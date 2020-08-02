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GeriFutbol Son Dakika Transfer Haberi | Galatasaray'da Kaan Ayhan için son fırsat!
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 02 Ağustos 2020 - 12:31,

Son Dakika Transfer Haberi | Galatasaray'da Kaan Ayhan için son fırsat!

Galatasaray'ın Kaan Ayhan transferinde ikinci perde açılıyor. Gerçek sonradan ortaya çıktı...

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1İŞLER DEĞİŞTİ
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İŞLER DEĞİŞTİ

Galatasaray eşine ender rastlanacak bir transfer operasyonuna hazırlanıyor. İşte detaylar...

2İKİNCİ PERDE
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İKİNCİ PERDE

Galatasaray'ın Kaan Ayhan transferinde ikinci perde yarın açılıyor...

3BİZZAT DOĞRULAMIŞTI
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BİZZAT DOĞRULAMIŞTI

Sarı kırmızılı ekibin transfer listesinde en üst sıralarda yer alan Kaan Ayhan, dün yaptığı açıklamayla Sassuolo ile anlaştığını doğrulamıştı.

4YENİ KULÜBÜME HAZIRIM
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"YENİ KULÜBÜME HAZIRIM"

Konuyla ilgili konuşan Kaan Ayhan, "Sassuolo haberleri doğru. Serbest kalma maddemi kullanarak bu transferi gerçekleştiriyoruz. İtalya'daki yeni kulübüme hazırım." demişti.

5ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE YENİ AÇIKLAMALAR GELECEK
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"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE YENİ AÇIKLAMALAR GELECEK"

Resmi açıklamayan ilerleyen günlerde yapılacağını belirten başarılı oyuncu, "Önümüzdeki günlerde yeni açıklamalar gelecek. Sadece şunu söylemek istiyorum; Fortuna'ya harika 4 yıl için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

64 YILLIK ANLAŞMA İDDİASI
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4 YILLIK ANLAŞMA İDDİASI

Sassuolo'nun Kaan Ayhan ile 4 yıllık anlaşmaya vardığı ve 25 yaşındaki oyuncunun senede 1.5 milyon euro kazanacağı öne sürülmüştü.

7GALATASARAY HER KONUDA ANLAŞMIŞTI
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GALATASARAY HER KONUDA ANLAŞMIŞTI

Milli savunma oyuncusuyla her konuda anlaşma sağlayan Sarı- Kırmızılı kulübün, Fortuna Düsseldorf'un hesabına 2 milyon Euro'luk çıkış maddesini yatırıp transferi tamamlaması gerekiyordu.

8MAICON ENGELİ
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MAICON ENGELİ

Ancak Maicon'un satışı gecikince, para kulübün kasasına girmedi ve Almanlar'a gönderilemedi.

9SIKINTILAR BAŞLADI
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SIKINTILAR BAŞLADI

31 Temmuz itibarıyla serbest kalma maddesi hem Kaan Ayhan hem de Kenan Karaman için sona erdi ve sıkıntılar başladı.

10SASSUOLO HIZLI DAVRANDI
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SASSUOLO HIZLI DAVRANDI

İtalyan kulübü Sassuolo, vakit kaybetmeden devreye girdi ve oyuncunun bonservisi için Fortuna Düsseldorf ile anlaştı.

11ÖN PROTOKOL İMZALANDI İDDİASI
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ÖN PROTOKOL İMZALANDI İDDİASI

Hatta Kaan Ayhan'ın da teklife evet dediği ve tarafların ön protokol yaptığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

12BAYRAM GECİKMESİ
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BAYRAM GECİKMESİ

Bunun üzerine harekete geçen Galatasaray Yönetimi, Alman kulübüyle iletişim kurdu ve "Bayram nedeniyle ödemeyi yapamadık, para pazartesi günü hesabınızda olacak" mesajını yolladı.

13ALMANLAR ANLAYIŞ GÖSTERDİ
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ALMANLAR ANLAYIŞ GÖSTERDİ

Galatasaray'a yakın kaynaklar, Düsseldorf cephesinin bu duruma anlayış gösterdiğini ve Kaan Ayhan'ın da baskısıyla Sarı-Kırmızılı kulübe son bir fırsat daha tanıyacağını belirtiyor.

14GALATASARAYIN SON ŞANSI
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GALATASARAY'IN SON ŞANSI

Yani yönetim, yarın 2 milyon Euro'yu Düsseldorf'un hesabına geçerek transferi tamamlayacak. Ancak İtalyan kaynaklar bunun tam tersini savunuyor.

15İTALYANLAR SASSUOLO BİTİRDİ DİYOR
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İTALYANLAR 'SASSUOLO BİTİRDİ' DİYOR

Artık bu operasyonda Galatasaray'ın hiçbir önceliğinin kalmadığını, Sassuolo'nun tüm yükümlülüklerini zamanında yerine getirerek işi bitirdiğini ve transferin çok kısa süre içinde resmiyete döküleceğini öne sürüyor.

16KRİTİK PAZARTESİ GÜNÜ
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KRİTİK PAZARTESİ GÜNÜ

Bu da demek oluyor ki, Galatasaray Yönetimi'ni oldukça zorlu bir pazartesi günü bekliyor.

17BU SEZONKİ İSTATİSTİKLERİ
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BU SEZONKİ İSTATİSTİKLERİ

Fortuna Düsseldorf'ta bu sezon 34 maçta forma giyen Kaan, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.

18GİDERSE TEK TÜRK OLMAYACAK
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GİDERSE TEK TÜRK OLMAYACAK

Daha önce Merih Demiral'ı transfer eden ve oyuncuyu Juventus'a yollayan Sassuolo'nun kadrosunda Mert Müldür yer alıyor. (Fanatik)

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