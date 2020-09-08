Kimse bunu beklemiyordu! Fenerbahçe...

Üst üste transferlerle şov yapan Fenerbahçe'de gözler santrfor mevkisine çevrildi.Vedat Muriqi'i Lazio'ya satmaya hazırlanan sarı-lacivertliler takıma doğrudan katkı sağlayacak bir ismi transfer etmek istiyor.Teknik direktör Erol Bulut'un raporuna göre hareket eden sarı-lacivertlilerde Emre Belözoğlu görüşmelerde başrolü oynuyor.İsrailli golcü Eran Zahavi ve Nikola Kalinic için nabız yoklayan Fenerbahçe yönetimi, alternatif isimler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.Fenerbahçe'nin son olarak Paris Saint Germain ile sözleşmesi sona eren Edison Cavani için harekete geçtiği iddia edilmişti.Sarı-Lacivertliler'in Cavani'ye 5 milyon Euro önerdiği ancak bu rakamın yeterli bulunmadığı vurgulandı.Oyuncunun menajeri ile irtibat halinde olan Fenerbahçe'nin Cavani için bir formül bulması halinde transferi bitirmeye çalışacak.Transfer operasyonuna tam gaz devam eden sarı-lacivertlilere, Premier Lig'den de flaş bir öneri geldi.Transferin en hareketli takımı olan Fenerbahçe için ortaya atılan isim büyük ses getirdi. Sarı-lacivertlilerin Newcastle United ile geçtiğimiz sezon beklentilerin altında kalan Joelinton'la ilgilendiği ileri sürüldü.İngiliz ekibinin 44 milyon euro bonservis bedeliyle Hoffenheim'dan kadrosuna kattığı Brezilyalı golcüyü Fenerbahçe'ye kiralayacağı belirtildi.Newcastle, hücuma yaptığı Callum Wilson takviyesiyle de yeni sezon öncesi Joelinton'ı gözden çıkardığını net bir şekilde gösterdi.Newcastle United, Bournemouth'tan 22 milyon euro bedelle transfer ettiği Wilson'a Joelinton'ın 9 numaralı formasını verdi.Steve Bruce'nin de yeni sezon kadrosunda düşünmediği Sambacı'nın iki senelik Fenerbahçe'ye kiralanmasının an meselesi olduğu kaydedildi.Kariyerine ülkesi Brezilya'da Recife'de başlayan 24 yaşındaki golcü, daha sonra Hoffenheim, Rapid Wien ve Newcastle formaları giydi. (Fotomaç)