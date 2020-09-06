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GeriFutbol Son Dakika Transfer Haberi | Galatasaray'da Fatih Terim, eski Fenerbahçeli 3 ismi istemedi!
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 06 Eylül 2020 - 11:04 | 

Son Dakika Transfer Haberi | Galatasaray'da Fatih Terim, eski Fenerbahçeli 3 ismi istemedi!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'a Fenerbahçe'den ayrılan oyuncular önerilmişti...

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Galatasaray'da Süper Lig'in başlamasına bir haftadan az bir süre kalmışken hala orta saha transerinin yapılmaması dikkat çekmişti.

3BADOU TAMAM, SIRADAKİ...
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BADOU TAMAM, SIRADAKİ...

Badou Ndiaye ile anlaşma noktasına gelen Galatasaray, lig başlamadan önce kadrosuna birkaç takviye daha yapmak istiyor.

4TERİMDEN VETO
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TERİM'DEN VETO

Sarı-kırmızılı ekip, bu kapsamda listesine bir dönem Fenerbahçe'de forma giymiş isimleri de almıştı ancak teknik direktör Fatih Terim'in olumsuz yanıt verdiği öğrenildi.

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Menajerler orta sahasına takviye arayışında olan Galatasaray'a; Josef de Souza, Mehmet Ekici ve Tolgay Arslan'ı önerdi.

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Fotomaç'ın haberine göre Hatayspor maçından sonra Fatih Terim, yönetimle orta saha transferini görüştü. Menajerlerin getirdiği bu üç ismin de üzerini çizdi.

7BONSERVİSLERİ YOK DİYE...
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'BONSERVİSLERİ YOK DİYE...'

Tecrübeli teknik adamın, "Bonservisleri yok diye takımı Galatasaray forması giyme şansı olmayan isimlerle doldurmak istemiyorum" diyerek rest çektiği kaydedildi.

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Fatih Terim'in veto ettiği isimlerden Mehmet Ekici ve Tolgay Arslan'ın Almanya'ya transfer olması bekleniyor.

9ALMANYA YOLCUSU
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ALMANYA YOLCUSU

Özellikle Tolgay'ın Hannover ile ciddi temasları var. Hannover'in Türk teknik direktörü Kenan Koçak'ın da oyuncuyu çok istediği biliniyor.

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Josef de Souza ise şu anda Türkiye'de bulunuyor. Ancak henüz bir takımla transfer görüşmesi yapmadı.

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Brezilyalı futbolcunun ismi Galatasaray'ın dışında Beşiktaş ile de anılıyordu.

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Fatih Terim'in geçtiğimiz günlerde de yönetime 'Transferde geç kaldık' dediği iddia edilmişti.

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