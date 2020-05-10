Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan flaş takas! Ryan Babel...

AVUSTURYA'YI KABUL ETMEDİ Avusturya, Türkiye için iki hazırlık maçına çıkan ve resmi mücadele oynamadığı için başka bir ülkenin formasını giyme şansı hâlâ olan Mert'i sıkıştırmaya devam ediyor. Teknik direktör Franco Foda iki kez çağrıda bulunmuş ancak Türkiye forması giymek isteyen genç oyuncu, bu davete olumsuz yanıt vermişti