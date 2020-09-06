Son Dakika Transfer Haberi | Galatasaray'da Fatih Terim, eski Fenerbahçeli 3 ismi istemedi!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'a Fenerbahçe'den ayrılan oyuncular önerilmişti...Galatasaray'da Süper Lig'in başlamasına bir haftadan az bir süre kalmışken hala orta saha transerinin yapılmaması dikkat çekmişti.Badou Ndiaye ile anlaşma noktasına gelen Galatasaray, lig başlamadan önce kadrosuna birkaç takviye daha yapmak istiyor.Sarı-kırmızılı ekip, bu kapsamda listesine bir dönem Fenerbahçe'de forma giymiş isimleri de almıştı ancak teknik direktör Fatih Terim'in olumsuz yanıt verdiği öğrenildi.Menajerler orta sahasına takviye arayışında olan Galatasaray'a; Josef de Souza, Mehmet Ekici ve Tolgay Arslan'ı önerdi.Fotomaç'ın haberine göre Hatayspor maçından sonra Fatih Terim, yönetimle orta saha transferini görüştü. Menajerlerin getirdiği bu üç ismin de üzerini çizdi.Tecrübeli teknik adamın, Bonservisleri yok diye takımı Galatasaray forması giyme şansı olmayan isimlerle doldurmak istemiyorum diyerek rest çektiği kaydedildi.Fatih Terim'in veto ettiği isimlerden Mehmet Ekici ve Tolgay Arslan'ın Almanya'ya transfer olması bekleniyor.Özellikle Tolgay'ın Hannover ile ciddi temasları var. Hannover'in Türk teknik direktörü Kenan Koçak'ın da oyuncuyu çok istediği biliniyor.Josef de Souza ise şu anda Türkiye'de bulunuyor. Ancak henüz bir takımla transfer görüşmesi yapmadı.Brezilyalı futbolcunun ismi Galatasaray'ın dışında Beşiktaş ile de anılıyordu.Fatih Terim'in geçtiğimiz günlerde de yönetime 'Transferde geç kaldık' dediği iddia edilmişti.