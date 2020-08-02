Son Dakika Transfer Haberi | Galatasaray'da Kaan Ayhan için son fırsat!

İTALYANLAR 'SASSUOLO BİTİRDİ' DİYOR Artık bu operasyonda Galatasaray'ın hiçbir önceliğinin kalmadığını, Sassuolo'nun tüm yükümlülüklerini zamanında yerine getirerek işi bitirdiğini ve transferin çok kısa süre içinde resmiyete döküleceğini öne sürüyor.