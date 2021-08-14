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Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da flaş Gedson gelişmesi! Beşiktaş'ın yeni golcüsü... Fenerbahçe'ye yıldız forvet... Batuhan Karadeniz transferin gözdesi...
Süper Lig'de yeni sezon başladı, bir yandan da transfer hareketliliği devam ediyor. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor ve diğer Süper Lig kulüplerinin transfer çalışmaları sürüyor. Günün öne çıkan transfer haberlerini sizler için derledik.
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1
Günün öne çıkan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Süper Lig ekiplerinin transfer haberlerini sizler için derledik.
2
DAVIDE SANTON - ANTALYASPOR
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Roma'dan İtalyan yıldız Davide Santon transfer etmek için girişimlere başladı. 30 yaşındaki sağ bek, teknik direktör Jose Mourinho'nun gelecek sezon planları arasında yer almıyor. Antalyaspor daha önce bir başka İtalyan yıldız Andrea Poli'yi transfer etmişti. İtalyan Gazeteci Nicolo Schira'nın aktardığı bilgiye göre, Antalyaspor İtalyan oyuncu Davide Santon'a teklif yaptı. Davide Santon, Jose Mourinho'nun planları arasında yer almıyor.
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GEDSON GEMİLERİ YAKTI! BONSERVİSİYLE BİRLİKTE...
Portekizli yıldız Gedson, Benfica’da şans bulamayınca ayrılmak istedi. Benfica’da son maçlarda sadece 7 dakika oynayınca ayrılmak istediğini yönetime ileten Gedson Fernandes için Portekizliler geri adım attı ve satışa sıcak bakmaya başladı. ‘2 milyon Euro kiralama artı 8 milyon Euro bonservis’ teklifini revize eden G.Saray, direkt 10 milyon Euro önerdi. Benfica ise 12.5 milyon Euro istiyor. Galatasaray, teklifini uzun vadeye yayıp 11 milyon Euro'ya çıkarmayı düşünüyor.
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DEMBELE - FENERBAHÇE
Fenerbahçe ile Lyon arasında hareketli günler başladı. Sarı- Lacivertliler, Fransız devinin golcüsü Moussa Dembele’yi istiyor. Fransa’dan gelen haberlere göre, Fenerbahçe’den bir yetkili, Dembele’nin menajeriyle Paris’te bir araya geldi. Böylece ilk görüşme gerçekleşti. Yönetim, yıldız futbolcuyu ikna etmesi halinde Lyon ile bir şekilde anlaşma sağlanacağına inanıyor. ki kulüp arasında oyuncu talebinde bulunan tek taraf Fenerbahçe değil. Fransız ekibi de Sarı-Lacivertliler’in kapısını çalmaya hazırlanıyor. Üstelik sadece gündemdeki Dimitris Pelkas için değil. Lyon, Ozan Tufan’ın da peşinde! Lyon Sportif Direktörü Juninho Pernambucano’nun önümüzdeki günlerde bir menajerle birlikte İstanbul’a geleceği öğrenildi. Brezilyalı futbol adamı, hem Pelkas’ın hem de Ozan’ın şartlarını soracak. Bu görüşmede Moussa Dembele konusu da masaya yatırılacak. Taraflar, olası transferlerde nasıl bir yol izleyebilecekleri konusunda fikir alışverişinde bulunacak. Anlaşmada takas formülü kullanılabilir. Diğer yandan iki kulübe de FFP ve limit konusunda avantaj sağlaması halinde transferlerin sadece parayla gerçekleşmesi de muhtemel. (Fanatik)
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KEREM AKTÜRKOĞLU 20 MİLYON EURO
St. Johnstone rövanşına 1 gol ve 2 asistle damgasını vuran Kerem Aktürkoğlu, sarıkırmızılı takımda forması en garanti isim. Süper Lig 'de sahada en az 3 Türk kuralının uygulamaya geçmesiyle Kerem'i hocası Fatih Terim ilk sırada 11'e yazacak. Bu sezon daha çok süre alacağı için 22 yaşındaki oyuncuya özel beslenme ve bireysel antrenman programı hazırlanırken Terim, Kerem'in hem fiziksel gelişim göstermesini istiyor, hem de pas oyununda top kayıplarını minimum seviyeye çekmeyi planlıyor. Uzun süredir Avrupa'dan kulüplerin takibinde olan Kerem Aktürkoğlu için Lyon, EURO 2020'ye scout göndermiş fakat genç oyuncu şans bulamamıştı. Ancak gelen son bilgi ise, bir başka Fransız ekibinin kapıyı çaldığı yönünde. Orta sıralarda yer alan bir kulübün 4 milyon Euro'luk teklifine, "Kerem satılık değil" yanıtını veren yönetim, bu teklifi değerlendirmeye bile almadı. Geleceğin yıldızı gözüyle bakılan 1998 doğumlu kanat forvetin, önümüzdeki günlerde ücretine iyileştirme yapılacak. 900 bin TL garanti parası artırılacak genç yıldızın yeni transferlerde olduğu gibi sözleşmesine 20 milyon Euro'nun üzerinde serbest kalma maddesi koyulacak. (Sabah)
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BOUPENDZA'DAN FENERBAHÇE AÇIKLAMASI
Süper Lig 'de gol kralı olarak Fenerbahçe dahil birçok takımın transfer listesine giren Gabonlu golcü Boupendza, Hatayspor'da mutlu olduğunu söyledi. Sosyal medyada çok zaman geçirdiğini ve sarı lacivertli taraftarların kendisine mesaj gönderdiğini söyleyen Aaron Boupendza, "Maçlara seyirci alınmadığı dönemde bile çıkışta taraftarlar bizi tebrik etmek için orada oluyordu. Türkiye'de normal atmosferde oynamak için sabırsızım. Umarım bir an önce tüm taraftarlar geri döner. Instagram'da çok zaman geçiyorum, Fenerbahçe taraftarlarının transfer ilgisi var, buna alıştım." diye konuştu.
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SIOPIS - TRABZONSPOR
Kadrosunu mutlaka bir ön liberoyla güçlendirmek isteyen Trabzonspor rotayı yurt içine çevirdi. Bordo-Mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı’nın çok beğendiği Manolis Siopis için devreye girdi. Alanyaspor ’la 1 sene sözleşmesi kalan 27 yaşındaki oyuncu için geçtiğimiz günlerde ilk sıcak temas kuruldu. Abdullah hocanın, meslektaşı Çağdaş Atan’ı aradığı ve Alanyaspor teknik direktöründen Siopis’le ilgili bilgi aldığı öğrenildi. Trabzonspor Yönetimi, yıldız ön libero için girişimlere başlarken, kısa zaman içinde resmi teklifin yapılması bekleniyor. Akdeniz ekibinin pazarlıkları 1.5 milyon Euro'dan açacağı öğrenilirken, Yunan futbolcunun 1 yıllık sözleşmesinin kalması Karadeniz ekibinin masada elini güçlendirecek. Alanyaspor cephesi de Trabzonspor’un Siopis’e ilgisini doğrularken, yapılan açıklamada “Biz hedefi olan her oyucunun önünü açarız. Geçmişte de böyle yaptık. Trabzonspor ülkedeki 4 büyük kulüpten biri. Siopis de hedefleri yüksek olan bir oyuncu. Mali konularda orta yol bulunursa elbette transfere onay veririz” denildi. (Fanatik)
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LEROY FER - GALATASARAY
Bir yandan takımı gençleştirme operasyonuna devam eden Galatasaray , diğer taraftan fırsat transferi kolluyor. Bu doğrultuda kulübün transfer gündemine sürpriz bir isim geldi. Defansif orta saha konusunda bir süredir Al Ahli'den Aliou Dieng için pazarlıkları sürdüren Sarı-Kırmızılılar'a, menajerler tarafından başka bir oyuncu daha önerildi. Galatasaray'ın yeni transferlerinden Patrick van Aanholt'un kuzeni olan ve ülkesinde Feyenoord forması giyen Leroy Fer'in, anlaşma sağlanması halinde Cim Bom'a imza atabileceği bildirildi. Görüşmelerin kısa bir süre önce başladığı, Galatasaray cephesinin tek şartının ise oyuncunun bonservisini alarak gelmesi olduğu ifade edildi. Feyenoord'la 1 yıllık daha mukavelesi bulunan 31 yaşındaki futbolcu, şu sıralarda sözleşme feshi için temaslarda bulunuyor. Takımının Luzern'le oynadığı son maçta yedek kulübesinden çıkamayan Leroy Fer'in, Aanholt'la da temas halinde olduğu ve bu transferin gerçekleşmesini çok istediği öğrenildi. Öte yandan Alanyaspor'un da Fer'i gündemine aldığı, hatta Güney ekibinin doğrudan Feyenoord ile temas kurduğu belirtildi. Galatasaray cephesi, bu transfer sürecini yakından takip ediyor. (Fanatik)
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BATUHAN KARADENİZ TRANSFERİN GÖZDESİ
Geçtiğimiz sezon Misli.com 2. Lig'de Hekimoğlu Trabzon'un formasını giyen Batuhan Karadeniz, çıktığı 38 maçta 30 gol ve 8 asistlik performans sergilemişti. 30 yaşındaki forvetin ortaya koyduğu bu futbol da birçok takımın ilgisini çekti. Alanyaspor , Hatayspor ve Bursaspor , yıldız golcüyü kadrosuna katmak istiyor. Alanya ve Hatay, gelecek sezondan itibaren uygulanacak 8+6'lık yabancı oyuncu kuralı nedeniyle transferi bitirmek isterken, Bursaspor'un hedefi ise Batuhan önderliğinde bir şampiyonluk kadrosu kurmak. Bu anlamda Hekimoğlu'nun, bonservis için talep ettiği ücret ise 2 milyon TL. Karadeniz ekibi, bu parayı verecek olan kulüplere zorluk çıkartmayacak. (Fanatik)
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CANER ERKİN - RİZESPOR
Çaykur Rizespor teknik direktörü Bülent Uygun, 3-0 kaybettikleri Beşiktaş maçı sonrası Caner Erkin transferiyle ilgili konuştu: Caner Erkin'i isteriz, görüşmeler başladı. Yurt dışından teklifler de var, onlarla görüşüyor.