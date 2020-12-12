MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon dakika transfer haberi | Galatasaray'ın Ali Akman teklifi ortaya çıktı! Fenerbahçe de istiyor
GeriFutbol Son dakika transfer haberi | Galatasaray'ın Ali Akman teklifi ortaya çıktı! Fenerbahçe de istiyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 12 Aralık 2020 - 09:17 | 

Son dakika transfer haberi | Galatasaray'ın Ali Akman teklifi ortaya çıktı! Fenerbahçe de istiyor

Bursasporlu Ali Akman için Galatasaray ve Fenerbahçe kıyasıya bir transfer yarışı içerisinde bulunuyor. Sarı-Kırmızılılar, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 18 yaşındaki genç futbolcu için flaş bir karar aldı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe ve Galatasaray, Mert Hakan Yandaş transferinin ardından bir isim daha için karşı karşıya geldi.

2İKİNCİ MERT HAKAN SAVAŞI
Abone Olgoogle-news

İKİNCİ MERT HAKAN SAVAŞI

Galatasaray sezon başında Mert Hakan'la anlaşmış ancak son anda devreye giren Fenerbahçe, milli futbolcuyu Sarı-Kırmızılılar'ın elinden kapmıştı.

3
Abone Olgoogle-news

İki ezeli rakip şimdi de Bursaspor'un genç yıldızı Ali Akman için kıyasıya bir rekabet içinde...

4
Abone Olgoogle-news

Transfer bütçesini ocak ayına saklayan Galatasaray, Ali Akman transferinde elini çabuk tutmak istiyor.

5DEVRE ARASI TEKLİF YAPILACAK
Abone Olgoogle-news

DEVRE ARASI TEKLİF YAPILACAK

Sarı-Kırmızılılar, Falcao'nun sık sık sakatlanmasından dolayı Diagne'nin yanına bir golcü daha katmak istiyor.

6
Abone Olgoogle-news

Fotomaç'ın haberine göre; Teknik direktör Fatih Terim'in ısrarla talep ettiği Ali Akman için devre arasında Bursaspor'un kapısı çalınacak.

7
Abone Olgoogle-news

Sezon sonu boşa çıkacak genç golcüyü yurt dışına kaptırmak istemeyen Cimbom, Ali'yi parlatıp ileriki sezonlarda yüksek bonservis bedeliyle göndermeyi hedefliyor.

8ÇİFT SANTRFOR OYNAR
Abone Olgoogle-news

ÇİFT SANTRFOR OYNAR

İmparator'un ileri uçta pres yapabilen yırtıcı bir forvet istediği biliniyor.

9
Abone Olgoogle-news

Takımın zaman zaman çift santrfor oynayacağı dönemde Ali'nin, Diagne veya Falcao'nun yanında yer alabileceği düşünülüyor.

10
Abone Olgoogle-news

Bursaspor'da A takım formasını geçen sezon terletmeye başlayan Ali; 25 maçta 4 gol, 1 asistle oynamıştı.

1110 MİLYON TL
Abone Olgoogle-news

10 MİLYON TL

Bu sezon 11'in değişilmez ismi olan genç santrfor henüz 13 maçta 8 kez fileleri sarsıp, 3 de asist yaptı.

12
Abone Olgoogle-news

Yönetimin, genç golcü için 10 milyon TL'yi gözden çıkardığı da öğrenildi.

13
Abone Olgoogle-news

Sezon sonu boşa çıkacak Ali Akman'dan Bursaspor'un da para kazanmaya sıcak baktığı kaydedildi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi