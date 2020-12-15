Son Dakika Transfer Haberi | Galatasaray'da transfer harekatı başladı! Ön protokol imzalanacak...
Süper Lig'de yeni sezon öncesi istediği takviyeleri yapamayan Galatasaray, transfer çalışmalarına şimdiden başladı.
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Galatasaray'ın ara transfer operasyonu için hazırladığı planın detayları belli oldu. Sarı-kırmızılılar, Finansal Fair-Play anlaşmasının sona ereceği tarihi de göz önünde bulundurarak, şimdiden geleceğe yatırım yapıyor.
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ONYEKURU KİRALANACAK
Galatasaray, Henry Onyekuru'yu Monaco'dan 1.5 sezonluğuna zorunlu satın alma maddesiyle kiralayacak. Böylece FFP sona erdiğinde, sarı-kırmızılıların bonservis ödemesi için oyuncu satma zorunluluğu ortadan kalkacak.
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CİMBOM FİYATI UYGUN TUTMAK İSTİYOR
Ayrıca bu rakamın da mümkün olduğunca uygun tutulması adına Fransız kulübüyle görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. Menajer D'Avila, maksimum 8 milyon euro civarında bir bedelle bu işi bitirebileceğinin garantisini yönetime vermiş durumda.
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OCAKTA BİTEBİLİR
Aynı şekilde 22 yaşındaki sol bek Saracchi için de girişimler başladı. Fatih Hoca'nın takımda kalmasını istediği ve Onyekuru ile önlü arkalı kullanmayı planladığı Uruguaylı futbolcunun bonservisi de aynı yöntemle alınacak.
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ZORUNLU SATIN ALMA MADDESİ...
Leipzig ile temas kuran sarı-kırmızılılar, kiralama kontratını 1 yıl daha uzatıp sonuna zorunlu satın alma maddesi ekletecek. Düşünülen rakam 6.5 milyon euro.
Almanların da menajer vasıtasıyla iletilen bu formüle olumlu yaklaştığı bildirildi. Sarı-kırmızılı yönetim her iki transferin de ocak ayında resmiyet kazanmasını bekliyor.
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GELECEK İÇİN YATIRIM
Böylece Galatasaray'ın bir sonraki yaz FFP anlaşması sona erdiğinde, Galatasaray iki önemli genç oyuncuyu bonservisleriyle birlikte kadrosunda tutmuş olacak. Terim her iki yıldızın da sarı-kırmızılı kulübe uzun yıllar hizmet edeceğine, gelecek için de satış konusunda iyi bir yatırım olacağına inanıyor.
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HEDEF TÜRKİYE VE AVRUPA'DA BAŞARI
Fatih Hoca, genç yabancılar, yetenekli yerliler ve tecrübeli yıldızlarla bir kadro harmanlayıp Galatasaray'ı hem Türkiye'de hem de Avrupa'da daha büyük başarılara taşımayı planlıyor.
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KENAN KARAMAN YAZA KALDI
Sarı-kırmızılı kulüp, ocak ayı itibarıyla Kenan Karaman'la da ön protokol imzalayacak.
Milli futbolcu ile her konuda anlaşıp el sıkışan Galatasaray Yönetimi, kulübü Fortuna Düsseldorf'un uzlaşmaya yanaşmaması sebebiyle bu transferi de yaz dönemine bıraktı.
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SIK SIK GÖRÜŞÜLÜYOR
Cimbom böylece yıldız forveti sezon sonunda bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katacak. Kenan'ın sık sık sarı-kırmızılı yetkililerle görüştüğü ve gelecek planları yaptığı da gelen haberler arasında. Fatih Terim bu operasyonla birlikte Süper Lig'deki en kaliteli yerli rotasyonuna sahip olmak istiyor.
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ALİ AKMAN'I BONSERVİSSİZ KADROYA KATMAK İSTİYOR
Sarı-kırmızılılar, sezon sonunda Bursaspor ile sözleşmesi bitecek olan, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Ali Akman'ı da bonservis bedeli olmadan renklerine bağlamaya hazırlanıyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kadrosunda görmeyi çok istediği genç forvet için, şimdiden bir kariyer planlaması bile hazırladığı öğrenildi.
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KARİYER PLANLAMASI HAZIR
Buna göre 18 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'da gelişim kaydedebilmesi için her türlü imkan sağlanacak. Oyuncuya sık sık şans verilecek ve Galatasaray'da ilk 11'e adapte edildikten sonra hem sahadaki performansından verim alınacak hem de yüksek bedelle bir Avrupa kulübüne satılacak.
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SALİH UÇAN'LA ÖN PROTOKOL
Gelecek sezonun kadrosunu da şimdiden şekillendirmeye başlayan Galatasaray, gözünü bir de Salih Uçan'a çevirdi. Alanyaspor'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 26 yaşındaki orta saha oyuncusuyla ocak ayında ön protokol yapacak olan sarı-kırmızılılar, temmuzda da bonservisini alacak.
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ALTERNATİFLİ BİR ORTA SAHA
Teknik patron Fatih Terim'in listesinde yer aldığı öğrenilen Salih'in transferiyle birlikte, orta sahada güçlü bir yerli alternatifi oluşacak.
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SÖZLEŞMELER TÜRK LİRASI ÜZERİNDEN YAPILACAK
Sporx'ye yer alan habere göre; yönetimin bir diğer planı da yerli transferlere Türk Lirası üzerinden imza attırarak döviz kuruyla oluşabilecek ekstra maliyetin önüne geçmek. Bu doğrultuda mevcut kadronun yeni sözleşmeleri yapılırken de öncelik maaş bütçesini düşürmek olacak.