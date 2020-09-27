Derbi sonrası Galatasaray'dan çifte bomba

Yeni sezonda çıktığı 4 resmi maçtan da galibiyetle ayrılan Galatasaray'da moraller yerinde.
2
Abone Ol
Son olarak Türk Telekom Stadı'da ağırladığı Hırvat ekibi Hajduk Split'i 2-0 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi play-off turuna kalan Cimbom'da gözler Fenerbahçe derbisine çevrildi.
3
Abone Ol
Pazar günü sahasında ağırlayacağı ezeli rakibini mağlup ederek yoluna kayıpsız devam etmek isteyen Aslan, 5 Ekim'de sona erecek yaz transfer dönemi için de çalışmalarını hızlandırdı.
4
Abone Ol
Teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibinin raporu doğrultusunda ilerleyen Galatasaray'da öncelik orta saha transferi...
5
Abone Ol
Geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Michael Seri ve Mario Lemina'nın ayrılıklarının ardından bu bölgeyi Oghenekaro Etebo takviyesiyle güçlendiren Cimbom, transfer dönemi sona ermeden orta sahaya bir takviye daha yapmak istiyor.
6
Abone Ol
NAKAMBA GÜNDEME ALINDI
Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılı takım, aradığı ismi İngiltere'de buldu.
7
Abone Ol
Galatasaray, Premier Lig ekiplerinden Aston Villa forması giyen ön libero Marvelous Nakamba'yı gündemine aldı.
8
Abone Ol
Sarı-kırmızılılar, Zimbabveli oyuncunun son durumu hakkında bilgi istedi. Daha önce Nakamba, Galatasaray'a önerilmiş ancak o dönemde Aston Villa transfere engel olmuştu.
9
Abone Ol
Yedek kalmasından sonra İngiliz ekibinin yüksek yıllık maliyeti nedeniyle Nakamba'yı kiralayabileceği belirtiliyor.
10
Abone Ol
IVANOV BİTTİ BİTİYOR
Orta saha transferinin ardından kanat bölgesini de güçlendirmek isteyen Galatasaray ile ilgili Bulgar basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.
11
Abone Ol
Buna göre sarı-kırmızılılar, Levski Sofya forması giyen Stanislav Ivanov'un transferini bitirmek üzere...
12
Abone Ol
Galatasaray scout ekibinin uzun bir süredir izlediği genç isime teknik heyetin onay verdiği, yönetimin de transferi sonuçlandırmak için Levski Sofya ile masaya oturduğu belirtildi.
13
Abone Ol
Bulgar ekibiyle 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ivanov, sağ kanat başta olmak üzere sol kanat ve santrfor olarak da görev yapabiliyor.
14
Abone Ol
1999 doğumlu oyuncu geçtiğimiz sezon 29 maça çıkarken 8 gol, 7 asistlik performans sergiledi. Sofya ekibinin altyapısından yetişen Ivanov, 2016 yılında A Takım'a yükseldi. (A Spor)