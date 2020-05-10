Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan flaş takas! Ryan Babel...
Son iki yılın şampiyonu Galatasaray, corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına son sürat devam ediyor.
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Galatasaray, sağ bek transferi için yaptığı ilk girişimden olumsuz yanıt almıştı. Sarı-kırmızılılar bu kez Babel'li bir takas teklifi hazırlıyor... İşte Galatasaray'ın sağ bek gündemi
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MARIANO'DAN AYRILIK SİNYALİ!
Daha önce yaptığı açıklamalarda ülkesine dönmek istediğini söyleyen Mariano için ise Atletico Mineiro devrede.
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Teknik direktör Jorge Sampaoli adı bir süredir Atletico Mineiro ile anılan Galatasaray'ın sağ beki Mariano'nun transfer edilmesini istedi.
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Sarı-kırmızılıların 1 yıllık kontrat önerdiği Brezilyalı futbolcunun da ülkesine dönme ihtimali yüksek gözüküyor.
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ŞENER BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI
Galatasaray'da bu sezonun en büyük hayal kırıklıklarından birisi de Şener Özbayraklı oldu... Fenerbahçe'den bedelsiz olarak transfer edilen milli futbolcu geçirdiği sakatlıkların da etkisiyle ligde sadece 5 maçta forma giyebildi.
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Fatih Terim'in raporunun ardından sezon sonu Şener ile yollar ayrılmasına karar verildiği ifade ediliyor.
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LINNES'İN KABUS SEZONUGalatasaray'ın Norveçli yıldızı Martin Linnes, ilk yarıda lisans şokuyla karşılaşmış ve kadro dışı kalmıştı. İkinci yarıda Mariano'nun performansı ve sol beke Saracchi'nin alınmasıyla Linnes, adeta bu sezon kabusu yaşadı.
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SAĞ BEKE YERLİ RAMOS!
Sassuolo'nun dikkat çeken isimleri arasında yer alan Mert Müldür, Galatasaray'ın radarında yer almaya devam ediyor. İtalyan basını, Mariano'yu göndermeye hazırlanan sarı-kırmızılı takımın 21 yaşındaki sağ beki yeni sezonda kadrosuna katmayı çok istediğini yazdı.
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Fatih Terim'in Mert Müldür'ü çok beğendiği ve oyuncunun gelişiminden memnun olduğu öğrenildi. 2019 yılında Rapid Wien'den Sassuolo'ya transfer olan 21 yaşındaki Mert Müldür, bu sezon Serie A'da 12 maçta forma giydi.
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ÖNCE KABUL ETMEDİLERGalatasaray'ın birinci önceliği Mert… Ancak sarı- kırmızılılar aynı zamanda elindeki fazlalıklardan da kurtulmaya çalışıyor.
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Bir süre önce Mert için Sassuolo'ya satın alma opsiyonlu bir kiralama anlaşması teklif ettiği iddia edilen Galatasaray'ın bu teklifine olumsuz cevap aldığı bildirildi.
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Sabah'ta yer alan haberde sarı-kırmızılıların Avusturya doğumlu genç oyuncudan vazgeçmediği, Mert'i almak için bu kez de İtalyan ekibine Ryan Babel takasını teklif ettiği iddia edildi. Bu nedenle görüşmelerin yeniden başladığı kaydedildi.
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YERLİ VE MİLLİ
Yeni dönemde yerli ve genç oyunculardan oluşan bir iskelet kurmak isteyen Galatasaray, özellikle savunma hattına genç, dinamik ve uzun vadede sarı kırmızılı formayı giyecek oyuncular arıyor.
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Fatih Terim'in de çok yönlü bir oyuncu olan Mert Müldür'ü bu nedenle takımında görmek istediği ifade ediliyor.
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AVUSTURYA'YI KABUL ETMEDİ
Avusturya, Türkiye için iki hazırlık maçına çıkan ve resmi mücadele oynamadığı için başka bir ülkenin formasını giyme şansı hâlâ olan Mert'i sıkıştırmaya devam ediyor. Teknik direktör Franco Foda iki kez çağrıda bulunmuş ancak Türkiye forması giymek isteyen genç oyuncu, bu davete olumsuz yanıt vermişti
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İDOLÜ RAMOS
Mert Müldür, Real Madrid'den Sergio Ramos'u kendisine örnek alıyor. Mert, İspanyol yıldız ile ilgili olarak, "Benim şu an idolüm Real Madrid'den Sergio Ramos. Çok beğendiğim bir futbolcu. Hava toplarındaki hâkimiyeti, kuvveti, savunmadan ileri doğru oyun kurması gibi sevdiğim tüm özelliklere sahip, komple bir futbolcu" demişti.
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ÇOK YÖNLÜ
Mert Müldür, sağ bek dışında aynı zamanda stoper ve sağ açık mevkilerinde de forma giymesi Galatasaray'ı cezbeden özellikleri arasında yer alıyor. Kulübü ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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Önümüzdeki sezon için ince eleyip sık dokuyan sarı-kırmızılı ekibi en düşündüren bölgelerden bir tanesi ise sağ bek.