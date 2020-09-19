Gündeme bomba gibi düştü! Fenerbahçe derken Galatasaray...
İşte İstanbul'daki gizli görüşmenin tüm detayları
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Süper Lig'de transfer döneminin şampiyonu açık ara farkla Fenerbahçe olarak göze çarpıyor.
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Sarı-Lacivertliler şimdiye kadar 12 ismi renklerine bağlarken, 10 isimle ise yollar ayrıldı.
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Türk futbol kamuoyu Fenerbahçe'den flaş bir transfer hamlesi daha beklerken, ezeli rakip Galatasaray'la ilgili bir haber ise gündeme bomba gibi düştü.
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Spor Arena'dan Ali Naci Küçük'ün haberine göre; Hafta başında Marcao’nun transferini bitirmek adına özel uçak kiralayarak İstanbul’a gelen Roma, G.Saray ile kıran kırana bir pazarlığa oturdu.
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ÖZEL UÇAKLA İSTANBUL'A GELDİLER
Kadrosuna sol ayaklı bir stoper katmak isteyen Roma uzun süredir takip ettiği ve beğendiği Marcao için ilk resmi adımı hafta başında attı.
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İtalyan ekibinin yetkilileri, telefonla ya da menajer üzerinden değil G.Saraylıtemsilciler ile yüz yüze görüşüp bu transferini bitirmek için İstanbul’a geldi.
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Özel uçak kiralayan Roma heyetinin bu görüşmede sunduğu ilk teklif 10 milyon Euro net, bonuslarla birlikte toplam 12 milyon Euro’luk bir paket oldu. Ancak Galatasaray bu teklife rakamı düşük bularak olumsuz yanıt verdi.
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SATILIRSA 2 ORTA SAHA, 1 STOPER ALINACAK
İstanbul’da gerçekleşen bu görüşmede taraflar el sıkışamasa da Roma dün resmi teklifi 13 milyon Euro’ya çıkardı.
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Sarı kırmızılılar ise başarı odaklı, uzun vadeye yayılan bu maddeleri çıkarıp Marcao için direkt 15 milyon Euro talep etti.
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Şimdi taraflar arasında sadece 2 milyon Euro’luk bir fark kaldı.
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Başakşehir maçına konsantre olan G.Saray ile Roma arasında önümüzdeki hafta yapılacak görüşmede bu transferin netlik kazanması bekleniyor.
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Roma “15 milyon euroluk talebe” evet derse G.Saray FFP kriterlerinde artı 16 milyon euroya yükselecek ve Terim’in istediği 2 orta saha takviyesi ile birlikte bubütçeyi bir de stoper takviyesine harcayacak.
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TELLES'TEN 3.4 MİLYON EURO GELECEK
Bu arada Premier Lig ekibi Manchester United, Galatasaray’ın eski yıldızı Alex Telles’i 40 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattı.
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Brezilyalı futbolcu ile 5 yıllık resmi sözleşme imzalanacağı belirtildi.
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Galatasaray ile Porto arasındaki sözleşme gereği olarak da bu transfer nedeniyle sarı kırmızılı kulübün kasasına yaklaşık 3.4 milyon Euro girecek.