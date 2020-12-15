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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 15 Aralık 2020 - 19:19 | 

Son Dakika Transfer Haberi | Galatasaray'da transfer harekatı başladı! Ön protokol imzalanacak...

Süper Lig'de yeni sezon öncesi istediği takviyeleri yapamayan Galatasaray, transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

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Galatasaray'ın ara transfer operasyonu için hazırladığı planın detayları belli oldu. Sarı-kırmızılılar, Finansal Fair-Play anlaşmasının sona ereceği tarihi de göz önünde bulundurarak, şimdiden geleceğe yatırım yapıyor.

2ONYEKURU KİRALANACAK
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ONYEKURU KİRALANACAK

Galatasaray, Henry Onyekuru'yu Monaco'dan 1.5 sezonluğuna zorunlu satın alma maddesiyle kiralayacak. Böylece FFP sona erdiğinde, sarı-kırmızılıların bonservis ödemesi için oyuncu satma zorunluluğu ortadan kalkacak. 

3CİMBOM FİYATI UYGUN TUTMAK İSTİYOR
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CİMBOM FİYATI UYGUN TUTMAK İSTİYOR

Ayrıca bu rakamın da mümkün olduğunca uygun tutulması adına Fransız kulübüyle görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. Menajer D'Avila, maksimum 8 milyon euro civarında bir bedelle bu işi bitirebileceğinin garantisini yönetime vermiş durumda.

4OCAKTA BİTEBİLİR
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OCAKTA BİTEBİLİR

Aynı şekilde 22 yaşındaki sol bek Saracchi için de girişimler başladı. Fatih Hoca'nın takımda kalmasını istediği ve Onyekuru ile önlü arkalı kullanmayı planladığı Uruguaylı futbolcunun bonservisi de aynı yöntemle alınacak.

5ZORUNLU SATIN ALMA MADDESİ...
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ZORUNLU SATIN ALMA MADDESİ...

Leipzig ile temas kuran sarı-kırmızılılar, kiralama kontratını 1 yıl daha uzatıp sonuna zorunlu satın alma maddesi ekletecek. Düşünülen rakam 6.5 milyon euro.

Almanların da menajer vasıtasıyla iletilen bu formüle olumlu yaklaştığı bildirildi. Sarı-kırmızılı yönetim her iki transferin de ocak ayında resmiyet kazanmasını bekliyor.

6GELECEK İÇİN YATIRIM
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GELECEK İÇİN YATIRIM

Böylece Galatasaray'ın bir sonraki yaz FFP anlaşması sona erdiğinde, Galatasaray iki önemli genç oyuncuyu bonservisleriyle birlikte kadrosunda tutmuş olacak. Terim her iki yıldızın da sarı-kırmızılı kulübe uzun yıllar hizmet edeceğine, gelecek için de satış konusunda iyi bir yatırım olacağına inanıyor.

7HEDEF TÜRKİYE VE AVRUPADA BAŞARI
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HEDEF TÜRKİYE VE AVRUPA'DA BAŞARI

Fatih Hoca, genç yabancılar, yetenekli yerliler ve tecrübeli yıldızlarla bir kadro harmanlayıp Galatasaray'ı hem Türkiye'de hem de Avrupa'da daha büyük başarılara taşımayı planlıyor.

8KENAN KARAMAN YAZA KALDI
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KENAN KARAMAN YAZA KALDI

Sarı-kırmızılı kulüp, ocak ayı itibarıyla Kenan Karaman'la da ön protokol imzalayacak.

Milli futbolcu ile her konuda anlaşıp el sıkışan Galatasaray Yönetimi, kulübü Fortuna Düsseldorf'un uzlaşmaya yanaşmaması sebebiyle bu transferi de yaz dönemine bıraktı.

9SIK SIK GÖRÜŞÜLÜYOR
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SIK SIK GÖRÜŞÜLÜYOR

Cimbom böylece yıldız forveti sezon sonunda bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katacak. Kenan'ın sık sık sarı-kırmızılı yetkililerle görüştüğü ve gelecek planları yaptığı da gelen haberler arasında. Fatih Terim bu operasyonla birlikte Süper Lig'deki en kaliteli yerli rotasyonuna sahip olmak istiyor.

10ALİ AKMANI BONSERVİSSİZ KADROYA KATMAK İSTİYOR
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ALİ AKMAN'I BONSERVİSSİZ KADROYA KATMAK İSTİYOR

Sarı-kırmızılılar, sezon sonunda Bursaspor ile sözleşmesi bitecek olan, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Ali Akman'ı da bonservis bedeli olmadan renklerine bağlamaya hazırlanıyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kadrosunda görmeyi çok istediği genç forvet için, şimdiden bir kariyer planlaması bile hazırladığı öğrenildi.

11KARİYER PLANLAMASI HAZIR
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KARİYER PLANLAMASI HAZIR

Buna göre 18 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'da gelişim kaydedebilmesi için her türlü imkan sağlanacak. Oyuncuya sık sık şans verilecek ve Galatasaray'da ilk 11'e adapte edildikten sonra hem sahadaki performansından verim alınacak hem de yüksek bedelle bir Avrupa kulübüne satılacak.

12SALİH UÇANLA ÖN PROTOKOL
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SALİH UÇAN'LA ÖN PROTOKOL

Gelecek sezonun kadrosunu da şimdiden şekillendirmeye başlayan Galatasaray, gözünü bir de Salih Uçan'a çevirdi. Alanyaspor'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 26 yaşındaki orta saha oyuncusuyla ocak ayında ön protokol yapacak olan sarı-kırmızılılar, temmuzda da bonservisini alacak.

13ALTERNATİFLİ BİR ORTA SAHA
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ALTERNATİFLİ BİR ORTA SAHA

Teknik patron Fatih Terim'in listesinde yer aldığı öğrenilen Salih'in transferiyle birlikte, orta sahada güçlü bir yerli alternatifi oluşacak.

14SÖZLEŞMELER TÜRK LİRASI ÜZERİNDEN YAPILACAK
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SÖZLEŞMELER TÜRK LİRASI ÜZERİNDEN YAPILACAK

Sporx'ye yer alan habere göre; yönetimin bir diğer planı da yerli transferlere Türk Lirası üzerinden imza attırarak döviz kuruyla oluşabilecek ekstra maliyetin önüne geçmek. Bu doğrultuda mevcut kadronun yeni sözleşmeleri yapılırken de öncelik maaş bütçesini düşürmek olacak.

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