Son Dakika Transfer Haberi | Galatasaray'da transfer harekatı başladı! Ön protokol imzalanacak...

GELECEK İÇİN YATIRIM Böylece Galatasaray'ın bir sonraki yaz FFP anlaşması sona erdiğinde, Galatasaray iki önemli genç oyuncuyu bonservisleriyle birlikte kadrosunda tutmuş olacak. Terim her iki yıldızın da sarı-kırmızılı kulübe uzun yıllar hizmet edeceğine, gelecek için de satış konusunda iyi bir yatırım olacağına inanıyor.