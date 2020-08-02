Son Dakika Transfer Haberi | Galatasaray'da Kaan Ayhan için son fırsat!

Galatasaray eşine ender rastlanacak bir transfer operasyonuna hazırlanıyor. İşte detaylar...
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İKİNCİ PERDE
Galatasaray'ın Kaan Ayhan transferinde ikinci perde yarın açılıyor...
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BİZZAT DOĞRULAMIŞTI
Sarı kırmızılı ekibin transfer listesinde en üst sıralarda yer alan Kaan Ayhan, dün yaptığı açıklamayla Sassuolo ile anlaştığını doğrulamıştı.
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"YENİ KULÜBÜME HAZIRIM"
Konuyla ilgili konuşan Kaan Ayhan, "Sassuolo haberleri doğru. Serbest kalma maddemi kullanarak bu transferi gerçekleştiriyoruz. İtalya'daki yeni kulübüme hazırım." demişti.
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"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE YENİ AÇIKLAMALAR GELECEK"
Resmi açıklamayan ilerleyen günlerde yapılacağını belirten başarılı oyuncu, "Önümüzdeki günlerde yeni açıklamalar gelecek. Sadece şunu söylemek istiyorum; Fortuna'ya harika 4 yıl için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.
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4 YILLIK ANLAŞMA İDDİASI
Sassuolo'nun Kaan Ayhan ile 4 yıllık anlaşmaya vardığı ve 25 yaşındaki oyuncunun senede 1.5 milyon euro kazanacağı öne sürülmüştü.
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GALATASARAY HER KONUDA ANLAŞMIŞTI
Milli savunma oyuncusuyla her konuda anlaşma sağlayan Sarı- Kırmızılı kulübün, Fortuna Düsseldorf'un hesabına 2 milyon Euro'luk çıkış maddesini yatırıp transferi tamamlaması gerekiyordu.
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MAICON ENGELİ
Ancak Maicon'un satışı gecikince, para kulübün kasasına girmedi ve Almanlar'a gönderilemedi.
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SIKINTILAR BAŞLADI
31 Temmuz itibarıyla serbest kalma maddesi hem Kaan Ayhan hem de Kenan Karaman için sona erdi ve sıkıntılar başladı.
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SASSUOLO HIZLI DAVRANDI
İtalyan kulübü Sassuolo, vakit kaybetmeden devreye girdi ve oyuncunun bonservisi için Fortuna Düsseldorf ile anlaştı.
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ÖN PROTOKOL İMZALANDI İDDİASI
Hatta Kaan Ayhan'ın da teklife evet dediği ve tarafların ön protokol yaptığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.
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BAYRAM GECİKMESİ
Bunun üzerine harekete geçen Galatasaray Yönetimi, Alman kulübüyle iletişim kurdu ve "Bayram nedeniyle ödemeyi yapamadık, para pazartesi günü hesabınızda olacak" mesajını yolladı.
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ALMANLAR ANLAYIŞ GÖSTERDİ
Galatasaray'a yakın kaynaklar, Düsseldorf cephesinin bu duruma anlayış gösterdiğini ve Kaan Ayhan'ın da baskısıyla Sarı-Kırmızılı kulübe son bir fırsat daha tanıyacağını belirtiyor.
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GALATASARAY'IN SON ŞANSI
Yani yönetim, yarın 2 milyon Euro'yu Düsseldorf'un hesabına geçerek transferi tamamlayacak. Ancak İtalyan kaynaklar bunun tam tersini savunuyor.
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İTALYANLAR 'SASSUOLO BİTİRDİ' DİYOR
Artık bu operasyonda Galatasaray'ın hiçbir önceliğinin kalmadığını, Sassuolo'nun tüm yükümlülüklerini zamanında yerine getirerek işi bitirdiğini ve transferin çok kısa süre içinde resmiyete döküleceğini öne sürüyor.
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KRİTİK PAZARTESİ GÜNÜ
Bu da demek oluyor ki, Galatasaray Yönetimi'ni oldukça zorlu bir pazartesi günü bekliyor.
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BU SEZONKİ İSTATİSTİKLERİ
Fortuna Düsseldorf'ta bu sezon 34 maçta forma giyen Kaan, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.
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GİDERSE TEK TÜRK OLMAYACAK
Daha önce Merih Demiral'ı transfer eden ve oyuncuyu Juventus'a yollayan Sassuolo'nun kadrosunda Mert Müldür yer alıyor. (Fanatik)