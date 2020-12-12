Son dakika transfer haberi | Galatasaray'ın Ali Akman teklifi ortaya çıktı! Fenerbahçe de istiyor
Bursasporlu Ali Akman için Galatasaray ve Fenerbahçe kıyasıya bir transfer yarışı içerisinde bulunuyor. Sarı-Kırmızılılar, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 18 yaşındaki genç futbolcu için flaş bir karar aldı.
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Fenerbahçe ve Galatasaray, Mert Hakan Yandaş transferinin ardından bir isim daha için karşı karşıya geldi.
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İKİNCİ MERT HAKAN SAVAŞI
Galatasaray sezon başında Mert Hakan'la anlaşmış ancak son anda devreye giren Fenerbahçe, milli futbolcuyu Sarı-Kırmızılılar'ın elinden kapmıştı.
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İki ezeli rakip şimdi de Bursaspor'un genç yıldızı Ali Akman için kıyasıya bir rekabet içinde...
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Transfer bütçesini ocak ayına saklayan Galatasaray, Ali Akman transferinde elini çabuk tutmak istiyor.
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DEVRE ARASI TEKLİF YAPILACAK
Sarı-Kırmızılılar, Falcao'nun sık sık sakatlanmasından dolayı Diagne'nin yanına bir golcü daha katmak istiyor.
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Fotomaç'ın haberine göre; Teknik direktör Fatih Terim'in ısrarla talep ettiği Ali Akman için devre arasında Bursaspor'un kapısı çalınacak.
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Sezon sonu boşa çıkacak genç golcüyü yurt dışına kaptırmak istemeyen Cimbom, Ali'yi parlatıp ileriki sezonlarda yüksek bonservis bedeliyle göndermeyi hedefliyor.
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ÇİFT SANTRFOR OYNAR
İmparator'un ileri uçta pres yapabilen yırtıcı bir forvet istediği biliniyor.
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Takımın zaman zaman çift santrfor oynayacağı dönemde Ali'nin, Diagne veya Falcao'nun yanında yer alabileceği düşünülüyor.
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Bursaspor'da A takım formasını geçen sezon terletmeye başlayan Ali; 25 maçta 4 gol, 1 asistle oynamıştı.
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10 MİLYON TL
Bu sezon 11'in değişilmez ismi olan genç santrfor henüz 13 maçta 8 kez fileleri sarsıp, 3 de asist yaptı.
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Yönetimin, genç golcü için 10 milyon TL'yi gözden çıkardığı da öğrenildi.
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Sezon sonu boşa çıkacak Ali Akman'dan Bursaspor'un da para kazanmaya sıcak baktığı kaydedildi.