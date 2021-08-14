Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da flaş Gedson gelişmesi! Beşiktaş'ın yeni golcüsü... Fenerbahçe'ye yıldız forvet... Batuhan Karadeniz transferin gözdesi...

DEMBELE - FENERBAHÇE Fenerbahçe ile Lyon arasında hareketli günler başladı. Sarı- Lacivertliler, Fransız devinin golcüsü Moussa Dembele’yi istiyor. Fransa’dan gelen haberlere göre, Fenerbahçe’den bir yetkili, Dembele’nin menajeriyle Paris’te bir araya geldi. Böylece ilk görüşme gerçekleşti. Yönetim, yıldız futbolcuyu ikna etmesi halinde Lyon ile bir şekilde anlaşma sağlanacağına inanıyor. ki kulüp arasında oyuncu talebinde bulunan tek taraf Fenerbahçe değil. Fransız ekibi de Sarı-Lacivertliler’in kapısını çalmaya hazırlanıyor. Üstelik sadece gündemdeki Dimitris Pelkas için değil. Lyon, Ozan Tufan’ın da peşinde! Lyon Sportif Direktörü Juninho Pernambucano’nun önümüzdeki günlerde bir menajerle birlikte İstanbul’a geleceği öğrenildi. Brezilyalı futbol adamı, hem Pelkas’ın hem de Ozan’ın şartlarını soracak. Bu görüşmede Moussa Dembele konusu da masaya yatırılacak. Taraflar, olası transferlerde nasıl bir yol izleyebilecekleri konusunda fikir alışverişinde bulunacak. Anlaşmada takas formülü kullanılabilir. Diğer yandan iki kulübe de FFP ve limit konusunda avantaj sağlaması halinde transferlerin sadece parayla gerçekleşmesi de muhtemel. (Fanatik)