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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 08 Eylül 2020 - 20:33 | 

Kimse bunu beklemiyordu! Fenerbahçe...

Eran Zahavi, Edinson Cavani derken büyük ters köşe...

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Üst üste transferlerle şov yapan Fenerbahçe'de gözler santrfor mevkisine çevrildi.

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Vedat Muriqi'i Lazio'ya satmaya hazırlanan sarı-lacivertliler takıma doğrudan katkı sağlayacak bir ismi transfer etmek istiyor.

3EMRE BELÖZOĞLU BAŞROLDE
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EMRE BELÖZOĞLU BAŞROLDE

Teknik direktör Erol Bulut'un raporuna göre hareket eden sarı-lacivertlilerde Emre Belözoğlu görüşmelerde başrolü oynuyor.

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İsrailli golcü Eran Zahavi ve Nikola Kalinic için nabız yoklayan Fenerbahçe yönetimi, alternatif isimler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

5CAVANIYE 5 MİLYON EURO
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CAVANI'YE 5 MİLYON EURO

Fenerbahçe'nin son olarak Paris Saint Germain ile sözleşmesi sona eren Edison Cavani için harekete geçtiği iddia edilmişti.

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Sarı-Lacivertliler'in Cavani'ye 5 milyon Euro önerdiği ancak bu rakamın yeterli bulunmadığı vurgulandı.

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Oyuncunun menajeri ile irtibat halinde olan Fenerbahçe'nin Cavani için bir formül bulması halinde transferi bitirmeye çalışacak.

8SON İDDİA PREMIER LİGDEN
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SON İDDİA PREMIER LİG'DEN

Transfer operasyonuna tam gaz devam eden sarı-lacivertlilere, Premier Lig'den de flaş bir öneri geldi.

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Transferin en hareketli takımı olan Fenerbahçe için ortaya atılan isim büyük ses getirdi.

1044 MİLYON EUROYA GELMİŞTİ
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44 MİLYON EURO'YA GELMİŞTİ

Sarı-lacivertlilerin Newcastle United ile geçtiğimiz sezon beklentilerin altında kalan Joelinton'la ilgilendiği ileri sürüldü.

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İngiliz ekibinin 44 milyon euro bonservis bedeliyle Hoffenheim'dan kadrosuna kattığı Brezilyalı golcüyü Fenerbahçe'ye kiralayacağı belirtildi.

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Newcastle, hücuma yaptığı Callum Wilson takviyesiyle de yeni sezon öncesi Joelinton'ı gözden çıkardığını net bir şekilde gösterdi.

13FORMASI DA GİTTİ
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FORMASI DA GİTTİ

Newcastle United, Bournemouth'tan 22 milyon euro bedelle transfer ettiği Wilson'a Joelinton'ın 9 numaralı formasını verdi.

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Steve Bruce'nin de yeni sezon kadrosunda düşünmediği Sambacı'nın iki senelik Fenerbahçe'ye kiralanmasının an meselesi olduğu kaydedildi.

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Kariyerine ülkesi Brezilya'da Recife'de başlayan 24 yaşındaki golcü, daha sonra Hoffenheim, Rapid Wien ve Newcastle formaları giydi. (Fotomaç)

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