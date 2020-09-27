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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 27 Eylül 2020 - 11:17 | 

Derbi sonrası Galatasaray'dan çifte bomba

Yönetimden Fatih Terim'e müjde...

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Yeni sezonda çıktığı 4 resmi maçtan da galibiyetle ayrılan Galatasaray'da moraller yerinde.

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Son olarak Türk Telekom Stadı'da ağırladığı Hırvat ekibi Hajduk Split'i 2-0 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi play-off turuna kalan Cimbom'da gözler Fenerbahçe derbisine çevrildi.

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Pazar günü sahasında ağırlayacağı ezeli rakibini mağlup ederek yoluna kayıpsız devam etmek isteyen Aslan, 5 Ekim'de sona erecek yaz transfer dönemi için de çalışmalarını hızlandırdı.

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Teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibinin raporu doğrultusunda ilerleyen Galatasaray'da öncelik orta saha transferi...

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Geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Michael Seri ve Mario Lemina'nın ayrılıklarının ardından bu bölgeyi Oghenekaro Etebo takviyesiyle güçlendiren Cimbom, transfer dönemi sona ermeden orta sahaya bir takviye daha yapmak istiyor.

6NAKAMBA GÜNDEME ALINDI
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NAKAMBA GÜNDEME ALINDI

Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılı takım, aradığı ismi İngiltere'de buldu.

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Galatasaray, Premier Lig ekiplerinden Aston Villa forması giyen ön libero Marvelous Nakamba'yı gündemine aldı.

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Sarı-kırmızılılar, Zimbabveli oyuncunun son durumu hakkında bilgi istedi. Daha önce Nakamba, Galatasaray'a önerilmiş ancak o dönemde Aston Villa transfere engel olmuştu.

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Yedek kalmasından sonra İngiliz ekibinin yüksek yıllık maliyeti nedeniyle Nakamba'yı kiralayabileceği belirtiliyor.

10IVANOV BİTTİ BİTİYOR
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IVANOV BİTTİ BİTİYOR

Orta saha transferinin ardından kanat bölgesini de güçlendirmek isteyen Galatasaray ile ilgili Bulgar basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

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Buna göre sarı-kırmızılılar, Levski Sofya forması giyen Stanislav Ivanov'un transferini bitirmek üzere...

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Galatasaray scout ekibinin uzun bir süredir izlediği genç isime teknik heyetin onay verdiği, yönetimin de transferi sonuçlandırmak için Levski Sofya ile masaya oturduğu belirtildi.

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Bulgar ekibiyle 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ivanov, sağ kanat başta olmak üzere sol kanat ve santrfor olarak da görev yapabiliyor.

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1999 doğumlu oyuncu geçtiğimiz sezon 29 maça çıkarken 8 gol, 7 asistlik performans sergiledi. Sofya ekibinin altyapısından yetişen Ivanov, 2016 yılında A Takım'a yükseldi. (A Spor)

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