrenildi.
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KENAN KARAMAN BİTTİ
Sergen Yalçın ile yeni sözleşme için büyük ölçüde anlaşan Beşiktaş, ilk transferini de açıklamaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, Fortuna Düsseldorf ile sözleşmesi biten 27 yaşındaki milli oyuncu Kenan Karaman ile anlaşma sağladı. Siyah-beyazlılar, bonservisi elinde olan oyuncuyla 3 senelik kontrat üzerinden anlaştı. İki tarafın küçük detayları halletmesinin ardından transferin resmen açıklanacağı aktarıldı. (A Spor)
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KOITA İMZAYA GELİYOR
Trabzonspor, Kasımpaşa ile sözleşmesi sona eren Bengali-Fode Koita ile daha sezon devam ederken prensip anlaşmasına varmıştı. Nisan ayının başından bu yana teknik direktör Abdullah Avcı'nın sürekli iletişim halinde olduğu Gineli forvet, yeni sezon öncesi kamp sürecine kadar hazırlanması için kendisine verilen program dahilinde çalışmalarına devam ediyordu. Ve bordo-mavililerin, 30 yaşındaki golcüye kavuşma zamanı geldi. Koita'nın perşembe günü Trabzon'a geleceği ve yapılacak sağlık kontrollerinin ardından 2+1 yıllık mukavele imzalayacağı belirtildi. Abdullah Avcı'nın, Koita transferini özellikle istediği ve talebini yerine getiren yönetim kuruluna teşekkür ettiği öğrenildi. (Sabah)
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COSTA İNDİRİMİ KABUL ETTİ
Santrfor mevkiine iki oyuncu birden almak isteyen Beşiktaş'ın ilk hedefi, bonservisi elinde olan Diego Costa... Ancak siyah-beyazlılar için mali şartlar büyük önem taşıyor. Başkan Ahmet Nur Çebi de konuşmalarında mali disiplini sürekli olarak vurguluyor. İspanyol forvetin maaş talebini 2.5 milyon Euro'nun bir miktar daha altına çekmesi halinde bu transferin gerçekleşmesine kesin gözüyle bakılıyor. Futbolcunun menajeriyle internet üzerinden yapılan iki görüşme sonrası Diego Costa 3.5 milyon Euro'luk maaş isteğinden indirime gitmeyi kabul etti. Ayrıca imza parasından da vazgeçti. Diğer Türk kulüplerinin de gündeminde olan 32 yaşındaki tecrübeli futbolcunun gelen birçok teklife rağmen Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermeye devam etmek için tercihinin Beşiktaş olduğu kaydedilirken siyah-beyazlılar, maaş talebini bir miktar daha düşürmesini bekliyor. Beşiktaş, üçüncü kez Costa'nın menajeri ile görüşüp transferi sonuca bağlamaya çalışacak. (Sabah)
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CENGİZ'DE KARAR MOURINHO'NUN
Bizzat başkan Ali Koç yönetiminde teknik direktör ve transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, A Milli futbolcu Cengiz Ünder için bir kez daha resmen devreye girdi. Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen Cengiz Ünder'in kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, hem Roma ile hem de Cengiz Ünder'in menajeri Mirsad Türkcan ile bir görüşme gerçekleştirdi. 23 yaşındaki Cengiz Ünder'i kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, çok iyi ilişkilerinin olduğu Fenerbahçe'nin eski sporcusu Mirsad Türkcan ile görüşmelerde bulundu. Yeni sezon hazırlık kampına EURO 2020'den sonra Roma ile başlayacak olan Cengiz Ünder, Jose Mourinho'nun kararı sonrasında ya takımda kalacak ya da yeni rotasını belirleyecek.
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N'SAKALA'YA SÜRPRİZ TALİP
Fransız ekibi Marsilya sol bek transferi için gözünü Beşiktaş'a çevirdi. Fransızlar, Fabrice N'Sakala için Kara Kartal'ın kapısını çalarken, 2.5 milyon Euro'luk bir teklif önerildiği öğrenildi. Yönetim bonservis ücreti ödenmeden kadroya katılan Demokratik Kongolu oyuncunun satışına sıcak bakarken, son kararı teknik ekibin vereceği kaydedildi. (Fanatik)
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G.SARAY'A YENİ BENFICALI
Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk transferleriyle yeni sezonun kadro yapılanmasını başlatan Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi. A Bola'nın haberine göre Galatasaray, Benfica'nın orta sahası Chiquinho ile ilgileniyor. Sarı-kırmızılı takımın 25 yaşındaki ortaya sahayla yakından ilgilendiği ve önümüzdeki günlerde resmi teklif yapabileceği kaydedildi. Chiquinho ile Galatasaray'ın yanı sıra Rus ekibi Dinamo Moskova'nın da ilgilendiği belirtildi. Benfica'nın Portekizli orta saha için kapıyı 15 milyon eurodan açacağı ancak kiralık seçeneğine de sıcak bakabileceği ifade edildi.
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SERGEN YALÇIN İÇİN TARİH NETLEŞTİ
Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın’la yapılan görüşmelerde tarafların yeni mukavevele için cuma günü anlaşmaya varması bekleniyor. Siyah beyazlı ekibin futbol şube sorumlusu Emre Kocadağ ile teknik direktör Sergen Yalçın önceki gün Çeşme’de bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu. Parasal konularda sıkıntı olmadığını belirten teknik direktör Sergen Yalçın “Beşiktaş’ın alt yapısından yetişen biri olarak hiç bir zaman para sorunu olmamıştır. Olamaz da. Tek sıkıntımız sistem konusu. Başkanımız Ahmet Nur Çebi ve yönetim ile cuma günü İstanbul’da buluşup son noktayı koyacağız” değerlendirmesinde bulundu.
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DALOT'TA KİRALIK SEÇENEĞİ DEVREDE
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un transfer yapılması düşünülen mevkilerden birisi olarak söylediği sağ bek için Fenerbahçe'ye sürpriz bir teklif geldiği öğrenildi. Geçtiğimiz sezonu Milan'da kiralık olarak geçiren ve bonservisi İngiliz devi Manchester United'da olan Portekizli oyuncu Diogo Dalot, menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye teklif edildi. Fenerbahçe yönetiminin bu teklifi değerlendirmeye aldığı ifade ediliyor. 22 yaşında ve 1.83 boyunda olan Diogo Dalot, sağ bek dışında sol bek orta sahanın sağında da görev yapabiliyor. Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro civarında olan Dalot için parada anlaşma sağlanırsa 1 yıllık kiralama söz konusu olacak. Satın alma opsuyonunun anlaşmada olup olmayacağı ise henüz belirsiz. (Takvim)
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MENAJERİ AÇIKLADI! "FATİH TERİM İSTİYOR"
Galatasaray'ın Sırp 10 numara Lazar Tufegdzic ile ilgilendiği öne sürüldü... 24 yaşındaki yıldız, Sırbastan Ligi dışında forma giymedi. Geçen sezon ligde 36 maçta 15 gol ve 8 asist üretti. Güncel piyasa değeri 1.6 milyon Euro olan Tufegdzic'in kulübü Spartak Subotica ile sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor. Genç futbolcu 3 kez de Sırbistan Milli Takımı'nda oynadı. Sırp yıldızın menajeri Goran Celar yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri Galatasaray, oyuncumuz Lazar Tufegdzic ile ilgileniyor... İletişim halindeyiz" dedi. Celar, "Fatih Terim ile 6 aydır iletişim halindeyiz. Tufegdzic, önümüzdeki sezon için Fatih Terim'in listesinde. Fatih hocanın oyuncumla ilgilenmesi onurdur" ifadelerini kullandı. (Takvim)
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TEIXEIRA'DA HAMLE SAVAŞLARI!
Shakhtar Donetsk'te Avrupa'yı sallayan Alex Teixeira, Ukrayna macerası sonrasında Çin'de Suning ve Jiangsu formalarını giymişti. Brezilyalı yıldızın sözleşmesi sona erdi. Beşiktaş ise şu anda bonservisi elinde olan 31 yaşındaki yıldız için devreye girmişti. Kara Kartal'ın Talisca etkisi beklediği Teixeira transferinde sıcak gelişmeler yaşandı. Oyuncunun temsilcisi ile görüşen Siyah-Beyazlılar, 2+1 yıllık sözleşme ile 2 milyon Euro'nun yanı sıra 1 milyon Euro imza parası önerdi. Ancak Teixeira, ilk etapta bu öneriye sıcak bakmadı. Brezilyalı yıldız, senelik 3 milyon Euro ve 1.5 milyon Euro imza parası istedi. Ancak Beşiktaş Yönetimi, geri adım atmadı. Şimdi ise Teixeira ile bir orta yol bulunmaya çalışılıyor. Bu yüzden önümüzdeki günlerde Teixeira'ya Siyah-Beyazlı formayı giydirmek için ikna turları başlayacak. (Fanatik)
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DAUM'DAN F.BAHÇE AÇIKLAMASI
Fenerbahçe'de teknik adam arayışları sürerken, Christoph Daum iddiası zaman zaman sosyal medyada yer alıyor. Bu iddialar üzerine Christoph Daum açıklama yaptı. Daum, "Dürüstçe ve açık söyleyeyim, Başkan Ali Koç veya herhangi bir yönetici ile bağlantım olmadı." açıklamasını yaptı. 67 yaşındaki Alman teknik adam ayrıca "Fenerbahçe ve taraftarlar için başarılı bir gelecek diliyorum. Şu anda EURO 2020 için bazı medya organları için yorumculuk yapıyorum." dedi. (Akşam)
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MARTINS İÇİN KIRAN KIRANA PAZARLIK
Kanat transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de yeniden Fabio Martins sesleri yükseliyor. Sarı-Lacivertliler geçen sezon da çok istemesine rağmen alamadığı Portekizli yıldız için Braga ile bir kez daha masaya oturdu. Yönetim, sezonu Suudi kulübü Al Shabab'ta kiralık geçiren Martins için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı. Fenerbahçe'nin 4 milyon Euro'luk opsiyon teklifinde bulunduğu ancak Braga'nın 8 milyon Euro istediği öğrenildi. 27 yaşındaki Fabio Martins geçen sezon Al Shabab formasıyla 24 maçta 8 gol ve 8 asistlik performans sergiledi. (Takvim)
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SARACCHI ROTASINI ÇİZDİ
Galatasaray'ın Leipzig takımından 1.5 yıllığına kiraladığı Marcelo Saracchi'nin yeni takımı belli oluyor. Uruguaylı oyuncunun menajeri Marcelo Tejera yaptığı açıklamada, "Türkiye'den teklif 1-2 teklif aldık ancak oyuncum kariyerine İspanya ya da İngiltere'de devam etmek istiyor" dedi. Saracchi'nin Trabzonspor'u reddetiği ve kariyerine İngiltere ya da İspanya'da devam etmek istediği belirtildi. (Fanatik)
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İŞTE FREY'İN YENİ TAKIMI
Fenerbahçe'nin, 2018-2019 sezonunda İsviçre'nin Zürih takımından 2.6 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı forvet oyuncusu Michael Frey'in yeni takımı belli oldu. Son iki sezonu farklı takımlarda kiralık geçiren 26 yaşındaki futbolcu, Belçika ligi ekiplerinden Standard Liege ile anlaşma sağladı. Frey, geçen sezon Waasland'la ligde 27 maçta 12 gol, 3 asistle oynadı. Bu satıştan 2.5 milyon Euro gelir bekleniyor.